Reproductor HLS online

Pega un enlace .m3u8 para reproducir el stream y ver sus calidades, bitrates, códecs, pistas y errores.

Pega un enlace .m3u8 y pulsa Reproducir, o prueba el stream de ejemplo.

Se reproduce en tu navegador. El enlace no se envía a Kinescope.

Reproduciendo

Tipo

Duración

Búfer por delante

Duración del segmento

CalidadResoluciónBitrateCódecsFotogramas por segundo
Carga un stream para ver sus calidades.

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Sube un vídeo y Kinescope lo devuelve en HLS con una escalera adaptativa, entregado desde su propia CDN. Los enlaces firmados y el DRM lo protegen cuando lo necesitas.

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Qué muestra el reproductor

Calidades

Todas las calidades que lista la playlist maestra, con resolución, bitrate, códecs y fotogramas por segundo. Fija una para ver cómo se ve, o deja Auto para ver cómo cambia el bitrate adaptativo.

En directo o bajo demanda

El reproductor lee la playlist de medios y muestra si el stream es en directo o VOD, su duración o ventana en directo y la duración objetivo de los segmentos.

Búfer

El búfer por delante muestra cuántos segundos hay descargados después del punto de reproducción. Si se queda cerca de cero, los segmentos llegan más despacio de lo que se reproducen.

Audio y subtítulos

Las pistas de audio alternativas y las de subtítulos de la playlist, con su nombre e idioma.

Texto de la playlist

La playlist maestra tal cual, para revisar etiquetas como #EXT‑X‑STREAM‑INF, CODECS y RESOLUTION sin abrir el archivo en otro sitio.

Errores y CORS

El registro muestra cada cambio de calidad y cada error. El más frecuente es CORS: el servidor tiene que enviar Access‑Control‑Allow‑Origin para que un navegador en otro sitio pueda leer el stream.

Preguntas frecuentes

¿No encuentras la respuesta que buscas? Consulta nuestro Qué es HLS.

Pega el enlace a la playlist .m3u8 en el campo y pulsa Reproducir. El stream se reproduce en tu navegador, y el reproductor muestra sus calidades, pistas y el texto de la playlist. El enlace tiene que ser público: un archivo de tu ordenador o una playlist que pide iniciar sesión no se carga.

Casi siempre por CORS: el servidor debe enviar la cabecera Access-Control-Allow-Origin, o el navegador impide que otros sitios lean el stream. Otras causas: un enlace firmado caducado, una playlist que necesita cookies o un token, un códec que el navegador no decodifica, o segmentos cifrados con DRM que necesitan una licencia. La pestaña Registro muestra qué error se produjo.

Chrome, Edge, Firefox y Safari en escritorio, y Chrome en Android, mediante Media Source Extensions. En iPhone el stream se reproduce con el HLS nativo del navegador, que no muestra los detalles de las calidades.

No. La playlist y los segmentos se cargan directamente en tu navegador; el enlace no se envía a Kinescope.
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