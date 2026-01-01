Bitrate (tasa de bits) Cuántos datos lleva cada segundo de vídeo. Es lo que más influye en la nitidez de la imagen y en lo que cuesta el ancho de banda. Copiar enlace

El bitrate es cuántos bits se gastan en cada segundo de vídeo. Si lo subes, la imagen gana nitidez, pero crecen el archivo y la factura de ancho de banda. Si lo bajas, el archivo encoge, pero la imagen puede pixelarse.

¿Qué es el bitrate?

El bitrate, o tasa de bits, es la cantidad de datos que representa un segundo de vídeo. Se mide en bits por segundo, normalmente en kilobits (kbps) o megabits (Mbps). Un bitrate más alto gasta más datos por segundo: suele dar más detalle y un archivo más grande. Un bitrate más bajo da un archivo más pequeño, que se ve borroso o pixelado si lo bajas demasiado.

Es la palanca principal de la calidad en streaming. Dos vídeos con la misma resolución pueden verse muy distintos según el bitrate: un clip 1080p con poco bitrate muestra artefactos de compresión, y el mismo clip con un bitrate suficiente se ve nítido. El codec también cuenta: los codecs modernos consiguen la misma calidad con menos bitrate.

Bitrate recomendado por resolución

Bitrates objetivo habituales en el sector para codificar en H.264 (AVC). H.265 y AV1 logran una calidad parecida con más o menos la mitad de estos valores.

Resolución Nombre Bitrate mínimo Recomendado 360p SD 300 kbps 500–800 kbps 480p SD 600 kbps 1–1,5 Mbps 720p HD 1,5 Mbps 2,5–4 Mbps 1080p Full HD 3 Mbps 5–8 Mbps 2160p 4K 10 Mbps 15–25 Mbps

Las filas resaltadas son el punto óptimo para la mayoría del público.

Bitrate y tamaño del archivo

El bitrate también decide cuánto pesa un vídeo y, por tanto, cuánto cuesta almacenarlo y entregarlo. La regla práctica es sencilla:

Cálculo aproximado Tamaño del archivo ≈ bitrate × duración ÷ 8. Un vídeo de 10 minutos (600 s) a 5 Mbps suma unos 5 × 600 = 3000 megabits. Divide entre 8 para pasar a bytes y obtienes unos 375 MB. El bitrate variable y la pista de audio mueven la cifra real, pero así compruebas el almacenamiento y el ancho de banda antes de comprometerte.

Por eso el streaming adaptativo ahorra dinero a escala: un espectador con conexión lenta recibe una versión de menor bitrate y descarga muchos menos datos que uno que ve 1080p completo. La factura de entrega sigue a los bits que realmente se envían.

CBR frente a VBR, y streaming adaptativo

El bitrate constante (CBR) mantiene la misma tasa de datos durante todo el vídeo. Es predecible, pero desperdicia datos en escenas simples y puede quedarse corto en las complejas. El bitrate variable (VBR) gasta más en escenas complejas y menos en las simples, y da más calidad por megabyte.

El streaming con bitrate adaptativo añade otra capa. El vídeo se codifica en varios bitrates (una escalera de versiones) y el reproductor cambia entre versiones completas en tiempo real según el ancho de banda de cada espectador. Así evita el buffering en conexiones lentas y da la máxima calidad en las rápidas.

En Kinescope nunca fijas un bitrate La transcodificación crea automáticamente, a partir de tu archivo original, una escalera completa de versiones por resolución y bitrate. El reproductor adaptativo entrega a cada espectador la que le corresponde a través de la CDN. Subes el vídeo una vez, cada espectador recibe un bitrate adecuado para su conexión y pagas por los bits que realmente se entregan. Ver el alojamiento de vídeos

Para saber más

Tasa de bits — Wikipedia: un resumen independiente de cualquier proveedor.