Videostreaming ohne Reibungsverluste

Die meisten Plattformen zwingen zur Wahl zwischen Einfachheit, Kontrolle und Datenschutz. Kinescope bietet alle drei — damit Sie Ihre Videos an jedes Publikum streamen können, ohne Werbung, ohne Tracking und ohne Umstände.

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Eine Streaming-Plattform für alle Fälle

Kinescope übernimmt Kodierung, adaptives Streaming und weltweite Auslieferung automatisch — ohne Konfiguration, ohne technischen Aufwand, ohne die Umständlichkeit großer Plattformen. Einfach Ihr Video, online und flüssig.
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Aussehen und Verhalten Ihres Videos bestimmen Sie

White-Label-Player

Passen Sie den Player an Ihre Marke an — Farben, Bedienelemente, Vorschaubilder — und entfernen Sie alles, was Sie nicht brauchen. Keine aufgezwungenen Logos, keine Overlays.

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Zugriffskontrolle

Schützen Sie Inhalte mit flexiblen Regeln: DRM-Verschlüsselung einschalten, signierte Token verwenden oder die Wiedergabe auf bestimmte Domains beschränken.

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Keine Werbung, kein Tracking

Ihr Video läuft sauber — ohne fremde Skripte, ohne Cookies, ohne Störung durch die Plattform. Was Sie teilen, ist genau das, was gesehen wird.

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Sicher streamen — in jeder Größenordnung.

Datenschutz von Grund auf

Kinescope erhebt keine Zuschauerdaten, solange Sie das nicht selbst einschalten. Ausgelegt auf DSGVO und CCPA von Anfang an.
Weltweites CDN

Ihr Video lädt sofort, egal wo auf der Welt — über ein leistungsfähiges Content-Delivery-Netzwerk.
Auslieferung, die mitwächst

Mehrstufiges Caching, intelligentes Routing sowie die Protokolle CMAF und LL-HLS — alles dafür, dass Ihre Videos schnell starten.
Streaming-Player von Kinescope, der ohne Werbung und ohne fremdes Tracking läuft
Präsenzpunkte des weltweiten Kinescope-CDN, über die Streams ausgeliefert werden
Streaming-Dashboard von Kinescope unter erhöhter Zuschauerlast
Datenschutz von Grund auf

Kinescope erhebt keine Zuschauerdaten, solange Sie das nicht selbst einschalten. Ausgelegt auf DSGVO und CCPA von Anfang an.

Streaming-Player von Kinescope, der ohne Werbung und ohne fremdes Tracking läuft
Weltweites CDN

Ihr Video lädt sofort, egal wo auf der Welt — über ein leistungsfähiges Content-Delivery-Netzwerk.

Präsenzpunkte des weltweiten Kinescope-CDN, über die Streams ausgeliefert werden
Auslieferung, die mitwächst

Mehrstufiges Caching, intelligentes Routing sowie die Protokolle CMAF und LL-HLS — alles dafür, dass Ihre Videos schnell starten.

Streaming-Dashboard von Kinescope unter erhöhter Zuschauerlast

„Die bezahlbare, skalierbare und zugängliche Videolösung von Kinescope hat für uns alles verändert: Sie ermöglicht es uns, Hunderttausenden Bildung auf Weltniveau zu bieten“

Eriky Kunitake, Leiter Business & Operations, Ada (500.000+ Lernende · von Mux zu Kinescope gewechselt)

Tausende verlassen sich darauf

150+

Länder erreicht

19 Millionen

Minuten täglich angesehen

1.000+

aktive Konten

99,98 % Uptime

Millionen gehosteter Videos, mit stetigem Wachstum Jahr für Jahr.

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Häufige Fragen

Nicht die passende Antwort gefunden? Sehen Sie in unser Hilfecenter.

Ja. Der kostenlose Plan umfasst bis zu 100 Minuten gespeichertes Video und bis zu 200 GB CDN-Traffic pro Monat. Livestreams sind auf 20 Minuten und 20 gleichzeitige Zuschauer begrenzt. Der Plan ist dauerhaft kostenlos — keine Testphase, keine Kartendaten nötig.

Ihre Videos bleiben online und unverändert erreichbar. Sie erhalten lediglich den Hinweis, dass Sie auf einen kostenpflichtigen Plan wechseln sollten. Fällt Kinescope ungewöhnlich hoher Verbrauch auf, melden wir uns, um sicherzugehen, dass alles wie geplant läuft.

Die Rechnung für den ersten Monat erhalten Sie zu Beginn des nächsten. Keine Mindestlaufzeit, keine versteckten Kosten, Up- und Downgrade jederzeit ohne Gebühr. Kinescope akzeptiert Kartenzahlung und Überweisung; alle Rechnungen liegen im Bereich Abrechnung.

Zu jedem Video gehört ein fertiger Embed-Code — wahlweise adaptiv oder mit fester Größe, passend zum Layout Ihrer Seite.

Für jedes Video sehen Sie Aufrufe, Interaktion und das Verhalten Ihrer Zuschauer im Detail — so erkennen Sie, welche Inhalte Sie verbessern sollten. Auch Standort und verwendetes Gerät lassen sich verfolgen; die vollständige Übersicht finden Sie unter Videoauswertung.
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