Codec de vídeo El algoritmo que reduce el vídeo lo bastante para emitirlo en streaming y lo reconstruye en la pantalla del espectador. De él dependen la calidad, el tamaño del archivo y los dispositivos compatibles. Copiar enlace

Un codec es el algoritmo de compresión que reduce el vídeo para almacenarlo y emitirlo, y lo reconstruye al reproducirlo. Los más comunes son H.264, H.265 y AV1: cada uno equilibra de forma distinta eficiencia y compatibilidad.

¿Qué es un codec?

Un codec (codificador–decodificador) es el algoritmo que comprime el vídeo hasta un tamaño manejable para almacenarlo y emitirlo, y lo descomprime para reproducirlo. El vídeo en bruto ocupa muchísimo, demasiado para el streaming, así que todo vídeo que ves en internet ha pasado por un codec.

Un codec y un formato de archivo son cosas distintas. El codec codifica el vídeo y el audio. El contenedor (MP4, MOV, WebM) es el envoltorio que guarda esas pistas codificadas junto con los metadatos y los subtítulos. Un archivo MP4 suele llevar dentro vídeo H.264 y audio AAC: dos codecs en un contenedor.

La elección del codec marca el compromiso central del streaming. Una compresión mejor da archivos más pequeños y un bitrate más bajo con la misma calidad, pero suele costar una codificación más pesada y menos dispositivos compatibles.

Los codecs de vídeo más comunes

Codec También llamado Eficiencia Compatibilidad Notas H.264 AVC Referencia Universal La opción segura H.265 HEVC ~2 × H.264 Amplia Coste de licencias; adecuado para 4K AV1 — La mejor; libre de regalías En aumento Pesado de codificar VP9 — ~H.265; libre de regalías Amplia (web) Habitual en YouTube

H.265 y AV1 logran una calidad parecida con más o menos la mitad del bitrate de H.264. Por eso las grandes plataformas invierten en ellos aunque cuesten más de codificar.

Codecs de audio

El vídeo siempre viaja con un codec de audio, y la lógica de eficiencia frente a compatibilidad es la misma:

Codec Eficiencia Dónde se usa AAC Estándar HLS y la mayor parte del vídeo web; la opción por defecto Opus Mejor a bitrates bajos; libre de regalías WebRTC, WebM MP3 Más antiguo, menos eficiente Sistemas antiguos / solo audio

Igual que con el vídeo, la plataforma elige un codec de audio que el dispositivo pueda decodificar. No lo eliges a mano.

En Kinescope no eliges codec La transcodificación arranca sola al subir el vídeo y produce los codecs de vídeo y audio y las versiones adecuadas. Cada espectador recibe la mejor versión que admite su dispositivo, empaquetada en HLS (y en DASH para DRM) y entregada desde la CDN global. Subes un formato habitual y la plataforma hace el resto. Ver el alojamiento de vídeos

Para saber más