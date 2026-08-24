Onde hospedar sua VSL: player, velocidade e conversão

A VSL é o vídeo que faz a venda no seu funil, e onde ela fica hospedada pesa direto na conversão do tráfego pago. O problema é que a escolha mais comum no Brasil, um “player de VSL”, costuma deixar o vídeo no próprio YouTube e só colocar uma interface por cima. Você paga pelo player, mas continua preso ao YouTube por baixo: a marca, as recomendações no fim e o pouco controle sobre a reprodução, justo o que derruba a conversão que você está pagando para conseguir.

Se você ainda está montando a VSL e o funil, veja antes o que é uma VSL e como criar; aqui o foco é a etapa seguinte: hospedar VSL sem perder venda.

O essencial deste guia:

Muita ferramenta de VSL é só um player: o vídeo continua no seu YouTube, então você herda a lentidão e as distrações que derrubam a conversão.

No YouTube, a VSL perde venda por marca de terceiros, recomendações no fim e falta de controle do player.

Um player de VSL precisa de início rápido, autoplay com som configurável, controles enxutos e CTA por timecode.

Dá para trocar o host de uma VSL que já está no ar sem parar a campanha, testando a versão nova em paralelo.

Player de VSL não é hospedagem: cuidado com o atalho

Muita ferramenta de VSL no Brasil é só um player, sem hospedagem própria. Na prática, você sobe o vídeo no seu próprio canal do YouTube e a ferramenta (VSLPlay, Player Money e outras) coloca um player turbinado por cima do link. Você ganha os recursos de venda do player (autoplay, barra de progresso, CTA), mas o arquivo continua no YouTube, então o vídeo segue nas mãos da plataforma, com as regras e os limites de controle que vêm junto.

Uma hospedagem de vídeo completa guarda, converte e entrega o seu arquivo dos próprios servidores. Na hora de hospedar VSL, o básico é confirmar: o vídeo fica na plataforma ou continua no seu YouTube?

O que um player de VSL precisa ter

Um player de VSL precisa entregar quatro coisas:

Início rápido. O primeiro quadro precisa aparecer o quanto antes, e o que importa medir é no celular, num 4G que oscila, que é a condição mais dura do mundo real. Um bom alvo é ficar na casa dos 2,5 segundos, a faixa que o Google chama de “boa” no LCP, e passar disso, num anúncio pago, é clique comprado que sai antes de ouvir o gancho.

O primeiro quadro precisa aparecer o quanto antes, e o que importa medir é no celular, num 4G que oscila, que é a condição mais dura do mundo real. Um bom alvo é ficar na casa dos 2,5 segundos, a faixa que o Google chama de “boa” no LCP, e passar disso, num anúncio pago, é clique comprado que sai antes de ouvir o gancho. Autoplay com som configurável. Como os navegadores bloqueiam autoplay com som, o player precisa iniciar mudo com um aviso de “ativar som” e reiniciar do começo ao ativar, sem quebrar a reprodução. No iPhone, o autoplay mudo é o limite do sistema, então o player tem que lidar bem com isso.

Como os navegadores bloqueiam autoplay com som, o player precisa iniciar mudo com um aviso de “ativar som” e reiniciar do começo ao ativar, sem quebrar a reprodução. No iPhone, o autoplay mudo é o limite do sistema, então o player tem que lidar bem com isso. Controles enxutos. Barra de progresso travada no começo e sem menu de download, para o lead seguir a oferta do início ao fim.

Barra de progresso travada no começo e sem menu de download, para o lead seguir a oferta do início ao fim. CTA por timecode. O botão de compra, o seu, aparece dentro do player no segundo em que a oferta é feita, e nada disputa a atenção com ele: sem sugestões ou links em volta puxando o lead para outro lugar.

Tela final do player da Kinescope: Experimente o Kinescope, Comece agora, sem cartão

O YouTube ganha em uma coisa, alcance orgânico. Mas, numa VSL, ele trava por dois motivos: o peso do player e a falta de controle.

Onde o YouTube não serve para uma VSL

O YouTube é a maior plataforma de vídeo do mundo e imbatível em alcance orgânico. O problema, numa VSL, é o peso do player e a falta de controle:

Embed pesado. O player do YouTube carrega vários scripts antes de o vídeo tocar, o que atrasa a página, justo onde a velocidade define a conversão. Tanto que existe um projeto (lite-youtube-embed, do time do Chrome) criado só para deixar esse embed mais leve.

O player do YouTube carrega vários scripts antes de o vídeo tocar, o que atrasa a página, justo onde a velocidade define a conversão. Tanto que existe um projeto (lite-youtube-embed, do time do Chrome) criado só para deixar esse embed mais leve. Marca e interface de terceiros. O logo e os controles do YouTube ficam sobre a VSL e você não consegue tirá-los, o que passa a sensação de conteúdo gratuito e enfraquece a oferta.

