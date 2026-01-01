Video, das sich im Funnel bezahlt macht

Ein werbefreier Player in Ihrem eigenen Design, Auswertung pro Seite, CTAs im Player und Bibliotheksverwaltung per KI — alle wichtigen Werkzeuge fürs Videomarketing in einem Produkt, ab 10 € im Monat.

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Über 6.000 Kunden in 48 Ländern vertrauen uns — Tendenz steigend

Holen Sie mehr aus jedem Video heraus

Die eingebauten Werkzeuge von Kinescope sorgen dafür, dass sich jeder Upload rechnet: eine Auswertung, die in die Tiefe geht, ein Player, der Zuschauer bindet, und KI für Ihre Bibliothek.

Sehen Sie, was wirklich zieht

Die Auswertung pro Seite zeigt, wo Ihr Video läuft, wer zuschaut und welche Seiten oder Quellen die stärkste Beteiligung bringen. Absprungstellen und Wiedergabequoten, aufgeschlüsselt nach Verweisquelle, Land und Gerät.

Zuschauer direkt im Player gewinnen

CTAs am Ende des Videos führen Zuschauer auf eine Landingpage, zu einem Anmeldeformular oder zum nächsten Schritt. Anmerkungen und Kapitel halten die Aufmerksamkeit im Player selbst.

Die ganze Bibliothek per KI im Griff

Assistenten mit MCP-Unterstützung wie Claude oder Cursor lassen sich direkt an Ihre Kinescope-Bibliothek anbinden. Ihr Team durchsucht damit Videos, ruft Berichte zur Beteiligung ab und ändert Titel oder Beschreibungen im Stapel — alles aus einem Chatfenster heraus. In jedem Tarif enthalten, auch im kostenlosen.

Kinescope fügt sich in den Stack ein, den Sie schon nutzen

Video läuft in Webflow, WordPress, Squarespace, Notion, auf HubSpot-Landingpages — und überall sonst. Ein Einbettungscode zum Kopieren und Einfügen, ganz ohne Entwicklung. API und SDKs gibt es davon unabhängig natürlich auch.

Passen Sie den Player an Ihre Marke an und schicken Sie Ereignisse zur Beteiligung per Webhook weiter an Ihr CRM.

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Eine Videoplattform für jede Stufe des Funnels

Aufmerksamkeit

Einbettungscodes, die für Suchmaschinen und KI vorbereitet sind, automatisch erzeugte Untertitel in über 90 Sprachen, ein Player in Ihrem eigenen Design und Watch-Pages, die schon über einen Direktlink einen starken ersten Eindruck machen.
Erwägung

Von KI erzeugte Zeitmarken und Beschreibungen, eine Player-Oberfläche in mehreren Sprachen, Livestreams mit Chat im Player für Webinare und Fragerunden (die Aufzeichnung läuft automatisch mit und steht danach auf Abruf bereit) sowie Playlists für passende weitere Inhalte.
Conversion

Interaktive CTA-Banner auf der Zeitleiste des Videos, CTA-Schaltflächen am Ende der Wiedergabe, Formulare zur Lead-Erfassung im Player und Watch-Pages im White-Label-Design mit Ihrem verlinkten Logo.
Bindung

Projektstruktur mit eigenen Rechten je Workspace, ein Videoeditor im Browser für schnelle Korrekturen, dazu DRM und Zugriffsregeln für Inhalte, die nur für Kunden bestimmt sind.
KI-Werkzeuge von Kinescope, die Videomaterial für das Marketing verwalten
Videoauswertung von Kinescope in der Erwägungsphase des Funnels
Video von Kinescope mit Handlungsaufruf in der Conversion-Phase
Video von Kinescope für die Kundenbindung nach dem Kauf
Aufmerksamkeit

Einbettungscodes, die für Suchmaschinen und KI vorbereitet sind, automatisch erzeugte Untertitel in über 90 Sprachen, ein Player in Ihrem eigenen Design und Watch-Pages, die schon über einen Direktlink einen starken ersten Eindruck machen.

KI-Werkzeuge von Kinescope, die Videomaterial für das Marketing verwalten
Erwägung

Von KI erzeugte Zeitmarken und Beschreibungen, eine Player-Oberfläche in mehreren Sprachen, Livestreams mit Chat im Player für Webinare und Fragerunden (die Aufzeichnung läuft automatisch mit und steht danach auf Abruf bereit) sowie Playlists für passende weitere Inhalte.

Videoauswertung von Kinescope in der Erwägungsphase des Funnels
Conversion

Interaktive CTA-Banner auf der Zeitleiste des Videos, CTA-Schaltflächen am Ende der Wiedergabe, Formulare zur Lead-Erfassung im Player und Watch-Pages im White-Label-Design mit Ihrem verlinkten Logo.

Video von Kinescope mit Handlungsaufruf in der Conversion-Phase
Bindung

Projektstruktur mit eigenen Rechten je Workspace, ein Videoeditor im Browser für schnelle Korrekturen, dazu DRM und Zugriffsregeln für Inhalte, die nur für Kunden bestimmt sind.

Video von Kinescope für die Kundenbindung nach dem Kauf

Zahlen Sie nicht zu viel fürs Hosting Ihrer Marketingvideos

Drei Szenarien transparent durchgerechnet — und daneben, was Wistia und Vimeo für dasselbe Volumen verlangen.

