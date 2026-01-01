Multi-DRM para proteger vídeos:Widevine y FairPlay en todos los planes de pago

El mismo cifrado que usan Netflix y Disney+, con marcas de agua y reglas de acceso que completan la protección.

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Más de 9500 clientes en 84 países confían en nosotros, y cada mes son más.

Una capa extra de seguridad sin coste adicional

Más protección desde 10 € al mes, sin contrato enterprise.
Cifrado por proyecto

El DRM se activa por proyecto: lo enciendes y Kinescope cifra todos los vídeos de ese proyecto, los que subas a partir de ahora y los que ya estaban. La primera pasada suele tardar menos de un día. Mientras tanto, los vídeos se siguen reproduciendo y las inserciones que ya tienes siguen funcionando. Widevine y FairPlay protegen cada resolución a nivel de archivo, así que cualquier intento de descarga devuelve datos cifrados.
Protegido frente a los descargadores

En cada reproducción, el reproductor pide a nuestro servidor DRM una clave de licencia para esa sesión. Sin ella, el flujo no se puede reproducir. Descargadores como SaveFrom o VLC no obtienen nada, y la grabación de pantalla se bloquea a nivel del sistema operativo allí donde el sistema lo permite.
Rastreable si llega a filtrarse

Las marcas de agua dinámicas graban en cada fotograma el nombre, el email o el ID del espectador. Las estáticas añaden encima tu logo o un texto fijo. Una grabación de pantalla filtrada lleva hasta el espectador exacto que la compartió.
Funciona casi en cualquier sitio

Se reproduce en Udemy, Moodle, Webflow, Canvas y cualquier plataforma que acepte un código de inserción. Widevine y FairPlay cubren alrededor del 99 % de los dispositivos de consumo. Las pocas excepciones están en la lista completa de compatibilidad.
Cifrado DRM de Kinescope activado por proyecto
Protección de Kinescope frente a extensiones del navegador y descargadores
Marca de agua dinámica de Kinescope que identifica el origen de una filtración
Reproducción con DRM de Kinescope en distintos navegadores y dispositivos
Cifrado por proyecto

El DRM se activa por proyecto: lo enciendes y Kinescope cifra todos los vídeos de ese proyecto, los que subas a partir de ahora y los que ya estaban. La primera pasada suele tardar menos de un día. Mientras tanto, los vídeos se siguen reproduciendo y las inserciones que ya tienes siguen funcionando. Widevine y FairPlay protegen cada resolución a nivel de archivo, así que cualquier intento de descarga devuelve datos cifrados.

Cifrado DRM de Kinescope activado por proyecto
Protegido frente a los descargadores

En cada reproducción, el reproductor pide a nuestro servidor DRM una clave de licencia para esa sesión. Sin ella, el flujo no se puede reproducir. Descargadores como SaveFrom o VLC no obtienen nada, y la grabación de pantalla se bloquea a nivel del sistema operativo allí donde el sistema lo permite.

Protección de Kinescope frente a extensiones del navegador y descargadores
Rastreable si llega a filtrarse

Las marcas de agua dinámicas graban en cada fotograma el nombre, el email o el ID del espectador. Las estáticas añaden encima tu logo o un texto fijo. Una grabación de pantalla filtrada lleva hasta el espectador exacto que la compartió.

Marca de agua dinámica de Kinescope que identifica el origen de una filtración
Funciona casi en cualquier sitio

Se reproduce en Udemy, Moodle, Webflow, Canvas y cualquier plataforma que acepte un código de inserción. Widevine y FairPlay cubren alrededor del 99 % de los dispositivos de consumo. Las pocas excepciones están en la lista completa de compatibilidad.

Reproducción con DRM de Kinescope en distintos navegadores y dispositivos

Multi-DRM sin proveedor de DRM

Multi-DRM significa una sola biblioteca que se reproduce con dos sistemas de DRM, Widevine y FairPlay, para cubrir todos los navegadores y dispositivos principales. Kinescope cifra los archivos, gestiona los servidores de licencias y ofrece el reproductor; tú activas el DRM en cada proyecto.

