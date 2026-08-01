Ehrliche Preise für alles rund um Video

Unbegrenzter Speicher und unbegrenzte Bandbreite, Livestreaming, werbefreier Player, Auswertungen und DRM-Schutz — ab 10 € pro Monat.
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Bis zu 100 Minuten Videospeicher
200 GB Traffic-Limit pro Monat
20 Minuten pro HD-Livestream
20 Teilnehmer pro HD-Livestream
2 Mitglieder im Workspace
2 Restreaming-Ziele

Super

Unbegrenzter Speicher und unbegrenzte Bandbreite für Teams jeder Größe — Streaming bis 4K, DRM inklusive.
Ab 10 € /Monat
Der Endbetrag richtet sich nach der tatsächlichen Nutzung.
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Unbegrenzter Videospeicher
Unbegrenztes Full-HD-Livestreaming
Unbegrenztes Restreaming
Videoqualität bis 4K
Unbegrenzte Mitglieder im Workspace
Kostenlose Migration von anderen Plattformen
DRM-Videoverschlüsselung
Automatische Untertitel (auf Anfrage)

Mega

Alles aus Super, dazu individuelle Konditionen und Funktionen für größere Organisationen.
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Kernfunktionen
Individuelle Konditionen
Multi-CDN und S3-kompatibler Speicher
Fester Ansprechpartner im Support
Begleitung bei Migration und Integration
Enterprise-SLA
SSO
Preise in maschinenlesbarer Form (für KI-Agenten)

Nutzungsbasiert zahlen

Sie zahlen nur, was Sie tatsächlich verbrauchen. Im Super-Plan enthalten.

CDN-Traffic

Traffic (GB)

Preis pro GB (€)

0–1.000

0,03

1.000–6.000

0,02

6.000–21.000

0,015

21.000–51.000

0,01

> 51.000

Auf Anfrage

Speicher

Volumen (GB)

Preis pro GB (€)

0–1.000

0,03

1.000–21.000

0,02

> 21.000

Auf Anfrage

Videoverarbeitung

Videodauer (Min.)

Preis pro Min. (€)

0–60.000

0,01

> 60.000

Auf Anfrage

Abrechnung ohne Überraschungen

Speicher, Traffic, Verarbeitung — so berechnet sich jede Position.

Videospeicher nach Dateigröße

Der einfachste Posten. Ist Ihre Ausgangsdatei 1 GB groß, kostet die Speicherung weniger als 0,06 € pro Monat: rund 0,03 € für das Original (optional) und etwa 0,03 € für die Renditions. Je mehr Sie speichern, desto günstiger wird der Gigabyte-Preis.

CDN-Traffic nach Anzahl der Abrufe

Traffic lässt sich ohne konkrete Zahlen schwer schätzen. 1.000 abgespielte Minuten im Monat kosten weniger als 0,20 €. Je mehr Abrufe, desto niedriger der Preis pro Einheit. Wir machen keine Verlängerungen, die Ihrer Rechnung Nullen hinzufügen. Sollten wir die Abrechnung jemals überdenken, erfahren Sie das rechtzeitig — mit genug Vorlauf, um zu entscheiden.

Videoverarbeitung nach Laufzeit

Beim Hochladen wird ein Video einmal verarbeitet und in mehrere Renditions umgewandelt (1080p, 720p, 480p und so weiter). Je länger das Video, desto höher der Betrag: Die Verarbeitung von zehn Minuten kostet etwa 0,10 €. Das fällt einmalig beim Upload an. Die Migration von einem anderen Dienst ist kostenlos.

Ihre monatlichen Kosten schätzen

So sieht der Vergleich aus

Angenommen, Sie betreiben einen Katalog mit Online-Kursen, ein kostenpflichtiges Video-Abo oder eine Mediathek im Unternehmen — rund 200 Stunden Video und 2.000 aktive Nutzer, die ein paar Stunden im Monat schauen. Ihre Inhalte sind kostenpflichtig (oder unterliegen einer NDA), DRM gehört also zum Setup.

