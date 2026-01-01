Support für die Kinescope-Zoom-Integration

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Wenn Sie Fragen zur Installation, Nutzung oder Entfernung der Zoom-Integration mit Kinescope haben, wenden Sie sich über einen der verfügbaren Support-Kanäle an uns.

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So erreichen Sie uns

Integrierter Chat in der Kinescope-Oberfläche (unten links im Dashboard).

Telegram: Support-Chat.

E-Mail: hello@kinescope.io.

Telefon: +31 (0) 591 23 90 27.

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Wissensdatenbank und Dokumentation

Hilfecenter: Anleitungen und Artikel.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Integration von Zoom und Kinescope: Seite zur Integration.

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Servicezeiten und SLA

Der Support ist täglich erreichbar.

Erste Antwort: innerhalb von 2 Stunden nach Ihrer Anfrage.

Lösung des Problems: innerhalb von 1–2 Werktagen (je nach Komplexität).