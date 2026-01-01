Bitrate (tasa de bits)
Cuántos datos lleva cada segundo de vídeo. Es lo que más influye en la nitidez de la imagen y en lo que cuesta el ancho de banda.
El bitrate es cuántos bits se gastan en cada segundo de vídeo. Si lo subes, la imagen gana nitidez, pero crecen el archivo y la factura de ancho de banda. Si lo bajas, el archivo encoge, pero la imagen puede pixelarse.
¿Qué es el bitrate?
El bitrate, o tasa de bits, es la cantidad de datos que representa un segundo de vídeo. Se mide en bits por segundo, normalmente en kilobits (kbps) o megabits (Mbps). Un bitrate más alto gasta más datos por segundo: suele dar más detalle y un archivo más grande. Un bitrate más bajo da un archivo más pequeño, que se ve borroso o pixelado si lo bajas demasiado.
Es la palanca principal de la calidad en streaming. Dos vídeos con la misma resolución pueden verse muy distintos según el bitrate: un clip 1080p con poco bitrate muestra artefactos de compresión, y el mismo clip con un bitrate suficiente se ve nítido. El codec también cuenta: los codecs modernos consiguen la misma calidad con menos bitrate.
Bitrate recomendado por resolución
Bitrates objetivo habituales en el sector para codificar en H.264 (AVC). H.265 y AV1 logran una calidad parecida con más o menos la mitad de estos valores.
|Resolución
|Nombre
|Bitrate mínimo
|Recomendado
|360p
|SD
|300 kbps
|500–800 kbps
|480p
|SD
|600 kbps
|1–1,5 Mbps
|720p
|HD
|1,5 Mbps
|2,5–4 Mbps
|1080p
|Full HD
|3 Mbps
|5–8 Mbps
|2160p
|4K
|10 Mbps
|15–25 Mbps
Las filas resaltadas son el punto óptimo para la mayoría del público.
Bitrate y tamaño del archivo
El bitrate también decide cuánto pesa un vídeo y, por tanto, cuánto cuesta almacenarlo y entregarlo. La regla práctica es sencilla:
Cálculo aproximado
Tamaño del archivo ≈ bitrate × duración ÷ 8. Un vídeo de 10 minutos (600 s) a 5 Mbps suma unos 5 × 600 = 3000 megabits. Divide entre 8 para pasar a bytes y obtienes unos 375 MB. El bitrate variable y la pista de audio mueven la cifra real, pero así compruebas el almacenamiento y el ancho de banda antes de comprometerte.
Por eso el streaming adaptativo ahorra dinero a escala: un espectador con conexión lenta recibe una versión de menor bitrate y descarga muchos menos datos que uno que ve 1080p completo. La factura de entrega sigue a los bits que realmente se envían.
CBR frente a VBR, y streaming adaptativo
El bitrate constante (CBR) mantiene la misma tasa de datos durante todo el vídeo. Es predecible, pero desperdicia datos en escenas simples y puede quedarse corto en las complejas. El bitrate variable (VBR) gasta más en escenas complejas y menos en las simples, y da más calidad por megabyte.
El streaming con bitrate adaptativo añade otra capa. El vídeo se codifica en varios bitrates (una escalera de versiones) y el reproductor cambia entre versiones completas en tiempo real según el ancho de banda de cada espectador. Así evita el buffering en conexiones lentas y da la máxima calidad en las rápidas.
Para saber más
- Tasa de bits — Wikipedia: un resumen independiente de cualquier proveedor.
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