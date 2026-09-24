Cases de clientes
Escolas online e edtechs levaram seus vídeos para a Kinescope, saindo da Vimeo, da Kaltura e do Mux. Veja o que mudou, nos números e nas palavras delas.
O que mudou depois da migração
De onde cada equipe saiu e o resultado que publicou. Cada card leva ao case completo.
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~8× menos nos custos de vídeo projetados
EBAC
Escola online de profissões digitais com 170 mil alunos pagantes
- 16 TB de vídeo migrados
- Legendas automáticas substituíram o pipeline próprio de transcrição
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~5× menos na conta pelo mesmo volume
Proz Educação
Formação técnica em mais de 8 estados e 130 cidades
- Biblioteca de quase 1 TB migrada num fim de semana
- Contrato ajustado pelo jurídico, com cláusulas de saída
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75% menos em custos de vídeo
Conted Tech
Edtech B2B: LMS e conteúdo para cerca de 120 instituições
- Quase 6.000 vídeos migrados em uma a duas semanas
- 1.500 cursos resgatados de uma ferramenta de autoria abandonada
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~60% menos em custos de vídeo
Ada
Educação em tecnologia patrocinada por empregadores, para mais de 500 mil alunos
- Cerca de 700 horas de conteúdo migradas em menos de dois meses
- Migração automatizada a partir dos IDs do Mux
Quanto tempo levaram as migrações
De um fim de semana a menos de dois meses: quem conduziu cada migração e o tamanho da biblioteca.
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Migrou de VimeoNum fim de semana
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Migrou de Vimeo1 a 2 semanas
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Migrou de KalturaEm poucas semanas
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Migrou de MuxMenos de dois meses
Para que eles usam a Kinescope
A hospedagem é só o começo. Estes são os recursos que as equipes usam no dia a dia, como contam nos próprios cases.
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Legendas, transcrições e capítulos com IA
- EBAC Legendas automáticas limpas o bastante para aposentar o pipeline próprio de transcrição.
- Conted Tech Quase 6.000 vídeos transcritos e divididos em capítulos durante a migração.
- Ada Legendas multilíngues para um público diverso.
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API e automação
- EBAC O vídeo finalizado cai numa pasta do Google Drive e entra na Kinescope sozinho.
- Proz Educação Mapeou os links antigos para os novos pela API.
- Ada Escolheu a Kinescope pelas APIs que a futura plataforma SaaS exige.
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Player próprio, com a Kinescope por baixo
- EBAC Botões próprios no player, integrados pela API do player.
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Proteção incluída
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Reprodução que simplesmente funciona
- Conted Tech Em cerca de 6.000 aulas, só três ou quatro relatos de problema na reprodução, todos por um link do lado da Conted.
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Pessoas, não tickets
- Proz Educação Respostas no grupo de WhatsApp que os times já usam.
- EBAC Um chat no Telegram para quando algo não funciona.
Qual história se parece com a sua?
Escolha onde seus vídeos estão hoje e o que você faz. Mostramos os clientes cuja migração mais se parece com a sua — e como ela foi.
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EBAC
~8× menos nos custos de vídeo projetados
Migrou de Kaltura
A própria equipe da EBAC migrou os 16 TB pela API, com um script, em poucas semanas.Ler o case
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Proz Educação
~5× menos na conta pelo mesmo volume
Migrou de Vimeo
A própria equipe da Proz migrou quase 1 TB num fim de semana, mapeando os links antigos para os novos pela API.Ler o case
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Conted Tech
75% menos em custos de vídeo
Migrou de Vimeo
A equipe da Kinescope escreveu o script de migração com os programadores da Conted Tech: quase 6.000 vídeos em uma a duas semanas.Ler o case
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Ada
~60% menos em custos de vídeo
Migrou de Mux
A equipe da Kinescope automatizou a migração com os IDs do Mux: cerca de 700 horas em menos de dois meses.Ler o case
A próxima história pode ser a sua
Leve seus vídeos para a Kinescope. Quando os resultados aparecerem, escrevemos o seu case juntos: com os seus números e as suas palavras, aqui nesta página.
Perguntas frequentes
Traga sua biblioteca de vídeos.
Comece grátis e depois a partir de €10/mês. Conte onde seus vídeos estão hoje e a gente planeja a migração com você.