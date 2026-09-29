Hospedagem de VSL que converte

Player de VSL e hospedagem no mesmo lugar: sem anúncios nem recomendações, autoplay sem som quando o lead chega ao vídeo e o botão de compra no segundo exato da oferta. Retenção segundo a segundo na análise, e cada clique no botão chega como evento ao seu GA ou CRM. A partir de €10/mês.

Comece gratuitamente
Agendar uma demo

Mais de 6.000 clientes em 48 países e crescendo

O que é hospedagem de VSL?

É hospedar o vídeo de vendas num player feito para converter, não para distrair: o primeiro quadro aparece rápido na landing, não há anúncios nem vídeos sugeridos puxando o lead para fora, o botão da oferta surge no momento do pitch e você vê em que segundo a audiência abandona.

No Kinescope, o player e a hospedagem estão no mesmo lugar: a VSL roda na CDN própria, num player white-label, e a mesma conta guarda também as aulas do seu curso. A cobrança é por uso — armazenamento e tráfego —, sem taxa por play.

Comparação honesta com VTurb e VSLPlay Onde hospedar sua VSL →

O que um player de VSL precisa ter

Critérios do guia onde hospedar sua VSL; configurações do template do player.

CDN própriaaté 4Kcarregamento leve template: autoplayautoPlay: 'viewable'muted: true template: sem barra de progressocontrols: falsemainPlayButton: false trigger.timePoints: [420]type: 'buttons'
clientes em 48 países
6.000+
vídeos hospedados
73 mi+
minutos assistidos por dia
5 mi
meta mensal de uptime, com SLA financeiro no plano Mega
99,98%

Coloque o botão no segundo do pitch

Arraste o minuto do pitch: o botão de compra aparece nesse segundo, e a curva mostra quantos espectadores chegam até ele.

0:00linha do tempo do exemplo · controles ocultos no player20:00

Pitch aos 7:00: 44% dos espectadores ainda assistindo

autoPlay: 'viewable' muted: true trigger.timePoints: [420]

Feito para vender, não para distrair

O que o player faz pela conversão — e o que ele deixa de fazer contra ela.

Sem anúncios nem recomendações

Player white-label, sem publicidade de terceiros e sem sugestões de outros vídeos no fim. O botão que aparece é o seu, e nada disputa a atenção do lead com a oferta. Qualidade até 4K com carregamento leve.

Formulário de lead dentro do player

Um CTA do tipo leadgen coleta os dados do espectador sem sair do vídeo e envia por POST para o seu sistema. Também dá para mostrar botões, banner ou uma sobreposição que pausa o vídeo — veja os tipos na documentação do player.

Veja onde o lead sai

A análise de vídeo mostra o mapa de calor segundo a segundo e a taxa de visualização por página em que o player está — dá para comparar landings e campanhas. O clique no botão dispara o evento CallAction, que você envia ao seu GA ou CRM.

A cor da sua marca no player

No template do player você escolhe a cor — ela pinta o botão de play, a barra de progresso e o painel —, arredonda os cantos de 0 a 24 px e coloca o seu logo com link. O template vale para um vídeo, uma pasta ou o projeto inteiro, em todos os planos, inclusive no gratuito.

Proteção contra cópia da VSL

DRM Widevine e FairPlay nos planos pagos a partir de €10/mês e marca d’água dinâmica com o e-mail de quem assiste. A sua VSL não vira arquivo baixado circulando em grupos.

VSL, curso e lives na mesma conta

A VSL pública, as aulas com DRM e acesso só pelo seu domínio e as lives, gravadas automaticamente, ficam na mesma conta, com o mesmo player e a mesma análise. A cobrança é por uso, sem taxa por play: o tráfego custa menos de €0,20 por 1.000 minutos assistidos (preços).

Escolas que vendem cursos com vídeo no Kinescope

EBAC, Proz Educação, Conted Tech e Ada hospedam os vídeos dos seus cursos no Kinescope. Cada case mostra de onde a escola saiu e o que mudou nos números.

  • ~8× menos nos custos de vídeo projetados

    EBAC

    Escola online de profissões digitais com 170 mil alunos pagantes

    Mercado
    Brasil, México
    Migrou de
    Kaltura
    • 16 TB de vídeo migrados
    • Legendas automáticas substituíram o pipeline próprio de transcrição

  • ~5× menos na conta pelo mesmo volume

    Proz Educação

    Formação técnica em mais de 8 estados e 130 cidades

    Mercado
    Brasil
    Migrou de
    Vimeo
    • Biblioteca de quase 1 TB migrada num fim de semana
    • Contrato ajustado pelo jurídico, com cláusulas de saída

  • 75% menos em custos de vídeo

    Conted Tech

    Edtech B2B: LMS e conteúdo para cerca de 120 instituições

    Mercado
    Brasil
    Migrou de
    Vimeo
    • Quase 6.000 vídeos migrados em uma a duas semanas
    • 1.500 cursos resgatados de uma ferramenta de autoria abandonada

  • ~60% menos em custos de vídeo

    Ada

    Educação em tecnologia patrocinada por empregadores, para mais de 500 mil alunos

    Mercado
    Brasil
    Migrou de
    Mux
    • Cerca de 700 horas de conteúdo migradas em menos de dois meses
    • Migração automatizada a partir dos IDs do Mux

Guias para a sua VSL

Do roteiro à hospedagem: o que a nossa equipe escreveu sobre VSL e venda de cursos.

Trocando a VSL de plataforma?

Mantenha o vídeo antigo no ar até o novo embed estar testado na landing e troque sem derrubar a campanha.

A migração é por nossa conta — grátis nos planos Super e Mega. Vindo do VTurb ou do Panda Video? Veja as comparações com o VTurb e com o Panda Video.

Solicitar migração
Agendar uma demo

FAQ

Não encontrou a resposta que precisa? Consulte nossa Central de Ajuda.

A que junta um player feito para converter e a hospedagem no mesmo lugar: primeiro quadro rápido, sem anúncios nem recomendações, botão de oferta no segundo do pitch e retenção por segundo para achar o ponto de fuga. O Kinescope entrega isso com player white-label, CDN própria e cobrança por uso — sem taxa por play. Para uma comparação com VTurb e VSLPlay, veja onde hospedar sua VSL.

Com um CTA do player: você escolhe o tipo (botões, banner, sobreposição, popup, painel ou formulário) e o momento em que ele aparece — em segundos exatos (trigger.timePoints), em porcentagem do vídeo ou quando o espectador pausa. A configuração é feita pela IFrame API do player; um CTA simples no fim do vídeo sai sem código, pelos templates do player. Detalhes na documentação de CTA.

Sim. No template do player, sem código, ligue o autoplay: o vídeo começa sem som, como exigem os navegadores, e o espectador liga o som no primeiro toque. Pela IFrame API, autoPlay no modo “viewable” inicia a VSL só quando ela aparece na tela, e muted garante o início mudo.

Sim. No template do player, a opção “Barra de progresso” esconde a barra durante a reprodução — a documentação indica isso justamente para vídeos promocionais, em que você quer segurar a atenção do começo ao fim. No mesmo template dá para esconder o painel de controle inteiro e o botão de play central. Barra “travada” ou acelerada não está na documentação do player.

Suba sua VSL e teste o botão no pitch

Plano gratuito com até 100 minutos de vídeo, sem cartão. Planos pagos a partir de €10/mês.

Comece gratuitamente
Agendar uma demo
Obrigado! Recebemos o seu envio!
Ops! Algo deu errado ao enviar o formulário.