Quase toda plataforma de infoproduto já traz uma área de membros pronta, com login, módulos e checkout. A parte difícil é escolher uma em que o vídeo também funcione, porque nenhuma plataforma de membros é, sozinha, uma hospedagem de vídeo completa.

Se você deixar o vídeo por conta da própria plataforma sem avaliar, pode esbarrar em reprodução lenta no celular do aluno, em conta de tráfego que dispara no lançamento e em curso vazando num grupo de Telegram. Por isso, escolher a plataforma passa por decidir, junto, onde o vídeo vai ser hospedado e como vai ser entregue e protegido. Vamos comparar os caminhos em R$ e ver o que olhar no vídeo antes de assinar.

O essencial deste guia

As três opções (plataforma pronta, área de membros externa e WordPress) têm custos bem diferentes em R$, e o valor real depende dos seus números de venda.

A decisão de hospedar o vídeo é separada da plataforma de acesso: avalie você mesmo a hospedagem, a entrega (CDN e bitrate adaptativo) e a proteção (DRM, marca d'água).

A "área de membros grátis" tem custo: a taxa por venda cresce com o faturamento, e o tráfego de vídeo escala com as visualizações.

Se a plataforma escolhida for fraca no vídeo, você conecta uma hospedagem externa em vez de trocar de plataforma.

Onde o vídeo da sua área de membros vai ficar

A área de membros cuida de acesso, cobrança e organização do conteúdo. O vídeo é uma camada separada, e pode ser hospedado de quatro formas: a velocidade, o custo e a proteção dependem de qual você usa:

Player embutido na própria plataforma (Kiwify, Hotmart Club): a plataforma já hospeda e entrega o vídeo, sem custo de hospedagem à parte, dentro da taxa por venda. É o mais rápido de montar.

(Kiwify, Hotmart Club): a plataforma já hospeda e entrega o vídeo, sem custo de hospedagem à parte, dentro da taxa por venda. É o mais rápido de montar. Hospedagem de vídeo especializada (Kinescope, Vimeo, Panda), conectada por embed: você ganha um player próprio, entrega adaptativa e proteção (DRM, marca d'água, restrição de domínio), com um custo à parte. Entre elas, a Panda é forte para quem vende por Hotmart, a Vimeo puxa mais para marketing, e a Kinescope foca em curso e corporativo, com DRM e preço por uso. É o tipo de host que Memberkit e WordPress pedem, já que os dois não hospedam vídeo.

(Kinescope, Vimeo, Panda), conectada por embed: você ganha um player próprio, entrega adaptativa e proteção (DRM, marca d'água, restrição de domínio), com um custo à parte. Entre elas, a Panda é forte para quem vende por Hotmart, a Vimeo puxa mais para marketing, e a Kinescope foca em curso e corporativo, com DRM e preço por uso. É o tipo de host que Memberkit e WordPress pedem, já que os dois não hospedam vídeo. Auto-hospedagem (servidor próprio ou a biblioteca de mídia do WordPress): parece barato, mas sem CDN e sem bitrate adaptativo o vídeo trava no celular, e toda a manutenção fica com você.

(servidor próprio ou a biblioteca de mídia do WordPress): parece barato, mas sem CDN e sem bitrate adaptativo o vídeo trava no celular, e toda a manutenção fica com você. Grátis (YouTube "não listado", Vimeo free): custo zero, mas o link vaza, o arquivo é baixável e o vídeo vem com anúncios ou marca de terceiros.

Cada opção é uma troca entre custo, qualidade e proteção. A seguir, vamos combinar cada plataforma de acesso com uma dessas opções de hospedagem.

Como montar uma área de membros com vídeo, e quanto custa cada opção

Dá para montar uma área de membros de várias formas, da mais pronta à totalmente sob medida. Cada opção tem seu próprio perfil de custos, e nenhuma delas será adequada para todos: tudo depende do seu volume de vendas e de quão preparado você está para desenvolver e manter o sistema por conta própria.

Plataforma pronta com vídeo embutido: Kiwify e Hotmart Club

A área de membros da Kiwify é gratuita e já inclui hospedagem e streaming dos vídeos, mas vem com uma taxa de 8,99% + R$ 2,49 por venda aprovada. O Hotmart Club segue o mesmo modelo, com vitrine estilo Netflix e aplicativo para o aluno: 9,9% + R$ 1,00 por venda, mais R$ 2,49 por venda se você ativar o Hotmart Player (R$ 0,99 nas recorrências de assinatura).

Em troca da comodidade, você fica com o player, a qualidade de entrega e a proteção da própria plataforma, sem poder personalizar. E a comissão desconta uma parte de cada venda enquanto você usar a plataforma.

