RTMP
El protocolo con el que tu codificador envía la señal en directo a la plataforma. Nació con Flash, sobrevivió a Flash y hoy es el idioma común de OBS, vMix, Zoom y casi cualquier equipo de emisión.
RTMP (Real-Time Messaging Protocol) transporta la señal en directo del codificador a la plataforma de streaming. Hoy se usa para la ingesta, no para reproducir: los espectadores ven el directo por HLS. Sus alternativas son RTMPS, cifrado, y SRT, más robusto en redes inestables.
¿Qué es RTMP?
RTMP es un protocolo creado por Macromedia, más tarde Adobe, para mover audio y vídeo en tiempo real entre un servidor y el reproductor Flash. Flash desapareció de los navegadores, pero RTMP se quedó en otro papel: el de transportar la señal del directo desde el lugar de grabación hasta la plataforma que la procesa.
Funciona sobre TCP, normalmente en el puerto 1935, y mantiene una conexión abierta por la que el codificador envía el vídeo de forma continua. Su gran baza es la compatibilidad: no hay programa de emisión, app móvil ni codificador de hardware que no hable RTMP.
Dónde está RTMP en un directo
Cámara, micrófono, pantalla o una mesa de realización.
La señal viaja a la plataforma con la URL del servidor y la clave de stream. Este es el único tramo en el que interviene RTMP.
La plataforma transcodifica la señal a varias calidades y la reparte por CDN en HLS, el formato que reproducen todos los navegadores y móviles.
URL del servidor y clave de stream
Para emitir por RTMP, el codificador necesita dos datos que te da la plataforma al crear el evento:
|Dato
|Qué es
|Ejemplo de formato
|URL del servidor
|La dirección del servidor de ingesta
|rtmp://servidor/live
|Clave de stream
|El identificador secreto de tu evento
|Una cadena larga y única
Quien tenga la clave puede emitir en tu directo: trátala como una contraseña y regenérala si se ha visto en pantalla.
RTMP, RTMPS y SRT
|RTMP
|RTMPS
|SRT
|Transporte
|TCP
|TCP con cifrado TLS
|UDP con recuperación de paquetes
|Cifrado
|No
|Sí
|Sí
|Con red inestable
|Sufre: los cortes se acumulan
|Igual que RTMP
|Aguanta mejor la pérdida de paquetes
|Compatibilidad
|Universal
|Muy amplia
|Amplia y creciendo
Regla práctica: RTMPS para una conexión estable de oficina o estudio; SRT para emitir desde el móvil, eventos en exteriores o largas distancias.
Para saber más
- OBS Studio — Stream settings: dónde se introducen la URL del servidor y la clave de stream.
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