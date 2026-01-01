Calidades Todas las calidades que lista la playlist maestra , con resolución, bitrate, códecs y fotogramas por segundo. Fija una para ver cómo se ve, o deja Auto para ver cómo cambia el bitrate adaptativo

En directo o bajo demanda El reproductor lee la playlist de medios y muestra si el stream es en directo o VOD, su duración o ventana en directo y la duración objetivo de los segmentos.

Búfer El búfer por delante muestra cuántos segundos hay descargados después del punto de reproducción. Si se queda cerca de cero, los segmentos llegan más despacio de lo que se reproducen.

Audio y subtítulos Las pistas de audio alternativas y las de subtítulos de la playlist, con su nombre e idioma.

Texto de la playlist La playlist maestra tal cual, para revisar etiquetas como #EXT‑X‑STREAM‑INF, CODECS y RESOLUTION sin abrir el archivo en otro sitio.