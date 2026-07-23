Sobre Stairway Foundation

Stairway Foundation lleva más de tres décadas protegiendo a niños de Filipinas frente al abuso y la explotación sexual. Trabaja en dos frentes a la vez. Enseña a los niños a reconocer y denunciar el abuso. Y forma a los adultos responsables de ellos: policías, trabajadores sociales y docentes que deciden qué pasa cuando un niño habla. La fundación nació a principios de los años noventa como centro de acogida para niños de la calle, en una isla al sur de Manila, y sigue gestionando ese centro hoy.

Gracias a su trabajo con organismos del Gobierno nacional, sobre todo con el Departamento de Educación, y a una red de ONG aliadas, los materiales de Stairway han llegado a más de 9 millones de niños. Su formación marca cómo responden los adultos que los rodean. Buena parte de ese trabajo pasa por el especialista en protección infantil de Stairway, Ysrael «Ace» Diloy. También ayuda a gestionar su plataforma de e-learning, así que sabe mejor que nadie qué tiene que conseguir el vídeo de Stairway. Nos explicó cómo funciona todo.

Niños viendo una película de animación de Stairway en un auditorio

Cómo la animación ayuda a romper el silencio

El vídeo ha sido central en el trabajo de Stairway casi desde el principio. La razón viene de su primera experiencia con el centro de acogida. Los niños que llegaban recibían la atención habitual: comida, escuela, deporte, arte. La mayoría mejoraba, pero unos pocos no, fuera cual fuera la intervención.

A pesar de todas esas intervenciones, algunos niños pulsaban un botón de autodestrucción y entraban en caída libre.

Con el tiempo, el equipo descubrió el problema oculto: abusos sexuales que los niños nunca habían contado. En la Filipinas de principios de los noventa, el tema estaba rodeado de una enorme cultura del silencio y apenas había ocasiones de hablar de él de forma abierta y con sentido. Por eso la organización recurrió al arte, a través de la narración de cuentos. Monica Ray, cofundadora y directora creativa de Stairway, escribía cuentos y dirigía sesiones de narración para abrir el tema de una forma menos amenazante para los niños.

Uno a uno, después de la sesión de cuentos, los demás niños decían: «Ese soy yo, esa es mi historia».

Stairway quería compartir ese enfoque con otras organizaciones, pero su método no se podía trasladar con facilidad: no todo el mundo sabe contar historias. Al final, Stairway vio que la animación podía ser una opción viable.

En 2004 Stairway estrenó Daughter, un cortometraje dibujado a mano sobre el incesto. Le siguieron A Good Boy (2005), sobre la pedofilia, y Red Leaves Falling (2009), sobre la trata de menores con fines sexuales y la pornografía infantil. Cada película dura entre 15 y 18 minutos y va acompañada de una formación obligatoria. Ace dice que las películas pueden enseñar por sí solas, pero con un uso guiado se les saca el máximo partido.

Daughter, la primera película de animación de Stairway, trata el abuso sexual infantil dentro de la familia

Como explica Ace, no puedes empezar con estadísticas cuando el tema es tan doloroso. La gente necesita primero un punto de conexión humano, y la animación puede abrir el debate sobre un asunto delicado sin espantar al público. Ese anclaje emocional hace posible la conversación seria.

Hay otra razón por la que la sensibilización importa: el nivel de violencia que sufren los niños en Filipinas, dentro y fuera de internet. Los niños sin información básica para protegerse siguen siendo vulnerables. Y un adulto sin formación puede empeorar las cosas si recibe la revelación de un niño con incredulidad o culpa en lugar de ayuda.

Nuestra formación con los adultos responsables no solo habla de la ley. Habla de los aspectos socioculturales que influyen en la victimización, de las creencias y prácticas culturales que contribuyen a ella.

Desde entonces, Stairway ha producido más cortos de animación sobre distintos temas, del ciberacoso a la difusión no consentida de imágenes íntimas. Todos se usan en formaciones y en sesiones de educación para la protección infantil. Ese es el trabajo que tiene que sostener el vídeo, tanto si llega a una sola aula como a un despliegue nacional.

Personal de un colegio estudiando el material de Stairway en clase

El reto: llevar el vídeo online y offline por toda Filipinas

Stairway hace llegar sus películas de formas muy distintas según el público. Con los niños, las sesiones suelen ser presenciales: el vídeo se reproduce desde el portátil de un formador y un proyector en un aula o en la sala de un pueblo. Los adultos, en cambio, aprenden sobre todo por e-learning. La fundación ya lo estaba construyendo antes de la pandemia y se apoyó mucho en él cuando se paró la formación presencial.

Esa plataforma de e-learning funciona sobre Moodle, y los vídeos viven dentro de ella mediante códigos de inserción de Kinescope. Los módulos se basan en la interacción: un policía, un trabajador social o un docente ve una película como Daughter y después responde a una prueba de conocimientos o escribe una reflexión antes de seguir. Como la conectividad en Filipinas es desigual, algunos cursos tienen que poder descargarse para usarlos sin conexión, con el vídeo incluido. El resto se reproduce en streaming desde Kinescope.

Así aparecen las películas en los módulos descargables dentro de Moodle. Todo el contenido (vídeos, cuestionarios, etc.) se empaqueta en un archivo .zip y luego se extrae. En otros casos, las películas se reproducen en streaming desde Kinescope

El alcance va mucho más allá de las sesiones de la propia Stairway. A través de la Break the Silence National Network, las ONG aliadas se forman con Stairway y después reciben licencia para usar sus películas en sus comunidades. Y gracias a una alianza con el Departamento de Educación, las animaciones están insertadas sin coste de derechos en módulos de aprendizaje nacionales que, en palabras de Ace, llegan a millones de niños.