Área de membros externa: Memberkit

A Memberkit é só a área de membros, mas uma versão caprichada e totalmente personalizável: app próprio, gamificação, certificados, comunidade e visual white label na sua marca. É o oposto de Kiwify e Hotmart, que embutem tudo (checkout, vídeo, área) com pouca customização. O plano Básico custa R$ 197/mês para até 1.000 membros; o Plus, R$ 497/mês (5.000 membros); o Premium, R$ 697/mês (15.000), com R$ 0,30 por membro excedente.

A Memberkit não hospeda vídeo nem processa pagamento: você conecta um checkout (Kiwify, Hotmart, Eduzz) e uma hospedagem de vídeo externa. Ou seja, some à mensalidade a taxa do checkout e o custo do vídeo.

WordPress com plugin de membros

Para quem já vive no WordPress, plugins como o MemberPress transformam o site em área de membros. O plano de entrada custa US$ 199,50 (≈ R$ 1.030) no primeiro ano, com renovação a US$ 399 (≈ R$ 2.055), e cobra 4,9% por transação. Some a hospedagem do site, a manutenção e, de novo, uma hospedagem de vídeo.

O controle é total, mas a conta vem em dólar, a manutenção é sua e cada plugin novo é um risco de compatibilidade na próxima atualização.

E montar do zero?

Com um time de desenvolvimento, dá para construir exatamente a experiência que você quer, mas o custo vira salário e manutenção de software. Só se justifica em escala muito grande, ou quando o produto é a própria plataforma.

Opção Custo de entrada Hospedagem de vídeo Combina com Kiwify Sem mensalidade; 8,99% + R$ 2,49 por venda Embutida Validar rápido, sem custo fixo Hotmart Club Sem mensalidade; 9,9% + R$ 1,00 por venda (+ R$ 2,49 do player) Embutida (Hotmart Player) Validar rápido, com app para o aluno Memberkit R$ 197/mês (até 1.000 membros) Externa Experiência própria, base crescendo WordPress + MemberPress US$ 199,50 (≈ R$ 1.030)/ano + 4,9% por venda Externa Quem já tem site em WordPress

A conta da área de membros "grátis"

A taxa por venda é gentil no começo: com o produto parado, o custo é zero. Mas quanto mais você vende, mais ela pesa. Simule um cenário simples: um curso de R$ 297, cem vendas por mês.

Plataforma Taxa por venda Custo no mês (100 vendas) Kiwify R$ 26,70 (8,99%) + R$ 2,49 = R$ 29,19 R$ 2.919 Hotmart + Player R$ 29,40 (9,9%) + R$ 1,00 + R$ 2,49 = R$ 32,89 R$ 3.289 Memberkit R$ 197/mês + checkout (ex.: 8,99% + R$ 2,49) + vídeo ≈ R$ 3.100 + vídeo

Com cem vendas, a "área de membros gratuita" custa quase R$ 3.000 no mês. O valor inclui checkout, antifraude e toda a infraestrutura, mas precisa entrar no seu planejamento. Rode a conta com os seus números antes de decidir.

A comissão do checkout aparece em todos os caminhos (mesmo no Memberkit você pluga um Kiwify ou Hotmart), então não é ela que separa as opções. A escolha real é entre dois modelos: um percentual da receita, que sobe com as vendas, e um valor fixo mais tráfego, que sobe com as visualizações. Ou seja, o Memberkit se decide pela experiência, mais do que pelo preço.

Por que o vídeo vira o gargalo

Três problemas fazem o vídeo virar gargalo, quase sempre nesta ordem: a qualidade, o tráfego e o vazamento. Vale conhecer cada um antes de escolher a hospedagem, porque é isso que o checklist mais adiante transforma em perguntas.

A aula que trava no 4G

Seus alunos quase nunca assistem em condições ideais: costuma ser no celular, em movimento, numa conexão que oscila. Se o vídeo existe num único arquivo em 1080p, ele trava.

O que resolve é o bitrate adaptativo: o vídeo é convertido em várias resoluções (1080p, 720p, 480p, 360p) e o player troca sozinho conforme a conexão, entregue por uma CDN com pontos de presença perto do aluno. Entregar bem o mesmo vídeo no 5G e num 3G fraco é trabalho de uma hospedagem de vídeo dedicada.

Pergunte à plataforma como o vídeo é transcodificado e entregue. A resposta define se a sua aula abre em dois segundos ou vira desistência no minuto três.

O tráfego que dispara no lançamento

Quando o vídeo é hospedado por fora, você paga pelo tráfego consumido, e ele cresce com o número de alunos assistindo. Se o curso atrai dez vezes mais gente do que o previsto, cada aula assistida consome tráfego, e a conta de vídeo sobe junto.

