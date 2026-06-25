Sobre JoJoschool

JoJoschool nació hace unos siete años de la mano de tres cofundadores. Uno de ellos es Mathijs de Ruiter, que hoy dirige producto, marca y, en parte, marketing. Desde entonces la plataforma ha crecido hasta superar los 80.000 alumnos. Les ayuda a preparar deberes, exámenes y pruebas finales: cada contenido está vinculado a los capítulos y apartados de los libros de texto que usan los colegios neerlandeses.

Ese trabajo tiene un telón de fondo que en los Países Bajos llaman vergrijzing, el envejecimiento de la población. Una generación de profesores se jubila en masa, cada vez menos jóvenes quieren el puesto y en algunas asignaturas, sobre todo alemán y francés, cuesta encontrar docentes. JoJoschool se presenta como apoyo extra para los alumnos atrapados en ese hueco: clases grabadas, estructura por apartados, ejercicios y un tutor de IA propio llamado Ainstein. Ainstein responde a las preguntas con el contenido de la plataforma y con los libros reales de cada clase.

Ainstein en acción

La diferencia se ve en un detalle que a Mathijs le gusta señalar. Si haces una pregunta de física a una herramienta de IA genérica y luego miras un libro de texto neerlandés, a menudo encuentras dos explicaciones distintas. En JoJoschool, un alumno que estudia el apartado 9.2 de su libro de física ve la clase en vídeo, los ejercicios, el vocabulario, el resumen y las preguntas frecuentes de ese apartado. Ainstein ajusta sus respuestas a cómo se enseña el tema en clase.

JoJoschool vende por dos vías: a colegios, con licencias por volumen de 1000–2000 alumnos cada una, y directamente a alumnos y familias. Esta segunda vía es la que más crece. Según los datos de la propia empresa, el 86 % de los alumnos saca mejores notas y el 83 % dice que aprende más rápido tras usar la plataforma.

El vídeo es uno de los pilares del producto, y el equipo lo desarrolla con el mismo cuidado que el resto. JoJoschool graba cada clase en su propio estudio y la reproduce con un reproductor hecho en casa. El formato tiene dos ventanas: una con el profesor y otra con las diapositivas, una al lado de la otra y sincronizadas en tiempo real. Si al alumno le distrae ver al profesor, oculta esa ventana con un clic y estudia solo con las diapositivas.

Alrededor del 75 % de las visualizaciones se hace en ordenador, y JoJoschool está pensada para ese entorno: sesiones de estudio sentado, lejos de las notificaciones del móvil.

El reproductor de dos ventanas de JoJoschool, construido sobre la infraestructura de Kinescope

El reto: la subida de precios de Vimeo

Durante años, JoJoschool alojó su catálogo de vídeos en el plan Business de Vimeo. Le costaba unos 50–60 € al mes y funcionaba bien a pequeña escala. Cuando la biblioteca se acercó a miles de clases, el equipo comercial de Vimeo le dijo a JoJoschool que ese plan ya no le correspondía y presionó para que cambiara a uno que habría costado unas 20 veces más.

Había además un segundo problema, más discreto: Vimeo se caía para JoJoschool unas cuantas veces al año. Nada catastrófico, pero el equipo tenía que vigilarlo.

De repente nos dijeron: «Estáis usando demasiado ancho de banda, tenéis que pagar veinte veces más». Y nosotros pensamos: ¿pero esto qué es?

Así que Mathijs empezó a evaluar alternativas con una lista corta de requisitos:

Coste. Precios previsibles según el uso, que no penalicen el crecimiento.

Precios previsibles según el uso, que no penalicen el crecimiento. Seguridad y residencia de datos. Que los datos de los alumnos se queden en la UE, a ser posible en los Países Bajos.

Que los datos de los alumnos se queden en la UE, a ser posible en los Países Bajos. Una persona real al otro lado (más una sensación que un requisito técnico): alguien a quien el equipo pueda contactar cuando haya que mover algo.

Por qué Kinescope

Habíamos contactado con Mathijs por primera vez un año antes de que la subida de precios de Vimeo tomara la decisión por él. Cuando volvió a comparar opciones con calma, Kinescope cumplía todos los requisitos:

Precio. Primero los desarrolladores de JoJoschool revisaron la documentación de cada proveedor preseleccionado para comprobar el encaje técnico. Después el equipo calculó el coste real con el uso real de JoJoschool. Con esas proyecciones, Kinescope salía entre 5 y 10 veces por debajo de lo que pedía Vimeo, el precio más bajo de la lista.

