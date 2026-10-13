Integraciones de Kinescope con LMS, CMS y herramientas

El plugin oficial de Kinescope convierte un enlace de vídeo pegado en el reproductor en el editor de bloques, el editor clásico, Elementor y Bricks. El código de inserción funciona en cualquier bloque de HTML personalizado.

Moodle Plugin

El plugin media_kinescope del directorio de plugins de Moodle: pega un enlace de vídeo en la descripción de un curso, una tarea o una página, y Moodle muestra el reproductor de Kinescope.

Moodle de la 3.11 a la 5.1