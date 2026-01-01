Qué es VoD (vídeo bajo demanda)
Vídeo grabado que el espectador empieza cuando quiere: la grabación de un evento, la lección de un curso, el vídeo de producto. Lo contrario del directo.
El VoD es vídeo grabado que el espectador inicia, pausa y recorre cuando quiere: lecciones de cursos, clips de producto, grabaciones de webinars. Se transcodifica una vez por adelantado y después la CDN lo sirve a petición.
¿Qué es VoD (vídeo bajo demanda)?
VoD (Video on Demand, vídeo bajo demanda) es vídeo grabado que el espectador puede empezar en cualquier momento. Un directo, en cambio, se reproduce en tiempo real. Las lecciones de un curso, los vídeos de una página de producto, las grabaciones de webinars y los clips de marketing son VoD: el archivo existe antes de que nadie lo vea.
Lo que define al VoD es que el control está en manos del espectador. Él decide cuándo pulsar play, y puede pausar, retroceder y saltar a cualquier punto. Esto funciona porque todo el vídeo se prepara y se guarda por adelantado, así que cualquier momento de la línea de tiempo está disponible al instante.
Técnicamente, el VoD usa la misma infraestructura que el directo: transcodificación en una escalera adaptativa, segmentos HLS, una CDN y un reproductor adaptativo. Solo le falta la restricción del tiempo real. Como el archivo se prepara antes, la latencia no presiona. Las prioridades son el almacenamiento, el arranque inmediato, la calidad y el control de acceso.
Dónde aparece el VoD
Casi todo el vídeo de empresa es VoD, aunque nadie lo llame así:
Cada lección detrás de un inicio de sesión es VoD. Suele estar protegida con control de acceso, y el alumno la ve en cualquier dispositivo, a su ritmo.
Los vídeos explicativos, las demos y los vídeos de páginas de producto son VoD insertado en una web. Ahí la velocidad de carga y un reproductor limpio, sin anuncios, influyen en la conversión.
Un directo grabado se convierte en VoD: un contenido que sigue sumando visualizaciones y contactos mucho después del evento.
Bibliotecas de formación, onboarding y material confidencial: VoD con DRM, marca de agua y analítica por espectador.
Modelos de negocio del VoD
|Modelo
|Cómo se paga
|Ejemplo
|AVOD
|Con anuncios, gratis para el espectador
|Portales de vídeo financiados con publicidad
|SVOD
|Suscripción
|Servicios de streaming, sitios de miembros
|TVOD
|Transaccional (pago por título o alquiler)
|Comprar o alquilar un vídeo suelto
Estos modelos describen cómo se monetiza el VoD. La tecnología de entrega es la misma en los tres.
Cómo se entrega el VoD
El original se transcodifica en una escalera adaptativa de resoluciones y bitrates. Se hace una sola vez y sirve para todos los espectadores.
Las versiones y un manifiesto se guardan en el origen como copia de referencia.
Al pulsar play, un nodo de la CDN cercano al espectador guarda en caché y sirve los segmentos, y el reproductor adaptativo ajusta la calidad a su conexión.
Para saber más
- Video on demand — Wikipedia: una visión general independiente de cualquier proveedor.
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