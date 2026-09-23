8 melhores plataformas EAD corporativas em 2026: como escolher

O treinamento de integração pode começar com algumas videoaulas, instruções de trabalho e uma lista de novos funcionários. Quando entram outras áreas, filiais e reciclagens periódicas, a equipe de RH precisa saber quem recebeu cada curso, quem concluiu e o que ainda está pendente. A plataforma EAD corporativa precisa distribuir esses treinamentos e tornar os resultados acessíveis a quem acompanha cada equipe.

Na contratação, porém, o limite de usuários pode se referir a contas cadastradas, pessoas que entram durante o mês ou acessos simultâneos. Essa regra afeta o orçamento antes mesmo de comparar os recursos. E funções como o acesso com a conta da empresa podem exigir um plano mais caro.

Comparamos oito plataformas de treinamento corporativo por preço, regras de usuários e recursos de gestão para ajudar RH e TI a escolher uma solução adequada à empresa. Também mostramos como avaliar a reprodução e a atualização das videoaulas.

O essencial para escolher

O número de funcionários é o começo da conta. O custo depende de como a plataforma contabiliza usuários e de quantas pessoas precisam acessar o treinamento no mesmo período.

O custo depende de como a plataforma contabiliza usuários e de quantas pessoas precisam acessar o treinamento no mesmo período. O acesso corporativo pode mudar o plano necessário. O SSO, ou login único, permite entrar com uma conta já usada na empresa. Na Twygo, ele fica no Enterprise; na Gupy Educação Corporativa, o SSO via SAML é um adicional pago.

O SSO, ou login único, permite entrar com uma conta já usada na empresa. Na Twygo, ele fica no Enterprise; na Gupy Educação Corporativa, o SSO via SAML é um adicional pago. Cursos prontos exigem atenção à compatibilidade. O SCORM permite levar um curso de uma ferramenta de criação para uma LMS, o sistema que distribui o treinamento e recebe seus resultados. A versão aceita importa: a iSpring LMS declara suporte a 1.2 e 2004, enquanto a Moodle Workplace oferece 1.2 nativamente.

O SCORM permite levar um curso de uma ferramenta de criação para uma LMS, o sistema que distribui o treinamento e recebe seus resultados. A versão aceita importa: a iSpring LMS declara suporte a 1.2 e 2004, enquanto a Moodle Workplace oferece 1.2 nativamente. O suporte precisa acompanhar o trabalho de quem administra. Idioma, canais e horário de atendimento devem estar claros na proposta. Uma interface em português não confirma, por si só, atendimento humano nesse idioma.

Como comparar uma plataforma EAD corporativa

Duas plataformas podem oferecer cursos, relatórios e login corporativo, mas atender a rotinas de treinamento diferentes. A forma de contar usuários, distribuir a gestão e atualizar os materiais ajuda a entender qual delas se encaixa no trabalho da equipe.

Na comparação, vale prestar atenção a estes pontos:

Usuários e capacidade de acesso: algumas ofertas limitam os cadastros; outras contam quem entra durante o mês ou quantas pessoas se conectam ao mesmo tempo. Essa diferença pesa quando o treinamento é periódico ou concentra muitos funcionários em um único horário. O custo depende também das regras para ampliar ou reduzir a capacidade contratada.

algumas ofertas limitam os cadastros; outras contam quem entra durante o mês ou quantas pessoas se conectam ao mesmo tempo. Essa diferença pesa quando o treinamento é periódico ou concentra muitos funcionários em um único horário. O custo depende também das regras para ampliar ou reduzir a capacidade contratada. Cursos e videoaulas: uma biblioteca pronta pode exigir compatibilidade com a versão de SCORM usada pela empresa. Já uma operação que produz aulas dentro da LMS depende mais das ferramentas de criação e atualização. Para vídeos reutilizados em vários cursos, importa saber se a troca do arquivo atualiza todos os locais e se a plataforma aceita um player externo.

uma biblioteca pronta pode exigir compatibilidade com a versão de SCORM usada pela empresa. Já uma operação que produz aulas dentro da LMS depende mais das ferramentas de criação e atualização. Para vídeos reutilizados em vários cursos, importa saber se a troca do arquivo atualiza todos os locais e se a plataforma aceita um player externo. Acesso e gestão das equipes: o SSO facilita a entrada com a conta corporativa, enquanto as permissões definem o que cada gestor pode administrar e consultar. Uma equipe central de RH e uma empresa com responsáveis por treinamento em várias filiais precisam de formas diferentes de distribuir essas tarefas. O plano e a implantação devem contemplar essa organização.