Speicher: 200 Std. × ~8 GB/Std. = ~1,6 TB (jedes Video wird in allen erzeugten Auflösungen gespeichert — 1080p als Original plus 720p, 480p und 360p transkodiert; bei manchen Titeln kommt 4K dazu).
Auslieferung: 4.000 gesehene Std. × ~2,5 GB/Std. = ~10 TB im Monat (die Bitrate passt sich Verbindung und Bildschirm jedes Zuschauers an).
KinescopeVimeoWistiaMux
Plan für dieses SetupSuperEnterprise**Enterprise***Pay-as-you-go****
Unbegrenztes TeamUnbegrenzte PlätzePreis pro PlatzPreis pro PlatzAbrechnung nach Nutzung, nicht pro Platz
Unbegrenzter SpeicherAuf Anfrage1 TB+ (verhandelbar)
Unbegrenzte BandbreiteAuf Anfrage2 TB+ (verhandelbar)
DRM (Digital Rights Management)EnthaltenWidevine + FairPlayVerfügbarNicht verfügbarin keinem Plan enthaltenAdd-on100 $/Mon. + 0,003 $/Wiedergabe
Monatlich~250 €Preis auf AnfragePreis auf Anfrage~350 € + Entwicklungsaufwand
Jährlich~3.000 €~13.100 € – 30.500 €*~7.000 € – 13.100 €**~4.200 € + Entwicklungsaufwand***

*Spanne nach der Vendr-Datenbank 2026 zu Vertragspreisen im B2B-SaaS; der genaue Betrag wird individuell angeboten. Die bezahlten Vimeo-Tarife (Starter 8 €, Standard 19 €, Advanced 69 €) begrenzen den Speicher auf 2 / 4 / 7 TB und die Bandbreite auf 2 TB im Monat und enthalten kein DRM.

**Wistia Enterprise wird individuell angeboten und deckt Größenordnungen jenseits der Business-Voreinstellungen ab (1 TB+ Speicher, 2 TB Bandbreite im Monat, beides im Vertrag verhandelbar); DRM enthält allerdings kein Wistia-Tarif — der Schutz beschränkt sich auf Passwörter und Domain-Regeln. Spanne nach der Vendr-Datenbank 2026; Median 8.165 $/Jahr über 55 anonymisierte Abschlüsse.

***Mux ist Video-Infrastruktur, keine fertige Plattform — Dashboard, LMS-Anbindungen, Auswertungs-Oberfläche und Embed-Abläufe bauen Teams selbst auf der Mux-API. Der Preis oben deckt nur die Infrastruktur ab (gemischter Speicher in 1080p/4K, adaptive Auslieferung, mit dem DRM-Add-on); die Entwicklungszeit bis zum Funktionsumfang einer vollwertigen Plattform ist ein eigener Posten auf Ihrer Seite. Zur Einordnung: die Vendr-Datenbank 2026 nennt als Median einen Mux-Vertrag von rund 44.000 $/Jahr — darin dürften sich Kunden mit Enterprise-Zusagen und größere Installationen widerspiegeln, als dieses Szenario sie beschreibt.

****Preise in USD zum EUR/USD-Wechselkurs vom 1. August 2026 in Euro umgerechnet.

Ausführlicher Vergleich mit Vimeo→

Warum der Preis bleibt, wo er ist

Hier gibt es keinen Kompromiss, sondern zwei Entscheidungen bei der Infrastruktur, die den Unterschied ausmachen.

Infrastruktur, die uns vollständig gehört

Server, ein eigenes CDN über Lateinamerika, die USA, Europa und die GUS, Encoder, Player — alles im eigenen Haus gebaut. Aus jedem Upload entsteht eine Leiter aus Auflösungen, und der Player liefert davon die kleinste aus, die für den Zuschauer noch gut aussieht. Das heißt: weniger Daten bei gleicher Qualität, ohne Aufschläge Dritter auf der Rechnung.

