Reproductor HLS online
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Reproduciendo
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Tipo
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Duración
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Búfer por delante
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Duración del segmento
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|Calidad
|Resolución
|Bitrate
|Códecs
|Fotogramas por segundo
|Carga un stream para ver sus calidades.
Audio
- —
Subtítulos
- —
Carga un stream para ver su playlist maestra.
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Qué muestra el reproductor
Calidades
En directo o bajo demanda
Búfer
Audio y subtítulos
Texto de la playlist
Errores y CORS
Preguntas frecuentes
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