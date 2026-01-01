Reproductor de vídeo para tu web:sin anuncios, en 4K y con tu marca

Personalización, ajustes finos, analítica y llamadas a la acción vienen en todos los planes, también en el gratuito. El reproductor pasa a formar parte de tu producto.

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El reproductor en acción

Todo lo que necesitas, en un solo producto

Calidad sin concesiones

Reproducción en 4K con streaming adaptativo: el reproductor elige el bitrate adecuado para la conexión y el dispositivo de cada espectador. Carga rápido y se ve sin cortes, sin configurar cada plataforma por separado.
Funciona en cualquier dispositivo

Se reproduce en cualquier navegador y dispositivo actual con streaming adaptativo. Hay subtítulos en más de 90 idiomas, y la interfaz se adapta al idioma del espectador. Los SDK nativos para iOS, Android, Flutter y React Native cubren las apps móviles.
Sin anuncios

Ni anuncios ni recomendaciones automáticas, ni nuestras ni de terceros.
Marca blanca

El logotipo, los colores, los controles del reproductor y las llamadas a la acción del final del vídeo se cambian desde el panel. Desde el plan Super tienes páginas de visualización con tu marca y un logotipo clicable sobre el reproductor que lleva al espectador a tu web.
Reproductor de Kinescope emitiendo en 4K con selección adaptativa del bitrate
Reproductor de Kinescope funcionando en distintos navegadores y dispositivos
Reproductor de Kinescope reproduciendo un vídeo sin publicidad
Reproductor de Kinescope en marca blanca con la marca del cliente
Calidad sin concesiones

Reproducción en 4K con streaming adaptativo: el reproductor elige el bitrate adecuado para la conexión y el dispositivo de cada espectador. Carga rápido y se ve sin cortes, sin configurar cada plataforma por separado.

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Funciona en cualquier dispositivo

Se reproduce en cualquier navegador y dispositivo actual con streaming adaptativo. Hay subtítulos en más de 90 idiomas, y la interfaz se adapta al idioma del espectador. Los SDK nativos para iOS, Android, Flutter y React Native cubren las apps móviles.

Reproductor de Kinescope funcionando en distintos navegadores y dispositivos
Sin anuncios

Ni anuncios ni recomendaciones automáticas, ni nuestras ni de terceros.

Reproductor de Kinescope reproduciendo un vídeo sin publicidad
Marca blanca

El logotipo, los colores, los controles del reproductor y las llamadas a la acción del final del vídeo se cambian desde el panel. Desde el plan Super tienes páginas de visualización con tu marca y un logotipo clicable sobre el reproductor que lleva al espectador a tu web.

Reproductor de Kinescope en marca blanca con la marca del cliente

Más que reproducir vídeo

Herramientas de interacción, métodos de protección y analítica de audiencia en todos los planes.

Interacción

Llamadas a la acción al final del vídeo, formularios de captación de leads, logotipo clicable y anotaciones, todo dentro del reproductor. El espectador pasa a la acción sin salir de la página.

Control total del acceso

El cifrado DRM y las marcas de agua protegen el archivo. Las restricciones por dominio y por email, las contraseñas, las claves privadas y los tokens de autenticación de tu backend deciden quién puede reproducir.
Los permisos del espacio de trabajo deciden quién de tu equipo sube, edita, publica y accede a cada vídeo.

Integración de datos

Los puntos de abandono, el porcentaje visto, la geografía y los dispositivos llegan a tu panel en tiempo real. Usa estos datos de comportamiento para remarketing, audiencias similares y la mejora del contenido.

Hecho para desarrolladores

Captura eventos, crea tu propia lógica y controla el comportamiento y el aspecto del reproductor con la API de JS, con acceso completo a los eventos de reproducción y a los estilos. Los SDK del reproductor para iOS, Android, Flutter, React Native y Vue son de código abierto y están en GitHub. Los webhooks avisan del estado de procesamiento de cada vídeo y de los eventos del ciclo de vida de los directos, y tu backend se mantiene sincronizado. Prueba la API en un reproductor real en el centro para desarrolladores: cada botón llama a un método en directo.
Ver la documentación

¿Quieres cambiar desde Vimeo, YouTube u otro reproductor?

En Vimeo, el reproductor con tu marca solo está en los planes Standard (25 $/mes) o Advanced (75 $/mes). Lo mismo pasa con las llamadas a la acción personalizadas y las pantallas finales. Kinescope lo incluye todo en cada plan de pago desde 10 € al mes: marca blanca completa, reproducción sin anuncios, llamadas a la acción en el reproductor y restricciones por dominio. El resto está en la comparativa completa.

¿Vienes de YouTube? Ganas un reproductor sin anuncios con tu marca, sin vídeos sugeridos al final, con todas las restricciones de inserción y con llamadas a la acción que llevan al espectador a tus propias páginas.

La mudanza corre de nuestra cuenta y es gratuita en los planes Super y Mega. Traemos tu biblioteca con todos los metadatos y lo dejamos todo configurado por nuestra parte. Normalmente tarda una semana o menos.

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Analítica

Kinescope incluye todas las funciones del reproductor en el plan gratuito.

Empieza gratis y luego desde 10 € al mes: personalización, llamadas a la acción y analítica en todos los planes.

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Preguntas frecuentes

¿No encuentras la respuesta que buscas? Consulta nuestro Centro de ayuda.

Sí. El color del reproductor, el estilo de los controles, el radio de las esquinas y el aspecto de la barra de progreso se definen en una plantilla del reproductor, junto con tu logotipo y las llamadas a la acción del final del vídeo. Crea la plantilla una vez y aplícala a un vídeo, una carpeta, un proyecto o una lista de reproducción: los cambios llegan a todos sin volver a insertar el vídeo. La personalización está en todos los planes, también en el gratuito. No hace falta subir de plan.

El reproductor de Kinescope no lleva marca de terceros de entrada: ni logotipo del proveedor, ni anuncios, ni vídeos sugeridos de otros canales al final. En su lugar pones tu logotipo y tus colores, y el vídeo insertado se ve como parte de tu producto. Ojo: quitar un logotipo y trabajar con marca blanca son cosas distintas. Conviene conocer la diferencia antes de comparar planes en otros servicios.

Sí. El reproductor de Kinescope no lleva de entrada logotipo del proveedor, anuncios ni recomendaciones. En los planes de pago, desde 10 € al mes, un ajuste del espacio de trabajo sustituye la marca de Kinescope por la tuya en todos los sitios donde el vídeo se ve en público, incluidas la página de visualización y la pantalla completa. Los colores, los controles y las llamadas a la acción del final salen de tus plantillas del reproductor. La marca blanca funciona junto con el DRM, así que el reproductor con tu marca también está protegido.

No hay nada que quitar: el reproductor de Kinescope viene sin ellos. No hay barra para compartir, ni enlaces a canales, ni vídeos sugeridos de nadie al terminar la reproducción, ni logotipo del proveedor. En el vídeo insertado aparecen tu logotipo, tus colores y las llamadas a la acción que añadas tú. Así el reproductor se ve como parte de tu producto y no anuncia a la plataforma de alojamiento.
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