WebRTC

El estándar abierto para audio y vídeo en tiempo real en el navegador. Menos de un segundo de retraso, perfecto para conversar; caro y complejo cuando quieres emitir a miles de personas.

Actualizado: octubre de 2026 5 min de lectura Protocolos

WebRTC (Web Real-Time Communication) transmite audio, vídeo y datos entre navegadores con menos de un segundo de retraso y sin plugins. Es la base de las videollamadas; para emitir a grandes audiencias suele ser mejor HLS o Low-Latency HLS.

¿Qué es WebRTC?

WebRTC es un conjunto de estándares del W3C y el IETF, integrado en Chrome, Firefox, Safari y Edge, que permite capturar la cámara y el micrófono y enviar ese audio y vídeo en tiempo real a otro navegador o a un servidor. No hace falta instalar nada: la página pide permiso para usar la cámara y la conversación empieza.

Su gran ventaja es la latencia: normalmente menos de un segundo de extremo a extremo. Eso lo hace imprescindible para todo lo que es diálogo, desde una videollamada de soporte hasta una clase en la que los alumnos preguntan en voz alta.

Cómo funciona

Captura

El navegador accede a la cámara, el micrófono o la pantalla con permiso del usuario.

Señalización

Los participantes intercambian qué formatos y códecs soportan y cómo encontrarse en la red. WebRTC no define este paso: lo resuelve cada aplicación con su propio servidor.

Conexión (ICE, STUN, TURN)

Se busca la ruta directa entre los dos extremos atravesando routers y cortafuegos; si no la hay, el tráfico pasa por un servidor de retransmisión TURN.

Transporte cifrado sobre UDP

El audio y el vídeo viajan cifrados (SRTP) y sobre UDP: si se pierde un paquete, no se espera a reenviarlo. Así se gana inmediatez a cambio de algún fallo visual puntual.

Con más de dos o tres participantes, conectar a todos con todos deja de ser viable. Por eso las plataformas usan un servidor de medios (SFU) que recibe el vídeo de cada participante y lo reenvía al resto.

WebRTC frente a HLS y Low-Latency HLS

WebRTCLow-Latency HLSHLS estándar
Retraso típicoMenos de 1 sUnos pocos segundos10–30 s
EscalaServidores de medios por cada grupo de espectadoresCDN, como cualquier archivoCDN, como cualquier archivo
Coste por espectadorAltoBajoEl más bajo
Calidad ante mala conexiónBaja la calidad o se pixelaBitrate adaptativoBitrate adaptativo, más margen de buffer
Ideal paraVideollamadas, reuniones, diálogoWebinars, eventos, clases en directo Emisiones sin interacción

Para la mayoría de los directos con público, unos pocos segundos de retraso bastan para que el chat vaya sincronizado, y la entrega por CDN escala sin el coste de WebRTC.

Cuándo usar WebRTC

Conversación en ambos sentidos → WebRTC

Si los participantes se hablan entre sí (reuniones, soporte, tutorías), cualquier retraso de más de un segundo rompe la conversación.

Uno a muchos con chat → Low-Latency HLS

Webinars, lanzamientos, live shopping y clases con preguntas por chat: unos segundos de retraso son imperceptibles y la audiencia puede crecer sin límite práctico.

Emisión pura → HLS estándar

Conferencias, retransmisiones y eventos sin interacción ganan estabilidad con un buffer más largo.

Un caso habitual combina ambos: los ponentes conversan entre sí por WebRTC y el resultado se reemite a la audiencia por RTMP hacia una plataforma que lo entrega por HLS.

Para saber más

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Latencia

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Denis Konnov

Escrito por

Denis Konnov Verificado

CMO de Kinescope

Denis dirige el marketing y el contenido de Kinescope y trabaja codo con codo con los ingenieros de la plataforma. Este glosario lo revisa y lo mantiene al día el equipo que construye la infraestructura de streaming, codificación y entrega por CDN de Kinescope.

Preguntas frecuentes

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WebRTC (Web Real-Time Communication) es un estándar abierto del W3C y el IETF que permite enviar audio, vídeo y datos en tiempo real entre navegadores y apps, sin plugins. Es la tecnología que hay detrás de la mayoría de las videollamadas en el navegador, con menos de un segundo de retraso.

Para todo lo que es conversación en ambos sentidos: videollamadas, reuniones, atención al cliente por vídeo, clases en directo con pocos alumnos o compartir pantalla. Cuando cada participante habla y escucha, el retraso tiene que ser inferior a un segundo, y ahí WebRTC no tiene rival.

Depende de cuántos te ven y de si te contestan. Para una conversación entre pocas personas, WebRTC. Para emitir a cientos o miles de espectadores, HLS o Low-Latency HLS: se reparten por CDN como cualquier archivo, escalan sin límite práctico y cuestan mucho menos, a cambio de unos segundos de retraso.

Porque cada espectador mantiene una conexión en tiempo real con un servidor de medios (SFU) que reenvía el vídeo. Esos servidores no se pueden cachear como una CDN normal, así que para miles de espectadores hacen falta muchos servidores repartidos por el mundo. HLS, en cambio, se sirve desde la caché de la CDN.
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