Geteilte Kosten von Grund auf

Dieselbe Infrastruktur trägt alle Konten, statt für jeden Kunden einen eigenen Teil davon zu reservieren. Die Fixkosten verteilen sich auf die gesamte Nutzerbasis, deshalb können die Preise pro Gigabyte mit wachsendem Volumen stufenweise sinken: Traffic von 0,03 € auf 0,01 €/GB, Speicher von 0,03 € auf 0,02 €/GB.

Hohes Volumen oder ein besonderes Geschäftsmodell?

Fordern Sie ein individuelles Angebot an und sehen Sie, wie sich Kinescope an Ihren Bedarf und Ihren Aufbau anpasst.

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Sie zahlen für Infrastruktur. Sie bekommen den gesamten Video-Stack

Alles, was Sie brauchen, ist im Plan Super bereits enthalten.

Unbegrenzte Uploads
Fortsetzbarer Upload
Schlanker Player
Für mobile Geräte bereit
Player-Anpassung
Erweiterte Suche
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Tags & Metadaten
Zusammenarbeit im Team
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Vorschauseite
Dateiversionierung
Sichere Speicherung
iOS- & Android-SDK
Videoauswertung
Weltweites CDN
Asset-Verwaltung
Untertitel
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Sehr schnelles Transkodieren
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Häufige Fragen

Nicht die passende Antwort gefunden? Sehen Sie in unser Wissensdatenbank.

Das hängt vom Abrechnungsmodell ab. Die meisten Plattformen rechnen pro Nutzer oder pro gespeichertem Video ab — die Rechnung wächst also mit dem Team und der Mediathek. Kinescope rechnet ausschließlich Infrastruktur ab: ein kostenloser Plan zum Start, danach ab 10 € pro Monat, die Auslieferung nach Verbrauch ab 0,03 € pro GB. DRM, Streaming, CDN und Auswertungen sind enthalten, Speicher und Bandbreite unbegrenzt. Sie zahlen für das, was Sie tatsächlich ausliefern — nicht pro Nutzer und nicht pro Video.

Ja. Der kostenlose Plan umfasst bis zu 100 Minuten gespeichertes Video und bis zu 200 GB CDN-Traffic pro Monat. Livestreams sind auf 20 Minuten und 20 gleichzeitige Zuschauer begrenzt. Der Plan ist dauerhaft kostenlos — keine Testphase, keine Kartendaten nötig.

DRM (Digital Rights Management) verschlüsselt den Videostream und gibt den Entschlüsselungsschlüssel während der Wiedergabe nur an autorisierte Geräte aus. Widevine (Chrome, Android, Smart-TVs) und FairPlay (Safari, iOS) decken zusammen nahezu alle Endgeräte ab. Ohne DRM kann jeder, der ein Video im Browser laden kann, es auch herausziehen und weiterverbreiten. Mit DRM wird das auf Ebene des Betriebssystems unterbunden — und das zählt bei bezahlten Kursen, Premium-Inhalten, internen Schulungen und allem, was nicht abfließen soll.

Nein. DRM (Widevine + FairPlay), White-Label, die vollständige API und unbegrenzt viele Workspace-Mitglieder sind im Plan Super enthalten — also genau die Möglichkeiten, die andere Plattformen häufig hinter Enterprise-Verträge stellen. Der kostenlose Plan enthält kein DRM. Mega ergänzt SSO, dedizierten Support, ein individuelles SLA und Multi-CDN, für Organisationen, die genau das brauchen.

Zum ausführlichen Vergleich: Kinescope und Vimeo.

