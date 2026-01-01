Desplázate hacia abajo

Un rediseño atrevido creado por Embacy

Con Embacy hemos repensado nuestra marca: ahora es más humana y tiene la flexibilidad visual que piden los mercados internacionales.

Todo el ecosistema de vídeo al alcance de tu mano

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Nosotros
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creamos un producto sencillo y eficaz para empresas y creadores

protegemos tus vídeos y hacemos fácil editarlos y verlos

reunimos en un solo lugar todas las herramientas de vídeo que necesitas

garantizamos un rendimiento estable – incluso en picos de carga

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reunimos en un solo lugar todas las herramientas de vídeo que necesitas

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Por qué cambiamos de imagen

Kinescope crece en todo el mundo. Ahora nos centramos en el contenido único y sus creadores, con un equilibrio entre progreso y empatía — valores que refleja nuestro nuevo diseño. La forma de la lente de Kinescope se convirtió en
00:02:54:43
el símbolo perfecto de esta visión.

Alex Pavlychev

Fundador de Kinescope

Nuestro logotipo es sencillo: blanco y negro.  Así se reconoce en cualquier sitio. Siempre.

La lente flexible ahora mira hacia los creadores y se adapta a lo que necesitan

La acompañan pequeños ayudantes

El violeta es el color del producto y de las funciones clave

El naranja es el color de marca: destaca lo más importante

El beige es nuestro fondo cálido y cercano por excelencia

Te presentamos

TT Hoves Pro Compact

Una marca con posibilidades sin límites

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