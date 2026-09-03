Sobre a EBAC

A EBAC ensina profissões digitais online, como design, programação, marketing e arquitetura, oferecendo a adultos de toda a América Latina um caminho mais acessível para conquistar empregos com salários melhores. A equipe chama esse processo de upskilling e reskilling: uma forma mais rápida e acessível de crescer profissionalmente ou mudar de área sem precisar cursar uma graduação completa. Na prática, a maioria dos alunos está se preparando para trabalhar em uma área nova.

Hoje, essa missão alcança 170 mil alunos pagantes no Brasil e no México, ou quase 190 mil pessoas quando entram na conta os cursos introdutórios gratuitos. A EBAC nasceu como uma escola presencial de design, fundada em São Paulo em 2016. Quando a pandemia inviabilizou as aulas presenciais, migrou para o online e, conforme a demanda cresceu, expandiu sua atuação do Brasil para o México, além de manter uma pequena presença na Colômbia e no Peru.

O vídeo está presente em todos os cursos da EBAC. Sobre ele, a equipe constrói introduções, conteúdos de boas práticas, apresentações, quizzes e atividades práticas. A abordagem é chamada de “aprendizado por meio de quatro sentidos”: você assiste, ouve, lê e faz.

Como os professores são profissionais de suas próprias áreas, e não especialistas em produção de vídeo, a EBAC grava tudo em estúdio próprio para manter a qualidade de imagem e som consistente.

Um curso na plataforma da EBAC, estruturado aula por aula em torno do vídeo

Grande parte da operação da plataforma passa por Denis Korovkin, líder da equipe de LMS da EBAC. Ele entrou na empresa em 2021 para construir a plataforma de aprendizagem e conduziu pessoalmente a migração para a Kinescope. Como o projeto ficou sob sua responsabilidade, pedimos que ele contasse essa história.

O mercado que tornou o custo o fator decisivo

A EBAC entrou em um mercado com muito espaço para crescer. O Brasil era a maior economia da América Latina e concentrava a maior parte dos investimentos em edtech da região (L.E.K., 2023); a demanda por profissionais com competências digitais superava amplamente a oferta (Brasscom, 2021); e o ensino online de qualidade ainda era escasso ou caro. Nos primeiros anos, o crescimento foi acelerado o bastante para atrair várias rodadas de investimento.

Depois, o mercado apertou. O investimento de venture capital em edtech caiu quase 90% em relação ao pico de 2021 (HolonIQ, 2025). Ao mesmo tempo, a taxa básica de juros do Brasil, a Selic, permaneceu em 13,75%, o nível mais alto do ciclo, ao longo de 2022 e 2023 (Banco Central do Brasil). Com isso, os financiamentos estudantis usados para pagar muitas matrículas ficaram bem mais caros.

As empresas mais frágeis saíram do mercado, e as que permaneceram passaram a operar com mais disciplina. Para uma plataforma cujo maior custo recorrente era o vídeo, isso significava examinar de perto quanto essa operação estava custando.

O desafio: uma conta de vídeo que crescia do jeito errado

Durante anos, a EBAC hospedou seu catálogo na Kaltura, uma plataforma de vídeo amplamente usada no setor educacional. A Kaltura era confiável: só ficava fora do ar quando o próprio serviço de nuvem da AWS apresentava falhas, e o conteúdo precisava estar disponível 24 horas por dia.

O principal problema era a estrutura da cobrança. Conforme a biblioteca crescia, os adicionais por volume de armazenamento e tráfego se acumulavam sobre o contrato básico, fazendo o total mensal subir continuamente. Hoje, a EBAC hospeda 26 TB de vídeo e adiciona cerca de 1 TB por mês. Na Kaltura, esse crescimento aumentava diretamente a fatura, inclusive por recursos que a equipe nunca usava.

O contrato estava perto da renovação justamente quando a empresa inteira buscava reduzir custos. A decisão veio no momento certo.

Havia ainda uma segunda lacuna, menos visível: as legendas. Todos os vídeos da EBAC têm legendas e, como alguns alunos têm deficiência auditiva, a acessibilidade é um requisito rigoroso. As legendas automáticas da Kaltura alcançavam cerca de 80% de precisão, um nível parecido com o do YouTube.

Eram legíveis, mas ainda exigiam revisão. Quando um curso precisava de legendas limpas, os editores tinham de refazê-las manualmente e enviá-las outra vez.

Por que a Kinescope

Quando a Kinescope procurou a EBAC durante uma conversa comercial, ofereceu acesso completo para testes, incluindo a API. Isso permitiu que a equipe de Denis montasse uma configuração de teste e migrasse alunos reais em etapas, sem apostar toda a plataforma em uma única virada. Na comparação detalhada, alguns pontos se encaixaram:

Preço baseado no uso. A EBAC pagaria pelo uso real, em vez de contratar faixas de capacidade que não precisava.

A EBAC pagaria pelo uso real, em vez de contratar faixas de capacidade que não precisava. DRM incluído. A proteção de conteúdo fazia parte da plataforma, enquanto a Kaltura cobrava o recurso separadamente.

A proteção de conteúdo fazia parte da plataforma, enquanto a Kaltura cobrava o recurso separadamente. Uma API amigável para desenvolvedores. A documentação era bem organizada, o que combinava com uma equipe que gerencia tudo por código.

