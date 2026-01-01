Video, das sich im Funnel bezahlt macht
Ein werbefreier Player in Ihrem eigenen Design, Auswertung pro Seite, CTAs im Player und Bibliotheksverwaltung per KI — alle wichtigen Werkzeuge fürs Videomarketing in einem Produkt, ab 10 € im Monat.
Über 6.000 Kunden in 48 Ländern vertrauen uns — Tendenz steigend
Holen Sie mehr aus jedem Video heraus
Die eingebauten Werkzeuge von Kinescope sorgen dafür, dass sich jeder Upload rechnet: eine Auswertung, die in die Tiefe geht, ein Player, der Zuschauer bindet, und KI für Ihre Bibliothek.
Sehen Sie, was wirklich zieht
Die Auswertung pro Seite zeigt, wo Ihr Video läuft, wer zuschaut und welche Seiten oder Quellen die stärkste Beteiligung bringen. Absprungstellen und Wiedergabequoten, aufgeschlüsselt nach Verweisquelle, Land und Gerät.
Zuschauer direkt im Player gewinnen
CTAs am Ende des Videos führen Zuschauer auf eine Landingpage, zu einem Anmeldeformular oder zum nächsten Schritt. Anmerkungen und Kapitel halten die Aufmerksamkeit im Player selbst.
Die ganze Bibliothek per KI im Griff
Assistenten mit MCP-Unterstützung wie Claude oder Cursor lassen sich direkt an Ihre Kinescope-Bibliothek anbinden. Ihr Team durchsucht damit Videos, ruft Berichte zur Beteiligung ab und ändert Titel oder Beschreibungen im Stapel — alles aus einem Chatfenster heraus. In jedem Tarif enthalten, auch im kostenlosen.
Kinescope fügt sich in den Stack ein, den Sie schon nutzen
Video läuft in Webflow, WordPress, Squarespace, Notion, auf HubSpot-Landingpages — und überall sonst. Ein Einbettungscode zum Kopieren und Einfügen, ganz ohne Entwicklung. API und SDKs gibt es davon unabhängig natürlich auch.
Passen Sie den Player an Ihre Marke an und schicken Sie Ereignisse zur Beteiligung per Webhook weiter an Ihr CRM.
Eine Videoplattform für jede Stufe des Funnels
Einbettungscodes, die für Suchmaschinen und KI vorbereitet sind, automatisch erzeugte Untertitel in über 90 Sprachen, ein Player in Ihrem eigenen Design und Watch-Pages, die schon über einen Direktlink einen starken ersten Eindruck machen.
Von KI erzeugte Zeitmarken und Beschreibungen, eine Player-Oberfläche in mehreren Sprachen, Livestreams mit Chat im Player für Webinare und Fragerunden (die Aufzeichnung läuft automatisch mit und steht danach auf Abruf bereit) sowie Playlists für passende weitere Inhalte.
Interaktive CTA-Banner auf der Zeitleiste des Videos, CTA-Schaltflächen am Ende der Wiedergabe, Formulare zur Lead-Erfassung im Player und Watch-Pages im White-Label-Design mit Ihrem verlinkten Logo.
Projektstruktur mit eigenen Rechten je Workspace, ein Videoeditor im Browser für schnelle Korrekturen, dazu DRM und Zugriffsregeln für Inhalte, die nur für Kunden bestimmt sind.
Zahlen Sie nicht zu viel fürs Hosting Ihrer Marketingvideos
Drei Szenarien transparent durchgerechnet — und daneben, was Wistia und Vimeo für dasselbe Volumen verlangen.
*Aufruf = monatliche Aufrufe × ~90 s durchschnittliche Wiedergabedauer (typisch für Marketingvideos). Speicher = Stunden in der Bibliothek × 7 GB/h (durchschnittliche Größe der Originaldatei plus aller Auflösungen).
Auslieferung = angesehene Stunden × 2,5 GB/h (durchschnittliche Datenmenge, die zu einem Zuschauer gestreamt wird, angepasst an dessen Verbindung).
** Preisangaben nach der Vendr-Datenbank für B2B-SaaS-Vertragspreise (2026).
Die aktuellen Stufen stehen auf wistia.com/pricing und vimeo.com/upgrade-plan.
„Die bezahlbare, skalierbare und zugängliche Video-Lösung von Kinescope war für uns ein Durchbruch — damit bringen wir Bildung von Weltklasse zu Hunderttausenden.“
Sie brauchen die Werkzeuge fürs Videomarketing — nur nicht den Preis, der sonst dranhängt?
Die Grenze von 250 Videos bei Wistia Business ist real, ebenso die zusätzlichen 250 $ im Monat für die Automation Suite, nur um HubSpot oder Marketo anzuschließen. Bei Kinescope gibt es davon nichts: unbegrenzt viele Videos, unbegrenzt viele Mitglieder im Workspace und Webhooks in Ihr CRM — in jedem bezahlten Plan ab 10 € im Monat.
Sie kommen von Vidyard, Vimeo oder einer anderen Plattform? Dann rechnen wir nach GB ab, nicht nach Köpfen, und niemand schiebt Sie in einen Enterprise-Tarif, bloß weil Sie Watch-Pages im eigenen Design oder eine CRM-Anbindung wollen.
Den Wechsel übernehmen wir — kostenlos in den Plänen Super und Mega. Wir holen Ihre komplette Bibliothek herüber (alle Metadaten bleiben erhalten) und richten alles auf unserer Seite ein. Meist ist das in einer Woche oder schneller erledigt.
Häufige Fragen
Nicht gefunden, wonach Sie suchen? Schauen Sie in unser Hilfecenter.
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Probieren Sie alles aus, was Kinescope kann. Keine Kreditkarte nötig.