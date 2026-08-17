Sobre a Proz

A Proz Educação é um dos principais players da formação técnica no Brasil, presente em mais de 8 estados e 130 cidades, com um modelo que combina unidades próprias, parcerias com empresas da indústria e programas com governos estaduais, formando alunos nas áreas de gestão, tecnologia e saúde. Sua promessa aos alunos é empregabilidade: um caminho mais rápido e direto para o mercado de trabalho do que um diploma universitário.

Campus da Proz em Belo Horizonte

Aos olhos dos órgãos reguladores, a educação técnica no Brasil está mais perto do ensino médio do que do ensino superior — e isso traz regras mais pesadas. Nenhum curso da Proz é 100% online, mas todos têm uma parte a distância, entregue pelo LMS próprio da escola, o Joy Class, para se encaixar na rotina de alunos que muitas vezes trabalham em turnos e não conseguem estar no campus toda noite.

A maior parte do ensino ainda é presencial; a parte online carrega a teoria — aulas gravadas que os alunos assistem entre um turno e outro. O vídeo é uma parte de apoio de cada curso, mas é a parte com que os alunos mais se engajam — e isso aparece nas avaliações que vêm depois. A biblioteca hoje chega a quase 1 TB.

Felipe Do Espirito Santo, Head de Tecnologia da Proz, é quem comanda as decisões de tecnologia — foi ele quem nos contou como foi a migração para a Kinescope.

O desafio: uma fatura pesada e um fornecedor que a Proz não alcançava

A Proz hospedava seus vídeos na Vimeo, onde a infraestrutura funcionava bem. O que não funcionava era o custo: com o preço atrelado ao número de vídeos e às visualizações mensais, o contrato pesava no orçamento, trimestre após trimestre.

A Vimeo também era difícil como parceiro. Conseguir falar com a equipe para alinhar qualquer coisa — de condições comerciais a pontos jurídicos — era complicado, e o contrato vinha como um documento fechado.

Com a Vimeo, negociar era impossível. Era: 'nosso contrato é esse, você assina se quiser'. A Kinescope ajustou a minuta onde nosso jurídico pediu, incluindo as cláusulas de saída, e sem multa abusiva por rescisão antecipada.

Para uma escola num mercado fortemente regulado, essa rigidez é um obstáculo real. O jurídico da Proz precisa conseguir ajustar as condições antes de assinar — e um contrato fechado não deixa espaço para isso.

Por que a Kinescope

Quando a Proz foi procurar uma alternativa à Vimeo, o contrato estava perto do fim — então a busca era pra valer. Duas coisas definiram a decisão:

Um contrato que a Proz podia negociar. As condições da Kinescope estavam abertas a ajustes: cláusulas de saída e de alteração, sem multa abusiva de cancelamento e sem fidelidade de vários anos, já que o modelo é pago pelo que se usa. Num mercado tão regulado, poder moldar o acordo valeu tanto quanto o preço.

As condições da Kinescope estavam abertas a ajustes: cláusulas de saída e de alteração, sem multa abusiva de cancelamento e sem fidelidade de vários anos, já que o modelo é pago pelo que se usa. Num mercado tão regulado, poder moldar o acordo valeu tanto quanto o preço. Custo. Pelo mesmo volume de vídeos e visualizações, a Kinescope saiu por cerca de 5× menos que a Vimeo.

Com a Kinescope, você não sente que está se amarrando a um contrato de dois, três anos. Sua empresa pode crescer, encolher ou mudar de foco nesse meio-tempo.

Uma migração, duas vitórias

Página inicial do Joy Class: o catálogo com os diferentes cursos, como o aluno o vê

A Proz roda seu próprio LMS, sem uma pessoa dedicada a ele em tempo integral — então encaixar um novo player de vídeo era a parte que podia empatar. O time transformou isso num experimento: escreveu a integração com o Copilot e outros assistentes de código com IA, uma das primeiras vezes que a Proz construiu algo assim. A Kinescope tinha enviado exemplos de código prontos antes de qualquer assinatura, o que deu uma boa vantagem de largada.

A transferência dos vídeos em si foi feita à mão. Assim que a Kinescope entregou a chave de API, a Proz mapeou os links antigos para os novos e migrou a biblioteca num fim de semana. O LMS já tinha carregado dois ou três players antes, então o novo encaixou sem atrito. Para garantir, o time testou tudo primeiro numa cópia do site e manteve os vídeos antigos no ar até o contrato com a Vimeo acabar — um caminho rápido de volta se algo quebrasse — e só então virou a chave de vez.

Página de aula no Joy Class com o novo player

A mudança para a Kinescope foi uma vitória tripla. Trocamos de plataforma, cortamos custos e mantivemos exatamente o nosso nível de serviço — e ainda pilotamos o desenvolvimento assistido por IA para entregar novas features no LMS.

Contando os testes, o projeto todo levou de um a dois meses; a migração em si, cerca de uma semana.

Os resultados: pagando ~5× menos por um serviço melhor

O ganho mais imediato foi o custo: cerca de 5× menos que a fatura antiga da Vimeo pelo mesmo volume — e a economia cresceu à medida que os últimos meses do contrato com a Vimeo se encerraram. Tão útil quanto: a Proz finalmente consegue ver quanto de vídeo está consumindo e quanto os alunos estão de fato assistindo.

O que o time não esperava era quanta coisa mais melhorou quando a plataforma entrou no ar:

Estável nos picos. No fim de cada módulo de três meses, os alunos correm para terminar o conteúdo online e o acesso dispara. A plataforma absorveu todos os picos sem uma única queda desde que a Kinescope entrou no ar.

No fim de cada módulo de três meses, os alunos correm para terminar o conteúdo online e o acesso dispara. A plataforma absorveu todos os picos sem uma única queda desde que a Kinescope entrou no ar. Cobrança transparente. Na Vimeo, o link de cobrança se escondia no e-mail, e administrativo e financeiro tinham logins separados. No painel da Kinescope, os números e os controles estão onde você precisa deles.

Na Vimeo, o link de cobrança se escondia no e-mail, e administrativo e financeiro tinham logins separados. No painel da Kinescope, os números e os controles estão onde você precisa deles. Suporte mais rápido. As respostas vêm pelo grupo de WhatsApp que os times brasileiros já usam, e cada ajuste que a equipe pediu voltou rapidinho.

As pessoas acham que custo menor significa serviço pior. Para nós foi o contrário — o atendimento ficou ainda mais amplo.

Internamente, a Proz hoje chama a troca de um case que deu certo: o vídeo saiu de uma fatura trimestral pesada para infraestrutura sobre a qual o time pode construir.

Próximos passos

A Proz está prestes a lançar seus primeiros cursos técnicos totalmente online, com muito mais horas de vídeo na plataforma do que qualquer curso atual — um deles já foi aprovado pelo órgão regulador. É no desenho desses cursos que o time pretende explorar mais a fundo o que a Kinescope pode oferecer. Por enquanto, o vídeo e a segurança funcionam — e o custo deixou de ser uma preocupação.

Conte para a gente as suas condições. A gente adapta o vídeo a elas.

Hospedagem, entrega e DRM ficam por nossa conta. O contrato é seu para negociar, sem multa abusiva de cancelamento ou fidelidade de vários anos — assim você só paga pelo que usa. A gente também ajuda na migração. Mande seu volume e as suas condições, e a gente volta com os números.

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