o SSO facilita a entrada com a conta corporativa, enquanto as permissões definem o que cada gestor pode administrar e consultar. Uma equipe central de RH e uma empresa com responsáveis por treinamento em várias filiais precisam de formas diferentes de distribuir essas tarefas. O plano e a implantação devem contemplar essa organização. Relatórios de aprendizagem: totais de acesso mostram o uso da plataforma; resultados por curso e equipe permitem identificar pendências, reprovações e necessidades de reciclagem. Filtros, exportação e envio programado fazem diferença conforme a rotina de acompanhamento. Nas videoaulas, a regra de conclusão precisa estar clara para que o relatório não confunda reprodução com treinamento concluído.

totais de acesso mostram o uso da plataforma; resultados por curso e equipe permitem identificar pendências, reprovações e necessidades de reciclagem. Filtros, exportação e envio programado fazem diferença conforme a rotina de acompanhamento. Nas videoaulas, a regra de conclusão precisa estar clara para que o relatório não confunda reprodução com treinamento concluído. Custo completo e suporte: a mensalidade de entrada pode deixar de fora integrações, implantação ou recursos de gestão necessários à empresa. O prazo do contrato e as condições para mudar de plano também afetam a comparação. Para quem administra a LMS no Brasil, atendimento humano em português, canais e horários de suporte fazem parte da oferta, além do idioma da interface.

Comparação das oito plataformas

As oito plataformas abaixo oferecem treinamento corporativo. Cada preço corresponde ao pacote indicado, com a quantidade de usuários descrita na coluna ao lado. SSO e SCORM mostram como o acesso e os cursos existentes podem se encaixar na operação. Relatórios e suporte em português completam a comparação porque fazem parte do trabalho de quem acompanha os treinamentos e resolve dúvidas no dia a dia.

Plataforma Preço a partir de Número de usuários SSO Relatórios SCORM Suporte em português EAD Plataforma 12× R$ 399,90 no Standard anual; R$ 4.798,80/ano Cadastros ilimitados; 30 acessos simultâneos no Standard Via API; plano e custo a confirmar Desempenho, conclusão e engajamento por aluno/equipe Não confirmado nas fontes consultadas Sim, atendimento humano declarado EV Plataforma EAD / EVSolid Sob proposta Cadastros ilimitados; 30, 60 ou 100 simultâneos, conforme o plano Básico sob avaliação; Pro/Premium conforme escopo Progresso e avaliações de alunos/grupos Não confirmado nas fontes consultadas Canais locais disponíveis; idioma a confirmar Twygo R$ 743,40/mês equivalentes; Business IA a R$ 8.920,80/ano à vista Inclui 50 cadastros ativos; há outra modalidade por login mensal No Enterprise Básicos no Business; avançados no Corporate ou superior Declarado; versão e plano a confirmar Sim, português BR Engage R$ 445/mês no Fast; contrato mínimo de 12 meses Inclui até 50 colaboradores Via API/token; plano e custo a confirmar Analytics e relatórios no Fast No Fast; versão a confirmar Central em PT; idioma do atendimento a confirmar Ludos Pro R$ 590/mês no Lite ou R$ 6.018/ano à vista Inclui 50 usuários na menor configuração publicada; regra de contagem a confirmar No Pro Todos os planos; painel do gestor no Pro No Pro Canais publicados; idioma a confirmar Gupy Educação Corporativa Sob consulta, Premium IA Oferta para empresas com mais de 100 colaboradores; vagas sob proposta SAML como adicional pago Trilhas, uso e indicadores Disponível; versão a confirmar Horário comercial; idioma a confirmar iSpring LMS Solicitar cotação; valor não exibido na página brasileira Usuários com ao menos um login no mês; cadastros ilimitados SAML 2.0, JWT e OpenID; condições comerciais a confirmar Cursos, usuários, grupos e avaliações 1.2 e 2004 Canais locais disponíveis; idioma a confirmar Moodle Workplace Sob proposta de parceiro Premium Quantidade e infraestrutura definidas na proposta OAuth 2; SAML via plugin Construtor de relatórios e envio programado 1.2 nativo; 2004 sem suporte nativo Definido com o parceiro; há rede no Brasil Preços e condições consultados em fontes oficiais em 22 e 23 de setembro de 2026, sem testes práticos das plataformas. Os valores se referem aos planos, quantidades e períodos de contratação indicados; recursos de planos superiores podem alterar o orçamento. Impostos, implantação e serviços adicionais devem constar da proposta final. “A confirmar” e “não confirmado” indicam falta de confirmação nas fontes, não ausência do recurso. Canais locais ou documentação em português não comprovam atendimento humano nesse idioma.

