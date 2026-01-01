Codec de vídeo

El algoritmo que reduce el vídeo lo bastante para emitirlo en streaming y lo reconstruye en la pantalla del espectador. De él dependen la calidad, el tamaño del archivo y los dispositivos compatibles.

Actualizado: mayo de 2026 5 min de lectura Codificación

Un codec es el algoritmo de compresión que reduce el vídeo para almacenarlo y emitirlo, y lo reconstruye al reproducirlo. Los más comunes son H.264, H.265 y AV1: cada uno equilibra de forma distinta eficiencia y compatibilidad.

¿Qué es un codec?

Un codec (codificador–decodificador) es el algoritmo que comprime el vídeo hasta un tamaño manejable para almacenarlo y emitirlo, y lo descomprime para reproducirlo. El vídeo en bruto ocupa muchísimo, demasiado para el streaming, así que todo vídeo que ves en internet ha pasado por un codec.

Un codec y un formato de archivo son cosas distintas. El codec codifica el vídeo y el audio. El contenedor (MP4, MOV, WebM) es el envoltorio que guarda esas pistas codificadas junto con los metadatos y los subtítulos. Un archivo MP4 suele llevar dentro vídeo H.264 y audio AAC: dos codecs en un contenedor.

La elección del codec marca el compromiso central del streaming. Una compresión mejor da archivos más pequeños y un bitrate más bajo con la misma calidad, pero suele costar una codificación más pesada y menos dispositivos compatibles.

Los codecs de vídeo más comunes

CodecTambién llamadoEficienciaCompatibilidadNotas
H.264AVCReferenciaUniversalLa opción segura
H.265HEVC~2 × H.264AmpliaCoste de licencias; adecuado para 4K
AV1La mejor; libre de regalíasEn aumentoPesado de codificar
VP9~H.265; libre de regalíasAmplia (web)Habitual en YouTube

H.265 y AV1 logran una calidad parecida con más o menos la mitad del bitrate de H.264. Por eso las grandes plataformas invierten en ellos aunque cuesten más de codificar.

Codecs de audio

El vídeo siempre viaja con un codec de audio, y la lógica de eficiencia frente a compatibilidad es la misma:

CodecEficienciaDónde se usa
AACEstándarHLS y la mayor parte del vídeo web; la opción por defecto
OpusMejor a bitrates bajos; libre de regalíasWebRTC, WebM
MP3Más antiguo, menos eficienteSistemas antiguos / solo audio

Igual que con el vídeo, la plataforma elige un codec de audio que el dispositivo pueda decodificar. No lo eliges a mano.

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Transcodificación

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Denis Konnov

Escrito por

Denis Konnov Verificado

CMO de Kinescope

Denis dirige el marketing y los contenidos de Kinescope y trabaja de cerca con los ingenieros de la plataforma. El equipo que desarrolla la infraestructura de streaming, codificación y entrega por CDN de Kinescope revisa y actualiza este glosario.

Preguntas frecuentes

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El codec comprime y descomprime las pistas de vídeo y audio (H.264, H.265, AV1). El contenedor, como MP4, MOV o WebM, es el envoltorio del archivo: guarda esas pistas codificadas junto con los metadatos y los subtítulos. Un archivo MP4, por ejemplo, suele llevar vídeo H.264 y audio AAC.

H.264 (AVC) es la opción segura: lo reproduce cualquier dispositivo y comprime lo suficiente para casi todo. H.265 (HEVC) y AV1 logran una calidad parecida con más o menos la mitad de bitrate y ahorran ancho de banda, pero funcionan en menos dispositivos y cuestan más de codificar. La mayoría de plataformas transcodifica a varios codecs para que cada espectador reciba el mejor que admite su dispositivo.

En compresión, sí: H.265 (HEVC) da una calidad parecida con más o menos la mitad de bitrate, lo que reduce los costes de almacenamiento y entrega. A cambio, la codificación y las licencias cuestan más, y lo admiten algo menos de dispositivos. AV1 comprime todavía mejor y no paga regalías, pero es más pesado de codificar.

AV1 es un codec de vídeo moderno y libre de regalías, desarrollado por la Alliance for Open Media. Comprime mejor que H.265 y no exige licencias, por eso lo adoptan las grandes plataformas de streaming. El precio es una codificación bastante más pesada. El soporte en dispositivos y navegadores crece de forma constante.
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