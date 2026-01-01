Transcodificación de vídeo Convertir un vídeo subido en las varias versiones de calidad que necesita un stream adaptativo. Es el paso que permite una reproducción fluida para cada espectador. Copiar enlace

La transcodificación convierte un archivo subido en una escalera de resoluciones y bitrates. Así el mismo vídeo se reproduce sin cortes en un móvil con 3G y en una tele con fibra.

¿Qué es la transcodificación?

La transcodificación es el proceso de volver a codificar un vídeo ya codificado en versiones distintas, cambiando el codec, la resolución o el bitrate. En streaming, consiste en tomar un archivo subido y producir varias versiones de él, para que el reproductor cambie de nivel de calidad cuando cambian las condiciones de la red.

Se confunde con facilidad con la codificación. La codificación comprime por primera vez un vídeo en bruto a un formato. La transcodificación toma ese archivo comprimido y lo vuelve a codificar en nuevas variantes. Cuando subes un MP4 terminado a una plataforma de vídeo, lo que ocurre después es transcodificación.

Sin transcodificación solo podrías entregar una calidad fija, que se corta en conexiones lentas y se ve borrosa en las rápidas. Es el paso que hace posible el streaming con bitrate adaptativo.

Cómo funciona la transcodificación

Una transcodificación para streaming convierte un archivo en un paquete listo para emitir: decodifica el original, crea una escalera de versiones, la segmenta y empaqueta, y la publica en los servidores perimetrales.

Paso a paso:

Decodificar el original El archivo subido se decodifica de vuelta a fotogramas en bruto para recodificarlo limpiamente. Partir del original, y no de una versión ya comprimida, mantiene la calidad. Crear la escalera de versiones Cada peldaño se recodifica con una resolución y un bitrate objetivo, por ejemplo 1080p, 720p, 480p y 360p. Un original en 4K añade un peldaño de 2160p. La escalera se ajusta al original, así que nada se reescala hacia arriba. Segmentar y empaquetar Cada versión se corta en segmentos cortos y se empaqueta para los protocolos de entrega, HLS y DASH, con un manifiesto que enumera cada versión y cada segmento. Publicar en la CDN Las versiones empaquetadas se envían a una CDN para que los espectadores reciban el vídeo desde un servidor perimetral cercano. Con la transcodificación en paralelo, la reproducción puede empezar con la primera versión lista mientras terminan las superiores.

Subes una vez y Kinescope crea toda la escalera Sube MP4, MOV, MKV, WebM y la mayoría de formatos hasta 4K. Kinescope decodifica el original, crea la escalera completa de versiones, empaqueta HLS y DASH y deja la biblioteca procesada en tu gestor de vídeos, lista para insertar en minutos y sin ajustes de codificación que gestionar. Ver el alojamiento de vídeos

Codificación frente a transcodificación

Aspecto Codificación Transcodificación Entrada Vídeo en bruto / sin comprimir Archivo ya codificado Objetivo Comprimir por primera vez Recodificar en nuevas variantes Resultado Un archivo comprimido Varias versiones / formatos Dónde ocurre en streaming Cámara, editor, exportación En la plataforma, tras la subida

Cada peldaño de la escalera es una recodificación completa con su propio bitrate. Comprueba cómo crecen el almacenamiento y el ancho de banda a lo largo de la escalera:

Tamaño y ancho de banda por versión Resolución 480p 720p 1080p 4K Codec H.264 H.265 · AV1 Duración 10 min Tamaño estimado — Conexión necesaria — Estimación para una sola versión con el bitrate recomendado. La entrega adaptativa real almacena la escalera completa, y Kinescope la crea y la sirve por ti.

Con protección incluida Transcodifica directamente a un empaquetado con DRM La misma transcodificación que crea tu escalera puede empaquetarla cifrada, en DASH con Widevine, FairPlay y PlayReady, para que una copia descargada no se pueda reproducir. No hay que montar un proceso aparte. Ver el DRM para vídeo

Para saber más

Transcodificación — Wikipedia: un resumen independiente de cualquier proveedor.

Apple — HTTP Live Streaming (en inglés): contexto de empaquetado y entrega para lo que produce la transcodificación.