WebRTC El estándar abierto para audio y vídeo en tiempo real en el navegador. Menos de un segundo de retraso, perfecto para conversar; caro y complejo cuando quieres emitir a miles de personas. Copiar enlace

WebRTC (Web Real-Time Communication) transmite audio, vídeo y datos entre navegadores con menos de un segundo de retraso y sin plugins. Es la base de las videollamadas; para emitir a grandes audiencias suele ser mejor HLS o Low-Latency HLS.

¿Qué es WebRTC?

WebRTC es un conjunto de estándares del W3C y el IETF, integrado en Chrome, Firefox, Safari y Edge, que permite capturar la cámara y el micrófono y enviar ese audio y vídeo en tiempo real a otro navegador o a un servidor. No hace falta instalar nada: la página pide permiso para usar la cámara y la conversación empieza.

Su gran ventaja es la latencia: normalmente menos de un segundo de extremo a extremo. Eso lo hace imprescindible para todo lo que es diálogo, desde una videollamada de soporte hasta una clase en la que los alumnos preguntan en voz alta.

Cómo funciona

Captura El navegador accede a la cámara, el micrófono o la pantalla con permiso del usuario. Señalización Los participantes intercambian qué formatos y códecs soportan y cómo encontrarse en la red. WebRTC no define este paso: lo resuelve cada aplicación con su propio servidor. Conexión (ICE, STUN, TURN) Se busca la ruta directa entre los dos extremos atravesando routers y cortafuegos; si no la hay, el tráfico pasa por un servidor de retransmisión TURN. Transporte cifrado sobre UDP El audio y el vídeo viajan cifrados (SRTP) y sobre UDP: si se pierde un paquete, no se espera a reenviarlo. Así se gana inmediatez a cambio de algún fallo visual puntual.

Con más de dos o tres participantes, conectar a todos con todos deja de ser viable. Por eso las plataformas usan un servidor de medios (SFU) que recibe el vídeo de cada participante y lo reenvía al resto.

WebRTC frente a HLS y Low-Latency HLS

WebRTC Low-Latency HLS HLS estándar Retraso típico Menos de 1 s Unos pocos segundos 10–30 s Escala Servidores de medios por cada grupo de espectadores CDN, como cualquier archivo CDN, como cualquier archivo Coste por espectador Alto Bajo El más bajo Calidad ante mala conexión Baja la calidad o se pixela Bitrate adaptativo Bitrate adaptativo, más margen de buffer Ideal para Videollamadas, reuniones, diálogo Webinars, eventos, clases en directo Emisiones sin interacción

Para la mayoría de los directos con público, unos pocos segundos de retraso bastan para que el chat vaya sincronizado, y la entrega por CDN escala sin el coste de WebRTC.

Cuándo usar WebRTC

Conversación en ambos sentidos → WebRTC Si los participantes se hablan entre sí (reuniones, soporte, tutorías), cualquier retraso de más de un segundo rompe la conversación. Uno a muchos con chat → Low-Latency HLS Webinars, lanzamientos, live shopping y clases con preguntas por chat: unos segundos de retraso son imperceptibles y la audiencia puede crecer sin límite práctico. Emisión pura → HLS estándar Conferencias, retransmisiones y eventos sin interacción ganan estabilidad con un buffer más largo.

Un caso habitual combina ambos: los ponentes conversan entre sí por WebRTC y el resultado se reemite a la audiencia por RTMP hacia una plataforma que lo entrega por HLS.

Directos para grandes audiencias, con el chat sincronizado Los directos de Kinescope se entregan por HLS y Low-Latency HLS desde su CDN propia, con menos de 2 segundos de retraso con LL-HLS y bitrate adaptativo para cada espectador. Recibe la señal por RTMP, RTMPS o SRT desde OBS, vMix o Zoom, y la grabación queda bajo demanda al terminar. Ver los directos

Para saber más