720p Alta definición de 720 píxeles de alto: 1280 × 720 en 16:9. Es el primer peldaño de HD y, durante años, fue el estándar práctico del vídeo web antes de que se impusiera 1080p. Copiar enlace

720p es vídeo en alta definición de 1280 × 720 píxeles: el primer peldaño de HD. Es suficientemente nítido para una persona hablando a cámara, demasiado blando para grabaciones de pantalla densas, y gasta aproximadamente la mitad de datos que 1080p.

¿Qué es 720p?

720p es vídeo con 720 líneas horizontales de píxeles dibujadas de forma progresiva: 1280 × 720 en el formato estándar 16:9. Es la resolución más baja que cuenta como alta definición, y por eso los televisores vendidos como «HD ready», y no como «Full HD», llegaban hasta aquí.

Frente a 480p es un salto real: 2,25 veces los píxeles y el primer tamaño en el que el texto en pantalla se lee. Frente a 1080p, la distancia es el mismo múltiplo, pero en un móvil se nota mucho menos.

Dimensiones de 720p

La altura es fija: 720. El ancho sigue la relación de aspecto del original.

Formato Dimensiones Píxeles por fotograma Notas Panorámico 16:9 1280 × 720 921.600 El estándar de la web y la televisión Vertical 9:16 720 × 1280 921.600 Formatos para móvil y redes sociales 4:3 antiguo 960 × 720 691.200 Poco habitual fuera del material de archivo

A diferencia de 480p, 720p no necesita redondeos: 1280 y 720 se dividen exactamente entre 16, así que todos los codificadores coinciden en las cifras.

Ancho de banda y datos

Codificado en H.264, 720p suele necesitar 2,5–4 Mbps según el movimiento: unos 1,1–1,8 GB por hora de visualización. Es aproximadamente el doble de lo que cuesta 480p y la mitad que 1080p.

Un códec moderno cambia las cuentas: H.265 o AV1 logran el mismo aspecto con alrededor de la mitad de bitrate, a cambio de una codificación más lenta y menos dispositivos compatibles.

720p frente al resto de la escalera

Etiqueta Dimensiones Píxeles Frente a 480p 360p 640 × 360 230.400 0,56× 480p (SD) 854 × 480 409.920 — 720p (HD) 1280 × 720 921.600 2,25× 1080p (Full HD) 1920 × 1080 2.073.600 5,06× 2160p (4K) 3840 × 2160 8.294.400 20,2×

El paso de 480p a 720p es el que más notan los espectadores. Por encima de 1080p, la mejora cae salvo en pantallas grandes vistas de cerca.

Cuándo 720p es el objetivo correcto

Una persona hablando a cámara Entrevistas, webinars y lecciones solo con cámara se ven bien en 720p: no hay detalle fino que los píxeles extra puedan resolver. Público que ve en el móvil En un móvil sostenido con el brazo extendido, la mayoría no distingue 720p de 1080p, y el archivo más pequeño arranca antes. Entrega con ancho de banda limitado Grandes audiencias en directo o conexiones con datos limitados, donde reducir el bitrate a la mitad importa más que el último incremento de nitidez.

Se queda corto en el trabajo de detalle: las grabaciones de pantalla con código, hojas de cálculo o interfaces densas siguen pidiendo 1080p, porque en 720p el texto fino empieza a romperse. Para ese contenido, trata 720p como peldaño de reserva.

Lo que cuesta de verdad una hora en 720p

Las cifras de ancho de banda de arriba acaban como una línea en la factura, y esa suele ser la decisión que nadie toma a propósito. A 2,5–4 Mbps, una hora de 720p mueve unos 1,1–1,8 GB. Con entrega de pago por uso a 0,03 € por GB, son unos 3–5 céntimos por hora de visualización.

Si mil alumnos hacen un curso de diez horas, el mismo catálogo cuesta unos 330–540 € de entrega en 720p, frente a 660–1080 € en 1080p. En lecciones de una persona hablando a cámara, donde los píxeles extra no resuelven nada, esa diferencia solo engorda la factura.

Lo contrario también conviene decirlo: limitar a todos a 720p para ahorrar es la palanca equivocada en una plataforma adaptativa, porque los espectadores con mala conexión ya reciben un peldaño inferior. Solo quitarías calidad a quienes podían recibir más.

Cuando el DRM decide el peldaño por ti

Hay un caso que sorprende a los equipos que activan la protección: algunos espectadores dejan de recibir 720p, y nada en los ajustes de codificación lo ha provocado.

Widevine clasifica los dispositivos según dónde se descifra el contenido. Los dispositivos L1, con descifrado por hardware, reproducen la escalera completa; los L3 descifran por software, y las políticas de contenido suelen limitarlos a 480p o 540p. Un móvil Android antiguo o un Chrome de escritorio sin soporte por hardware es L3, así que en una biblioteca protegida con DRM nunca se le ofrecerá 720p.

Esto importa cuando tu público son los alumnos de un curso: una política estricta protege un curso que ningún estudio ha licenciado, mientras un alumno con un móvil de hace tres años ve una lección más borrosa de lo que permitiría su conexión. Conoce el mecanismo antes de heredar la configuración por defecto de una cadena de televisión.

Kinescope sirve 720p solo a los espectadores que lo necesitan Nunca eliges 720p a mano. La transcodificación crea la escalera completa a partir de tu original, y el reproductor adaptativo sirve 720p a través de la CDN a los espectadores cuya conexión encaja con ese peldaño, y sube más cuando puede. Ver el alojamiento de vídeos

Más información

720p — Wikipedia: una visión general sin relación con ningún proveedor.

Resolución: la escalera completa, de 360p a 4K.

480p y 1080p: los peldaños a cada lado.