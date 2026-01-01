M3U8 El índice de texto que el reproductor lee antes de cualquier stream HLS. Pesa unos kilobytes, no contiene vídeo y sin él no se reproduce nada. Copiar enlace

Un M3U8 es la lista de reproducción de un stream HLS: un archivo de texto que enumera las versiones de calidad y los segmentos de vídeo de cada una. No es el vídeo. Es el manifiesto que guía al reproductor, y en una entrega protegida su enlace caduca.

¿Qué es un archivo M3U8?

Un M3U8 es un archivo índice que describe un vídeo en streaming: enumera todas las versiones de calidad disponibles y las direcciones de los segmentos cortos que forman cada una. Cuando el reproductor inicia un stream adaptativo, el manifiesto es lo primero que descarga.

La confusión más habitual es pensar que el .m3u8 es el vídeo. El material está repartido en decenas o cientos de segmentos, y el manifiesto es el texto ligero que le dice al reproductor que existen, en qué calidad está cada uno y en qué orden reproducirlos.

El nombre viene del formato M3U de listas de reproducción de audio; el «8» indica la codificación UTF-8. Por eso un .m3u8 se abre en cualquier editor de texto: por dentro es texto plano.

Qué hay dentro

Un stream HLS usa dos niveles de manifiesto, y esa división explica cómo cambia la calidad durante la reproducción.

La lista maestra Enumera cada versión una vez, con el ancho de banda que necesita, la resolución y los códecs. También puede apuntar a pistas de audio y subtítulos alternativos. La lista de medios Una por versión. Enumera los segmentos de esa versión en orden, con la duración de cada uno y, en un stream cifrado, la referencia a la clave.

El reproductor descarga la lista maestra, elige la versión que cabe en el ancho de banda medido, descarga su lista de medios y empieza a pedir segmentos. Si la conexión cambia, salta a otra versión en el siguiente segmento: es el bitrate adaptativo.

M3U8 y MPD

Formato Protocolo Tipo Estructura .m3u8 HLS Texto plano Lista maestra → listas de medios .mpd DASH XML Un único Media Presentation Description

Las plataformas actuales suelen generar los dos a partir de los mismos segmentos para cubrir todos los dispositivos.

Manifiesto en directo y en vídeo bajo demanda

Vídeo bajo demanda Directo Lista de segmentos Completa y fija Crece a medida que se producen segmentos Marca de final #EXT-X-ENDLIST presente Ausente mientras dura la emisión Reproductor Lee la lista una vez La vuelve a pedir para encontrar segmentos nuevos

Cómo abrir un .m3u8

Como no es un vídeo, hacer doble clic en un .m3u8 no siempre funciona. Necesitas un reproductor que entienda HLS:

VLC En Medio → Abrir ubicación de red, pega la dirección del .m3u8. VLC lee la lista y reproduce los segmentos. Safari Reproduce HLS de forma nativa en Mac, iPhone y iPad: basta con abrir el enlace. Chrome, Edge y Firefox Necesitan un reproductor web con soporte HLS dentro de la página, como el que incluye cualquier plataforma de vídeo.

Por qué un enlace .m3u8 copiado deja de funcionar

Quien encuentra una dirección .m3u8 en las herramientas del navegador suele descubrir dos cosas seguidas: se abre en un reproductor externo y, unas horas después, ya no.

El motivo es que la dirección no es permanente. En una entrega protegida es una URL firmada: lleva una firma y un plazo, y la capa de entrega comprueba los dos antes de servir nada. Pasado el plazo, el vídeo sigue ahí, pero el mapa para llegar a él caduca. Si además el contenido usa DRM, los segmentos están cifrados y no se reproducen sin licencia.

Los manifiestos se generan solos Cuando Kinescope transcodifica lo que subes, escribe los manifiestos HLS, los mantiene sincronizados con los segmentos y los sirve desde su CDN propia. En directo, el manifiesto se actualiza en tiempo real. Tú insertas el reproductor y no tocas nada de esto. Ver el alojamiento de vídeos

Para saber más

Apple: HTTP Live Streaming (en inglés): la especificación de las listas HLS.

Manifiesto: el concepto general, con .m3u8 y .mpd.