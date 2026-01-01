Qué es VoD (vídeo bajo demanda)

Vídeo grabado que el espectador empieza cuando quiere: la grabación de un evento, la lección de un curso, el vídeo de producto. Lo contrario del directo.

Actualizado: mayo de 2026 5 min de lectura Entrega

El VoD es vídeo grabado que el espectador inicia, pausa y recorre cuando quiere: lecciones de cursos, clips de producto, grabaciones de webinars. Se transcodifica una vez por adelantado y después la CDN lo sirve a petición.

¿Qué es VoD (vídeo bajo demanda)?

VoD (Video on Demand, vídeo bajo demanda) es vídeo grabado que el espectador puede empezar en cualquier momento. Un directo, en cambio, se reproduce en tiempo real. Las lecciones de un curso, los vídeos de una página de producto, las grabaciones de webinars y los clips de marketing son VoD: el archivo existe antes de que nadie lo vea.

Lo que define al VoD es que el control está en manos del espectador. Él decide cuándo pulsar play, y puede pausar, retroceder y saltar a cualquier punto. Esto funciona porque todo el vídeo se prepara y se guarda por adelantado, así que cualquier momento de la línea de tiempo está disponible al instante.

Técnicamente, el VoD usa la misma infraestructura que el directo: transcodificación en una escalera adaptativa, segmentos HLS, una CDN y un reproductor adaptativo. Solo le falta la restricción del tiempo real. Como el archivo se prepara antes, la latencia no presiona. Las prioridades son el almacenamiento, el arranque inmediato, la calidad y el control de acceso.

Dónde aparece el VoD

Casi todo el vídeo de empresa es VoD, aunque nadie lo llame así:

Cursos online y áreas de miembros

Cada lección detrás de un inicio de sesión es VoD. Suele estar protegida con control de acceso, y el alumno la ve en cualquier dispositivo, a su ritmo.

Vídeo de marketing y de producto

Los vídeos explicativos, las demos y los vídeos de páginas de producto son VoD insertado en una web. Ahí la velocidad de carga y un reproductor limpio, sin anuncios, influyen en la conversión.

Grabaciones de webinars y eventos

Un directo grabado se convierte en VoD: un contenido que sigue sumando visualizaciones y contactos mucho después del evento.

Vídeo interno y corporativo

Bibliotecas de formación, onboarding y material confidencial: VoD con DRM, marca de agua y analítica por espectador.

Modelos de negocio del VoD

ModeloCómo se pagaEjemplo
AVODCon anuncios, gratis para el espectadorPortales de vídeo financiados con publicidad
SVODSuscripciónServicios de streaming, sitios de miembros
TVODTransaccional (pago por título o alquiler)Comprar o alquilar un vídeo suelto

Estos modelos describen cómo se monetiza el VoD. La tecnología de entrega es la misma en los tres.

Cómo se entrega el VoD

Transcodificar una vez

El original se transcodifica en una escalera adaptativa de resoluciones y bitrates. Se hace una sola vez y sirve para todos los espectadores.

Guardar en el origen

Las versiones y un manifiesto se guardan en el origen como copia de referencia.

Servir desde el borde

Al pulsar play, un nodo de la CDN cercano al espectador guarda en caché y sirve los segmentos, y el reproductor adaptativo ajusta la calidad a su conexión.

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Denis Konnov

Escrito por

Denis Konnov Verificado

CMO de Kinescope

Denis dirige el marketing y el contenido de Kinescope y trabaja codo con codo con los ingenieros de la plataforma. El equipo que desarrolla la infraestructura de streaming, codificación y entrega por CDN de Kinescope revisa y actualiza este glosario.

Preguntas frecuentes

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VoD son las siglas de Video on Demand, vídeo bajo demanda: vídeo grabado que el espectador puede empezar cuando quiera. Un directo, en cambio, se reproduce en tiempo real. Las lecciones de un curso, los vídeos de producto, las grabaciones de webinars y los clips de marketing son VoD.

El VoD está grabado y disponible bajo demanda; el directo se emite en tiempo real mientras ocurre. El VoD se transcodifica una vez y después la CDN lo sirve a petición, así que lo importante es el almacenamiento y el acceso inmediato, no la latencia. Muchos directos se convierten en VoD cuando se graban.

Son modelos de negocio de VoD: AVOD (financiado con anuncios, gratis para el espectador), SVOD (suscripción, como un servicio de streaming) y TVOD (transaccional, pago por título o alquiler). Describen cómo se monetiza el VoD. La tecnología de streaming que hay debajo es la misma.

El archivo original se transcodifica una vez en una escalera adaptativa de versiones y se guarda en un origen. Cuando el espectador pulsa play, un nodo de la CDN cercano le sirve los segmentos, y un reproductor adaptativo cambia la calidad según su conexión. Es la misma infraestructura que el directo, sin la restricción del tiempo real.
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