1. EAD Plataforma: cadastro amplo com limite de acessos simultâneos

A EAD Plataforma oferece um ambiente para distribuir treinamentos e acompanhar desempenho, conclusão e engajamento por funcionário ou equipe. A equipe de RH pode consultar esses resultados para acompanhar pendências por grupo. A fornecedora também declara atendimento humano em português.

O Standard permite cadastros ilimitados e até 30 acessos simultâneos. O limite se aplica a quem está conectado, não ao total de funcionários cadastrados. Por isso, um treinamento obrigatório com início no mesmo horário exige mais atenção à capacidade do que cursos que a equipe pode distribuir ao longo da semana.

O preço publicado é de 12 parcelas de R$ 399,90 no contrato anual, totalizando R$ 4.798,80. Portanto, esse valor mensal representa uma parcela do ano contratado.

Para empresas que já têm integrações, há pontos a esclarecer antes da compra. A fornecedora documenta login via API, mas o plano e o custo do SSO precisam ser confirmados. O suporte a SCORM também não ficou comprovado nas fontes consultadas. Se o curso existente depende desse formato, a validação do arquivo deve anteceder a contratação.

2. EV Plataforma EAD: integrações previstas no escopo do projeto

A EV Plataforma EAD, da EVSolid, atende ao treinamento de funcionários, parceiros e franquias, com acompanhamento de progresso e avaliações por grupos. É uma opção a considerar quando o portal precisa atender a públicos diferentes e a integração com outros sistemas faz parte da implantação.

Os pacotes permitem cadastros ilimitados, com 30 acessos simultâneos no Básico, 60 no Pro e 100 no Premium. Assim como na EAD Plataforma, a quantidade de pessoas conectadas ao mesmo tempo importa para dimensionar o serviço. A capacidade de um pacote não corresponde ao total de funcionários que podem ser cadastrados.

A EV trabalha com proposta comercial. O SSO e a API ficam sob avaliação no Básico e são incluídos conforme o escopo nos planos Pro e Premium. Para a equipe de TI, isso significa definir quais sistemas serão conectados e o trabalho necessário para a integração, sem presumir que qualquer configuração está coberta pelo pacote.

O catálogo de formatos aceita arquivos ZIP, mas essa informação não comprova execução e rastreamento de cursos SCORM. Como não encontramos confirmação suficiente desse suporte, empresas com uma biblioteca SCORM precisam resolver essa dúvida na demonstração.

3. Twygo: duas formas de contabilizar usuários

A Twygo permite contratar o treinamento de equipes por cadastros ativos ou por usuários que fizeram login no mês. Essa escolha merece atenção quando parte dos funcionários participa apenas de treinamentos periódicos: manter todos habilitados e pagar pela atividade mensal são condições diferentes.

A configuração consultada do Business IA inclui 50 cadastros ativos. O pacote custa R$ 8.920,80 por ano, à vista, equivalentes a R$ 743,40 por mês. Na modalidade por login mensal, a configuração inicial exibida inclui 30 usuários com acesso no mês e custa R$ 9.777,60 anuais à vista, equivalentes a R$ 814,80 por mês. Como quantidade e regra de contagem mudam juntas, esses preços não demonstram qual modalidade sairia mais barata para a mesma equipe.

Os relatórios básicos estão no Business; painéis avançados e auditoria aparecem a partir do Corporate. O SSO, por sua vez, fica no Enterprise. Se o login corporativo for obrigatório, o orçamento relevante será o desse plano, mesmo que os recursos de treinamento do Business pareçam suficientes.

A Twygo declara suporte em português BR e uso de SCORM. A versão do padrão e sua disponibilidade na configuração contratada ainda precisam ser confirmadas.

4. Engage: SCORM no plano de entrada, com contrato anual

A Engage aceita atividades SCORM já no Fast, seu plano de entrada. Para uma equipe menor que já possui cursos nesse formato, isso permite começar a avaliação por esse plano, que também inclui relatórios e Analytics, além de trilhas e atividades ilimitadas em um ambiente.

O Fast custa R$ 445 por mês e inclui até 50 colaboradores, com contrato mínimo de 12 meses. Essa duração importa se a ideia inicial for contratar apenas para uma campanha pontual: o compromisso comercial continua ao longo do ano. A versão de SCORM aceita e a regra de substituição dos usuários devem entrar na conversa com o fornecedor.

À medida que outras áreas assumem a administração dos treinamentos, o escopo muda. O Enterprise acrescenta múltiplos ambientes, perfil de gestor administrador e recertificação. Assim, o ponto de partida pode ser o Fast para um ambiente centralizado, enquanto a necessidade de distribuir a gestão justifica avaliar o plano superior.

