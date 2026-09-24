Cases de clientes

Escolas online e edtechs levaram seus vídeos para a Kinescope, saindo da Vimeo, da Kaltura e do Mux. Veja o que mudou, nos números e nas palavras delas.

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O que mudou depois da migração

De onde cada equipe saiu e o resultado que publicou. Cada card leva ao case completo.

  • ~8× menos nos custos de vídeo projetados

    EBAC

    Escola online de profissões digitais com 170 mil alunos pagantes

    Mercado
    Brasil, México
    Migrou de
    Kaltura
    • 16 TB de vídeo migrados
    • Legendas automáticas substituíram o pipeline próprio de transcrição

  • ~5× menos na conta pelo mesmo volume

    Proz Educação

    Formação técnica em mais de 8 estados e 130 cidades

    Mercado
    Brasil
    Migrou de
    Vimeo
    • Biblioteca de quase 1 TB migrada num fim de semana
    • Contrato ajustado pelo jurídico, com cláusulas de saída

  • 75% menos em custos de vídeo

    Conted Tech

    Edtech B2B: LMS e conteúdo para cerca de 120 instituições

    Mercado
    Brasil
    Migrou de
    Vimeo
    • Quase 6.000 vídeos migrados em uma a duas semanas
    • 1.500 cursos resgatados de uma ferramenta de autoria abandonada

  • ~60% menos em custos de vídeo

    Ada

    Educação em tecnologia patrocinada por empregadores, para mais de 500 mil alunos

    Mercado
    Brasil
    Migrou de
    Mux
    • Cerca de 700 horas de conteúdo migradas em menos de dois meses
    • Migração automatizada a partir dos IDs do Mux

Quanto tempo levaram as migrações

De um fim de semana a menos de dois meses: quem conduziu cada migração e o tamanho da biblioteca.

  1. Proz Educação

    Migrou de Vimeo

    Num fim de semana

    Quase 1 TB · A própria equipe da Proz, pela API

  2. Conted Tech

    Migrou de Vimeo

    1 a 2 semanas

    Quase 6.000 vídeos · A equipe da Kinescope com os programadores da Conted Tech

  3. EBAC

    Migrou de Kaltura

    Em poucas semanas

    16 TB · A própria equipe da EBAC, com um script, depois de ~2 meses redirecionando as ferramentas para a API

  4. Ada

    Migrou de Mux

    Menos de dois meses

    Cerca de 700 horas · A equipe da Kinescope, com os IDs do Mux

Para que eles usam a Kinescope

A hospedagem é só o começo. Estes são os recursos que as equipes usam no dia a dia, como contam nos próprios cases.

  • Legendas, transcrições e capítulos com IA

    • EBAC Legendas automáticas limpas o bastante para aposentar o pipeline próprio de transcrição.
    • Conted Tech Quase 6.000 vídeos transcritos e divididos em capítulos durante a migração.
    • Ada Legendas multilíngues para um público diverso.

  • API e automação

    • EBAC O vídeo finalizado cai numa pasta do Google Drive e entra na Kinescope sozinho.
    • Proz Educação Mapeou os links antigos para os novos pela API.
    • Ada Escolheu a Kinescope pelas APIs que a futura plataforma SaaS exige.

  • Player próprio, com a Kinescope por baixo

    • EBAC Botões próprios no player, integrados pela API do player.

  • Proteção incluída

    • EBAC A proteção de conteúdo veio como parte da plataforma.
    • Ada A entrega por ID substituiu os links públicos do YouTube.

  • Reprodução que simplesmente funciona

    • Conted Tech Em cerca de 6.000 aulas, só três ou quatro relatos de problema na reprodução, todos por um link do lado da Conted.

  • Pessoas, não tickets

    • Proz Educação Respostas no grupo de WhatsApp que os times já usam.
    • EBAC Um chat no Telegram para quando algo não funciona.

Qual história se parece com a sua?

Escolha onde seus vídeos estão hoje e o que você faz. Mostramos os clientes cuja migração mais se parece com a sua — e como ela foi.

Seus vídeos estão em
Você tem

  • Proz Educação

    ~5× menos na conta pelo mesmo volume

    Migrou de Vimeo

    A própria equipe da Proz migrou quase 1 TB num fim de semana, mapeando os links antigos para os novos pela API.

    Ler o case

Nas palavras deles

  • “A Kinescope tirou das nossas mãos a migração que tanto temíamos, e agora pagamos 75% menos do que pagávamos na Vimeo. Três meses depois, não temos nenhum problema para relatar — e, para mim, se não tem notícia, é porque está funcionando”

    Hikaro QueirozDiretor Pedagógico e de Operações, Conted Tech
    Ler o estudo de caso

  • “A solução de vídeo acessível, escalável e com preço justo do Kinescope foi decisiva: nos permitiu levar educação de alto nível para centenas de milhares de pessoas e nos preparar para nossa expansão global em SaaS”

    Eriky KunitakeHead de Negócios e Operações, Ada
    Ler o estudo de caso

  • “Com o Kinescope, temos uma API prática, um atendimento humano, desempenho estável e preços justos. Calculamos o custo com antecedência e, no nosso volume, saiu cerca de 8× mais barato que o Kaltura”

    Denis KorovkinLíder da equipe de LMS, EBAC
    Ler o estudo de caso

  • “Com a Kinescope, pagamos cinco vezes menos do que pagávamos à Vimeo pelo mesmo volume de vídeo e consumo — e a linha com a equipe é muito mais direta e muito mais rápida”

    Felipe Do Espirito SantoHead de Tecnologia, Proz Educação
    Ler o estudo de caso

A próxima história pode ser a sua

Leve seus vídeos para a Kinescope. Quando os resultados aparecerem, escrevemos o seu case juntos: com os seus números e as suas palavras, aqui nesta página.

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Perguntas frequentes

Mais de 6.000 clientes em 48 países, de escolas online e edtechs a organizações sem fins lucrativos. Entre os estudos de caso publicados estão EBAC (Brasil e México), Proz Educação, Conted Tech e Ada. Fora do Brasil, há também os casos da JoJoschool, na Holanda, e da Stairway Foundation, nas Filipinas.

A Proz Educação e a Conted Tech saíram da Vimeo, a EBAC migrou 16 TB de vídeo da Kaltura e a Ada trouxe cerca de 700 horas de cursos do Mux.

De um fim de semana a cerca de dois meses, conforme o tamanho da biblioteca. A Proz Educação migrou quase 1 TB num fim de semana pela API, a Conted Tech levou de uma a duas semanas com quase 6.000 vídeos e a Ada migrou cerca de 700 horas em menos de dois meses. Na Conted Tech e na Ada, a equipe da Kinescope conduziu a migração.

Nos casos publicados: cerca de 8× nos custos projetados da EBAC, cerca de 5× na Proz Educação pelo mesmo volume, 75% na Conted Tech e cerca de 60% na Ada. A Kinescope cobra por uso: planos pagos a partir de €10/mês, com armazenamento e entrega por CDN a partir de €0,03 por GB. Veja os preços.

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