Buffering La pausa con la rueda girando que arruina una sesión de visionado. La mayor parte de la tecnología del streaming existe para evitarla. Copiar enlace

El buffering es el corte de un vídeo a mitad de la reproducción porque los datos llegan más despacio de lo que se reproducen. La reserva de imágenes del reproductor se vacía y se detiene para recargar antes de seguir.

¿Qué es el buffering?

El buffering es la pausa de la reproducción mientras el vídeo descarga más datos para poder continuar. El reproductor guarda una pequeña reserva del vídeo que viene a continuación (el «búfer»). Cuando los datos llegan más despacio de lo que se reproducen, esa reserva se vacía y la reproducción se detiene, con la rueda girando, hasta que carga lo suficiente para seguir.

Casi siempre se debe a una de estas causas: el bitrate es demasiado alto para la conexión del espectador, el servidor o la CDN está lejos o saturado, o el vídeo no se preparó para la entrega adaptativa. El rebuffering es uno de los indicadores más claros de que el espectador abandonará el vídeo. Por eso tanta tecnología del streaming existe para evitarlo.

Carga inicial frente a rebuffering

Hay dos tipos de buffering, y el sector los mide por separado como métricas de calidad de la experiencia.

Tipo Cuándo ocurre Métrica Impacto Carga inicial Antes de que empiece la reproducción Tiempo de inicio del vídeo Los espectadores abandonan antes de verlo Rebuffering Cortes a mitad de la reproducción Ratio de rebuffering (% del tiempo de visionado detenido) El más dañino: interrumpe a quien ya ha decidido verlo

Un ratio de rebuffering bajo y un tiempo de inicio corto son los dos números que mejor predicen si el vídeo se ve hasta el final. Conviene seguirlos en tu analítica.

Cómo se evita el buffering

Bitrate adaptativo El reproductor baja la calidad antes de que el búfer se vacíe. La reproducción sigue a una resolución menor sin detenerse y vuelve a subir cuando la conexión se recupera. Una CDN rápida Servir los segmentos desde un servidor perimetral cercano al espectador hace que los datos lleguen rápido y de forma fiable. El búfer se mantiene lleno incluso con mucha carga. Bitrates objetivo razonables Una escalera de versiones bien hecha ofrece al reproductor peldaños realistas, así que siempre encuentra uno que la conexión pueda sostener. Un búfer suficiente Guardar unos segundos de vídeo en reserva permite al reproductor aguantar caídas breves de ancho de banda sin detenerse. En directo, eso se paga con más latencia.

Kinescope mantiene el rebuffering cerca de cero Kinescope está pensado para mantener el rebuffering cerca de cero. Cada vídeo que subes se transcodifica en una escalera adaptativa, se entrega desde la CDN global propia de Kinescope y se reproduce en un reproductor adaptativo que ajusta la calidad al ancho de banda de cada espectador. La analítica por espectador muestra el tiempo de inicio y los abandonos, así ves dónde los problemas de reproducción te cuestan público. No hace falta configurar nada. Ver el reproductor adaptativo

Para saber más

Adaptive bitrate streaming — Wikipedia: la principal defensa contra el buffering.