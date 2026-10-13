Casos de éxito

Escuelas online, plataformas edtech y una ONG de protección infantil trasladaron sus vídeos a Kinescope desde Vimeo, Kaltura y Mux. Aquí tienes qué cambió, con sus cifras y en sus propias palabras.

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Qué cambió tras la migración

De dónde venía cada equipo y qué resultado publicó. Cada tarjeta abre el caso completo.

  • ~10× menos en costes de vídeo

    JoJoschool

    Preparación de exámenes ligada a los libros de texto de los colegios neerlandeses, para más de 80.000 alumnos

    Mercado
    Países Bajos
    Migró desde
    Vimeo
    • Todo el catálogo trasladado en una semana
    • Al menos 10.000 € de ahorro al año

  • ~8× menos en costes de vídeo previstos

    EBAC

    Escuela online de profesiones digitales con 170.000 estudiantes de pago

    Mercado
    Brasil, México
    Migró desde
    Kaltura
    • 16 TB de vídeo trasladados
    • Los subtítulos automáticos sustituyeron su propio sistema de transcripción

  • ~5× menos en la factura por el mismo volumen

    Proz Educação

    Formación técnica en más de 8 estados y 130 ciudades

    Mercado
    Brasil
    Migró desde
    Vimeo
    • Biblioteca de casi 1 TB trasladada en un fin de semana
    • Contrato ajustado por su equipo jurídico, con cláusulas de salida

  • 75 % menos en costes de vídeo

    Conted Tech

    Edtech B2B: LMS y contenido de cursos para unas 120 instituciones

    Mercado
    Brasil
    Migró desde
    Vimeo
    • Casi 6000 vídeos trasladados en una o dos semanas
    • 1500 cursos rescatados de una herramienta de autoría abandonada

  • ~60 % menos en costes de vídeo

    Ada

    Formación tecnológica financiada por empresas para más de 500.000 estudiantes

    Mercado
    Brasil
    Migró desde
    Mux
    • Unas 700 horas de cursos trasladadas en menos de dos meses
    • Migración automatizada con los ID de Mux

  • Cero fallos de vídeo desde el cambio

    Stairway Foundation

    ONG de protección infantil con más de tres décadas de trabajo

    Mercado
    Filipinas
    Migró desde
    Vimeo
    • El ahorro se destina al trabajo directo con los niños
    • Subtítulos automáticos, también en filipino

Cuánto duraron las migraciones

De un fin de semana a menos de dos meses: quién hizo cada migración y cuánto ocupaba la biblioteca.

  1. Proz Educação

    Migró desde Vimeo

    En un fin de semana

    Casi 1 TB · El propio equipo de Proz, por la API

  2. JoJoschool

    Migró desde Vimeo

    En una semana

    Todo el catálogo · El equipo de Kinescope

  3. Conted Tech

    Migró desde Vimeo

    1–2 semanas

    Casi 6000 vídeos · El equipo de Kinescope con los programadores de Conted Tech

  4. EBAC

    Migró desde Kaltura

    Un par de semanas

    16 TB · El propio equipo de EBAC, con un script, tras unos 2 meses adaptando sus herramientas a la API

  5. Ada

    Migró desde Mux

    Menos de dos meses

    Unas 700 horas · El equipo de Kinescope, con los ID de Mux

Stairway Foundation subió por su cuenta su biblioteca de 64 GB, por fases, empezando por los vídeos de los cursos activos.

Para qué usan Kinescope

El alojamiento es el punto de partida. Estas son las funciones que los equipos usan a diario, tal como las cuentan en sus casos.

  • Subtítulos, transcripciones y capítulos con IA

    • EBAC Los subtítulos automáticos salieron tan limpios que EBAC retiró su propio sistema de transcripción.
    • Conted Tech Casi 6000 vídeos transcritos y divididos en capítulos durante la migración.
    • Ada Subtítulos en varios idiomas para hablantes de portugués, español e inglés.
    • Stairway Foundation Subtítulos automáticos, también en filipino.

  • API y automatización

    • JoJoschool Gestiona casi todo a través de la API de Kinescope.
    • EBAC El vídeo terminado cae en Google Drive y entra en Kinescope solo.
    • Proz Educação Enlazó por la API cada vínculo antiguo de vídeo con el nuevo.
    • Ada Eligió Kinescope por las API que necesita su futura plataforma SaaS.

  • Reproductor propio con Kinescope debajo

    • JoJoschool Un reproductor de dos marcos hecho por el equipo: profesor y diapositivas lado a lado, sincronizados en tiempo real.
    • EBAC Botones propios conectados al reproductor mediante la API del reproductor.

  • Protección incluida

    • JoJoschool Kinescope se encarga del almacenamiento, la entrega y el DRM.
    • EBAC La protección del contenido venía incluida en la plataforma.
    • Ada La entrega por ID sustituyó a los enlaces públicos de YouTube.

