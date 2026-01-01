Representaciones Todas las representaciones de vídeo del manifiesto MPD , con resolución, bitrate, códecs y fotogramas por segundo. Fija una para ver cómo se ve, o deja Auto para ver cómo cambia el bitrate adaptativo

Estático o dinámico El reproductor muestra si el MPD es estático (bajo demanda) o dinámico (en directo), su duración o ventana en directo y la duración del segmento según el SegmentTemplate.

Búfer El búfer por delante muestra cuántos segundos hay descargados después del punto de reproducción. Si se queda cerca de cero, los segmentos llegan más despacio de lo que se reproducen.

Audio y subtítulos Los AdaptationSet de audio y de texto del manifiesto, con su nombre e idioma.

Texto del manifiesto El MPD tal cual, para revisar Period, AdaptationSet, Representation y SegmentTemplate sin abrir el archivo en otro sitio.