Reproductor DASH online
Pega un enlace .mpd para reproducir el stream MPEG-DASH y ver sus representaciones, bitrates, códecs, pistas y errores.
Pega un enlace .mpd y pulsa Reproducir, o prueba el stream de ejemplo.
Se reproduce en tu navegador. El enlace no se envía a Kinescope.
Reproduciendo
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Tipo
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Duración
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Búfer por delante
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Duración del segmento
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|Calidad
|Resolución
|Bitrate
|Códecs
|Fotogramas por segundo
|Carga un stream para ver sus representaciones de vídeo.
Audio
- —
Subtítulos
- —
Carga un stream para ver su manifiesto MPD.
- Aquí aparecen los eventos y los errores.
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Sube un vídeo y Kinescope lo empaqueta en HLS y DASH con una escalera adaptativa, entregado desde su propia CDN. Los enlaces firmados y el DRM lo protegen cuando lo necesitas.
- 100 minutos y 200 GB de tráfico al mes gratis
- Sin tarjeta
- Planes de pago desde €10 al mes, entrega desde €0,03/GB
Qué muestra el reproductor
Representaciones
Estático o dinámico
Búfer
Audio y subtítulos
Texto del manifiesto
Errores y CORS
Preguntas frecuentes
¿No encuentras la respuesta que buscas? Consulta nuestro Qué es DASH.