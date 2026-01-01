Convertir vídeo a MP4
MOV, MKV, WebM y otros formatos a MP4 directamente en el navegador. Si el vídeo ya está en H.264, la conversión tarda segundos y no pierde calidad.
Vídeo dentro del MP4
Salida
MP4
Vídeo y audio
—
La conversión se hace en tu navegador, con WebCodecs. No se sube nada.
¿Vas a publicar el vídeo en una web o un curso?
Sube el original a Kinescope: lo transcodifica a todas las calidades hasta 4K y el reproductor elige la calidad según la conexión de cada alumno, con entrega desde su propia CDN.
- 100 minutos y 200 GB de tráfico al mes gratis
- Sin tarjeta
- Planes de pago desde €10 al mes, entrega desde €0,03/GB
Cómo funciona la conversión
Contenedor y códec no son lo mismo
MOV, MKV, WebM y MP4 son contenedores: dentro va el vídeo, comprimido con un códec. A menudo el vídeo ya está en H.264 y solo hay que cambiar la «caja».
Copia rápida, sin pérdida
Cuando el vídeo es H.264, el conversor solo cambia el contenedor. Tarda segundos y la imagen queda idéntica a la original, bit a bit.
Recodificación cuando hace falta
WebM con VP8 o VP9, MKV con AV1 y otros códecs que no se reproducen en todas partes dentro de un MP4 se recodifican a H.264 con calidad alta.
HEVC del iPhone
Los vídeos del iPhone en Alta eficiencia vienen en HEVC. Tú eliges: mantener el HEVC, rápido y sin pérdida, o convertirlo a H.264, que se reproduce en cualquier navegador.
MP4 listo para la web
El archivo sale con el índice al principio (fast start). En una web, el vídeo empieza a reproducirse antes de descargarse entero.
Nada sale de tu ordenador
El navegador lee y convierte el archivo con WebCodecs. No pasa por ningún servidor, así que puedes convertir material confidencial.
Preguntas frecuentes
¿No encuentras la respuesta que buscas? Consulta nuestro Qué es un códec.
Arrastra el archivo MOV a la zona de arriba y pulsa Convertir a MP4. Un vídeo del iPhone en H.264 pasa en segundos; en HEVC, eliges mantener el códec o convertirlo a H.264.
Igual. Las grabaciones de OBS en MKV suelen llevar vídeo H.264, así que la conversión es solo un cambio de contenedor. Si el MKV tiene varias pistas de audio o subtítulos, el MP4 lleva la pista principal de vídeo y la de audio.
En la copia rápida, no: el vídeo no se recodifica. Cuando hay que cambiar el códec, el vídeo se recodifica a H.264 con calidad alta, y la diferencia no suele notarse.
VP9 comprime más que H.264, así que el mismo vídeo en H.264 puede ocupar más. Para reducir el archivo, pásalo por el compresor de vídeo online.
No. La conversión se hace en tu navegador. El archivo no se envía a Kinescope ni a nadie.
La herramienta usa WebCodecs. Funciona en las versiones actuales de Chrome y Edge; en Safari y Firefox depende de la versión. Si tu navegador no es compatible, la página te avisa antes de empezar.