Integraciones de Kinescope con LMS, CMS y herramientas

Kinescope funciona con los creadores de webs, las plataformas de formación online y las herramientas de reuniones que ya usas: pega un enlace en WordPress o Moodle, emite una reunión de Zoom en directo o trae tu biblioteca desde Vimeo o YouTube. En todas partes es el mismo reproductor de Kinescope, con tu configuración de privacidad, tu plantilla de reproductor y tu analítica.

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Inserta vídeo en tu web o en tu LMS

Pega un enlace de vídeo o un código de inserción donde tu plataforma lo admita. La configuración de privacidad, las plantillas del reproductor y la analítica funcionan igual que en cualquier otra página.

  • WordPress

    Plugin

    El plugin oficial de Kinescope convierte un enlace de vídeo pegado en el reproductor en el editor de bloques, el editor clásico, Elementor y Bricks. El código de inserción funciona en cualquier bloque de HTML personalizado.

    Alojamiento de vídeos para WordPress

  • Moodle

    Plugin

    El plugin media_kinescope del directorio de plugins de Moodle: pega un enlace de vídeo en la descripción de un curso, una tarea o una página, y Moodle muestra el reproductor de Kinescope.

    Moodle de la 3.11 a la 5.1
    Alojamiento de vídeos para Moodle

  • Open edX

    XBlock

    Kinescope XBlock añade vídeo protegido a los cursos de Open edX: elígelo en «Advanced components» y pega el enlace del vídeo.

    Instalado en tu servidor de Open edX
    Vídeo en Open edX

  • Hugo

    Shortcode

    Un shortcode kinescope para webs y documentación en Hugo: con una sola línea aparece un reproductor adaptable con carga diferida.

    Shortcode para Hugo

Trae tu biblioteca

Mueve los vídeos desde otra plataforma sin descargarlos ni volver a subirlos. En los planes Super y Mega, nuestro equipo se encarga de la mudanza gratis.

  • Vimeo

    Importación y sincronización

    Conecta un token de acceso de Vimeo y tu biblioteca pasa a la carpeta que elijas, en calidad original. Más tarde, sincroniza para traer solo los vídeos nuevos.

    Vimeo Pro o superior (acceso a la API)
    Migración desde Vimeo

  • YouTube

    Importación

    Pasa tus vídeos de YouTube directamente a Kinescope, sin descargar los archivos a tu ordenador.

    Importación desde YouTube

  • Google Drive, Dropbox, Yandex Disk

    Importación

    Conecta un disco en la nube y pasa los vídeos a Kinescope directamente, sin descargarlos antes.

    Importación desde la nube

Reuniones y directos

Emite reuniones a través del reproductor de Kinescope y guarda las grabaciones en una sola biblioteca protegida.

  • Zoom

    Directos y grabaciones

    Emite reuniones y webinars de Zoom a través de Kinescope por RTMP e importa automáticamente las nuevas grabaciones en la nube de Zoom.

    Zoom Pro con grabación en la nube, para la importación automática
    Directos y grabaciones de Zoom

Acceso del equipo

Tu equipo entra en Kinescope a través del proveedor de identidad que ya usa tu empresa.

  • Inicio de sesión único (SSO)

    Keycloak, AD FS

    Tu equipo entra en Kinescope con el proveedor de identidad corporativo. Las guías de configuración cubren Keycloak y AD FS.

    Plan Mega
    Inicio de sesión único

¿No ves tu plataforma?

El código de inserción funciona en cualquier plataforma que admita HTML. Para integraciones más profundas, la API REST, la IFrame Player API, los SDK del reproductor, los webhooks y el servidor MCP están en el portal para desarrolladores.

Portal para desarrolladores
Escríbenos

Preguntas frecuentes

¿No encuentras la respuesta que buscas? Consulta nuestro centro de ayuda de integraciones.

Sí. El plugin gratuito de Kinescope del directorio de plugins de WordPress convierte un enlace de vídeo pegado en el reproductor en el editor de bloques, el editor clásico, Elementor y Bricks. Sin el plugin, el código de inserción funciona en cualquier bloque de HTML personalizado. Más información en alojamiento de vídeos para WordPress.

Sí. En Moodle, el plugin media_kinescope del directorio de plugins de Moodle sustituye el enlace de Kinescope pegado por el reproductor en descripciones de cursos, tareas y páginas. Es compatible con Moodle de la 3.11 a la 5.1. En Open edX, Kinescope XBlock añade el vídeo como componente del curso: elígelo en «Advanced components» y pega el enlace. Las restricciones por dominio y el resto de tu configuración de privacidad siguen funcionando.

Desde Vimeo, conecta un token de acceso: la biblioteca pasa a la carpeta que elijas en calidad original, y más tarde la sincronización trae solo los vídeos nuevos. Para eso necesitas una cuenta de Vimeo con acceso a la API, Pro o superior. Los vídeos de YouTube y los archivos de Google Drive, Dropbox o Yandex Disk pasan directamente, sin descargarlos a tu ordenador. En los planes Super y Mega, nuestro equipo hace toda la mudanza por ti, gratis.

Sí. Zoom envía la reunión a Kinescope por RTMP, los espectadores la ven en el reproductor de Kinescope y tú recoges la analítica de visualizaciones. La app de Zoom también importa las nuevas grabaciones en la nube al proyecto o la carpeta que elijas. Para eso necesitas Zoom Pro con grabación en la nube. Más información en directos y grabaciones de Zoom. La configuración está en la guía de integración con Zoom.

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