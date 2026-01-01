Plataforma de vídeo para medios y OTT:alojamiento, entrega y DRM a gran escala
Kinescope guarda, procesa y entrega tus vídeos con rapidez, a cualquier escala y con protección de derechos de autor.
Más de 9500 clientes en 84 países confían en nosotros, y cada mes son más.
Publica a gran escala sin perder el control.
Haz crecer tu plataforma de medios sin preocuparte por el vídeo. La reproducción rápida y segura da a tu audiencia la experiencia fluida que espera.
Funciona en cualquier sitio
Sube tu contenido, copia el enlace de inserción y listo. Funciona con cualquier CMS, web o plataforma de medios.
- Panel claro y fácil de usar.
- Subida y transcodificación rápidas.
- Inserción en cualquier sitio sin código.
Con tu marca
El reproductor de vídeo se ve como parte de tu plataforma, no de la de otro.
- Añade tu logotipo y tus colores.
- Personaliza los controles del reproductor.
- Gestiona el acceso del equipo y de la audiencia.
Organiza, monetiza y protege tu contenido
Kinescope se integra con las herramientas que ya usas: no tienes que rehacer nada ni cambiar de plataforma. Funciona con cualquier CMS, constructor de webs o sistema interno de tu empresa.
Un catálogo único y la búsqueda rápida por archivos y etiquetas aceleran la publicación y mantienen ordenada tu biblioteca.
Llega a tu audiencia en cualquier plataforma
Añade vídeos a webs, blogs y plataformas de medios sin rehacer nada.
Las emisiones en directo y los vídeos grabados funcionan en el mismo sistema.
Funciona en cualquier navegador, sistema operativo y dispositivo.
La infraestructura crece al mismo ritmo que tu audiencia.
Pensado para medios y cadenas de televisión
La flexibilidad que necesitas sin renunciar a la seguridad.
Muchos formatos
Streaming hasta 4K, inserción de vídeo y formatos publicitarios: VAST, VPAID, IMA, pre-roll, mid-roll y post-roll.
Protección del contenido
Controla el acceso con DRM, enlaces privados, contraseña, restricciones por dominio y marcas de agua propias.
Nuestras soluciones de vídeo
Preguntas frecuentes
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Publica sin límites.
Empieza gratis con todas las funciones incluidas. Crece a tu ritmo.