A integração de SSO via API e token está documentada, mas as condições comerciais não ficaram explícitas. A central de ajuda está em português; o idioma do atendimento humano deve ser confirmado separadamente.

5. Ludos Pro: SSO e SCORM concentrados no plano Pro

Na Ludos Pro, a necessidade de login corporativo e importação de cursos SCORM leva a equipe diretamente ao plano Pro: esses recursos não estão incluídos no Lite ou no Standard. O Pro também inclui o painel do gestor, enquanto os relatórios aparecem em todos os planos. Para comparar o orçamento com o de outras plataformas, é essa configuração que reúne o login corporativo, o SCORM e o painel de acompanhamento.

A menor configuração publicada no calculador inclui 50 usuários. Nessa faixa, o pacote Lite custa R$ 590 por mês; o Standard, R$ 890; e o Pro, com SSO e SCORM, R$ 1.190. No pagamento anual à vista, os totais dos pacotes são de R$ 6.018, R$ 9.078 e R$ 12.138, respectivamente. Esses valores permitem comparar o custo de entrada com o da configuração que inclui as integrações exigidas pela empresa.

Há uma taxa de adesão conforme o escopo de implantação. A definição de usuário cobrado também precisa ser esclarecida antes de dimensionar a licença.

6. Gupy Educação Corporativa: trilhas e indicadores para empresas com mais de 100 funcionários

A Gupy Educação Corporativa reúne trilhas de aprendizagem, conteúdo SCORM e indicadores de uso e treinamento no Premium IA. Com os conteúdos organizados em sequência, a equipe pode acompanhar o andamento da trilha e localizar etapas pendentes.

A oferta publicada é voltada a empresas com mais de 100 colaboradores. Esse número descreve o público atendido; a quantidade de vagas incluídas depende da proposta comercial. Para obter uma configuração comparável às demais, informe quantas pessoas precisam acessar os treinamentos no período habitual e nos meses de maior participação.

O preço é sob consulta, e o SSO via SAML entra como adicional pago. Por isso, quando a TI exige entrada com a conta corporativa, o valor desse adicional precisa fazer parte do orçamento desde a primeira proposta.

A oferta também menciona autores ilimitados. Se especialistas de diferentes áreas produzirem os próprios cursos, essa condição ajuda a distribuir a produção entre as áreas. Ela não determina, porém, quantos funcionários podem participar dos treinamentos. A versão de SCORM e o idioma do suporte devem ser confirmados; o atendimento divulgado ocorre em horário comercial.

7. iSpring LMS: cursos SCORM e cobrança pela atividade mensal

A iSpring LMS combina gestão de usuários, cursos e grupos com relatórios de progresso e avaliações. Para quem já tem cursos em SCORM 1.2 ou 2004, a plataforma aceita esses arquivos, inclusive quando foram criados em outras ferramentas. A LMS recebe e distribui esses cursos; a iSpring Suite é o produto de autoria, com outra função na operação.

Na regra de licenciamento publicada no site brasileiro, usuário ativo é quem faz pelo menos um login no mês. Os cadastros podem ser mantidos sem limite, mas a contratação precisa cobrir quem efetivamente entra. Isso torna os meses com treinamentos obrigatórios especialmente relevantes para dimensionar a licença: ao ultrapassar a quantidade de usuários ativos contratada, novos usuários ficam impedidos de entrar.

A iSpring documenta SSO com SAML 2.0, JWT e OpenID, além de relatórios por cursos, pessoas, grupos e tentativas de avaliação. As condições comerciais desses recursos precisam constar da proposta.

O valor não foi exibido na página brasileira de preços durante a consulta. Há canais locais de suporte, mas o idioma do atendimento humano deve ser confirmado.

8. Moodle Workplace: estrutura de treinamento para várias unidades

A Moodle Workplace pode ser contratada por meio de parceiros Premium certificados, inclusive na rede brasileira. Sua estrutura contempla programas, certificações recorrentes e ambientes separados para unidades ou departamentos, o que a torna uma candidata quando a empresa precisa distribuir a administração do treinamento.

Nesse cenário, cada área pode ter responsabilidades próprias, enquanto a organização mantém uma estrutura de acompanhamento. O construtor de relatórios permite filtrar dados e programar envios, ajudando a levar os resultados às pessoas que precisam agir sobre eles.

A contratação envolve uma proposta do parceiro, que define usuários, infraestrutura, implantação e suporte. Não há um preço único aplicável a qualquer projeto. O orçamento precisa esclarecer o que a equipe interna continuará administrando e quais tarefas serão assumidas pelo parceiro.