The workload
Library
Viewing
Storage
Delivery / month
The bill

*Aufruf = monatliche Aufrufe × ~90 s durchschnittliche Wiedergabedauer (typisch für Marketingvideos). Speicher = Stunden in der Bibliothek × 7 GB/h (durchschnittliche Größe der Originaldatei plus aller Auflösungen).
Auslieferung = angesehene Stunden × 2,5 GB/h (durchschnittliche Datenmenge, die zu einem Zuschauer gestreamt wird, angepasst an dessen Verbindung).

** Preisangaben nach der Vendr-Datenbank für B2B-SaaS-Vertragspreise (2026).
Die aktuellen Stufen stehen auf wistia.com/pricing und vimeo.com/upgrade-plan.

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„Die bezahlbare, skalierbare und zugängliche Video-Lösung von Kinescope war für uns ein Durchbruch — damit bringen wir Bildung von Weltklasse zu Hunderttausenden.“

Eriky Kunitake, Head of Business & Operations, Ada (über 500.000 Lernende · von Mux zu Kinescope gewechselt)

Sie brauchen die Werkzeuge fürs Videomarketing — nur nicht den Preis, der sonst dranhängt?

Die Grenze von 250 Videos bei Wistia Business ist real, ebenso die zusätzlichen 250 $ im Monat für die Automation Suite, nur um HubSpot oder Marketo anzuschließen. Bei Kinescope gibt es davon nichts: unbegrenzt viele Videos, unbegrenzt viele Mitglieder im Workspace und Webhooks in Ihr CRM — in jedem bezahlten Plan ab 10 € im Monat.

Sie kommen von Vidyard, Vimeo oder einer anderen Plattform? Dann rechnen wir nach GB ab, nicht nach Köpfen, und niemand schiebt Sie in einen Enterprise-Tarif, bloß weil Sie Watch-Pages im eigenen Design oder eine CRM-Anbindung wollen.

Den Wechsel übernehmen wir — kostenlos in den Plänen Super und Mega. Wir holen Ihre komplette Bibliothek herüber (alle Metadaten bleiben erhalten) und richten alles auf unserer Seite ein. Meist ist das in einer Woche oder schneller erledigt.

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Häufige Fragen

Nicht gefunden, wonach Sie suchen? Schauen Sie in unser Hilfecenter.

Über Webhooks und unsere REST-API schicken wir Video-Ereignisse (Start der Wiedergabe, Absprung, abgesendetes Leadformular) in Echtzeit an Ihr CRM — als JSON, das Sie auf Ihre eigenen Felder legen. Einen fertigen nativen Connector gibt es nicht; die Einrichtung kostet ein paar Stunden über Zapier, n8n oder eine Person aus der Entwicklung. Wistia bündelt native Integrationen in der Automation Suite (zusätzlich 250 $ im Monat) — bei Kinescope bleibt die Integrationsebene offen, sogar im kostenlosen Tarif.

Ein eigenes Dashboard für A/B-Tests gibt es nicht, die Daten dafür aber schon. Betten Sie zwei Video-IDs in zwei Varianten derselben Seite ein, verteilen Sie den Traffic mit Ihrem A/B-Werkzeug (Optimizely, VWO, Google Optimize) — und die Auswertung pro Seite zeigt Wiedergabequote, Absprünge und CTA-Klicks je Variante. Verglichen wird dann in Ihrer eigenen Auswertung. Funktioniert für Vorschaubilder, Längen oder komplett unterschiedliche Umsetzungen.

Bei Kinescope gibt es zur Verlängerung keine Überraschungen. Sie zahlen für Speicher, Traffic und Verarbeitung zu unseren öffentlichen Pay-as-you-go-Sätzen. Sollten sich diese Sätze je ändern, erfahren Sie das lange vorher und haben Zeit zu entscheiden. Im Tarif Mega bekommen größere Abnahmen gestaffelte Mengenrabatte, abgestimmt auf Ihren Vertrag.

Ihr Preis je GB sinkt bei Kinescope automatisch mit steigendem Volumen — 0,03 € bei 0–1 TB im Monat, 0,02 € bei 1–6 TB, 0,015 € bei 6–21 TB, 0,01 € bei 21–51 TB, darüber Sätze nach Absprache. Eine Kampagne, die die monatlichen Aufrufe verzehnfacht, verzehnfacht deshalb nicht Ihre Rechnung: Das zusätzliche Gigabyte wird günstiger, und niemand muss dafür den Vertrag neu verhandeln oder in eine höhere Stufe wechseln.

Nein. Der Kinescope-Tarif Super bringt unbegrenzt viele Videos und unbegrenzt viele Mitglieder im Workspace. Sie zahlen für Speicher, Auslieferung und eine einmalige Gebühr fürs Transkodieren beim Upload. Zum Vergleich: Wistia Business endet bei 250 GB und 3 Nutzern, Vimeo Advanced bei 7 TB und 10 Nutzern.

Sie geben uns Lesezugriff auf Ihre bisherige Plattform — ein API-Token oder ein exportiertes Archiv genügt. Kinescope holt die Videos herüber, transkodiert sie auf unserer Seite und behält Metadaten und Ordnerstruktur bei. Eine durchschnittliche Bibliothek ist binnen einer Woche fertig. In den Tarifen Super und Mega ist die begleitete Migration kostenlos. Bei sehr großen Bibliotheken oder eigenen Pipelines klären wir zuerst den Umfang und schlagen danach Tarif und Zeitplan vor.

Bringen Sie Ihren Funnel mit Video weiter.

Probieren Sie alles aus, was Kinescope kann. Keine Kreditkarte nötig.

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