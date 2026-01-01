Transcodificación

Recodificar un vídeo original en varias resoluciones y bitrates para que el reproductor cambie de calidad sobre la marcha.

Bitrate

La cantidad de datos por segundo de vídeo. Más bitrate significa más detalle y un archivo más pesado; es la palanca principal de la calidad en streaming.

Códec

El algoritmo que comprime y descomprime el vídeo. H.264, H.265 (HEVC) y AV1 son los más habituales en el streaming actual.

720p

Alta definición a 1280×720: 921.600 píxeles por fotograma. La puerta de entrada al HD y el escalón por debajo del Full HD.

1080p (Full HD)

Full HD a 1920×1080: algo más de dos millones de píxeles. La resolución por defecto para vídeo de cursos, ventas y web.

4K (2160p)

Ultra HD a 3840×2160: cuatro veces los píxeles del Full HD. A partir de aquí, elegir bien el códec sale rentable.

SD (definición estándar)

Definición estándar: vídeo por debajo del umbral HD, en la práctica 480p (854×480) o menos. El escalón de reserva de la escalera de resoluciones.

HD (alta definición)

Alta definición: de 720p en adelante, con 1080p como Full HD. La calidad que busca por defecto la mayoría del vídeo web y de cursos.

480p

Vídeo en definición estándar de 480 píxeles de alto: 854×480 en 16:9. El escalón de reserva de la escalera adaptativa para conexiones lentas o con datos limitados.

Resolución de vídeo

Las dimensiones en píxeles de un fotograma: 480p, 720p, 1080p, 2160p (4K). Determinan la nitidez de la imagen en cada pantalla.