En Vimeo, el reproductor con tu marca solo está en los planes Standard (25 $/mes) o Advanced (75 $/mes). Lo mismo pasa con las llamadas a la acción personalizadas y las pantallas finales. Kinescope lo incluye todo en cada plan de pago desde 10 € al mes: marca blanca completa, reproducción sin anuncios, llamadas a la acción en el reproductor y restricciones por dominio. El resto está en la comparativa completa.

¿Vienes de YouTube? Ganas un reproductor sin anuncios con tu marca, sin vídeos sugeridos al final, con todas las restricciones de inserción y con llamadas a la acción que llevan al espectador a tus propias páginas.

La mudanza corre de nuestra cuenta y es gratuita en los planes Super y Mega. Traemos tu biblioteca con todos los metadatos y lo dejamos todo configurado por nuestra parte. Normalmente tarda una semana o menos.