A compatibilidade nativa é com SCORM 1.2. Cursos em SCORM 2004 exigem uma solução adicional, pois essa versão não tem suporte nativo. Para autenticação, há OAuth 2 e possibilidade de SAML por plugin, com configuração. Empresas que precisam dessas integrações devem incluí-las no escopo de implantação, junto com o atendimento em português e os prazos de resposta esperados.

Como escolher uma plataforma EAD para empresas

A escolha depende dos cursos que você precisa distribuir e de como a empresa organiza o treinamento. Entre as oito opções, estes cenários ajudam a definir quais merecem uma avaliação mais próxima.

Para uma equipe menor que já tem cursos SCORM, comece pela Engage. O Fast reúne esse formato, relatórios e trilhas em um único ambiente. É um ponto de partida para uma operação centralizada, desde que a versão de SCORM seja compatível e o contrato mínimo de 12 meses faça sentido para o calendário de treinamento.

Se a biblioteca inclui SCORM 2004, considere a iSpring LMS. Ela aceita essa versão e a 1.2, inclusive em cursos produzidos por outras ferramentas. Isso permite avaliar a plataforma com os materiais que a empresa já possui. A licença deve cobrir os usuários que entram no mês, inclusive nos períodos de maior participação.

Para manter muitos funcionários cadastrados com acessos em horários diferentes, compare a EAD Plataforma e a EV. Ambas combinam cadastros ilimitados com limites de acessos simultâneos. Essa modalidade merece atenção quando a equipe consegue distribuir os treinamentos ao longo do tempo; a quantidade de conexões prevista determina o pacote necessário. Se houver cursos SCORM, a confirmação desse suporte é uma condição para avançar com qualquer uma das duas.

Quando várias unidades precisam administrar seus treinamentos, avalie a Moodle Workplace. A separação de ambientes e a estrutura de programas, certificações e relatórios ajudam a organizar responsabilidades por unidade. A proposta do parceiro precisa incluir a implantação dessa estrutura e definir o que continuará sob responsabilidade da equipe interna.

Se o login corporativo é obrigatório, compare as configurações completas da Twygo e da Ludos Pro. Na Twygo, o SSO está no Enterprise; na Ludos Pro, o plano Pro reúne SSO, SCORM e painel do gestor. A Twygo também permite avaliar modalidades por cadastro ativo ou login mensal. Esses pontos ajudam a comparar o custo do acesso exigido pela TI junto com a forma de contabilizar a equipe.

Para distribuir a criação de cursos entre especialistas de diferentes áreas, considere a Gupy Educação Corporativa. A oferta Premium IA inclui autores ilimitados, trilhas e indicadores de treinamento, com foco em empresas com mais de 100 colaboradores. As vagas para quem aprende são definidas na proposta, e o SSO via SAML tem custo adicional.

Onde entram os vídeos do treinamento

Uma videoaula sobre procedimentos internos pode fazer parte de vários treinamentos. Se a própria LMS permite reutilizar esse vídeo e atualizar os cursos como a equipe precisa, a hospedagem interna pode atender à operação. Uma biblioteca separada passa a fazer sentido quando a equipe precisa manter o mesmo vídeo em cursos ou portais distintos, sem substituir uma cópia em cada lugar.

A Kinescope permite hospedar esse arquivo e incorporar o player em ambientes que aceitam iframe. Quando o procedimento muda, você pode substituir o arquivo mantendo o link e o código de incorporação; ao terminar o processamento, a nova versão fica disponível nos locais que usam esse player. Isso vale para o vídeo incorporado: cópias enviadas diretamente à LMS ou incluídas em um pacote SCORM precisam de sua própria atualização. A compatibilidade da LMS e as permissões de incorporação devem ser verificadas na implantação. Nosso guia de hospedagem de vídeo explica os demais critérios para essa escolha.

A matrícula, a avaliação e o registro de conclusão continuam dependendo da plataforma de aprendizagem e da integração configurada. Assistir ao vídeo, por si só, não comprova que o funcionário concluiu o treinamento. Por isso, a demonstração precisa mostrar tanto a reprodução da aula quanto a regra que leva seu resultado ao relatório do gestor.

Antes de contratar

Com as candidatas definidas, uma avaliação com um curso real ajuda a verificar o percurso completo: entrada do funcionário, acesso ao conteúdo e resultado disponível ao gestor. A proposta final deve cobrir esse percurso, a capacidade nos períodos de maior uso e o trabalho de implantação e manutenção que ficará com a equipe.