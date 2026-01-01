Multi-DRM para proteger vídeos:Widevine y FairPlay en todos los planes de pago
El mismo cifrado que usan Netflix y Disney+, con marcas de agua y reglas de acceso que completan la protección.
Más de 9500 clientes en 84 países confían en nosotros, y cada mes son más.
Una capa extra de seguridad sin coste adicional
El DRM se activa por proyecto: lo enciendes y Kinescope cifra todos los vídeos de ese proyecto, los que subas a partir de ahora y los que ya estaban. La primera pasada suele tardar menos de un día. Mientras tanto, los vídeos se siguen reproduciendo y las inserciones que ya tienes siguen funcionando. Widevine y FairPlay protegen cada resolución a nivel de archivo, así que cualquier intento de descarga devuelve datos cifrados.
En cada reproducción, el reproductor pide a nuestro servidor DRM una clave de licencia para esa sesión. Sin ella, el flujo no se puede reproducir. Descargadores como SaveFrom o VLC no obtienen nada, y la grabación de pantalla se bloquea a nivel del sistema operativo allí donde el sistema lo permite.
Las marcas de agua dinámicas graban en cada fotograma el nombre, el email o el ID del espectador. Las estáticas añaden encima tu logo o un texto fijo. Una grabación de pantalla filtrada lleva hasta el espectador exacto que la compartió.
Se reproduce en Udemy, Moodle, Webflow, Canvas y cualquier plataforma que acepte un código de inserción. Widevine y FairPlay cubren alrededor del 99 % de los dispositivos de consumo. Las pocas excepciones están en la lista completa de compatibilidad.
Multi-DRM sin proveedor de DRM
Multi-DRM significa una sola biblioteca que se reproduce con dos sistemas de DRM, Widevine y FairPlay, para cubrir todos los navegadores y dispositivos principales. Kinescope cifra los archivos, gestiona los servidores de licencias y ofrece el reproductor; tú activas el DRM en cada proyecto.
- Servidores de licencias para Widevine y FairPlay
- Los gestiona Kinescope: se emite una licencia para cada sesión de reproducción
- Cifrar cada versión del vídeo
- Un interruptor por proyecto: MPEG-CENC para vídeos nuevos y ya subidos, normalmente en menos de un día
- Un reproductor que elija el DRM correcto
- El reproductor de Kinescope; el código de inserción ya incluye encrypted-media
- Decidir quién recibe la clave
- Tu backend responde 200 o 403 a la comprobación de drmauthtoken
- Coste de las licencias
- Incluido en todos los planes de pago desde 10 € al mes, sin cobro por licencia
¿Qué DRM recibirá tu espectador?
Se reproduce en Chrome, Edge y Firefox en el ordenador y en Chrome en Android.
- El reproductor pide a Kinescope una licencia para esta sesión
- Opcional: tu backend responde 200 o 403
- Se entrega la clave y el vídeo se reproduce
- Una copia guardada del archivo sigue cifrada
Se reproduce en Safari en Mac y en iPhone y iPad.
- El reproductor pide a Kinescope una licencia para esta sesión
- Opcional: tu backend responde 200 o 403
- Se entrega la clave y el vídeo se reproduce
- Una copia guardada del archivo sigue cifrada
Firefox ESR en el ordenador, Firefox y Firefox Focus en Android, UC Browser y el modo incógnito de Chrome en Android no reproducen flujos con DRM. UC Browser avisa al espectador; los demás no muestran nada, así que recomienda Chrome a tus espectadores.
- El reproductor pide a Kinescope una licencia para esta sesión
- Opcional: tu backend responde 200 o 403
- Se entrega la clave y el vídeo se reproduce
- Una copia guardada del archivo sigue cifrada
El DRM también necesita HTTPS en la página donde insertas el reproductor. Compatibilidad del DRM en la documentación
Ajusta el acceso a la reproducción a tus propias reglas
El DRM impide las descargas y, donde el sistema operativo lo permite, la grabación de pantalla. Lo que no sabe es qué espectadores pueden reproducir el vídeo. Para eso Kinescope trabaja con tu backend de autenticación: cuando un espectador pulsa reproducir, enviamos su identificador a tu servidor, y tus reglas deciden si se entrega la clave. La decisión sobre el acceso se queda en tu sistema, donde siempre ha estado.
Más allá del DRM: más reglas de acceso
Suma más controles de acceso al DRM, en la combinación que pida cada caso.
Cierra el perímetro
Decide qué sitios pueden alojar el reproductor.
- Restricciones por dominio para la reproducción insertada.
- Subdominios comodín (*.tuempresa.com).
- Bloqueo total de la inserción para entregar solo por enlace directo.
- Enlace privado que salta las restricciones cuando compartes algo puntual.
Reparte las llaves
Elige cómo se identifica cada espectador antes de que cargue el reproductor.
- Enlaces generados automáticamente para cada espectador.
- Contraseña por vídeo.
- Códigos de un solo uso con límite de sesiones y caducidad.
- Acceso por dominios de email autorizados.
- SSO (SAML) en el plan Mega.
Precio del DRM en cada plataforma
La mayoría de las plataformas reservan el multi-DRM a un contrato enterprise o lo venden como complemento por consumo. Kinescope incluye Widevine y FairPlay en todos los planes de pago desde 10 € al mes, sin ventas adicionales ni presupuestos a medida.
La solución de vídeo de Kinescope, asequible, escalable y accesible, lo ha cambiado todo para nosotros: nos permite ofrecer formación de primer nivel a cientos de miles de personas
¿Necesitas DRM sin pagar lo que cuesta en Vimeo?
En Vimeo necesitas el plan Enterprise solo para activar el DRM, y por debajo de él hay límites de almacenamiento y entrega. En Kinescope no hay nada de eso: el DRM viene en todos los planes de pago desde 10 € al mes, con almacenamiento y ancho de banda ilimitados. El resto está en la comparativa completa.
¿Vienes de YouTube o de otro servicio gratuito? Ganas DRM, todas las restricciones de acceso y un reproductor sin anuncios con tu marca.
La mudanza corre de nuestra cuenta y es gratuita en los planes Super y Mega. Traemos tu biblioteca con todos los metadatos y lo dejamos todo configurado. Normalmente tarda una semana o menos.
Preguntas frecuentes
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