Keine Überraschungen bei der Verlängerung. Kinescope erhöht die Preise nicht mitten in der Laufzeit, und sollten sich die öffentlichen Preise jemals ändern, erfahren Sie das rechtzeitig — mit genug Vorlauf, um zu entscheiden. Bei Mega bringen größere Abnahmen gestaffelte Mengenrabatte mit sich, festgehalten im jeweiligen Vertrag.

Ja. Planwechsel und Kündigung erledigen Sie im Bereich Abrechnung, ohne dass Ihnen jemand ein Rückhalteskript vorliest. Überschreiten Sie das Kontingent Ihres Plans, bleiben Ihre Videos online: Sie bekommen einen Hinweis, auf einen bezahlten Plan zu wechseln, statt einer Unterbrechung des Dienstes.

Wenn Sie von einer anderen Plattform zu Kinescope wechseln, übernehmen wir die Übertragung von Anfang bis Ende. Sie geben uns Lesezugriff (API-Token oder exportiertes Archiv), wir holen die Videos herüber und erhalten dabei Metadaten und Ordnerstruktur. Das Transkodieren läuft auf unserer Seite. Im Plan Super ohne Aufpreis; übliche Mediatheken sind binnen einer Woche fertig. Bei größeren Beständen oder eigenen Pipelines steckt Ihr Onboarding-Manager den Umfang vorher ab.

Lieber selbst? Fertige Integrationen (Zoom, YouTube) und eine öffentliche REST-API decken die Standardfälle ab.

Weil das GB dem entspricht, was die Auslieferung tatsächlich kostet. Ein zehnminütiges Video in 4K und ein zehnminütiges in 720p wiegen sehr unterschiedlich viel; eine Abrechnung pro Minute verdeckt das, eine Abrechnung pro GB zeigt es. Wenn Sie kleinere Formate oder niedrigere Bitraten verwenden, sinkt Ihre Rechnung unmittelbar — die Einheit folgt dem, was die Kosten treibt.

Unseres, von Anfang bis Ende. Kinescope betreibt ein eigenes CDN mit Abdeckung in Lateinamerika, den USA, Europa und der GUS. Wiedergabe, DRM und Encoding laufen auf derselben Infrastruktur. Geht etwas kaputt, gibt es kein Hin und Her zwischen Anbietern: Wir sehen die ganze Kette, weil wir jede ihrer Schichten kennen. Ihre Videos laufen nicht über AWS oder Cloudflare, mit Aufschlag weiterverkauft — auch deshalb liegt unser Preis pro GB dort, wo er liegt.

Wir sind ein niederländisches Unternehmen (Kinescope B.V. mit Sitz in Emmen), und Ihre Daten liegen standardmäßig in Rechenzentren in der EU. Auskunft, Berichtigung, Löschung und Datenübertragbarkeit funktionieren so, wie die Verordnung es verlangt, und ohne Garantien verlassen die Daten den EWR nicht. Die vollständigen Bedingungen stehen in unserer Datenschutzerklärung; braucht Ihr Aufbau etwas Bestimmtes — Branchenvorgaben, Anforderungen an den Speicherort —, nennen Sie uns die Auflage, und wir sagen Ihnen, was wir davon unterstützen können.

Kinescope strebt 99,98 % Verfügbarkeit im Monat für Wiedergabe und API an. Im Plan Mega ist dieses Ziel durch ein finanzielles SLA abgesichert — Gutschriften, wenn die Verfügbarkeit in einem Monat darunter liegt. Störungen und Wartungsfenster stehen auf unserer Statusseite, der vollständige SLA-Text ist unter kinescope.com/sla veröffentlicht.

Die Rechnung für den ersten Monat erhalten Sie zu Beginn des nächsten. Keine Mindestlaufzeit, keine versteckten Kosten, Up- und Downgrade jederzeit ohne Gebühr. Kinescope akzeptiert Kartenzahlung und Überweisung; alle Rechnungen liegen im Bereich Abrechnung.

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Wir sind für Sie da.

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