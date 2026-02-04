Blog de Kinescope
Casos de clientes que se pasaron a Kinescope: qué migraron, cuánto tardaron y qué cambió en la factura.
Casos de clientes
Cómo EBAC redujo costes ~8× y retiró su sistema de transcripción
EBAC trasladó 16 TB desde Kaltura, recortó unas 8 veces el coste previsto de vídeo y obtuvo subtítulos lo bastante limpios para generar transcripciones, resúmenes e IA para sus cursos.
Cómo Conted Tech dejó en manos de Kinescope la migración desde Vimeo que tanto temía y redujo costes un 75 %
Conted Tech crea la plataforma de vídeo de 120 instituciones brasileñas. Kinescope se encargó de la migración que el pequeño equipo temía y, por el camino, rescató 1500 cursos.
Un contrato que se puede negociar: cómo Proz Educação dejó Vimeo y pagó 5 veces menos por el vídeo
Todos los cursos de Proz se apoyan en vídeo. Salir de Vimeo le dio dos cosas: una factura unas 5 veces menor y un contrato que Proz pudo ajustar antes de firmar.
Cómo Stairway Foundation cambió Vimeo por Kinescope y destinó el ahorro a la protección infantil sobre el terreno
Las películas de Stairway forman en protección infantil, así que tienen que reproducirse siempre. Kinescope aporta entrega fiable, subtítulos en filipino y una factura a la medida de una ONG.
Cómo JoJoschool redujo ~10× sus costes de vídeo con Kinescope y dejó de preocuparse por la infraestructura de vídeo
Ante una subida de precio de 20× en Vimeo, JoJoschool trasladó su catálogo en menos de una semana. Hoy ahorra unos 10.000 € al año sin apartar a ningún ingeniero del producto.
Cómo una EdTech brasileña sale al mundo: el camino de Ada con Kinescope
Ada trasladó 700 horas de cursos en menos de dos meses y mantuvo la escala, la seguridad y la entrega en varios idiomas de las que dependen sus alianzas con Google y Uber.