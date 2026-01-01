Videostreaming ohne Reibungsverluste
Die meisten Plattformen zwingen zur Wahl zwischen Einfachheit, Kontrolle und Datenschutz. Kinescope bietet alle drei — damit Sie Ihre Videos an jedes Publikum streamen können, ohne Werbung, ohne Tracking und ohne Umstände.
Eine Streaming-Plattform für alle Fälle
Aussehen und Verhalten Ihres Videos bestimmen Sie
White-Label-Player
Passen Sie den Player an Ihre Marke an — Farben, Bedienelemente, Vorschaubilder — und entfernen Sie alles, was Sie nicht brauchen. Keine aufgezwungenen Logos, keine Overlays.
Zugriffskontrolle
Schützen Sie Inhalte mit flexiblen Regeln: DRM-Verschlüsselung einschalten, signierte Token verwenden oder die Wiedergabe auf bestimmte Domains beschränken.
Keine Werbung, kein Tracking
Ihr Video läuft sauber — ohne fremde Skripte, ohne Cookies, ohne Störung durch die Plattform. Was Sie teilen, ist genau das, was gesehen wird.
Sicher streamen — in jeder Größenordnung.
Kinescope erhebt keine Zuschauerdaten, solange Sie das nicht selbst einschalten. Ausgelegt auf DSGVO und CCPA von Anfang an.
Ihr Video lädt sofort, egal wo auf der Welt — über ein leistungsfähiges Content-Delivery-Netzwerk.
Mehrstufiges Caching, intelligentes Routing sowie die Protokolle CMAF und LL-HLS — alles dafür, dass Ihre Videos schnell starten.
„Die bezahlbare, skalierbare und zugängliche Videolösung von Kinescope hat für uns alles verändert: Sie ermöglicht es uns, Hunderttausenden Bildung auf Weltniveau zu bieten“
Tausende verlassen sich darauf
150+
19 Millionen
1.000+
99,98 % Uptime
Unsere Video-Lösungen
Häufige Fragen
Nicht die passende Antwort gefunden? Sehen Sie in unser Hilfecenter.