Plataforma para webinars y grabaciones bajo demanda:se graban solos, se insertan en tu web y se quedan contigo
Cada webinar en directo se convierte automáticamente en una grabación bajo demanda. Insértala en tu web con un reproductor con tu marca, control de acceso con DRM y analítica por espectador. Los directos con baja latencia vienen incluidos, todo en un mismo producto desde 10 € al mes. Sin cargos por asistente.
Más de 9500 clientes en 84 países confían en nosotros, y cada mes son más.
Del directo a la grabación bajo demanda, todo en el reproductor donde ya alojas tus vídeos
Directo, chat, grabación del webinar, repeticiones bajo demanda y analítica están en un mismo producto. No hay una segunda herramienta que conectar ni un traspaso entre el directo y el vídeo bajo demanda.
Emite en directo en el mismo reproductor donde ya están tus vídeos
Kinescope emite el webinar en directo con baja latencia, con chat y preguntas dentro del reproductor. No necesitas otra herramienta de webinars ni otro inicio de sesión. Los espectadores entran desde una página de visualización con tu marca o desde una inserción en tu web, y la emisión se mantiene estable con diez asistentes o con decenas de miles.
Cada webinar está disponible bajo demanda en cuanto termina
Kinescope guarda la grabación automáticamente y la convierte en un vídeo más de tu biblioteca. Recórtala en el editor del navegador, añade capítulos y publícala tras un formulario o un inicio de sesión. No subes archivos ni vuelves a codificar nada por tu parte.
Mira quién se conectó de verdad y quién se quedó
La analítica por espectador muestra la hora de entrada, cuánto vio cada uno y dónde abandonó, por fuente, país y dispositivo. Envía los eventos a tu CRM con webhooks y puntúa los leads según quién vio el webinar hasta el final.
Todo el ciclo del webinar en un solo sitio
Programa la emisión, prepara una página de registro y de visualización con tu marca y decide quién entra: acceso público, contraseña, enlaces firmados o restricciones por dominio. Adapta el reproductor a tu marca antes de que llegue el primer espectador.
Entrega con latencia ultrabaja, chat y preguntas dentro del reproductor, retransmisión simultánea a YouTube o LinkedIn y una CDN global que aguanta los picos de tráfico. Emite por RTMP desde el codificador que prefieras.
La grabación está lista al instante: capítulos y subtítulos con IA en más de 90 idiomas, acceso bajo demanda restringido y analítica de participación por espectador. Una sola sesión en directo se convierte en un contenido que tu embudo sigue usando.
Inserta grabaciones y repeticiones de webinars en cualquier sitio
Pon el webinar en Webflow, WordPress, tu LMS o una landing con un solo código de inserción. El mismo código muestra primero el directo y después la grabación bajo demanda, sin cambiar nada.
Adapta el reproductor a tu marca y envía los eventos de asistencia y participación a tu CRM con webhooks. La API y los SDK están incluidos en todos los planes.
La solución de vídeo de Kinescope, asequible, escalable y accesible, lo ha cambiado todo para nosotros: nos permite ofrecer formación de primer nivel a cientos de miles de personas
¿Pagas tus webinars por asistente o por anfitrión?
La mayoría de las plataformas de webinars cobran por plazas, anfitriones o inscritos, y la factura sube en cuanto un evento tiene éxito. Kinescope no cobra así: pagas almacenamiento y entrega con tarifas de pago por uso, con vídeos ilimitados y miembros ilimitados en el espacio de trabajo en todos los planes de pago desde 10 € al mes.
¿Ya haces webinars en Zoom, Demio o una herramienta de directos que deja la grabación tras un enlace que caduca? Lleva las grabaciones a un reproductor rápido, sin anuncios, con tu marca y con analítica completa.
La migración de tu biblioteca corre de nuestra cuenta y es gratuita en los planes Super y Mega. Lo traemos todo con los metadatos, normalmente en menos de una semana.
Preguntas frecuentes
¿No encuentras la respuesta que buscas? Consulta nuestro Centro de ayuda.
Haz tu próximo webinar con Kinescope.
Directo, grabación, repetición y analítica en un solo reproductor. Sin tarjeta.