Reproductor de vídeo para tu web:sin anuncios, en 4K y con tu marca
Personalización, ajustes finos, analítica y llamadas a la acción vienen en todos los planes, también en el gratuito. El reproductor pasa a formar parte de tu producto.
El reproductor en acción
Todo lo que necesitas, en un solo producto
Reproducción en 4K con streaming adaptativo: el reproductor elige el bitrate adecuado para la conexión y el dispositivo de cada espectador. Carga rápido y se ve sin cortes, sin configurar cada plataforma por separado.
Se reproduce en cualquier navegador y dispositivo actual con streaming adaptativo. Hay subtítulos en más de 90 idiomas, y la interfaz se adapta al idioma del espectador. Los SDK nativos para iOS, Android, Flutter y React Native cubren las apps móviles.
Ni anuncios ni recomendaciones automáticas, ni nuestras ni de terceros.
El logotipo, los colores, los controles del reproductor y las llamadas a la acción del final del vídeo se cambian desde el panel. Desde el plan Super tienes páginas de visualización con tu marca y un logotipo clicable sobre el reproductor que lleva al espectador a tu web.
Más que reproducir vídeo
Herramientas de interacción, métodos de protección y analítica de audiencia en todos los planes.
Interacción
Llamadas a la acción al final del vídeo, formularios de captación de leads, logotipo clicable y anotaciones, todo dentro del reproductor. El espectador pasa a la acción sin salir de la página.
Control total del acceso
El cifrado DRM y las marcas de agua protegen el archivo. Las restricciones por dominio y por email, las contraseñas, las claves privadas y los tokens de autenticación de tu backend deciden quién puede reproducir.
Los permisos del espacio de trabajo deciden quién de tu equipo sube, edita, publica y accede a cada vídeo.
Integración de datos
Los puntos de abandono, el porcentaje visto, la geografía y los dispositivos llegan a tu panel en tiempo real. Usa estos datos de comportamiento para remarketing, audiencias similares y la mejora del contenido.
Hecho para desarrolladores
¿Quieres cambiar desde Vimeo, YouTube u otro reproductor?
En Vimeo, el reproductor con tu marca solo está en los planes Standard (25 $/mes) o Advanced (75 $/mes). Lo mismo pasa con las llamadas a la acción personalizadas y las pantallas finales. Kinescope lo incluye todo en cada plan de pago desde 10 € al mes: marca blanca completa, reproducción sin anuncios, llamadas a la acción en el reproductor y restricciones por dominio. El resto está en la comparativa completa.
¿Vienes de YouTube? Ganas un reproductor sin anuncios con tu marca, sin vídeos sugeridos al final, con todas las restricciones de inserción y con llamadas a la acción que llevan al espectador a tus propias páginas.
La mudanza corre de nuestra cuenta y es gratuita en los planes Super y Mega. Traemos tu biblioteca con todos los metadatos y lo dejamos todo configurado por nuestra parte. Normalmente tarda una semana o menos.
Nuestras soluciones de vídeo
Kinescope incluye todas las funciones del reproductor en el plan gratuito.
Empieza gratis y luego desde 10 € al mes: personalización, llamadas a la acción y analítica en todos los planes.
Preguntas frecuentes
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