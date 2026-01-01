RTMP

El protocolo con el que tu codificador envía la señal en directo a la plataforma. Nació con Flash, sobrevivió a Flash y hoy es el idioma común de OBS, vMix, Zoom y casi cualquier equipo de emisión.

Actualizado: octubre de 2026 5 min de lectura Protocolos

RTMP (Real-Time Messaging Protocol) transporta la señal en directo del codificador a la plataforma de streaming. Hoy se usa para la ingesta, no para reproducir: los espectadores ven el directo por HLS. Sus alternativas son RTMPS, cifrado, y SRT, más robusto en redes inestables.

¿Qué es RTMP?

RTMP es un protocolo creado por Macromedia, más tarde Adobe, para mover audio y vídeo en tiempo real entre un servidor y el reproductor Flash. Flash desapareció de los navegadores, pero RTMP se quedó en otro papel: el de transportar la señal del directo desde el lugar de grabación hasta la plataforma que la procesa.

Funciona sobre TCP, normalmente en el puerto 1935, y mantiene una conexión abierta por la que el codificador envía el vídeo de forma continua. Su gran baza es la compatibilidad: no hay programa de emisión, app móvil ni codificador de hardware que no hable RTMP.

Dónde está RTMP en un directo

Captura

Cámara, micrófono, pantalla o una mesa de realización.

Codificador

OBS, vMix, Larix, Zoom o un equipo de hardware comprime la señal, normalmente en H.264, con el bitrate que elijas.

Ingesta por RTMP

La señal viaja a la plataforma con la URL del servidor y la clave de stream. Este es el único tramo en el que interviene RTMP.

Transcodificación y entrega por HLS

La plataforma transcodifica la señal a varias calidades y la reparte por CDN en HLS, el formato que reproducen todos los navegadores y móviles.

URL del servidor y clave de stream

Para emitir por RTMP, el codificador necesita dos datos que te da la plataforma al crear el evento:

DatoQué esEjemplo de formato
URL del servidorLa dirección del servidor de ingestartmp://servidor/live
Clave de stream El identificador secreto de tu eventoUna cadena larga y única

Quien tenga la clave puede emitir en tu directo: trátala como una contraseña y regenérala si se ha visto en pantalla.

RTMP, RTMPS y SRT

RTMPRTMPSSRT
TransporteTCPTCP con cifrado TLSUDP con recuperación de paquetes
CifradoNo
Con red inestableSufre: los cortes se acumulanIgual que RTMPAguanta mejor la pérdida de paquetes
CompatibilidadUniversalMuy ampliaAmplia y creciendo

Regla práctica: RTMPS para una conexión estable de oficina o estudio; SRT para emitir desde el móvil, eventos en exteriores o largas distancias.

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Denis Konnov

Escrito por

Denis Konnov Verificado

CMO de Kinescope

Denis dirige el marketing y el contenido de Kinescope y trabaja codo con codo con los ingenieros de la plataforma. Este glosario lo revisa y lo mantiene al día el equipo que construye la infraestructura de streaming, codificación y entrega por CDN de Kinescope.

Preguntas frecuentes

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RTMP (Real-Time Messaging Protocol) es un protocolo de transmisión que nació con Flash y que hoy se usa sobre todo para la ingesta: llevar la señal en directo desde el codificador (OBS, vMix, Zoom o un equipo de hardware) hasta la plataforma de streaming, que luego la entrega a los espectadores por HLS.

Sí, pero solo en un tramo de la cadena. Los navegadores ya no reproducen RTMP, así que los espectadores ven el directo por HLS. Lo que sigue usándose es RTMP entre el codificador y la plataforma, porque prácticamente todos los programas y equipos de emisión lo soportan.

RTMPS es RTMP dentro de una conexión cifrada con TLS (la misma tecnología que HTTPS). La señal no puede leerse ni manipularse por el camino. Si tu codificador y tu plataforma lo admiten, es la opción recomendada.

RTMP funciona sobre TCP: es universal, pero sufre con redes inestables. SRT (Secure Reliable Transport) va sobre UDP, recupera los paquetes perdidos de forma inteligente y cifra la señal. Para conexiones móviles o largas distancias, SRT suele aguantar mejor; para una conexión de oficina estable, RTMP o RTMPS bastan.
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