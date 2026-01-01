Transcodificación de vídeo
Convertir un vídeo subido en las varias versiones de calidad que necesita un stream adaptativo. Es el paso que permite una reproducción fluida para cada espectador.
La transcodificación convierte un archivo subido en una escalera de resoluciones y bitrates. Así el mismo vídeo se reproduce sin cortes en un móvil con 3G y en una tele con fibra.
¿Qué es la transcodificación?
La transcodificación es el proceso de volver a codificar un vídeo ya codificado en versiones distintas, cambiando el codec, la resolución o el bitrate. En streaming, consiste en tomar un archivo subido y producir varias versiones de él, para que el reproductor cambie de nivel de calidad cuando cambian las condiciones de la red.
Se confunde con facilidad con la codificación. La codificación comprime por primera vez un vídeo en bruto a un formato. La transcodificación toma ese archivo comprimido y lo vuelve a codificar en nuevas variantes. Cuando subes un MP4 terminado a una plataforma de vídeo, lo que ocurre después es transcodificación.
Sin transcodificación solo podrías entregar una calidad fija, que se corta en conexiones lentas y se ve borrosa en las rápidas. Es el paso que hace posible el streaming con bitrate adaptativo.
Cómo funciona la transcodificación
Una transcodificación para streaming convierte un archivo en un paquete listo para emitir: decodifica el original, crea una escalera de versiones, la segmenta y empaqueta, y la publica en los servidores perimetrales.
Paso a paso:
El archivo subido se decodifica de vuelta a fotogramas en bruto para recodificarlo limpiamente. Partir del original, y no de una versión ya comprimida, mantiene la calidad.
Cada peldaño se recodifica con una resolución y un bitrate objetivo, por ejemplo 1080p, 720p, 480p y 360p. Un original en 4K añade un peldaño de 2160p. La escalera se ajusta al original, así que nada se reescala hacia arriba.
Cada versión se corta en segmentos cortos y se empaqueta para los protocolos de entrega, HLS y DASH, con un manifiesto que enumera cada versión y cada segmento.
Las versiones empaquetadas se envían a una CDN para que los espectadores reciban el vídeo desde un servidor perimetral cercano. Con la transcodificación en paralelo, la reproducción puede empezar con la primera versión lista mientras terminan las superiores.
Codificación frente a transcodificación
|Aspecto
|Codificación
|Transcodificación
|Entrada
|Vídeo en bruto / sin comprimir
|Archivo ya codificado
|Objetivo
|Comprimir por primera vez
|Recodificar en nuevas variantes
|Resultado
|Un archivo comprimido
|Varias versiones / formatos
|Dónde ocurre en streaming
|Cámara, editor, exportación
|En la plataforma, tras la subida
Cada peldaño de la escalera es una recodificación completa con su propio bitrate. Comprueba cómo crecen el almacenamiento y el ancho de banda a lo largo de la escalera:
Para saber más
- Transcodificación — Wikipedia: un resumen independiente de cualquier proveedor.
- Apple — HTTP Live Streaming (en inglés): contexto de empaquetado y entrega para lo que produce la transcodificación.
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