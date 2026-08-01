Abrechnung ohne Überraschungen

Speicher, Traffic, Verarbeitung — so berechnet sich jede Position.

Videospeicher nach Dateigröße

Der einfachste Posten. Ist Ihre Ausgangsdatei 1 GB groß, kostet die Speicherung weniger als 0,06 € pro Monat: rund 0,03 € für das Original (optional) und etwa 0,03 € für die Renditions. Je mehr Sie speichern, desto günstiger wird der Gigabyte-Preis.

CDN-Traffic nach Anzahl der Abrufe

Traffic lässt sich ohne konkrete Zahlen schwer schätzen. 1.000 abgespielte Minuten im Monat kosten weniger als 0,20 €. Je mehr Abrufe, desto niedriger der Preis pro Einheit. Wir machen keine Verlängerungen, die Ihrer Rechnung Nullen hinzufügen. Sollten wir die Abrechnung jemals überdenken, erfahren Sie das rechtzeitig — mit genug Vorlauf, um zu entscheiden.

Videoverarbeitung nach Laufzeit

Beim Hochladen wird ein Video einmal verarbeitet und in mehrere Renditions umgewandelt (1080p, 720p, 480p und so weiter). Je länger das Video, desto höher der Betrag: Die Verarbeitung von zehn Minuten kostet etwa 0,10 €. Das fällt einmalig beim Upload an. Die Migration von einem anderen Dienst ist kostenlos.