Primero los desarrolladores de JoJoschool revisaron la documentación de cada proveedor preseleccionado para comprobar el encaje técnico. Después el equipo calculó el coste real con el uso real de JoJoschool. Con esas proyecciones, Kinescope salía entre 5 y 10 veces por debajo de lo que pedía Vimeo, el precio más bajo de la lista. Una empresa neerlandesa. «Intentamos trabajar con empresas locales siempre que podemos», dice Mathijs. «Derren [Managing Director de Kinescope] es de Emmen, una ciudad muy pequeña de los Países Bajos donde creció la familia de mi padre. Así que pensé: encajamos».

«Intentamos trabajar con empresas locales siempre que podemos», dice Mathijs. «Derren [Managing Director de Kinescope] es de Emmen, una ciudad muy pequeña de los Países Bajos donde creció la familia de mi padre. Así que pensé: encajamos». Residencia de datos en la UE. Los datos de los alumnos se quedan en Europa y no viajan a EE. UU. Eso importa para la privacidad y para los colegios a los que vende JoJoschool.

Los datos de los alumnos se quedan en Europa y no viajan a EE. UU. Eso importa para la privacidad y para los colegios a los que vende JoJoschool. Seguridad incluida. El DRM y las protecciones que necesitaba JoJoschool no eran extras de pago: «Pudimos implementar todas las medidas de seguridad que queríamos sin pagar nada más».

El DRM y las protecciones que necesitaba JoJoschool no eran extras de pago: «Pudimos implementar todas las medidas de seguridad que queríamos sin pagar nada más». Pensado para desarrolladores. La documentación estaba en orden, así que construir sobre la API fue sencillo.

Una migración en una semana

Lo que sorprendió al equipo fue la velocidad de la migración:

Le dije a Derren: ¿puedes arreglar esto? Dos o tres días después estaba todo transferido. Nosotros tardamos dos días en implementar Kinescope y probarlo. En una semana estaba todo hecho.

Hoy JoJoschool hace casi todo a través de la API de Kinescope, y eso es lo que más valora el equipo. Kinescope se ocupa de la infraestructura (almacenamiento, entrega, DRM) y JoJoschool conserva las piezas que quiere controlar.

El reproductor de dos cámaras es un buen ejemplo. El equipo valora mucho el reproductor de Kinescope (Mathijs dice que «funciona increíblemente bien»), pero necesitaba algo muy específico que ese reproductor no cubre. Por eso las dos ventanas son dos vídeos de Kinescope independientes, con una capa de sincronización y un reproductor propios de JoJoschool por encima.

Modo examen con consejos y módulo de vídeo integrado

El equipo también creó un editor de vídeo propio en el panel de administración que publica automáticamente en Kinescope las clases terminadas. Marketing es la excepción a propósito: ahí JoJoschool usa el reproductor de inserción de Kinescope porque es más sencillo.

Los resultados

El cambio más claro está en la factura. Si comparas las facturas recientes de Kinescope con lo que cobraba Vimeo, y con lo que quería cobrar después, JoJoschool ahorra al menos 10.000 € al año. El coste es unas 10 veces menor que el presupuesto de Vimeo.

Pero si le preguntas a Mathijs qué ha cambiado en el día a día, menciona la estabilidad antes que el ahorro:

Cuando trabajábamos con Vimeo teníamos bastantes caídas, al menos un par de veces al año. Ahora de verdad no recuerdo cuándo fue la última vez que nos pasó algo así.

El crecimiento también dejó de ser un problema de facturación. JoJoschool aloja más de 1000 horas de contenido repartidas en 4000 temas y 19 asignaturas. Con el plan anterior, ese nivel de uso habría provocado otro cambio de plan forzoso.

Lo que Mathijs más valora es difícil de medir con una cifra:

Puedo escribirle un correo a Derren y me responde. No puedo escribirle a un director de Vimeo y esperar respuesta. Hay que destacar lo importante que es el trato personal.

Hoy Mathijs abre el panel de Kinescope quizá una vez al año. Todo funciona por la API, así que la atención del equipo sigue puesta en Ainstein, en el contenido y en los planes de estudio adaptativos que está desarrollando.

Próximos pasos

JoJoschool está lanzando una experiencia de aprendizaje adaptativo. Junta los fragmentos más relevantes de varias clases en vídeo en un plan personalizado, ajustado a la fecha del próximo examen de cada alumno y a su nivel actual. Ainstein, el tutor de IA de la plataforma, ya consulta las transcripciones de los vídeos y ajusta sus respuestas a las clases que ven los alumnos. El equipo quiere ampliar esto en los próximos meses.

Ainstein está listo para ayudar con cualquier pregunta: no hay preguntas tontas

Para Mathijs, los criterios no han cambiado desde la migración, y vistos ahora parecen obvios: una factura previsible, una plataforma que no se cae y un proveedor que siempre responde.

No tenemos ningún plan de cambiarnos. Funciona muy bien, sin más.

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