Integraciones de Kinescope con LMS, CMS y herramientas
Kinescope funciona con los creadores de webs, las plataformas de formación online y las herramientas de reuniones que ya usas: pega un enlace en WordPress o Moodle, emite una reunión de Zoom en directo o trae tu biblioteca desde Vimeo o YouTube. En todas partes es el mismo reproductor de Kinescope, con tu configuración de privacidad, tu plantilla de reproductor y tu analítica.
Más de 9500 clientes en 84 países confían en nosotros, y cada mes son más.
Inserta vídeo en tu web o en tu LMS
Pega un enlace de vídeo o un código de inserción donde tu plataforma lo admita. La configuración de privacidad, las plantillas del reproductor y la analítica funcionan igual que en cualquier otra página.
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WordPressPlugin
El plugin oficial de Kinescope convierte un enlace de vídeo pegado en el reproductor en el editor de bloques, el editor clásico, Elementor y Bricks. El código de inserción funciona en cualquier bloque de HTML personalizado.
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MoodlePlugin
El plugin media_kinescope del directorio de plugins de Moodle: pega un enlace de vídeo en la descripción de un curso, una tarea o una página, y Moodle muestra el reproductor de Kinescope.Moodle de la 3.11 a la 5.1
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Open edXXBlock
Kinescope XBlock añade vídeo protegido a los cursos de Open edX: elígelo en «Advanced components» y pega el enlace del vídeo.Instalado en tu servidor de Open edX
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HugoShortcode
Un shortcode kinescope para webs y documentación en Hugo: con una sola línea aparece un reproductor adaptable con carga diferida.
Trae tu biblioteca
Mueve los vídeos desde otra plataforma sin descargarlos ni volver a subirlos. En los planes Super y Mega, nuestro equipo se encarga de la mudanza gratis.
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VimeoImportación y sincronización
Conecta un token de acceso de Vimeo y tu biblioteca pasa a la carpeta que elijas, en calidad original. Más tarde, sincroniza para traer solo los vídeos nuevos.Vimeo Pro o superior (acceso a la API)
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YouTubeImportación
Pasa tus vídeos de YouTube directamente a Kinescope, sin descargar los archivos a tu ordenador.
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Google Drive, Dropbox, Yandex DiskImportación
Conecta un disco en la nube y pasa los vídeos a Kinescope directamente, sin descargarlos antes.
Reuniones y directos
Emite reuniones a través del reproductor de Kinescope y guarda las grabaciones en una sola biblioteca protegida.
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ZoomDirectos y grabaciones
Emite reuniones y webinars de Zoom a través de Kinescope por RTMP e importa automáticamente las nuevas grabaciones en la nube de Zoom.Zoom Pro con grabación en la nube, para la importación automática
Acceso del equipo
Tu equipo entra en Kinescope a través del proveedor de identidad que ya usa tu empresa.
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Inicio de sesión único (SSO)Keycloak, AD FS
Tu equipo entra en Kinescope con el proveedor de identidad corporativo. Las guías de configuración cubren Keycloak y AD FS.Plan Mega
¿No ves tu plataforma?
El código de inserción funciona en cualquier plataforma que admita HTML. Para integraciones más profundas, la API REST, la IFrame Player API, los SDK del reproductor, los webhooks y el servidor MCP están en el portal para desarrolladores.
Preguntas frecuentes
¿No encuentras la respuesta que buscas? Consulta nuestro centro de ayuda de integraciones.
Conecta Kinescope a las herramientas que ya usas.
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