Por qué dejar Vimeo

Durante varios años, desde 2017 aproximadamente, Stairway alojó sus vídeos en Vimeo. Técnicamente cumplía y tenía las funciones que el equipo necesitaba. El problema era la forma del contrato.

El plan era de tarifa plana: cobraba lo mismo cada mes, transmitiera la fundación lo que transmitiera. El uso de Stairway era modesto e irregular, nada que ver con la carga constante y de gran volumen para la que se diseña una tarifa plana. Stairway pagaba una cuota fija por mucho más de lo que necesitaba, y cuando llegó la renovación de la suscripción, eso ya no tenía sentido.

Qué ofrecía Kinescope

La búsqueda empezó de forma sencilla: Ace buscó alternativas a Vimeo y las comparó por funciones, encaje y lo que le parecía un precio justo. Kinescope era una de varias. Lo que convirtió una lista corta en una decisión fue un correo al Managing Director de Kinescope, Derren. Él organizó una llamada y, como cuenta Ace, entendió el contexto a la primera.

Varias cosas encajaron a la vez. Con el pago por uso, Stairway pagaba solo por lo que transmitía de verdad, y para una organización de su tamaño era claramente el trato más justo. La plataforma la podían gestionar personas que no se dedican a la tecnología a tiempo completo, algo que aquí importa mucho.

No tenemos a nadie que gestione el sitio de e-learning a tiempo completo. Hacemos dos y tres funciones a la vez, así que [la solución de vídeo] tenía que ser fácil de usar para una organización que quizá no tiene una persona técnica a tiempo completo.

El reproductor de Kinescope dentro de uno de los cursos de Stairway, con la película Add Friends, Not Strangers

Además, el reproductor se podía dejar en un aspecto limpio y minimalista, a juego con el diseño del curso. Y los vídeos cargaban de forma fiable en toda Filipinas. Ace, que forma parte del comité de dirección, tomó la decisión, y el comité la aprobó.

Una migración que Stairway hizo por su cuenta

No hubo un despliegue largo. Stairway se suscribió unos dos días después de la llamada y se encargó de la migración por su cuenta. Toda la biblioteca es pequeña, unos 64 GB. Kinescope ofreció ayuda con la migración masiva, pero el equipo prefirió subir los vídeos por fases desde su propio almacenamiento: primero los de los cursos activos y el resto poco a poco.

Si alguien entiende lo básico de las unidades de almacenamiento, es casi imposible que no entienda cómo subir vídeos a Kinescope.

La sorpresa agradable llegó más tarde: los subtítulos automáticos, también en filipino. No existían cuando Stairway se suscribió y llegaron después. Ace dice que su precisión es sorprendentemente buena.

Los resultados

Lo primero que menciona Ace no es una cifra, es la ausencia de problemas. Para una organización cuyas películas transmiten formación que protege a los niños, esa fiabilidad es uno de los pilares.

Estamos muy contentos de no haber tenido ningún fallo técnico con los vídeos alojados en Kinescope. Para nosotros, la fiabilidad es muy, muy importante.

El precio es lo que hace posible todo lo demás. Una factura por uso sube y baja con el consumo real, así que una organización con un streaming modesto e irregular como Stairway paga lo que necesita y nada más. La diferencia va a un trabajo que importa más que la infraestructura de vídeo.

Las tarifas estándar de Kinescope nos dieron margen para invertir nuestros recursos en otras cosas, como el trabajo directo con los niños de nuestro centro de acogida o los gastos de seguimiento de los casos de las víctimas.

Aunque ayude a un solo niño, eso cambia el rumbo de una vida.

El ahorro en infraestructura de vídeo libera recursos para el trabajo directo con los niños

Kinescope también permitió a Stairway mantener un e-learning de nivel profesional. El equipo se había planteado volver a YouTube, donde se colarían anuncios, o a Google Drive, donde las inserciones pueden fallar. Ninguna de las dos opciones servía para un curso serio. Con un reproductor limpio y personalizable y una reproducción fiable, la fundación no tuvo que renunciar a nada.

Los usuarios de nuestro e-learning no nos han dicho nunca que el vídeo no cargue o vaya lento. Nada parecido.

Próximos pasos

Stairway estudia ahora una aplicación de aprendizaje para llevar las sesiones directamente a los niños, con el vídeo en el centro. La pregunta abierta es cómo servir ese vídeo: integrado dentro de la aplicación o en streaming a través de Kinescope. Lo decidirán el acceso sin conexión y el tamaño de la aplicación. Sea cual sea la opción, el vídeo seguirá siendo central en el trabajo de la fundación.

Kinescope no es solo una herramienta de alojamiento de vídeos. Sí, lo es, pero para nosotros forma parte de las distintas herramientas que tenemos a nuestro alcance para cumplir nuestra misión de defensa de la protección infantil. Kinescope es un facilitador.

Lleva tu misión con un vídeo fiable. Del resto nos encargamos nosotros.

Kinescope se ocupa del alojamiento, la entrega, la seguridad y los subtítulos, con un precio que sigue el uso real. Así los equipos gastan menos en infraestructura de vídeo y más en el trabajo que importa. Cuéntanos qué contenido distribuyes y te daremos un precio con tus cifras.

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