A documentação era bem organizada, o que combinava com uma equipe que gerencia tudo por código. Uma pessoa do outro lado. Mais do que uma especificação, era uma sensação.

A Kaltura é uma grande máquina corporativa. Aqui [na Kinescope], são pessoas de verdade: temos um chat no Telegram ao qual podemos recorrer se alguma coisa não estiver funcionando.

A equipe também analisou as alternativas com franqueza. Manter a infraestrutura na própria AWS sairia caro, e a Panda Video apresentou custos de tráfego superiores aos da Kaltura. A decisão foi tomada pela equipe de desenvolvimento e aprovada pela liderança com um argumento simples: a economia seria de aproximadamente oito vezes.

Uma migração rápida e um player adaptado à plataforma

A maior parte do trabalho ficou na integração; a transferência dos arquivos em si exigiu menos. Ao longo de cerca de dois meses, a equipe redirecionou suas ferramentas administrativas e seus scripts para a API da Kinescope. Depois, criou um script de migração que transferiu toda a biblioteca em poucas semanas.

Os alunos foram migrados gradualmente: primeiro em lotes de teste e, depois, em volume total. Para eles, a mudança continua praticamente imperceptível, e a plataforma permaneceu estável durante todo o processo.

Simplesmente decidimos que não renovaríamos o contrato com a Kaltura, direcionamos todo o tráfego para a Kinescope e seguimos em frente.

No dia a dia, o pipeline é automatizado de ponta a ponta. Quando um vídeo finalizado chega a uma pasta do Google Drive, o envio para a Kinescope acontece automaticamente, e o conteúdo aparece na plataforma pronto para uso. Ninguém da equipe de conteúdo precisa entrar diretamente na Kinescope: a automação cuida dessa etapa, então nem sequer existem contas de gerente.

A transcrição lado a lado da EBAC, integrada ao player da Kinescope

Uma peça ainda precisou ser ajustada manualmente: o player. A EBAC precisava de um botão que o player da Kinescope ainda não oferecia, capaz de ativar uma transcrição ao lado do vídeo que rola junto com o conteúdo e destaca cada palavra conforme ela é pronunciada. Para viabilizar isso, a Kinescope abriu a API do player especificamente para a EBAC, permitindo que a equipe integrasse seus próprios botões personalizados.

Os resultados: custos menores, uma base melhor para a IA e uma rede em expansão

Antes de falar dos números, Denis faz questão de destacar o principal acerto da Kinescope.

O mais importante é que o conteúdo rode rápido, bem, sem travamentos e com estabilidade. Todo o resto é secundário.

No fim do contrato com a Kaltura, a EBAC pagava uma fatura mensal de quatro dígitos para hospedar seus vídeos. Com os mesmos volumes, o modelo de preço baseado no uso da Kinescope custa cerca de oito vezes menos.

Por enquanto, a EBAC ainda não paga nem esse valor. A rede da Kinescope ainda não cobre por completo a presença da EBAC no Brasil, e algumas centenas de alunos conectados por determinadas operadoras nem sempre conseguem carregar os vídeos. Para contornar a lacuna, a equipe usa um backup no S3, que entrega o arquivo a partir do armazenamento próprio quando a fonte principal trava, enquanto a Kinescope amplia a capacidade direcionada especificamente à base da EBAC. Até que esse trabalho seja concluído, a escola não será cobrada.

Se a economia era o ganho esperado, as legendas foram a surpresa. As legendas da Kinescope chegaram precisas o bastante para serem usadas sem edição, o que permitiu à EBAC desativar um pipeline interno inteiro.

Para gerar as transcrições e alimentar sua IA, a equipe extraía o áudio de cada vídeo, passava o arquivo por seu próprio sistema de reconhecimento de fala para reconstruir as legendas e, então, gerava uma transcrição. Quando as legendas da Kinescope passaram a chegar prontas para uso, toda a etapa de reconhecimento pôde ser eliminada.

As legendas já saem com uma qualidade muito boa, nem é preciso corrigi-las. Jogamos fora o nosso próprio pipeline. Quem diria?

Agora, tudo o que vem depois parte diretamente dessas legendas: as transcrições da EBAC, os resumos gerados por IA e um assistente que responde às perguntas dos alunos. Como as legendas têm marcação de tempo, o assistente sabe em que momento da aula cada aluno está.

O player da Kinescope em uma aula da EBAC, com as legendas ativadas e o painel de anotações ao lado

Próximos passos

A EBAC continua ampliando a camada de IA construída sobre as legendas, incluindo os resumos e o assistente dos cursos, que consultam cada aula por meio de sua transcrição. A equipe também testa cursos traduzidos: um curso gravado em espanhol para o México pode ganhar uma versão em português com a voz do mesmo professor. Um desses cursos já está no ar. Independentemente do rumo desses experimentos, o vídeo continuará no centro da forma como a EBAC ensina.

Quando pedimos a Denis que resumisse toda a experiência, a resposta saiu quase como um slogan:

Uma API boa e prática. Um atendimento humano e próximo. Desempenho estável. Preços justos.

Conte como você distribui seus vídeos. Nós nos adaptamos à sua operação.

A Kinescope cuida da hospedagem, da distribuição, do DRM e das legendas, adaptando-se à forma como sua equipe já trabalha com um modelo de preço baseado no uso real. Conte como é sua estrutura e compartilhe seus números para receber uma proposta adequada ao seu volume.

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