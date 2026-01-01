CDN (Content Delivery Network)

La red global de servidores edge que acerca tu vídeo a cada espectador: arranca rápido, se reproduce sin cortes y aguanta un pico de tráfico.

Actualizado: mayo de 2026 5 min de lectura Entrega

Una CDN es una red mundial de servidores edge que guarda copias de tu vídeo cerca de los espectadores. La reproducción arranca rápido, se corta menos y aguanta un pico de tráfico sin cargar un único origen lejano.

¿Qué es una CDN (Content Delivery Network)?

Una CDN (Content Delivery Network, red de distribución de contenidos) es una red de servidores repartidos por distintas regiones que guarda en caché copias de tu contenido (segmentos de vídeo, imágenes, archivos) cerca de los espectadores. Cuando alguien pulsa reproducir, el vídeo sale de un servidor edge cercano y no de un único origen que puede estar a miles de kilómetros.

Para el vídeo, la CDN es imprescindible. Hacer streaming significa entregar muchos segmentos cortos seguidos: cuanto más cerca está el servidor, menor es la latencia y menos probable el buffering. Una CDN también absorbe la demanda: un vídeo que de repente tiene miles de espectadores a la vez se sirve desde cientos de servidores edge, no desde una sola máquina saturada.

Cómo funciona una CDN para vídeo

El origen guarda la copia maestra

Tus calidades transcodificadas y tus manifiestos están en el origen (la capa de alojamiento): es la copia de referencia.

Los servidores edge cachean bajo demanda

El primer espectador de una región hace que el servidor edge descargue y guarde en caché los segmentos necesarios. Todos los que vienen después los reciben desde esa caché: rápido y sin tocar el origen.

Enrutamiento al servidor edge más cercano

Cada espectador se dirige automáticamente al servidor edge operativo más cercano, así que alguien en São Paulo y alguien en Berlín reciben el vídeo cada uno desde un servidor próximo.

Escala con la demanda

Los picos se reparten por toda la red de servidores edge, así que el número de espectadores simultáneos escala con la CDN y no queda limitado por un solo servidor.

La métrica de eficiencia clave es la tasa de aciertos de caché (cache hit ratio): el porcentaje de solicitudes que se sirven desde el servidor edge sin ir al origen. Cuanto más alta, antes reciben los espectadores el vídeo y menos carga (y coste) llega al origen. El contenido popular calienta la caché y mantiene alta esa tasa.

CDN vs. alojamiento

AspectoAlojamiento (origen)CDN (edge)
FunciónGuarda la copia maestraDistribuye copias cerca de los espectadores
Optimizado paraAlmacenamiento, gestión, procesamientoVelocidad y escala de la entrega
Sin élNo hay dónde guardar el vídeoArranques lentos, buffering y picos que saturan el origen
En KinescopeLos dos, en una sola plataforma: alojamiento + CDN propia

CDN propia vs. alquilada

«Nuestra CDN» no significa lo mismo en todas las plataformas. La mayoría de las plataformas de vídeo alquilan capacidad a un tercero (Cloudflare, Fastly, Akamai) y la revenden; unas pocas construyen y operan su propia red. La diferencia se nota en el precio y en quién resuelve los problemas.

AspectoAlquilada (de terceros)Propia
PrecioA menudo con margen del revendedorSin margen de intermediario
IncidenciasPasan por otro proveedorUn solo equipo controla toda la cadena
SLADepende del proveedorSe fija y se cumple directamente

Kinescope opera su propia red, con puntos de presencia en Latinoamérica, EE. UU., Europa y la CEI, y un SLA de disponibilidad del 99,98 %.

Para saber más

Sigue leyendo

Latencia

El retraso entre lo que ocurre y lo que ve el espectador. Es crítica en directo: Low-Latency HLS la reduce a 2–5 segundos.

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Buffering

La pausa de la reproducción para cargar más datos. El ABR existe sobre todo para evitarla: baja la calidad antes de que el búfer…

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Bitrate adaptativo (ABR)

Ajusta la calidad del vídeo en tiempo real a la conexión de cada espectador: reproducción fluida de 480p a 4K, sin cortes por…

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Denis Konnov

Escrito por

Denis Konnov Verificado

CMO de Kinescope

Denis dirige el marketing y el contenido de Kinescope y trabaja codo con codo con los ingenieros de la plataforma. Este glosario lo revisa y lo mantiene al día el equipo que construye la infraestructura de streaming, codificación y entrega por CDN de Kinescope.

Preguntas frecuentes

¿No encuentras la respuesta que buscas? Consulta nuestro Centro de ayuda.

Una CDN guarda en caché los segmentos de tu vídeo en servidores edge repartidos por todo el mundo, así que cada espectador lo recibe desde un punto cercano. Eso reduce el tiempo de arranque y el buffering, y absorbe picos de tráfico que saturarían un único servidor de origen. A gran escala, es la diferencia entre una reproducción fluida y cortes constantes.

El alojamiento guarda la copia maestra de tu vídeo (el origen). Una CDN distribuye copias a servidores edge cerca de los espectadores para entregarlo rápido. Necesitas las dos cosas: el alojamiento para guardar y gestionar los archivos, y una CDN para servirlos rápido en todo el mundo. Kinescope ofrece ambas en una sola plataforma.

De forma indirecta, sí. Una CDN no cambia el vídeo, pero entrega los segmentos más rápido y con más fiabilidad, y así el reproductor adaptativo mantiene una calidad más alta con menos buffering. Con menos latencia hasta el servidor edge, el reproductor puede pedir calidades más altas con seguridad.

Muchas plataformas alquilan capacidad de CDN a Cloudflare, Fastly o Akamai. Funciona, pero añade un proveedor más y, a menudo, el margen del revendedor. Kinescope opera su propia CDN en Latinoamérica, EE. UU., Europa y la CEI, así que un solo equipo controla toda la cadena, desde la subida hasta la reproducción, sin intermediarios en el precio ni en las incidencias.
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