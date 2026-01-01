Plataforma de vídeo para medios y OTT:alojamiento, entrega y DRM a gran escala

Kinescope guarda, procesa y entrega tus vídeos con rapidez, a cualquier escala y con protección de derechos de autor.

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Más de 9500 clientes en 84 países confían en nosotros, y cada mes son más.

Publica a gran escala sin perder el control.

Haz crecer tu plataforma de medios sin preocuparte por el vídeo. La reproducción rápida y segura da a tu audiencia la experiencia fluida que espera.

Funciona en cualquier sitio

Sube tu contenido, copia el enlace de inserción y listo. Funciona con cualquier CMS, web o plataforma de medios.

  • Panel claro y fácil de usar.
  • Subida y transcodificación rápidas.
  • Inserción en cualquier sitio sin código.

Con tu marca

El reproductor de vídeo se ve como parte de tu plataforma, no de la de otro.

  • Añade tu logotipo y tus colores.
  • Personaliza los controles del reproductor.
  • Gestiona el acceso del equipo y de la audiencia.

Organiza, monetiza y protege tu contenido

Kinescope se integra con las herramientas que ya usas: no tienes que rehacer nada ni cambiar de plataforma. Funciona con cualquier CMS, constructor de webs o sistema interno de tu empresa.

Un catálogo único y la búsqueda rápida por archivos y etiquetas aceleran la publicación y mantienen ordenada tu biblioteca.

Empieza gratis
Reserva una demo

Llega a tu audiencia en cualquier plataforma

Inserción sin complicaciones

Añade vídeos a webs, blogs y plataformas de medios sin rehacer nada.
Directos y archivo

Las emisiones en directo y los vídeos grabados funcionan en el mismo sistema.
Compatible con todo

Funciona en cualquier navegador, sistema operativo y dispositivo.
Entrega que escala

La infraestructura crece al mismo ritmo que tu audiencia.
Reproductor de Kinescope insertado en la maqueta de un medio digital
Kinescope gestiona a la vez directos y vídeos de archivo
Reproducción con Kinescope en navegadores, dispositivos y smart TV
Entrega de Kinescope que escala para la audiencia de un gran medio
Inserción sin complicaciones

Añade vídeos a webs, blogs y plataformas de medios sin rehacer nada.

Reproductor de Kinescope insertado en la maqueta de un medio digital
Directos y archivo

Las emisiones en directo y los vídeos grabados funcionan en el mismo sistema.

Kinescope gestiona a la vez directos y vídeos de archivo
Compatible con todo

Funciona en cualquier navegador, sistema operativo y dispositivo.

Reproducción con Kinescope en navegadores, dispositivos y smart TV
Entrega que escala

La infraestructura crece al mismo ritmo que tu audiencia.

Entrega de Kinescope que escala para la audiencia de un gran medio

Pensado para medios y cadenas de televisión

La flexibilidad que necesitas sin renunciar a la seguridad.

Muchos formatos

Streaming hasta 4K, inserción de vídeo y formatos publicitarios: VAST, VPAID, IMA, pre-roll, mid-roll y post-roll.

Protección del contenido

Controla el acceso con DRM, enlaces privados, contraseña, restricciones por dominio y marcas de agua propias.

Nuestras soluciones de vídeo

Alojamiento

Reproductor

Streaming

CDN

Analítica

Preguntas frecuentes

¿No encuentras la respuesta que buscas? Consulta nuestro Centro de ayuda.

Sí. Los directos y la biblioteca bajo demanda funcionan en la misma plataforma, con el mismo reproductor, los mismos ajustes de protección y la misma analítica.

Hasta 4K. El bitrate adaptativo elige la versión adecuada para cada espectador según su dispositivo y su conexión.

Sí. Configuras los colores, los controles y el logotipo, y el reproductor se ve como parte de tu plataforma y no como un widget ajeno insertado.

El multi-DRM con Widevine y FairPlay cifra el propio archivo, y las restricciones por dominio hacen que el vídeo insertado solo se reproduzca en los sitios que apruebes. Kinescope incluye ambas cosas en los planes de pago desde 10 € al mes.

Publica sin límites.

Empieza gratis con todas las funciones incluidas. Crece a tu ritmo.

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