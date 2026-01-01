Aviso legal

‍

En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI-CE), te informamos de los datos del titular de este sitio web.

‍

Datos del titular

Titular: Kinescope B.V., sociedad de responsabilidad limitada neerlandesa (besloten vennootschap).

Domicilio social: De Bukakkers 20, 7811 KZ Emmen, Países Bajos.

Registro: Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de los Países Bajos (Kamer van Koophandel, KvK), número 84154799.

Correo electrónico: hello@kinescope.io.

Teléfono: +31 (0) 591 23 90 27.

‍

Objeto del sitio web

kinescope.com presenta los servicios de Kinescope, una plataforma de alojamiento de vídeos, streaming, reproductor y analítica para empresas y formación online. El registro y el uso del servicio se hacen en app.kinescope.io.

‍

Condiciones del servicio y privacidad

El uso del servicio se rige por las condiciones de uso. El tratamiento de datos personales se describe en la política de privacidad, y los compromisos de disponibilidad, en el SLA. Estos documentos están publicados en inglés, que es su versión vinculante.

‍

Propiedad intelectual e industrial

Kinescope® es una marca registrada de Kinescope B.V., inscrita en el registro de marcas del Benelux con el número 1486848. Los textos, diseños, logotipos y el software de este sitio pertenecen a Kinescope B.V. o se usan con autorización de sus titulares.

‍

Legislación aplicable

Según el punto 8.2 de las condiciones de uso, la relación con Kinescope se rige por la legislación de los Países Bajos.

‍

Contacto

Para cualquier consulta sobre este aviso legal, escríbenos a hello@kinescope.io.