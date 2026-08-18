Sobre a Conted Tech

A Conted Tech é uma edtech B2B brasileira, fundada há cerca de quatro anos para tornar acessível um conteúdo de cursos de qualidade. Ela vende o kit completo para quem conduz a operação educativa de cursos: material didático, plataforma LMS e biblioteca virtual. Hoje cerca de 120 instituições confiam na Conted Tech, de pequenas escolas de cursos a universidades.

A própria empresa nasceu dentro de uma universidade, e é daí que vem seu ponto de vista. Hikaro Queiroz, Diretor Pedagógico e de Operações da empresa, é mestre em educação: e por isso o LMS da Conted Tech coloca o olhar do educador e aprendizado do aluno em primeiro lugar, com um sistema intuitivo, oferecendo familiaridade com tecnologia e facilitando a interação com os conteúdos.

A interface do LMS da Conted Tech: projetada a partir da perspectiva do educador para manter os alunos focados

As instituições brasileiras perdem boa parte dos alunos matriculados, e um dos grandes motivos da evasão são os cursos que se apresentam como uma pilha de apostilas e PDFs. Por isso a Conted Tech aposta no vídeo para manter a atenção: aulas longas são cortadas em pedaços de cerca de dez minutos, no estilo que os alunos já conhecem do YouTube. Uma equipe de dez designers instrucionais decide quais partes de um curso se tornam vídeo primeiro.

A acessibilidade já vem embutida nesse material: os apresentadores narram o que acontece na tela para que alunos com deficiências visuais consigam acompanhar, todo recurso audiovisual é transcrito e legendado, com camadas de Libras e audiodescrição por cima.

Acessibilidade integrada: uma videoaula com uma camada dedicada à Língua Brasileira de Sinais (Libras)

Hikaro nos contou como funciona o lado do vídeo depois da mudança para a Kinescope.

O desafio: uma fatura em alta e um acervo que a Conted Tech não conseguia mais tocar

Por anos a Conted Tech hospedou seus vídeos na Vimeo — uma plataforma boa e conhecida, em que a equipe confiava. Com o tempo, porém, a relação foi se desgastando. O custo foi o que pesou mais: duas vezes a equipe da Conted Tech ouviu que teria que pagar várias vezes mais pelo volume que consumia.

Chega uma hora em que a Vimeo te dá um ultimato. Eles ligam e dizem: você está consumindo muito, vai ter que pagar três vezes mais. E você paga, porque se não pagar, não sabe o que fazer.

Mas um obstáculo ainda maior que o dinheiro era o próprio acervo antigo da Conted Tech. A equipe tinha montado cerca de 1.500 cursos numa ferramenta de autoria de terceiros chamada Realize, e havia abandonado essa ferramenta dois anos antes.

Os vídeos desses cursos estavam atrelados àquela estrutura antiga e, sem acesso à Realize, a equipe não conseguia mais redirecioná-los para outro host. O conteúdo ainda rodava, mas na prática estava trancado na Vimeo.

Migrar significaria desmontar 1.500 cursos congelados na mão — um trabalho longo, sem fim à vista, para o qual a pequena e sobrecarregada equipe de desenvolvimento simplesmente não tinha tempo. Então a Conted Tech ficou onde estava.

Por que a Kinescope

A Conted Tech chegou até a Kinescope por indicação de um contato de confiança do setor, e alguns pontos chamaram a atenção logo de cara:

Custo. O preço por uso saiu bem abaixo da fatura da Vimeo.

O preço por uso saiu bem abaixo da fatura da Vimeo. Gente de verdade do outro lado. O CEO da Kinescope participou de uma das primeiras chamadas, e o suporte rodava pelo WhatsApp, com respostas rápidas em vez de uma fila impessoal de tickets de suporte.

