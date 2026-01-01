Qué es VoD (vídeo bajo demanda) Vídeo grabado que el espectador empieza cuando quiere: la grabación de un evento, la lección de un curso, el vídeo de producto. Lo contrario del directo. Copiar enlace

El VoD es vídeo grabado que el espectador inicia, pausa y recorre cuando quiere: lecciones de cursos, clips de producto, grabaciones de webinars. Se transcodifica una vez por adelantado y después la CDN lo sirve a petición.

¿Qué es VoD (vídeo bajo demanda)?

VoD (Video on Demand, vídeo bajo demanda) es vídeo grabado que el espectador puede empezar en cualquier momento. Un directo, en cambio, se reproduce en tiempo real. Las lecciones de un curso, los vídeos de una página de producto, las grabaciones de webinars y los clips de marketing son VoD: el archivo existe antes de que nadie lo vea.

Lo que define al VoD es que el control está en manos del espectador. Él decide cuándo pulsar play, y puede pausar, retroceder y saltar a cualquier punto. Esto funciona porque todo el vídeo se prepara y se guarda por adelantado, así que cualquier momento de la línea de tiempo está disponible al instante.

Técnicamente, el VoD usa la misma infraestructura que el directo: transcodificación en una escalera adaptativa, segmentos HLS, una CDN y un reproductor adaptativo. Solo le falta la restricción del tiempo real. Como el archivo se prepara antes, la latencia no presiona. Las prioridades son el almacenamiento, el arranque inmediato, la calidad y el control de acceso.

Dónde aparece el VoD

Casi todo el vídeo de empresa es VoD, aunque nadie lo llame así:

Cursos online y áreas de miembros Cada lección detrás de un inicio de sesión es VoD. Suele estar protegida con control de acceso, y el alumno la ve en cualquier dispositivo, a su ritmo. Vídeo de marketing y de producto Los vídeos explicativos, las demos y los vídeos de páginas de producto son VoD insertado en una web. Ahí la velocidad de carga y un reproductor limpio, sin anuncios, influyen en la conversión. Grabaciones de webinars y eventos Un directo grabado se convierte en VoD: un contenido que sigue sumando visualizaciones y contactos mucho después del evento. Vídeo interno y corporativo Bibliotecas de formación, onboarding y material confidencial: VoD con DRM, marca de agua y analítica por espectador.

Modelos de negocio del VoD

Modelo Cómo se paga Ejemplo AVOD Con anuncios, gratis para el espectador Portales de vídeo financiados con publicidad SVOD Suscripción Servicios de streaming, sitios de miembros TVOD Transaccional (pago por título o alquiler) Comprar o alquilar un vídeo suelto

Estos modelos describen cómo se monetiza el VoD. La tecnología de entrega es la misma en los tres.

Cómo se entrega el VoD

Transcodificar una vez El original se transcodifica en una escalera adaptativa de resoluciones y bitrates. Se hace una sola vez y sirve para todos los espectadores. Guardar en el origen Las versiones y un manifiesto se guardan en el origen como copia de referencia. Servir desde el borde Al pulsar play, un nodo de la CDN cercano al espectador guarda en caché y sirve los segmentos, y el reproductor adaptativo ajusta la calidad a su conexión.

Kinescope cubre el VoD de principio a fin Subes el vídeo una vez. Kinescope lo transcodifica en una escalera adaptativa, lo guarda y lo sirve desde su propia CDN a través de un reproductor con tu marca, control de acceso, DRM y analítica. Cada directo también se graba automáticamente y, al terminar, se convierte en VoD. Así, los directos y los vídeos bajo demanda conviven en una sola biblioteca, organizada desde el gestor de vídeos. Ver alojamiento de vídeos

Para saber más

Video on demand — Wikipedia: una visión general independiente de cualquier proveedor.

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