Servidores de licencias para Widevine y FairPlay
Los gestiona Kinescope: se emite una licencia para cada sesión de reproducción
Cifrar cada versión del vídeo
Un interruptor por proyecto: MPEG-CENC para vídeos nuevos y ya subidos, normalmente en menos de un día
Un reproductor que elija el DRM correcto
El reproductor de Kinescope; el código de inserción ya incluye encrypted-media
Decidir quién recibe la clave
Tu backend responde 200 o 403 a la comprobación de drmauthtoken
Coste de las licencias
Incluido en todos los planes de pago desde 10 € al mes, sin cobro por licencia

¿Qué DRM recibirá tu espectador?

Excepciones
DRM de Google Widevine

Se reproduce en Chrome, Edge y Firefox en el ordenador y en Chrome en Android.

  1. El reproductor pide a Kinescope una licencia para esta sesión
  2. Opcional: tu backend responde 200 o 403
  3. Se entrega la clave y el vídeo se reproduce
  4. Una copia guardada del archivo sigue cifrada
DRM de Apple FairPlay

Se reproduce en Safari en Mac y en iPhone y iPad.

  1. El reproductor pide a Kinescope una licencia para esta sesión
  2. Opcional: tu backend responde 200 o 403
  3. Se entrega la clave y el vídeo se reproduce
  4. Una copia guardada del archivo sigue cifrada
Excepciones conocidas Sin reproducción con DRM

Firefox ESR en el ordenador, Firefox y Firefox Focus en Android, UC Browser y el modo incógnito de Chrome en Android no reproducen flujos con DRM. UC Browser avisa al espectador; los demás no muestran nada, así que recomienda Chrome a tus espectadores.

  1. El reproductor pide a Kinescope una licencia para esta sesión
  2. Opcional: tu backend responde 200 o 403
  3. Se entrega la clave y el vídeo se reproduce
  4. Una copia guardada del archivo sigue cifrada

El DRM también necesita HTTPS en la página donde insertas el reproductor. Compatibilidad del DRM en la documentación

Ajusta el acceso a la reproducción a tus propias reglas

El DRM impide las descargas y, donde el sistema operativo lo permite, la grabación de pantalla. Lo que no sabe es qué espectadores pueden reproducir el vídeo. Para eso Kinescope trabaja con tu backend de autenticación: cuando un espectador pulsa reproducir, enviamos su identificador a tu servidor, y tus reglas deciden si se entrega la clave. La decisión sobre el acceso se queda en tu sistema, donde siempre ha estado.

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Más allá del DRM: más reglas de acceso

Suma más controles de acceso al DRM, en la combinación que pida cada caso.

Cierra el perímetro

Decide qué sitios pueden alojar el reproductor.

  • Restricciones por dominio para la reproducción insertada.
  • Subdominios comodín (*.tuempresa.com).
  • Bloqueo total de la inserción para entregar solo por enlace directo.
  • Enlace privado que salta las restricciones cuando compartes algo puntual.

Reparte las llaves

Elige cómo se identifica cada espectador antes de que cargue el reproductor.

  • Enlaces generados automáticamente para cada espectador.
  • Contraseña por vídeo.
  • Códigos de un solo uso con límite de sesiones y caducidad.
  • Acceso por dominios de email autorizados.
  • SSO (SAML) en el plan Mega.

Precio del DRM en cada plataforma

La mayoría de las plataformas reservan el multi-DRM a un contrato enterprise o lo venden como complemento por consumo. Kinescope incluye Widevine y FairPlay en todos los planes de pago desde 10 € al mes, sin ventas adicionales ni presupuestos a medida.

