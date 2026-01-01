Buffering

La pausa con la rueda girando que arruina una sesión de visionado. La mayor parte de la tecnología del streaming existe para evitarla.

Actualizado: mayo de 2026 4 min de lectura Streaming

El buffering es el corte de un vídeo a mitad de la reproducción porque los datos llegan más despacio de lo que se reproducen. La reserva de imágenes del reproductor se vacía y se detiene para recargar antes de seguir.

¿Qué es el buffering?

El buffering es la pausa de la reproducción mientras el vídeo descarga más datos para poder continuar. El reproductor guarda una pequeña reserva del vídeo que viene a continuación (el «búfer»). Cuando los datos llegan más despacio de lo que se reproducen, esa reserva se vacía y la reproducción se detiene, con la rueda girando, hasta que carga lo suficiente para seguir.

Casi siempre se debe a una de estas causas: el bitrate es demasiado alto para la conexión del espectador, el servidor o la CDN está lejos o saturado, o el vídeo no se preparó para la entrega adaptativa. El rebuffering es uno de los indicadores más claros de que el espectador abandonará el vídeo. Por eso tanta tecnología del streaming existe para evitarlo.

Carga inicial frente a rebuffering

Hay dos tipos de buffering, y el sector los mide por separado como métricas de calidad de la experiencia.

TipoCuándo ocurreMétricaImpacto
Carga inicialAntes de que empiece la reproducciónTiempo de inicio del vídeoLos espectadores abandonan antes de verlo
Rebuffering Cortes a mitad de la reproducciónRatio de rebuffering (% del tiempo de visionado detenido)El más dañino: interrumpe a quien ya ha decidido verlo

Un ratio de rebuffering bajo y un tiempo de inicio corto son los dos números que mejor predicen si el vídeo se ve hasta el final. Conviene seguirlos en tu analítica.

Cómo se evita el buffering

Bitrate adaptativo

El reproductor baja la calidad antes de que el búfer se vacíe. La reproducción sigue a una resolución menor sin detenerse y vuelve a subir cuando la conexión se recupera.

Una CDN rápida

Servir los segmentos desde un servidor perimetral cercano al espectador hace que los datos lleguen rápido y de forma fiable. El búfer se mantiene lleno incluso con mucha carga.

Bitrates objetivo razonables

Una escalera de versiones bien hecha ofrece al reproductor peldaños realistas, así que siempre encuentra uno que la conexión pueda sostener.

Un búfer suficiente

Guardar unos segundos de vídeo en reserva permite al reproductor aguantar caídas breves de ancho de banda sin detenerse. En directo, eso se paga con más latencia.

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Denis Konnov

Escrito por

Denis Konnov Verificado

CMO de Kinescope

Denis dirige el marketing y los contenidos de Kinescope y trabaja de cerca con los ingenieros de la plataforma. El equipo que desarrolla la infraestructura de streaming, codificación y entrega por CDN de Kinescope revisa y actualiza este glosario.

Preguntas frecuentes

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El buffering aparece cuando el reproductor no descarga datos lo bastante rápido para seguir reproduciendo. Las causas habituales: el bitrate es demasiado alto para la conexión, el servidor (o la CDN) está lejos o saturado, o el vídeo no se preparó para streaming adaptativo. El bitrate adaptativo resuelve la mayoría de los casos: baja la calidad antes de que el búfer se vacíe.

El buffering es una pausa de la reproducción para cargar más datos a mitad del vídeo. La latencia es el retraso entre que algo ocurre (o pulsas el botón de reproducir) y lo ves. Un directo puede tener poca latencia y aun así cortarse con una conexión débil, y al revés: son problemas distintos.

La carga inicial es la espera antes de que empiece la reproducción, y se mide como tiempo de inicio del vídeo. El rebuffering es un corte a mitad de la reproducción, cuando ya ha empezado. Los dos perjudican, pero el rebuffering hace más daño: un espectador que ya ha decidido verlo y sufre una interrupción tiene muchas más probabilidades de abandonar.

El streaming adaptativo codifica el vídeo en varios niveles de calidad y deja que el reproductor baje a uno inferior cuando cae el ancho de banda. La reproducción sigue con menos calidad y sin cortes. El reproductor baja la calidad antes de que el búfer se agote y la vuelve a subir cuando la conexión se recupera.
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