Glosario de vídeo

Definiciones claras de los términos de streaming, codificación, entrega y seguridad del vídeo actual. Las escribe y actualiza el equipo que desarrolla Kinescope.

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1 Bitrate adaptativo 2 HLS 3 Transcodificación 4 CDN 5 DRM 6 Códec

Streaming

Bitrate adaptativo (ABR)

Ajusta la calidad del vídeo en tiempo real a la conexión de cada espectador: reproducción fluida de 480p a 4K, sin cortes por buffering.

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Manifiesto

Un pequeño archivo índice (.m3u8 o .mpd) que enumera todas las versiones y segmentos disponibles, para que el reproductor sepa qué puede pedir.

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Buffering

La pausa de la reproducción para cargar más datos. El ABR existe sobre todo para evitarla: baja la calidad antes de que el búfer se vacíe.

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Latencia

El retraso entre lo que ocurre y lo que ve el espectador. Es crítica en directo: Low-Latency HLS la reduce a 2–5 segundos.

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Protocolos

HLS (HTTP Live Streaming)

El protocolo de streaming adaptativo de Apple. Usa manifiestos .m3u8 y entrega por segmentos; funciona en cualquier navegador, dispositivo y smart TV.

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DASH

Dynamic Adaptive Streaming over HTTP: un estándar ISO abierto con manifiestos .mpd, habitual en contenido premium protegido con DRM.

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Codificación

Transcodificación

Recodificar un vídeo original en varias resoluciones y bitrates para que el reproductor cambie de calidad sobre la marcha.

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Bitrate

La cantidad de datos por segundo de vídeo. Más bitrate significa más detalle y un archivo más pesado; es la palanca principal de la calidad en streaming.

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Códec

El algoritmo que comprime y descomprime el vídeo. H.264, H.265 (HEVC) y AV1 son los más habituales en el streaming actual.

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720p

Alta definición a 1280×720: 921.600 píxeles por fotograma. La puerta de entrada al HD y el escalón por debajo del Full HD.

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1080p (Full HD)

Full HD a 1920×1080: algo más de dos millones de píxeles. La resolución por defecto para vídeo de cursos, ventas y web.

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4K (2160p)

Ultra HD a 3840×2160: cuatro veces los píxeles del Full HD. A partir de aquí, elegir bien el códec sale rentable.

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SD (definición estándar)

Definición estándar: vídeo por debajo del umbral HD, en la práctica 480p (854×480) o menos. El escalón de reserva de la escalera de resoluciones.

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HD (alta definición)

Alta definición: de 720p en adelante, con 1080p como Full HD. La calidad que busca por defecto la mayoría del vídeo web y de cursos.

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480p

Vídeo en definición estándar de 480 píxeles de alto: 854×480 en 16:9. El escalón de reserva de la escalera adaptativa para conexiones lentas o con datos limitados.

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Resolución de vídeo

Las dimensiones en píxeles de un fotograma: 480p, 720p, 1080p, 2160p (4K). Determinan la nitidez de la imagen en cada pantalla.

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Entrega

CDN (red de distribución de contenidos)

Una red global de servidores perimetrales que guarda en caché el vídeo cerca de los espectadores, reduce la latencia y absorbe los picos de tráfico.

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Streaming en directo

Vídeo en tiempo real que se entrega a medida que se capta, con transcodificación y segmentación al vuelo: webinars, eventos, retransmisiones.

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VoD (vídeo bajo demanda)

Vídeo grabado que el espectador inicia cuando quiere, lo contrario del directo. Se transcodifica una vez y la CDN lo sirve cuando se pide.

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Seguridad

URL firmada

Un enlace de reproducción con caducidad y un token criptográfico. Deja de funcionar al cerrarse el plazo, y un enlace manipulado no funciona nunca.

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Marca de agua

Una marca incrustada en los fotogramas. No impide la copia: hace que una copia filtrada señale la cuenta de la que salió.

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DRM

Cifrado del archivo de vídeo más un servidor de licencias que emite una clave por sesión. Una copia descargada no se puede reproducir.

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Multi-DRM

Servir una misma biblioteca cifrada a la vez con Widevine, FairPlay y PlayReady: ningún sistema DRM cubre por sí solo todos los navegadores y dispositivos.

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HDCP

Cifrado del enlace entre la fuente de vídeo y la pantalla por HDMI o DisplayPort: la capa que bloquea una capturadora colocada en medio.

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Control de acceso

Las reglas que deciden quién puede iniciar un vídeo: dominios aprobados, enlaces firmados con caducidad, límites por país e IP, contraseñas, códigos de un solo uso y SSO.

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Ningún término coincide con . Prueba con una palabra más general: un formato, una resolución o «DRM».

Preguntas frecuentes

¿No encuentras la respuesta que buscas? Consulta nuestro Centro de ayuda.

Los dos dividen el vídeo en segmentos cortos y cambian de calidad sobre la marcha. HLS es el formato de Apple y se reproduce de forma nativa en iOS y Safari. DASH es el estándar abierto y es habitual en Android y en los navegadores de ordenador. La mayoría de las plataformas, Kinescope incluida, entregan los dos para que cada dispositivo reciba el que admite.

Sí, en cuanto tienes algo más que un puñado de espectadores. Una CDN sirve cada segmento desde un punto cercano al espectador: así el vídeo arranca rápido y no hay buffering aunque la audiencia esté repartida por varias regiones.

Unos 5–8 Mbit/s para un contenido 1080p típico, y más si hay mucho movimiento. En la práctica no eliges una sola cifra: el streaming con bitrate adaptativo codifica varias versiones y el reproductor cambia entre ellas según varía la conexión.

El VoD es un archivo que se subió, se transcodificó y se almacenó de antemano, así que el espectador controla la reproducción. El directo se codifica y se entrega mientras ocurre, y lo que importa es la latencia y la estabilidad de la emisión.
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