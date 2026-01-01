Bitrate (tasa de bits)

Cuántos datos lleva cada segundo de vídeo. Es lo que más influye en la nitidez de la imagen y en lo que cuesta el ancho de banda.

Actualizado: mayo de 2026 5 min de lectura Codificación

El bitrate es cuántos bits se gastan en cada segundo de vídeo. Si lo subes, la imagen gana nitidez, pero crecen el archivo y la factura de ancho de banda. Si lo bajas, el archivo encoge, pero la imagen puede pixelarse.

¿Qué es el bitrate?

El bitrate, o tasa de bits, es la cantidad de datos que representa un segundo de vídeo. Se mide en bits por segundo, normalmente en kilobits (kbps) o megabits (Mbps). Un bitrate más alto gasta más datos por segundo: suele dar más detalle y un archivo más grande. Un bitrate más bajo da un archivo más pequeño, que se ve borroso o pixelado si lo bajas demasiado.

Es la palanca principal de la calidad en streaming. Dos vídeos con la misma resolución pueden verse muy distintos según el bitrate: un clip 1080p con poco bitrate muestra artefactos de compresión, y el mismo clip con un bitrate suficiente se ve nítido. El codec también cuenta: los codecs modernos consiguen la misma calidad con menos bitrate.

Bitrate recomendado por resolución

Bitrates objetivo habituales en el sector para codificar en H.264 (AVC). H.265 y AV1 logran una calidad parecida con más o menos la mitad de estos valores.

ResoluciónNombreBitrate mínimoRecomendado
360pSD300 kbps500–800 kbps
480pSD600 kbps1–1,5 Mbps
720pHD 1,5 Mbps2,5–4 Mbps
1080pFull HD 3 Mbps5–8 Mbps
2160p4K10 Mbps15–25 Mbps

Las filas resaltadas son el punto óptimo para la mayoría del público.

Bitrate y tamaño del archivo

El bitrate también decide cuánto pesa un vídeo y, por tanto, cuánto cuesta almacenarlo y entregarlo. La regla práctica es sencilla:

Cálculo aproximado

Tamaño del archivo ≈ bitrate × duración ÷ 8. Un vídeo de 10 minutos (600 s) a 5 Mbps suma unos 5 × 600 = 3000 megabits. Divide entre 8 para pasar a bytes y obtienes unos 375 MB. El bitrate variable y la pista de audio mueven la cifra real, pero así compruebas el almacenamiento y el ancho de banda antes de comprometerte.

Por eso el streaming adaptativo ahorra dinero a escala: un espectador con conexión lenta recibe una versión de menor bitrate y descarga muchos menos datos que uno que ve 1080p completo. La factura de entrega sigue a los bits que realmente se envían.

CBR frente a VBR, y streaming adaptativo

El bitrate constante (CBR) mantiene la misma tasa de datos durante todo el vídeo. Es predecible, pero desperdicia datos en escenas simples y puede quedarse corto en las complejas. El bitrate variable (VBR) gasta más en escenas complejas y menos en las simples, y da más calidad por megabyte.

El streaming con bitrate adaptativo añade otra capa. El vídeo se codifica en varios bitrates (una escalera de versiones) y el reproductor cambia entre versiones completas en tiempo real según el ancho de banda de cada espectador. Así evita el buffering en conexiones lentas y da la máxima calidad en las rápidas.

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Denis Konnov

Escrito por

Denis Konnov Verificado

CMO de Kinescope

Denis dirige el marketing y los contenidos de Kinescope y trabaja de cerca con los ingenieros de la plataforma. El equipo que desarrolla la infraestructura de streaming, codificación y entrega por CDN de Kinescope revisa y actualiza este glosario.

Preguntas frecuentes

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Con H.264 en 1080p, el objetivo recomendado ronda los 5–8 Mbps, con un mínimo de unos 3 Mbps. 720p se mueve en 2,5–4 Mbps, 480p en 1–1,5 Mbps y 4K en 15–25 Mbps. H.265 y AV1 logran una calidad parecida con más o menos la mitad.

Hasta cierto punto. Más bitrate da más detalle y un archivo más grande. A partir de un nivel el ojo deja de notar la diferencia, pero el archivo y el coste de ancho de banda siguen creciendo. El objetivo es el bitrate más bajo que todavía se ve bien para una resolución y un codec concretos: eso busca una escalera de versiones bien hecha.

La resolución son las dimensiones del fotograma en píxeles (720p, 1080p, 4K). El bitrate es cuántos datos se gastan cada segundo en describir esos píxeles. Un vídeo 1080p con un bitrate demasiado bajo se ve pixelado pese a su resolución. Para una imagen nítida tienen que encajar los dos.

El bitrate constante (CBR) mantiene la misma tasa de datos de principio a fin: es predecible, pero desperdicia datos en escenas simples. El bitrate variable (VBR) gasta más en escenas complejas y menos en las simples, y da más calidad por megabyte. El streaming adaptativo añade una capa más: el reproductor también cambia entre versiones completas según el ancho de banda.
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