Os modelos por uso (você paga só o que consumiu) são mais previsíveis que os planos por play com teto, que cobram excedente caro ao ultrapassar o limite. E dá para estimar antes: alunos × horas assistidas × preço por hora. Como mil minutos saem por cerca de R$ 1 numa hospedagem por uso, você calcula o pico em vez de só temê-lo.

O curso no grupo de Telegram

A dor que dói no faturamento: as aulas vazam e o curso inteiro aparece num grupo de Telegram na semana do lançamento. E não é um risco teórico: sem DRM, o vídeo fica exposto a ferramentas públicas de download, sem nada sofisticado.

A proteção contra vazamento costuma ter três camadas: o DRM (Widevine e FairPlay) criptografa o arquivo e impede o download; a restrição de domínio bloqueia o embed do seu vídeo em sites de terceiros; e a marca d'água dinâmica exibe o e-mail do aluno sobre o vídeo (como a proteção por camadas funciona). Como nenhuma tecnologia impede que alguém filme a tela com a câmera de outro celular, é a marca d'água que cobre o que sobra: se o vídeo vazar por uma gravação, ela aponta de quem era a conta.

Player da Kinescope com marca d'água dinâmica: o e-mail do aluno aparece sobre o vídeo

Checklist: sete perguntas sobre o vídeo antes de fechar plataforma

Estas perguntas são sobre o vídeo, seja o player embutido da plataforma ou um host externo. Antes de fechar, passe por elas:

Onde os vídeos ficam hospedados, e há garantia de disponibilidade (SLA de uptime) escrita no contrato?

A solução de vídeo tem bitrate adaptativo e CDN com pontos de presença no Brasil?

A proteção inclui DRM, marca d'água com dados do aluno e bloqueio por domínio?

Existe análise por aula: retenção, taxa de conclusão, o minuto exato do abandono?

Se você trocar de plataforma daqui a um ano, a biblioteca de vídeos vai junto, íntegra e sem custo de saída?

Quanto você vai pagar de vídeo se entrarem dez vezes mais alunos do que o previsto?

O suporte responde em português, no seu horário, e por mais de um canal (chat, WhatsApp, e-mail)?

Gráfico de retenção de uma aula no painel de análise da Kinescope, mostrando o minuto em que os alunos abandonam

Se o player embutido da sua plataforma favorita tropeçar em duas ou três respostas, você não precisa trocar de plataforma: dá para mantê-la e conectar um host de vídeo externo, como no passo a passo a seguir.

Como conectar uma hospedagem de vídeo externa

Conectar um host de vídeo externo é rápido em praticamente qualquer plataforma: você pega o embed que ele gera (na Kinescope, um iframe único) e usa no lugar do player nativo. Na Memberkit, YouTube, Vimeo e Panda têm integração nativa, e os demais hosts vão pelo editor. No WordPress e no Moodle, o bloco de vídeo aceita o código direto.

E mesmo Kiwify e Hotmart Club, que já trazem player próprio, aceitam vídeo de fora por integração.

O processo é parecido:

Suba os vídeos para a hospedagem, que já gera automaticamente as versões em várias resoluções. Ative a proteção: DRM, marca d'água dinâmica e a lista de domínios permitidos, incluindo o da sua plataforma e o do seu site, se você exibir o vídeo nos dois. Copie o código de embed do player. Prefira a versão responsiva, que se ajusta à tela do aluno, no celular ou no computador. Cole no bloco de vídeo da aula dentro da plataforma.

Código de embed do player da Kinescope com o parâmetro encrypted-media no iframe

Escolha a plataforma, decida o vídeo à parte

Em quase qualquer plataforma, do WordPress à Kiwify, dá para melhorar o vídeo sem trocar tudo: é uma decisão à parte, com o checklist como filtro.

Se o vídeo for o ponto fraco da sua escolha, vale olhar a Kinescope: player rápido, sem anúncios e sem marca, DRM com Widevine e FairPlay, marca d'água dinâmica e um embed que roda dentro da sua plataforma. Foi assim que a Ada, uma edtech que montou a própria plataforma de cursos e plugou a Kinescope como camada de vídeo, cortou cerca de 60% do custo em relação ao Mux atendendo mais de 500 mil alunos (o caso completo).

→ Teste sem compromisso — o plano gratuito cobre 100 minutos e 200 GB de tráfego por mês, sem cartão (o DRM entra no Super). Suba um vídeo, configure o player da Kinescope e embuta na sua área de membros; se precisar, a gente ajuda de graça na migração e na integração.