O logo e os controles do YouTube ficam sobre a VSL e você não consegue tirá-los, o que passa a sensação de conteúdo gratuito e enfraquece a oferta. Recomendações que competem com a oferta. Quando o vídeo termina ou pausa, o YouTube enche a tela de miniaturas de outros vídeos, e cada uma é um convite para clicar em outra coisa, bem na hora em que você quer o clique de compra. Não dá para desligar, e às vezes o lead vai parar no vídeo de um concorrente.

Quando o vídeo termina ou pausa, o YouTube enche a tela de miniaturas de outros vídeos, e cada uma é um convite para clicar em outra coisa, bem na hora em que você quer o clique de compra. Não dá para desligar, e às vezes o lead vai parar no vídeo de um concorrente. Sem CTA no timecode. Você não coloca o botão de compra dentro do player, no segundo em que a oferta é feita.

Você não coloca o botão de compra dentro do player, no segundo em que a oferta é feita. Autoplay engessado. O YouTube inicia o vídeo do jeito dele, sem o controle de som e de reinício que uma VSL precisa.

Tela final do YouTube com recomendações de outros vídeos, competindo com a oferta

Nada disso é defeito do YouTube: ele foi feito para outra coisa, descobrir vídeo sobre qualquer assunto, comentar e formar comunidade. Na hora de hospedar VSL, você precisa de um player leve e sob o seu controle.

Análise: onde está o ponto de fuga

Além de entregar rápido, uma boa hospedagem mede onde o lead sai. Um mapa de retenção (ou heatmap de engajamento) mostra o segundo exato em que a audiência abandona a VSL.

Mapa de retenção no painel da Kinescope: o segundo em que a audiência abandona

Esse dado diz onde agir: se o lead sai nos primeiros segundos, o problema é o gancho; se sai logo antes do preço, é a oferta. Você conserta o ponto certo, em vez de refazer a VSL inteira.

VTurb, VSLPlay e Kinescope: uma comparação honesta

Na hora de hospedar VSL, três nomes dominam no Brasil, e cada um resolve a dor de um jeito.

A VTurb é a referência de VSL no Brasil, e um player especializado: Smart Autoplay que contorna o bloqueio de autoplay dos navegadores (com teste A/B de versões), progresso inteligente, CTA por timecode, filtro anti-bot e integração direta com ferramentas de funil (ClickFunnels, GoHighLevel, Hotmart).

A cobrança é por faixa de plays: Basic R$ 97/mês (6.000 plays), Pro R$ 297/mês (25.000) e Scale R$ 597/mês (50.000), com play excedente a R$ 0,02 e upgrade automático ao passar da faixa. Num pico de tráfego, os plays sobem e a conta acompanha. Para quem vive de VSL e funil, a VTurb tem recursos que uma hospedagem geral não traz.

A VSLPlay aposta no preço e no volume: a partir de R$ 47/mês, com plays e banda ilimitados, gráfico de retenção, barra de progresso e autoplay. O detalhe que muda tudo é que o vídeo fica no YouTube, com a VSLPlay funcionando como player por cima. Você ganha os recursos de venda, mas a hospedagem continua sendo o YouTube.

A Kinescope entra quando você quer o player de conversão e a hospedagem no mesmo lugar: player white-label (sem marca), primeiro quadro rápido servido por CDN própria, mapas de engajamento para achar o ponto de fuga, CTA na linha do tempo e cobrança por uso. Ela é generalista, então não traz toda a parafernália de funil da VTurb. O ganho real aparece quando a mesma conta também hospeda seus cursos: aí entram a proteção e o DRM que uma VSL sozinha nem pede.

Plataforma Preço Hospedagem própria Melhor para VTurb R$ 97 a R$ 597/mês (por plays) sim quem vive de VSL e funil no Brasil VSLPlay a partir de R$ 47/mês não (vídeo no YouTube) preço baixo e plays ilimitados Kinescope por uso (armazenamento + tráfego) sim VSL + curso + corporativo num lugar só

Como migrar uma VSL que já está no ar

Dá para migrar uma VSL que já está no ar sem parar a campanha. A ideia é testar o player novo numa cópia da página antes de trocar de vez:

Duplique a página de vendas e, na cópia, troque o embed do YouTube pelo player novo. Configure o player: autoplay com som configurável, controles enxutos e o CTA no timecode da oferta. Confira se o rastreamento de conversão continua funcionando antes de publicar. Rode um teste A/B entre as duas páginas; se a nova converter melhor, migre o restante.

Depois da troca, acompanhe a retenção por alguns dias: é o jeito mais rápido de confirmar que o player novo não mudou o ponto de fuga.

O player certo aproveita cada clique pago

Numa VSL, a hospedagem decide se o lead ouve a oferta ou sai no segundo três. Escolha pensando em início rápido, controle do autoplay, CTA por timecode e um mapa de retenção para otimizar.

Se você quer hospedar VSL com o player de conversão no mesmo lugar, conheça o player da Kinescope: dá para subir a VSL, configurar o autoplay e o CTA, e medir a retenção no plano gratuito, sem cartão.