Buffering
La pausa con la rueda girando que arruina una sesión de visionado. La mayor parte de la tecnología del streaming existe para evitarla.
El buffering es el corte de un vídeo a mitad de la reproducción porque los datos llegan más despacio de lo que se reproducen. La reserva de imágenes del reproductor se vacía y se detiene para recargar antes de seguir.
¿Qué es el buffering?
El buffering es la pausa de la reproducción mientras el vídeo descarga más datos para poder continuar. El reproductor guarda una pequeña reserva del vídeo que viene a continuación (el «búfer»). Cuando los datos llegan más despacio de lo que se reproducen, esa reserva se vacía y la reproducción se detiene, con la rueda girando, hasta que carga lo suficiente para seguir.
Casi siempre se debe a una de estas causas: el bitrate es demasiado alto para la conexión del espectador, el servidor o la CDN está lejos o saturado, o el vídeo no se preparó para la entrega adaptativa. El rebuffering es uno de los indicadores más claros de que el espectador abandonará el vídeo. Por eso tanta tecnología del streaming existe para evitarlo.
Carga inicial frente a rebuffering
Hay dos tipos de buffering, y el sector los mide por separado como métricas de calidad de la experiencia.
|Tipo
|Cuándo ocurre
|Métrica
|Impacto
|Carga inicial
|Antes de que empiece la reproducción
|Tiempo de inicio del vídeo
|Los espectadores abandonan antes de verlo
|Rebuffering
|Cortes a mitad de la reproducción
|Ratio de rebuffering (% del tiempo de visionado detenido)
|El más dañino: interrumpe a quien ya ha decidido verlo
Un ratio de rebuffering bajo y un tiempo de inicio corto son los dos números que mejor predicen si el vídeo se ve hasta el final. Conviene seguirlos en tu analítica.
Cómo se evita el buffering
El reproductor baja la calidad antes de que el búfer se vacíe. La reproducción sigue a una resolución menor sin detenerse y vuelve a subir cuando la conexión se recupera.
Servir los segmentos desde un servidor perimetral cercano al espectador hace que los datos lleguen rápido y de forma fiable. El búfer se mantiene lleno incluso con mucha carga.
Una escalera de versiones bien hecha ofrece al reproductor peldaños realistas, así que siempre encuentra uno que la conexión pueda sostener.
Guardar unos segundos de vídeo en reserva permite al reproductor aguantar caídas breves de ancho de banda sin detenerse. En directo, eso se paga con más latencia.
Para saber más
- Adaptive bitrate streaming — Wikipedia: la principal defensa contra el buffering.
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