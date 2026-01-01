Support für die Kinescope-Zoom-Integration
Wenn Sie Fragen zur Installation, Nutzung oder Entfernung der Zoom-Integration mit Kinescope haben, wenden Sie sich über einen der verfügbaren Support-Kanäle an uns.
So erreichen Sie uns
Integrierter Chat in der Kinescope-Oberfläche (unten links im Dashboard).
Telegram: Support-Chat.
E-Mail: hello@kinescope.io.
Telefon: +31 (0) 591 23 90 27.
Wissensdatenbank und Dokumentation
Hilfecenter: Anleitungen und Artikel.
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Integration von Zoom und Kinescope: Seite zur Integration.
Servicezeiten und SLA
Der Support ist täglich erreichbar.
Erste Antwort: innerhalb von 2 Stunden nach Ihrer Anfrage.
Lösung des Problems: innerhalb von 1–2 Werktagen (je nach Komplexität).