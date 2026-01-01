RTMP El protocolo con el que tu codificador envía la señal en directo a la plataforma. Nació con Flash, sobrevivió a Flash y hoy es el idioma común de OBS, vMix, Zoom y casi cualquier equipo de emisión. Copiar enlace

RTMP (Real-Time Messaging Protocol) transporta la señal en directo del codificador a la plataforma de streaming. Hoy se usa para la ingesta, no para reproducir: los espectadores ven el directo por HLS. Sus alternativas son RTMPS, cifrado, y SRT, más robusto en redes inestables.

¿Qué es RTMP?

RTMP es un protocolo creado por Macromedia, más tarde Adobe, para mover audio y vídeo en tiempo real entre un servidor y el reproductor Flash. Flash desapareció de los navegadores, pero RTMP se quedó en otro papel: el de transportar la señal del directo desde el lugar de grabación hasta la plataforma que la procesa.

Funciona sobre TCP, normalmente en el puerto 1935, y mantiene una conexión abierta por la que el codificador envía el vídeo de forma continua. Su gran baza es la compatibilidad: no hay programa de emisión, app móvil ni codificador de hardware que no hable RTMP.

Dónde está RTMP en un directo

Captura Cámara, micrófono, pantalla o una mesa de realización. Codificador OBS, vMix, Larix, Zoom o un equipo de hardware comprime la señal, normalmente en H.264, con el bitrate que elijas. Ingesta por RTMP La señal viaja a la plataforma con la URL del servidor y la clave de stream. Este es el único tramo en el que interviene RTMP. Transcodificación y entrega por HLS La plataforma transcodifica la señal a varias calidades y la reparte por CDN en HLS, el formato que reproducen todos los navegadores y móviles.

URL del servidor y clave de stream

Para emitir por RTMP, el codificador necesita dos datos que te da la plataforma al crear el evento:

Dato Qué es Ejemplo de formato URL del servidor La dirección del servidor de ingesta rtmp://servidor/live Clave de stream El identificador secreto de tu evento Una cadena larga y única

Quien tenga la clave puede emitir en tu directo: trátala como una contraseña y regenérala si se ha visto en pantalla.

RTMP, RTMPS y SRT

RTMP RTMPS SRT Transporte TCP TCP con cifrado TLS UDP con recuperación de paquetes Cifrado No Sí Sí Con red inestable Sufre: los cortes se acumulan Igual que RTMP Aguanta mejor la pérdida de paquetes Compatibilidad Universal Muy amplia Amplia y creciendo

Regla práctica: RTMPS para una conexión estable de oficina o estudio; SRT para emitir desde el móvil, eventos en exteriores o largas distancias.

Emite a Kinescope por RTMP, RTMPS o SRT Los directos de Kinescope reciben la señal por RTMP, RTMPS o SRT a través de servidores de ingesta en varias regiones, así que eliges el más cercano. Funcionan con OBS, vMix, Larix, una cuenta de Zoom de pago o codificadores de hardware. Por RTMP el retraso es de 5–10 segundos, y con Low-Latency HLS baja a menos de 2 segundos; la grabación queda bajo demanda al terminar. Ver los directos

Para saber más

OBS Studio — Stream settings: dónde se introducen la URL del servidor y la clave de stream.