Codec de vídeo
El algoritmo que reduce el vídeo lo bastante para emitirlo en streaming y lo reconstruye en la pantalla del espectador. De él dependen la calidad, el tamaño del archivo y los dispositivos compatibles.
Un codec es el algoritmo de compresión que reduce el vídeo para almacenarlo y emitirlo, y lo reconstruye al reproducirlo. Los más comunes son H.264, H.265 y AV1: cada uno equilibra de forma distinta eficiencia y compatibilidad.
¿Qué es un codec?
Un codec (codificador–decodificador) es el algoritmo que comprime el vídeo hasta un tamaño manejable para almacenarlo y emitirlo, y lo descomprime para reproducirlo. El vídeo en bruto ocupa muchísimo, demasiado para el streaming, así que todo vídeo que ves en internet ha pasado por un codec.
Un codec y un formato de archivo son cosas distintas. El codec codifica el vídeo y el audio. El contenedor (MP4, MOV, WebM) es el envoltorio que guarda esas pistas codificadas junto con los metadatos y los subtítulos. Un archivo MP4 suele llevar dentro vídeo H.264 y audio AAC: dos codecs en un contenedor.
La elección del codec marca el compromiso central del streaming. Una compresión mejor da archivos más pequeños y un bitrate más bajo con la misma calidad, pero suele costar una codificación más pesada y menos dispositivos compatibles.
Los codecs de vídeo más comunes
|Codec
|También llamado
|Eficiencia
|Compatibilidad
|Notas
|H.264
|AVC
|Referencia
|Universal
|La opción segura
|H.265
|HEVC
|~2 × H.264
|Amplia
|Coste de licencias; adecuado para 4K
|AV1
|—
|La mejor; libre de regalías
|En aumento
|Pesado de codificar
|VP9
|—
|~H.265; libre de regalías
|Amplia (web)
|Habitual en YouTube
H.265 y AV1 logran una calidad parecida con más o menos la mitad del bitrate de H.264. Por eso las grandes plataformas invierten en ellos aunque cuesten más de codificar.
Codecs de audio
El vídeo siempre viaja con un codec de audio, y la lógica de eficiencia frente a compatibilidad es la misma:
|Codec
|Eficiencia
|Dónde se usa
|AAC
|Estándar
|HLS y la mayor parte del vídeo web; la opción por defecto
|Opus
|Mejor a bitrates bajos; libre de regalías
|WebRTC, WebM
|MP3
|Más antiguo, menos eficiente
|Sistemas antiguos / solo audio
Igual que con el vídeo, la plataforma elige un codec de audio que el dispositivo pueda decodificar. No lo eliges a mano.
Para saber más
- Video codec — Wikipedia (en inglés): un resumen independiente de cualquier proveedor.
- Alliance for Open Media — AV1: el proyecto del codec AV1.
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