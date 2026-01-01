Lo que exige el multi-DRM En Kinescope

Servidores de licencias para Widevine y FairPlay ✓ Los gestiona Kinescope: se emite una licencia para cada sesión de reproducción

Cifrar cada versión del vídeo ✓ Un interruptor por proyecto: MPEG-CENC para vídeos nuevos y ya subidos, normalmente en menos de un día

Un reproductor que elija el DRM correcto ✓ El reproductor de Kinescope; el código de inserción ya incluye encrypted-media

Decidir quién recibe la clave ✓ Tu backend responde 200 o 403 a la comprobación de drmauthtoken