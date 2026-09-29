Sem anúncios nem recomendações
Player white-label, sem publicidade de terceiros e sem sugestões de outros vídeos no fim. O botão que aparece é o seu, e nada disputa a atenção do lead com a oferta. Qualidade até 4K com carregamento leve.
Player de VSL e hospedagem no mesmo lugar: sem anúncios nem recomendações, autoplay sem som quando o lead chega ao vídeo e o botão de compra no segundo exato da oferta. Retenção segundo a segundo na análise, e cada clique no botão chega como evento ao seu GA ou CRM. A partir de €10/mês.
É hospedar o vídeo de vendas num player feito para converter, não para distrair: o primeiro quadro aparece rápido na landing, não há anúncios nem vídeos sugeridos puxando o lead para fora, o botão da oferta surge no momento do pitch e você vê em que segundo a audiência abandona.
No Kinescope, o player e a hospedagem estão no mesmo lugar: a VSL roda na CDN própria, num player white-label, e a mesma conta guarda também as aulas do seu curso. A cobrança é por uso — armazenamento e tráfego —, sem taxa por play.
O que um player de VSL precisa ter
Critérios do guia onde hospedar sua VSL; configurações do template do player.
CDN própria
até 4K
carregamento leve
template: autoplay
autoPlay: 'viewable'
muted: true
template: sem barra de progresso
controls: false
mainPlayButton: false
trigger.timePoints: [420]
type: 'buttons'
Arraste o minuto do pitch: o botão de compra aparece nesse segundo, e a curva mostra quantos espectadores chegam até ele.
Pitch aos 7:00: 44% dos espectadores ainda assistindo
autoPlay: 'viewable'
muted: true
trigger.timePoints: [420]
O que o player faz pela conversão — e o que ele deixa de fazer contra ela.
Player white-label, sem publicidade de terceiros e sem sugestões de outros vídeos no fim. O botão que aparece é o seu, e nada disputa a atenção do lead com a oferta. Qualidade até 4K com carregamento leve.
Um CTA do tipo leadgen coleta os dados do espectador sem sair do vídeo e envia por POST para o seu sistema. Também dá para mostrar botões, banner ou uma sobreposição que pausa o vídeo — veja os tipos na documentação do player.
A análise de vídeo mostra o mapa de calor segundo a segundo e a taxa de visualização por página em que o player está — dá para comparar landings e campanhas. O clique no botão dispara o evento CallAction, que você envia ao seu GA ou CRM.
No template do player você escolhe a cor — ela pinta o botão de play, a barra de progresso e o painel —, arredonda os cantos de 0 a 24 px e coloca o seu logo com link. O template vale para um vídeo, uma pasta ou o projeto inteiro, em todos os planos, inclusive no gratuito.
DRM Widevine e FairPlay nos planos pagos a partir de €10/mês e marca d’água dinâmica com o e-mail de quem assiste. A sua VSL não vira arquivo baixado circulando em grupos.
A VSL pública, as aulas com DRM e acesso só pelo seu domínio e as lives, gravadas automaticamente, ficam na mesma conta, com o mesmo player e a mesma análise. A cobrança é por uso, sem taxa por play: o tráfego custa menos de €0,20 por 1.000 minutos assistidos (preços).
EBAC, Proz Educação, Conted Tech e Ada hospedam os vídeos dos seus cursos no Kinescope. Cada case mostra de onde a escola saiu e o que mudou nos números.
~8× menos nos custos de vídeo projetados
Escola online de profissões digitais com 170 mil alunos pagantes
~5× menos na conta pelo mesmo volume
Formação técnica em mais de 8 estados e 130 cidades
75% menos em custos de vídeo
Edtech B2B: LMS e conteúdo para cerca de 120 instituições
~60% menos em custos de vídeo
Educação em tecnologia patrocinada por empregadores, para mais de 500 mil alunos
Do roteiro à hospedagem: o que a nossa equipe escreveu sobre VSL e venda de cursos.
Mantenha o vídeo antigo no ar até o novo embed estar testado na landing e troque sem derrubar a campanha.
A migração é por nossa conta — grátis nos planos Super e Mega. Vindo do VTurb ou do Panda Video? Veja as comparações com o VTurb e com o Panda Video.
Não encontrou a resposta que precisa? Consulte nossa Central de Ajuda.
Plano gratuito com até 100 minutos de vídeo, sem cartão. Planos pagos a partir de €10/mês.