  • Reproducción sin sobresaltos

    • Stairway Foundation Ningún fallo técnico con sus vídeos desde el cambio.
    • Conted Tech En unas 6000 lecciones, tres o cuatro avisos de reproducción, todos por un enlace de su lado.
    • JoJoschool No recuerda la última caída desde el cambio.

  • Personas al otro lado

    • Proz Educação Respuestas en el grupo de WhatsApp que sus equipos ya usan.
    • EBAC Un chat de Telegram al que acudir si algo falla.
    • Ada Soporte en Slack que responde rápido.
    • JoJoschool Contacto directo por correo con una persona de Kinescope.

¿Qué historia se parece más a la tuya?

Elige dónde están hoy tus vídeos y qué tienes. Te mostramos los clientes cuya migración se pareció más a la tuya y cómo les fue.

Tus vídeos están en
Tienes

  • JoJoschool

    ~10× menos en costes de vídeo

    Migró desde Vimeo

    El equipo de Kinescope trasladó todo el catálogo en una semana.

    Leer el caso

  • Proz Educação

    ~5× menos en la factura por el mismo volumen

    Migró desde Vimeo

    El propio equipo de Proz trasladó casi 1 TB en un fin de semana y enlazó por la API cada vínculo antiguo con el nuevo.

    Leer el caso

En sus palabras

  • Vimeo nos dijo de repente que teníamos que pagar 20 veces más. Con Kinescope ahorramos al menos 10.000 € al año y, además, ganamos estabilidad. Con Vimeo teníamos caídas un par de veces al año. Con Kinescope no recuerdo cuándo fue la última vez

    Mathijs de RuiterCofundador, JoJoschool
    Leer el caso

  • Las tarifas estándar de Kinescope nos dieron margen para invertir nuestros recursos en otras cosas, como el trabajo directo con los niños de nuestro centro de acogida o los gastos de seguimiento de los casos de las víctimas

    Ysrael C. DiloyEspecialista en protección infantil, Stairway Foundation
    Leer el caso

  • Kinescope se encargó de la migración que tanto temíamos, y pagamos un 75 % menos que en Vimeo. Tres meses después no tenemos ningún problema que contar, y para mí que no haya noticias significa que funciona

    Hikaro QueirozDirector de Pedagogía y Operaciones, Conted Tech
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  • Con Kinescope tenemos una API cómoda, trato cercano, rendimiento estable y precios justos. Calculamos el coste de antemano y, con nuestros volúmenes, salía unas 8 veces más barato que Kaltura

    Denis KorovkinResponsable del equipo de LMS, EBAC
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  • Con Kinescope pagamos cinco veces menos que en Vimeo por el mismo volumen de vídeo y de consumo, y el contacto con el equipo es mucho más directo y rápido

    Felipe Do Espirito SantoDirector de Tecnología, Proz Educação
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  • La solución de vídeo de Kinescope, asequible, escalable y accesible, lo ha cambiado todo para nosotros: nos permite ofrecer formación de primer nivel a cientos de miles de personas

    Eriky KunitakeDirector de Negocio y Operaciones, Ada
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Tu historia puede ser la siguiente

Lleva tus vídeos a Kinescope. Cuando lleguen los resultados, escribiremos juntos tu caso: con tus cifras y tus palabras, aquí en esta página.

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Preguntas frecuentes

Más de 9500 clientes en 84 países, desde escuelas online y plataformas edtech hasta ONG. Entre los casos publicados están JoJoschool, en los Países Bajos; EBAC, en Brasil y México; Proz Educação, Conted Tech y Ada, en Brasil, y Stairway Foundation, en Filipinas.

Cuatro dejaron Vimeo: JoJoschool, Proz Educação, Conted Tech y Stairway Foundation. EBAC trasladó 16 TB de vídeo desde Kaltura, y Ada, unas 700 horas de cursos desde Mux.

Entre un fin de semana y unos dos meses, según el tamaño de la biblioteca. Proz Educação trasladó casi 1 TB en un fin de semana a través de la API. El catálogo de JoJoschool se trasladó en una semana. Conted Tech trasladó casi 6000 vídeos en una o dos semanas, y Ada, unas 700 horas en menos de dos meses. En JoJoschool, Conted Tech y Ada, la migración la hizo el equipo de Kinescope.

En los casos publicados, JoJoschool paga unas 10 veces menos; EBAC, unas 8 veces menos en costes previstos; Proz Educação, unas 5 veces menos por el mismo volumen; Conted Tech, un 75 % menos, y Ada, alrededor de un 60 % menos. Kinescope cobra por uso: los planes de pago empiezan en 10 €/mes, y el almacenamiento y la entrega por CDN, en 0,03 € por GB. Consulta los precios.

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