KinescopeVimeoWistiaMux
Multi-DRM (Widevine + FairPlay)Incluidoen todos los planes de pagoSolo EnterpriseNo disponiblesin DRM en ningún planComplemento100 $/mes + 0,003 $/reproducción
Plan necesario para el DRMSuperEnterprise*n/d**Pago por uso + complemento***
Precio de entrada con DRM activadodesde 10 €/mesPresupuesto a medidan/d+100 $/mes de complemento

*Los planes de pago de Vimeo (Starter 8 €, Standard 19 €, Advanced 69 €) no incluyen DRM. Solo aparece en Enterprise, que se presupuesta a medida. Rango según la base de datos de precios B2B de Vendr de 2026.

**Wistia no ofrece DRM en ningún plan, tampoco en el Enterprise presupuestado a medida (mediana de 8165 $/año en 55 compras anonimizadas según la base de datos de Vendr de 2026). Allí la protección se limita a contraseñas y reglas por dominio.

***Mux es infraestructura de vídeo, no una plataforma lista para usar: el DRM es un complemento de pago (100 $/mes + 0,003 $/reproducción) que se suma al consumo, más el tiempo de desarrollo para construir la plataforma alrededor. Según la base de datos de Vendr de 2026.

Comparativa completa de precios →

La solución de vídeo de Kinescope, asequible, escalable y accesible, lo ha cambiado todo para nosotros: nos permite ofrecer formación de primer nivel a cientos de miles de personas

Eriky Kunitake, Director de Negocio y Operaciones, Ada (más de 500.000 estudiantes · pasó de Mux a Kinescope)

¿Necesitas DRM sin pagar lo que cuesta en Vimeo?

En Vimeo necesitas el plan Enterprise solo para activar el DRM, y por debajo de él hay límites de almacenamiento y entrega. En Kinescope no hay nada de eso: el DRM viene en todos los planes de pago desde 10 € al mes, con almacenamiento y ancho de banda ilimitados. El resto está en la comparativa completa.

¿Vienes de YouTube o de otro servicio gratuito? Ganas DRM, todas las restricciones de acceso y un reproductor sin anuncios con tu marca.

La mudanza corre de nuestra cuenta y es gratuita en los planes Super y Mega. Traemos tu biblioteca con todos los metadatos y lo dejamos todo configurado. Normalmente tarda una semana o menos.

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Preguntas frecuentes

¿No encuentras la respuesta que buscas? Consulta nuestro Centro de ayuda.

Un alojamiento normal decide quién puede abrir un vídeo: con una contraseña, un enlace firmado o una restricción por dominio. Con DRM, además, decide qué puede hacer el dispositivo con los datos. Cada resolución está cifrada, y la reproducción necesita una clave de licencia emitida para esa sesión. Un descargador o una extensión del navegador se queda con un archivo que no se puede reproducir. En Kinescope las dos capas se suman: el DRM se activa por proyecto en los planes de pago desde 10 € al mes, y los enlaces firmados, las restricciones por dominio y las marcas de agua siguen funcionando con él.

Multi-DRM significa proteger una misma biblioteca de vídeos con más de un sistema DRM para que se reproduzca en todos los navegadores y dispositivos principales. Widevine cubre Chrome, Edge, Firefox y Android; FairPlay cubre Safari, iPhone, iPad y Mac. Montarlo por tu cuenta exige servidores de licencias para cada sistema, cifrar cada resolución y un reproductor que elija el DRM adecuado en cada dispositivo. En Kinescope las tres cosas vienen con un interruptor por proyecto.

No para los vídeos que alojas en Kinescope. El cifrado (MPEG-CENC), las licencias de Widevine y FairPlay y el intercambio de claves vienen incluidos en todos los planes de pago desde 10 € al mes. Si el acceso depende de tus propias reglas, conecta tu backend de autorización: el reproductor envía un drmauthtoken, tu servidor responde 200 o 403 y solo entonces se entrega la clave. Los detalles de configuración están en la documentación de DRM.

No. El DRM de Kinescope usa Widevine y FairPlay, que cubren Chrome, Edge, Firefox, Android y los dispositivos de Apple. PlayReady no forma parte del conjunto, y eso importa si entregas vídeo a Xbox o a aplicaciones de Windows.

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