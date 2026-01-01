Die Grenze von 250 Videos bei Wistia Business ist real, ebenso die zusätzlichen 250 $ im Monat für die Automation Suite, nur um HubSpot oder Marketo anzuschließen. Bei Kinescope gibt es davon nichts: unbegrenzt viele Videos, unbegrenzt viele Mitglieder im Workspace und Webhooks in Ihr CRM — in jedem bezahlten Plan ab 10 € im Monat.

Sie kommen von Vidyard, Vimeo oder einer anderen Plattform? Dann rechnen wir nach GB ab, nicht nach Köpfen, und niemand schiebt Sie in einen Enterprise-Tarif, bloß weil Sie Watch-Pages im eigenen Design oder eine CRM-Anbindung wollen.

Den Wechsel übernehmen wir — kostenlos in den Plänen Super und Mega. Wir holen Ihre komplette Bibliothek herüber (alle Metadaten bleiben erhalten) und richten alles auf unserer Seite ein. Meist ist das in einer Woche oder schneller erledigt.