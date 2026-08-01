Ehrliche Preise für alles rund um Video
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Nutzungsbasiert zahlen
Sie zahlen nur, was Sie tatsächlich verbrauchen. Im Super-Plan enthalten.
CDN-Traffic
Traffic (GB)
Preis pro GB (€)
0–1.000
0,03
1.000–6.000
0,02
6.000–21.000
0,015
21.000–51.000
0,01
> 51.000
Auf Anfrage
Speicher
Volumen (GB)
Preis pro GB (€)
0–1.000
0,03
1.000–21.000
0,02
> 21.000
Auf Anfrage
Videoverarbeitung
Videodauer (Min.)
Preis pro Min. (€)
0–60.000
0,01
> 60.000
Auf Anfrage
Abrechnung ohne Überraschungen
Speicher, Traffic, Verarbeitung — so berechnet sich jede Position.
Videospeicher nach Dateigröße
Der einfachste Posten. Ist Ihre Ausgangsdatei 1 GB groß, kostet die Speicherung weniger als 0,06 € pro Monat: rund 0,03 € für das Original (optional) und etwa 0,03 € für die Renditions. Je mehr Sie speichern, desto günstiger wird der Gigabyte-Preis.
CDN-Traffic nach Anzahl der Abrufe
Traffic lässt sich ohne konkrete Zahlen schwer schätzen. 1.000 abgespielte Minuten im Monat kosten weniger als 0,20 €. Je mehr Abrufe, desto niedriger der Preis pro Einheit. Wir machen keine Verlängerungen, die Ihrer Rechnung Nullen hinzufügen. Sollten wir die Abrechnung jemals überdenken, erfahren Sie das rechtzeitig — mit genug Vorlauf, um zu entscheiden.
Videoverarbeitung nach Laufzeit
Beim Hochladen wird ein Video einmal verarbeitet und in mehrere Renditions umgewandelt (1080p, 720p, 480p und so weiter). Je länger das Video, desto höher der Betrag: Die Verarbeitung von zehn Minuten kostet etwa 0,10 €. Das fällt einmalig beim Upload an. Die Migration von einem anderen Dienst ist kostenlos.
Ihre monatlichen Kosten schätzen
So sieht der Vergleich aus
Angenommen, Sie betreiben einen Katalog mit Online-Kursen, ein kostenpflichtiges Video-Abo oder eine Mediathek im Unternehmen — rund 200 Stunden Video und 2.000 aktive Nutzer, die ein paar Stunden im Monat schauen. Ihre Inhalte sind kostenpflichtig (oder unterliegen einer NDA), DRM gehört also zum Setup.
Warum der Preis bleibt, wo er ist
Hier gibt es keinen Kompromiss, sondern zwei Entscheidungen bei der Infrastruktur, die den Unterschied ausmachen.
Infrastruktur, die uns vollständig gehört
Server, ein eigenes CDN über Lateinamerika, die USA, Europa und die GUS, Encoder, Player — alles im eigenen Haus gebaut. Aus jedem Upload entsteht eine Leiter aus Auflösungen, und der Player liefert davon die kleinste aus, die für den Zuschauer noch gut aussieht. Das heißt: weniger Daten bei gleicher Qualität, ohne Aufschläge Dritter auf der Rechnung.
Geteilte Kosten von Grund auf
Dieselbe Infrastruktur trägt alle Konten, statt für jeden Kunden einen eigenen Teil davon zu reservieren. Die Fixkosten verteilen sich auf die gesamte Nutzerbasis, deshalb können die Preise pro Gigabyte mit wachsendem Volumen stufenweise sinken: Traffic von 0,03 € auf 0,01 €/GB, Speicher von 0,03 € auf 0,02 €/GB.
Hohes Volumen oder ein besonderes Geschäftsmodell?
Fordern Sie ein individuelles Angebot an und sehen Sie, wie sich Kinescope an Ihren Bedarf und Ihren Aufbau anpasst.
Sie zahlen für Infrastruktur. Sie bekommen den gesamten Video-Stack
Alles, was Sie brauchen, ist im Plan Super bereits enthalten.
Häufige Fragen
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Zum ausführlichen Vergleich: Kinescope und Vimeo.
Lieber selbst? Fertige Integrationen (Zoom, YouTube) und eine öffentliche REST-API decken die Standardfälle ab.