O CEO da Kinescope participou de uma das primeiras chamadas, e o suporte rodava pelo WhatsApp, com respostas rápidas em vez de uma fila impessoal de tickets de suporte. A Kinescope tocou a migração. A mudança que a Conted Tech tanto temia, a própria Kinescope se ofereceu para conduzir — incluindo o conteúdo congelado da Realize.

Numa das primeiras reuniões que tivemos, o CEO da Kinescope participou. Isso já mostrou a importância que eles dão a cada cliente que entra no produto: sentimos que a Kinescope nos dava valor de verdade.

A parte que dava medo, resolvida em duas semanas

A Conted Tech entregou as chaves de API à Kinescope, e a Kinescope entrou de cabeça no trabalho pesado: junto com os programadores da Conted Tech, a equipe escreveu um script que percorreu os cursos montados na Realize e redirecionou cada vídeo da Vimeo para a Kinescope. Exatamente o que a Conted Tech não conseguia fazer na mão sem a ferramenta antiga.

Quase 6.000 vídeos saíram da Vimeo e foram para a nova plataforma. No caminho, a Kinescope transcreveu todo esse conteúdo, dividiu em capítulos para ajudar os alunos a navegar e ainda montou um backup em nuvem do acervo completo.

Um dos nossos medos era que a migração fosse arrastada e que eu tivesse que continuar pagando a Vimeo enquanto isso rolava. Teve trechos que a Kinescope praticamente assumiu e fez por nós.

A transferência inteira levou de uma a duas semanas. No começo, a reprodução travou para alguns alunos, mas um ajuste de configuração do lado da Conted Tech resolveu rápido. Três meses depois, os únicos problemas que sobraram eram casos isolados de alunos cuja própria internet não dava conta do vídeo.

Os resultados: uma fatura mais leve e o backup que faltava

A fatura da Conted Tech com a Kinescope sai cerca de 75% mais barata do que era com a Vimeo, para o mesmo acervo. Essa economia já está indo para um lugar bom: a Conted Tech está produzindo mais podcasts em vídeo, formato que os alunos consomem bastante. E agora a fatura acompanha o uso real, em vez de vir com uma ameaça de bloqueio embaixo do braço.

Reprodução estável: o player da Kinescope rodando um dos videocasts da escola com legendas ativadas

A migração também deixou a Conted Tech mais preparada do que estava antes: com o backup em nuvem, um vídeo pode ser restaurado a partir do próprio armazenamento da empresa se algo falhar. E os alunos quase não sentiram a troca — em um acervo de cerca de 6.000 aulas, chegaram só três ou quatro relatos de problema na reprodução, todos rastreados até uma questão de link do lado da Conted Tech.

Só temos que elogiar o trabalho e agradecer à Kinescope pela parceria. Superou nossas expectativas, porque a gente achava que ia demorar muito mais.

Pergunte a Hikaro o que é uma plataforma boa, e a resposta dele já diz tudo: a melhor é aquela que ele para de notar, porque simplesmente funciona. Com a Kinescope, foi exatamente aí que as coisas chegaram.

O que vem por aí

A Conted Tech já estuda trazer aulas ao vivo para dentro da própria plataforma. O regulador brasileiro vem pressionando as instituições por mais presença síncrona, e a equipe quer que frequência e interação vivam dentro do próprio LMS. De qualquer forma, o vídeo continua no centro de como a Conted Tech entrega valor, seja para uma instituição, seja para cem.

Adiando uma migração de vídeo por medo? A gente faz por você.

Se tem uma coisa que este caso mostra é que a Kinescope é o parceiro que toda edtech precisa para escalar sem dor de cabeça. A Kinescope cuida da saída do seu host atual, não importa quão emaranhado esteja o setup. Você entrega o acesso, a gente escreve o script da transferência, traz os vídeos e ainda adiciona transcrições, capítulos e backup no caminho.

A partir daí, a fatura acompanha o uso real, sem ameaças de aumento ou bloqueio mais a frente. Conta pra gente onde seu vídeo mora hoje, e a gente desenha a mudança com você.

Planeje sua migração