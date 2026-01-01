CDN (Content Delivery Network) La red global de servidores edge que acerca tu vídeo a cada espectador: arranca rápido, se reproduce sin cortes y aguanta un pico de tráfico. Copiar enlace

Una CDN es una red mundial de servidores edge que guarda copias de tu vídeo cerca de los espectadores. La reproducción arranca rápido, se corta menos y aguanta un pico de tráfico sin cargar un único origen lejano.

¿Qué es una CDN (Content Delivery Network)?

Una CDN (Content Delivery Network, red de distribución de contenidos) es una red de servidores repartidos por distintas regiones que guarda en caché copias de tu contenido (segmentos de vídeo, imágenes, archivos) cerca de los espectadores. Cuando alguien pulsa reproducir, el vídeo sale de un servidor edge cercano y no de un único origen que puede estar a miles de kilómetros.

Para el vídeo, la CDN es imprescindible. Hacer streaming significa entregar muchos segmentos cortos seguidos: cuanto más cerca está el servidor, menor es la latencia y menos probable el buffering. Una CDN también absorbe la demanda: un vídeo que de repente tiene miles de espectadores a la vez se sirve desde cientos de servidores edge, no desde una sola máquina saturada.

Cómo funciona una CDN para vídeo

El origen guarda la copia maestra Tus calidades transcodificadas y tus manifiestos están en el origen (la capa de alojamiento): es la copia de referencia. Los servidores edge cachean bajo demanda El primer espectador de una región hace que el servidor edge descargue y guarde en caché los segmentos necesarios. Todos los que vienen después los reciben desde esa caché: rápido y sin tocar el origen. Enrutamiento al servidor edge más cercano Cada espectador se dirige automáticamente al servidor edge operativo más cercano, así que alguien en São Paulo y alguien en Berlín reciben el vídeo cada uno desde un servidor próximo. Escala con la demanda Los picos se reparten por toda la red de servidores edge, así que el número de espectadores simultáneos escala con la CDN y no queda limitado por un solo servidor.

La métrica de eficiencia clave es la tasa de aciertos de caché (cache hit ratio): el porcentaje de solicitudes que se sirven desde el servidor edge sin ir al origen. Cuanto más alta, antes reciben los espectadores el vídeo y menos carga (y coste) llega al origen. El contenido popular calienta la caché y mantiene alta esa tasa.

CDN vs. alojamiento

Aspecto Alojamiento (origen) CDN (edge) Función Guarda la copia maestra Distribuye copias cerca de los espectadores Optimizado para Almacenamiento, gestión, procesamiento Velocidad y escala de la entrega Sin él No hay dónde guardar el vídeo Arranques lentos, buffering y picos que saturan el origen En Kinescope Los dos, en una sola plataforma: alojamiento + CDN propia

CDN propia vs. alquilada

«Nuestra CDN» no significa lo mismo en todas las plataformas. La mayoría de las plataformas de vídeo alquilan capacidad a un tercero (Cloudflare, Fastly, Akamai) y la revenden; unas pocas construyen y operan su propia red. La diferencia se nota en el precio y en quién resuelve los problemas.

Aspecto Alquilada (de terceros) Propia Precio A menudo con margen del revendedor Sin margen de intermediario Incidencias Pasan por otro proveedor Un solo equipo controla toda la cadena SLA Depende del proveedor Se fija y se cumple directamente

Kinescope opera su propia red, con puntos de presencia en Latinoamérica, EE. UU., Europa y la CEI, y un SLA de disponibilidad del 99,98 %.

Kinescope opera su propia CDN global de vídeo Kinescope opera su propia CDN global de vídeo: una infraestructura que construye y gestiona, sin revender AWS ni Cloudflare. Un solo equipo de producto controla toda la cadena (subida, transcodificación, entrega y reproducción) con un SLA de disponibilidad del 99,98 %. Eso significa precios previsibles sin margen de revendedor e incidencias que nunca pasan por otro proveedor. Ver la CDN global

Para saber más

Red de entrega de contenidos — Wikipedia: una visión general independiente.