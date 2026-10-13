Casos de éxito
Escuelas online, plataformas edtech y una ONG de protección infantil trasladaron sus vídeos a Kinescope desde Vimeo, Kaltura y Mux. Aquí tienes qué cambió, con sus cifras y en sus propias palabras.
Qué cambió tras la migración
De dónde venía cada equipo y qué resultado publicó. Cada tarjeta abre el caso completo.
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~10× menos en costes de vídeo
JoJoschool
Preparación de exámenes ligada a los libros de texto de los colegios neerlandeses, para más de 80.000 alumnos
- Todo el catálogo trasladado en una semana
- Al menos 10.000 € de ahorro al año
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~8× menos en costes de vídeo previstos
EBAC
Escuela online de profesiones digitales con 170.000 estudiantes de pago
- 16 TB de vídeo trasladados
- Los subtítulos automáticos sustituyeron su propio sistema de transcripción
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~5× menos en la factura por el mismo volumen
Proz Educação
Formación técnica en más de 8 estados y 130 ciudades
- Biblioteca de casi 1 TB trasladada en un fin de semana
- Contrato ajustado por su equipo jurídico, con cláusulas de salida
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75 % menos en costes de vídeo
Conted Tech
Edtech B2B: LMS y contenido de cursos para unas 120 instituciones
- Casi 6000 vídeos trasladados en una o dos semanas
- 1500 cursos rescatados de una herramienta de autoría abandonada
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~60 % menos en costes de vídeo
Ada
Formación tecnológica financiada por empresas para más de 500.000 estudiantes
- Unas 700 horas de cursos trasladadas en menos de dos meses
- Migración automatizada con los ID de Mux
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Cero fallos de vídeo desde el cambio
Stairway Foundation
ONG de protección infantil con más de tres décadas de trabajo
- El ahorro se destina al trabajo directo con los niños
- Subtítulos automáticos, también en filipino
Cuánto duraron las migraciones
De un fin de semana a menos de dos meses: quién hizo cada migración y cuánto ocupaba la biblioteca.
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Migró desde VimeoEn un fin de semana
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Migró desde VimeoEn una semana
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Migró desde Vimeo1–2 semanas
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Migró desde KalturaUn par de semanas
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Migró desde MuxMenos de dos meses
Stairway Foundation subió por su cuenta su biblioteca de 64 GB, por fases, empezando por los vídeos de los cursos activos.
Para qué usan Kinescope
El alojamiento es el punto de partida. Estas son las funciones que los equipos usan a diario, tal como las cuentan en sus casos.
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Subtítulos, transcripciones y capítulos con IA
- EBAC Los subtítulos automáticos salieron tan limpios que EBAC retiró su propio sistema de transcripción.
- Conted Tech Casi 6000 vídeos transcritos y divididos en capítulos durante la migración.
- Ada Subtítulos en varios idiomas para hablantes de portugués, español e inglés.
- Stairway Foundation Subtítulos automáticos, también en filipino.
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API y automatización
- JoJoschool Gestiona casi todo a través de la API de Kinescope.
- EBAC El vídeo terminado cae en Google Drive y entra en Kinescope solo.
- Proz Educação Enlazó por la API cada vínculo antiguo de vídeo con el nuevo.
- Ada Eligió Kinescope por las API que necesita su futura plataforma SaaS.
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Reproductor propio con Kinescope debajo
- JoJoschool Un reproductor de dos marcos hecho por el equipo: profesor y diapositivas lado a lado, sincronizados en tiempo real.
- EBAC Botones propios conectados al reproductor mediante la API del reproductor.
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Protección incluida
- JoJoschool Kinescope se encarga del almacenamiento, la entrega y el DRM.
- EBAC La protección del contenido venía incluida en la plataforma.
- Ada La entrega por ID sustituyó a los enlaces públicos de YouTube.
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Reproducción sin sobresaltos
- Stairway Foundation Ningún fallo técnico con sus vídeos desde el cambio.
- Conted Tech En unas 6000 lecciones, tres o cuatro avisos de reproducción, todos por un enlace de su lado.
- JoJoschool No recuerda la última caída desde el cambio.
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Personas al otro lado
- Proz Educação Respuestas en el grupo de WhatsApp que sus equipos ya usan.
- EBAC Un chat de Telegram al que acudir si algo falla.
- Ada Soporte en Slack que responde rápido.
- JoJoschool Contacto directo por correo con una persona de Kinescope.
¿Qué historia se parece más a la tuya?
Elige dónde están hoy tus vídeos y qué tienes. Te mostramos los clientes cuya migración se pareció más a la tuya y cómo les fue.
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JoJoschool
~10× menos en costes de vídeo
Migró desde Vimeo
El equipo de Kinescope trasladó todo el catálogo en una semana.Leer el caso
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EBAC
~8× menos en costes de vídeo previstos
Migró desde Kaltura
El propio equipo de EBAC hizo la migración por la API con un script: 16 TB en un par de semanas.Leer el caso
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Proz Educação
~5× menos en la factura por el mismo volumen
Migró desde Vimeo
El propio equipo de Proz trasladó casi 1 TB en un fin de semana y enlazó por la API cada vínculo antiguo con el nuevo.Leer el caso
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Conted Tech
75 % menos en costes de vídeo
Migró desde Vimeo
El equipo de Kinescope escribió el script de migración con los programadores de Conted Tech: casi 6000 vídeos en una o dos semanas.Leer el caso
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Ada
~60 % menos en costes de vídeo
Migró desde Mux
El equipo de Kinescope automatizó la migración con los ID de Mux: unas 700 horas en menos de dos meses.Leer el caso
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Stairway Foundation
Cero fallos de vídeo desde el cambio
Migró desde Vimeo
Stairway subió por su cuenta su biblioteca de 64 GB, por fases, empezando por los cursos activos.Leer el caso
Tu historia puede ser la siguiente
Lleva tus vídeos a Kinescope. Cuando lleguen los resultados, escribiremos juntos tu caso: con tus cifras y tus palabras, aquí en esta página.
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