Glosario de vídeo
Definiciones claras de los términos de streaming, codificación, entrega y seguridad del vídeo actual. Las escribe y actualiza el equipo que desarrolla Kinescope.
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Streaming
Bitrate adaptativo (ABR)
Ajusta la calidad del vídeo en tiempo real a la conexión de cada espectador: reproducción fluida de 480p a 4K, sin cortes por buffering.Leer →
Manifiesto
Un pequeño archivo índice (.m3u8 o .mpd) que enumera todas las versiones y segmentos disponibles, para que el reproductor sepa qué puede pedir.Leer →
Buffering
La pausa de la reproducción para cargar más datos. El ABR existe sobre todo para evitarla: baja la calidad antes de que el búfer se vacíe.Leer →
Latencia
El retraso entre lo que ocurre y lo que ve el espectador. Es crítica en directo: Low-Latency HLS la reduce a 2–5 segundos.Leer →
Protocolos
HLS (HTTP Live Streaming)
El protocolo de streaming adaptativo de Apple. Usa manifiestos .m3u8 y entrega por segmentos; funciona en cualquier navegador, dispositivo y smart TV.Leer →
DASH
Dynamic Adaptive Streaming over HTTP: un estándar ISO abierto con manifiestos .mpd, habitual en contenido premium protegido con DRM.Leer →
Codificación
Transcodificación
Recodificar un vídeo original en varias resoluciones y bitrates para que el reproductor cambie de calidad sobre la marcha.Leer →
Bitrate
La cantidad de datos por segundo de vídeo. Más bitrate significa más detalle y un archivo más pesado; es la palanca principal de la calidad en streaming.Leer →
Códec
El algoritmo que comprime y descomprime el vídeo. H.264, H.265 (HEVC) y AV1 son los más habituales en el streaming actual.Leer →
720p
Alta definición a 1280×720: 921.600 píxeles por fotograma. La puerta de entrada al HD y el escalón por debajo del Full HD.Leer →
1080p (Full HD)
Full HD a 1920×1080: algo más de dos millones de píxeles. La resolución por defecto para vídeo de cursos, ventas y web.Leer →
4K (2160p)
Ultra HD a 3840×2160: cuatro veces los píxeles del Full HD. A partir de aquí, elegir bien el códec sale rentable.Leer →
SD (definición estándar)
Definición estándar: vídeo por debajo del umbral HD, en la práctica 480p (854×480) o menos. El escalón de reserva de la escalera de resoluciones.Leer →
HD (alta definición)
Alta definición: de 720p en adelante, con 1080p como Full HD. La calidad que busca por defecto la mayoría del vídeo web y de cursos.Leer →
480p
Vídeo en definición estándar de 480 píxeles de alto: 854×480 en 16:9. El escalón de reserva de la escalera adaptativa para conexiones lentas o con datos limitados.Leer →
Resolución de vídeo
Las dimensiones en píxeles de un fotograma: 480p, 720p, 1080p, 2160p (4K). Determinan la nitidez de la imagen en cada pantalla.Leer →
Entrega
CDN (red de distribución de contenidos)
Una red global de servidores perimetrales que guarda en caché el vídeo cerca de los espectadores, reduce la latencia y absorbe los picos de tráfico.Leer →
Streaming en directo
Vídeo en tiempo real que se entrega a medida que se capta, con transcodificación y segmentación al vuelo: webinars, eventos, retransmisiones.Leer →
VoD (vídeo bajo demanda)
Vídeo grabado que el espectador inicia cuando quiere, lo contrario del directo. Se transcodifica una vez y la CDN lo sirve cuando se pide.Leer →
Seguridad
URL firmada
Un enlace de reproducción con caducidad y un token criptográfico. Deja de funcionar al cerrarse el plazo, y un enlace manipulado no funciona nunca.Leer →
Marca de agua
Una marca incrustada en los fotogramas. No impide la copia: hace que una copia filtrada señale la cuenta de la que salió.Leer →
DRM
Cifrado del archivo de vídeo más un servidor de licencias que emite una clave por sesión. Una copia descargada no se puede reproducir.Leer →
Multi-DRM
Servir una misma biblioteca cifrada a la vez con Widevine, FairPlay y PlayReady: ningún sistema DRM cubre por sí solo todos los navegadores y dispositivos.Leer →
HDCP
Cifrado del enlace entre la fuente de vídeo y la pantalla por HDMI o DisplayPort: la capa que bloquea una capturadora colocada en medio.Leer →
Control de acceso
Las reglas que deciden quién puede iniciar un vídeo: dominios aprobados, enlaces firmados con caducidad, límites por país e IP, contraseñas, códigos de un solo uso y SSO.Leer →
Ningún término coincide con . Prueba con una palabra más general: un formato, una resolución o «DRM».
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