HD (alta definición) Alta definición: vídeo de 720p (1280 × 720) en adelante; 1080p se conoce como Full HD. Es la calidad por defecto de la mayoría del vídeo web y de cursos, y el punto en el que el texto en pantalla por fin se mantiene nítido. Copiar enlace

HD, o alta definición, es cualquier vídeo de 720p o más, y 1080p se conoce como Full HD. Es la calidad a la que apunta la mayoría del vídeo web y de cursos, y el nivel en el que el texto en pantalla por fin se mantiene nítido.

¿Qué es la alta definición?

HD, alta definición, es el vídeo de 720p (1280 × 720) o más. 720p es el punto de entrada (por eso los televisores antiguos se vendían como «HD ready»), y 1080p (1920 × 1080) es Full HD, la resolución a la que apunta en la práctica la mayoría del vídeo web.

La etiqueta separa el vídeo moderno de la época de la televisión y el DVD en definición estándar, que queda por debajo. Por encima de HD está 4K (2160p), que parte del marketing llama Ultra HD.

HD en la escalera de resoluciones

HD es una franja que abarca dos cifras: los dos peldaños en los que más vídeo se ve.

Etiqueta Resolución Nivel Píxeles 480p 854 × 480 SD 409.920 720p 1280 × 720 HD 921.600 1080p 1920 × 1080 Full HD 2.073.600 2160p 3840 × 2160 4K / UHD 8.294.400

720p y 1080p son HD; 1080p es, en concreto, «Full HD». Por debajo está SD; por encima, 4K.

HD frente a SD y 4K

HD es el punto óptimo: un salto claro respecto a SD, sin el coste en ancho de banda de 4K, que la mayoría de las pantallas no pueden aprovechar.

Nivel Resolución Píxeles Datos por hora SD 480p 409.920 ≈450–900 MB HD 720p 921.600 ≈1,1–1,8 GB Full HD 1080p 2.073.600 ≈2,25–3,6 GB 4K 2160p 8.294.400 ≈9–16 GB

El salto de SD a HD es el que notan los espectadores; el de HD a 4K solo se ve en pantallas grandes vistas de cerca. Para la mayoría de los cursos, webinars y vídeos de ventas, el objetivo correcto es Full HD.

Lo que cuesta entregar HD

Con H.264, 720p necesita unos 2,5–4 Mbps, y 1080p, 5–8 Mbps: alrededor de 1,1–1,8 GB y 2,25–3,6 GB por hora, respectivamente. Un códec moderno (H.265 o AV1) mantiene el mismo aspecto con aproximadamente la mitad de bitrate.

Aun así, no eliges una sola cifra: el bitrate adaptativo codifica varias versiones HD y el reproductor cambia entre ellas según varía la conexión.

Por qué «HD» es una mala promesa

HD abarca dos peldaños, y entregar uno cuesta el doble que el otro. 720p ronda 1,1–1,8 GB por hora, y 1080p, 2,25–3,6 GB: unos 3–5 céntimos frente a 7–11 céntimos por hora de visualización a 0,03 € por GB.

Por eso «entregamos en HD» no es una especificación. En un contrato o en una licitación puede significar cualquiera de los dos peldaños, y en un catálogo grande la diferencia es pagar una factura de entrega o dos. Escribe la cifra: 720p o 1080p.

La misma ambigüedad aparece al revés cuando hay protección. Una política de DRM que exige Widevine L1 para 1080p seguirá sirviendo 720p a los dispositivos que descifran por software: las dos cosas son «HD», y el espectador recibe la menor.

Kinescope crea todas las versiones HD a partir de un solo archivo Sube el mejor original que tengas, 1080p o 4K. La transcodificación crea todas las versiones HD por debajo, y el reproductor adaptativo sirve a través de la CDN la mayor que admite la conexión de cada espectador. Ver el alojamiento de vídeos

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