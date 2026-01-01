Transcodificación de vídeo

Convertir un vídeo subido en las varias versiones de calidad que necesita un stream adaptativo. Es el paso que permite una reproducción fluida para cada espectador.

Actualizado: mayo de 2026 5 min de lectura Codificación

La transcodificación convierte un archivo subido en una escalera de resoluciones y bitrates. Así el mismo vídeo se reproduce sin cortes en un móvil con 3G y en una tele con fibra.

¿Qué es la transcodificación?

La transcodificación es el proceso de volver a codificar un vídeo ya codificado en versiones distintas, cambiando el codec, la resolución o el bitrate. En streaming, consiste en tomar un archivo subido y producir varias versiones de él, para que el reproductor cambie de nivel de calidad cuando cambian las condiciones de la red.

Se confunde con facilidad con la codificación. La codificación comprime por primera vez un vídeo en bruto a un formato. La transcodificación toma ese archivo comprimido y lo vuelve a codificar en nuevas variantes. Cuando subes un MP4 terminado a una plataforma de vídeo, lo que ocurre después es transcodificación.

Sin transcodificación solo podrías entregar una calidad fija, que se corta en conexiones lentas y se ve borrosa en las rápidas. Es el paso que hace posible el streaming con bitrate adaptativo.

Cómo funciona la transcodificación

Una transcodificación para streaming convierte un archivo en un paquete listo para emitir: decodifica el original, crea una escalera de versiones, la segmenta y empaqueta, y la publica en los servidores perimetrales.

El proceso de transcodificación

Subida Archivo original
Transcodificación Escalera de versiones Segmentación Fragmentos de 2–6 s Manifiesto .m3u8 / .mpd Reproductor Reproducción adaptativa
La transcodificación está entre la subida y el reproductor: produce todas las versiones entre las que cambiará el stream adaptativo.

Paso a paso:

Decodificar el original

El archivo subido se decodifica de vuelta a fotogramas en bruto para recodificarlo limpiamente. Partir del original, y no de una versión ya comprimida, mantiene la calidad.

Crear la escalera de versiones

Cada peldaño se recodifica con una resolución y un bitrate objetivo, por ejemplo 1080p, 720p, 480p y 360p. Un original en 4K añade un peldaño de 2160p. La escalera se ajusta al original, así que nada se reescala hacia arriba.

Segmentar y empaquetar

Cada versión se corta en segmentos cortos y se empaqueta para los protocolos de entrega, HLS y DASH, con un manifiesto que enumera cada versión y cada segmento.

Publicar en la CDN

Las versiones empaquetadas se envían a una CDN para que los espectadores reciban el vídeo desde un servidor perimetral cercano. Con la transcodificación en paralelo, la reproducción puede empezar con la primera versión lista mientras terminan las superiores.

Codificación frente a transcodificación

AspectoCodificaciónTranscodificación
EntradaVídeo en bruto / sin comprimirArchivo ya codificado
ObjetivoComprimir por primera vezRecodificar en nuevas variantes
ResultadoUn archivo comprimidoVarias versiones / formatos
Dónde ocurre en streamingCámara, editor, exportaciónEn la plataforma, tras la subida

Cada peldaño de la escalera es una recodificación completa con su propio bitrate. Comprueba cómo crecen el almacenamiento y el ancho de banda a lo largo de la escalera:

Tamaño y ancho de banda por versión

Resolución
Codec

Tamaño estimado

Conexión necesaria

Estimación para una sola versión con el bitrate recomendado. La entrega adaptativa real almacena la escalera completa, y Kinescope la crea y la sirve por ti.

Para saber más

Sigue leyendo

Códec

El algoritmo que comprime y descomprime el vídeo. H.264, H.265 (HEVC) y AV1 son los más habituales en el streaming actual.

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Bitrate

La cantidad de datos por segundo de vídeo. Más bitrate significa más detalle y un archivo más pesado; es la palanca principal de…

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Resolución de vídeo

Las dimensiones en píxeles de un fotograma: 480p, 720p, 1080p, 2160p (4K). Determinan la nitidez de la imagen en cada pantalla.

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Denis Konnov

Escrito por

Denis Konnov Verificado

CMO de Kinescope

Denis dirige el marketing y los contenidos de Kinescope y trabaja de cerca con los ingenieros de la plataforma. El equipo que desarrolla la infraestructura de streaming, codificación y entrega por CDN de Kinescope revisa y actualiza este glosario.

Preguntas frecuentes

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La codificación convierte por primera vez un vídeo en bruto o sin comprimir a un formato comprimido. La transcodificación toma un archivo ya codificado y lo vuelve a codificar con otro codec, otra resolución u otro bitrate. En streaming, «transcodificar» suele significar crear, a partir de un solo archivo subido, las varias versiones que necesita un stream adaptativo.

El streaming adaptativo necesita varias versiones del mismo vídeo con distintas resoluciones y bitrates para que el reproductor cambie la calidad según la conexión de cada espectador. La transcodificación produce esa escalera de versiones. Sin ella solo podrías servir una calidad fija, que se corta en conexiones lentas y se ve borrosa en las rápidas.

Una escalera de transcodificación (o de bitrates) es el conjunto de versiones que se generan a partir de un original, por ejemplo 1080p, 720p, 480p y 360p, cada una con un bitrate objetivo. El reproductor elige un peldaño según el ancho de banda en tiempo real. Las plataformas ajustan la escalera a la resolución del original para no desperdiciar almacenamiento.

Cada recodificación tiene pérdidas, así que una transcodificación mal configurada puede restar calidad. Bien hecha, con codecs modernos y bitrates objetivo razonables, la pérdida no se nota, y la ganancia (reproducción adaptativa fluida para cada espectador) pesa mucho más. Kinescope transcodifica a partir de tu archivo original para mantener la calidad.
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