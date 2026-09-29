É hospedar o vídeo de vendas num player feito para converter, não para distrair: o primeiro quadro aparece rápido na landing, não há anúncios nem vídeos sugeridos puxando o lead para fora, o botão da oferta surge no momento do pitch e você vê em que segundo a audiência abandona.

No Kinescope, o player e a hospedagem estão no mesmo lugar: a VSL roda na CDN própria, num player white-label, e a mesma conta guarda também as aulas do seu curso. A cobrança é por uso — armazenamento e tráfego —, sem taxa por play.