Latencia

Cuánto va un stream por detrás del tiempo real. Marca la diferencia entre un webinar que se siente en directo y uno en el que el chat va 30 segundos por delante del vídeo.

Actualizado: mayo de 2026 5 min de lectura Streaming

La latencia es el retraso entre lo que pasa en directo y el momento en que el espectador lo ve en pantalla. El HLS estándar va de 10 a 30 segundos por detrás; Low-Latency HLS lo reduce a unos pocos segundos.

¿Qué es la latencia?

La latencia es el retraso entre lo que pasa delante de la cámara y el momento en que el espectador lo ve en pantalla. En un directo, es la distancia entre el tiempo real y la reproducción, y se mide en segundos.

En el vídeo bajo demanda apenas importa: un archivo VoD ya está completo, así que no hay nada respecto a lo que ir «por detrás». En directo puede arruinar la experiencia: si los espectadores participan por chat, encuestas o pujas, 30 segundos de retraso hacen que la conversación vaya por delante del vídeo.

La latencia y el buffering son cosas distintas. El buffering es la reproducción que se detiene para cargar datos; la latencia es cuánto vas por detrás del tiempo real. Un stream puede ir perfectamente fluido y llegar 20 segundos tarde.

Los niveles de latencia

«Baja latencia» significa cosas distintas según el método de entrega. Estos son los niveles aproximados:

NivelRetraso típicoMétodoIndicado para
HLS estándar10–30 sSegmentos normalesEmisiones, eventos unidireccionales
Low-Latency HLS 2–8 sSegmentos parciales + envío desde el servidorWebinars, sesiones de preguntas, directos interactivos
WebRTCMenos de 1 sTransporte en tiempo real entre paresVideollamadas, conversaciones en ambos sentidos

La mayoría de los directos interactivos caben sin problema en el rango de LL-HLS, unos pocos segundos, que equilibra la rapidez de respuesta con la fiabilidad de la entrega por HTTP.

Qué añade latencia

Codificación

Comprimir la señal en directo en calidades listas para entregar lleva un tiempo antes de que salga nada.

Segmentación

El stream se corta en segmentos; los segmentos más largos son más estables, pero tardan más en estar listos.

Buffer del reproductor

Los reproductores guardan unos cuantos segmentos de reserva antes de reproducir para evitar cortes, y esa reserva también añade latencia.

Low-Latency HLS

LL-HLS usa segmentos parciales y envío desde el servidor para que el reproductor empiece un fragmento antes de que esté escrito del todo. Así el retraso baja a unos pocos segundos.

Cuándo necesitas baja latencia

Buscar la latencia más baja posible tiene un coste: los segmentos más pequeños y un buffer más corto dejan menos margen para absorber una bajada de ancho de banda, así que una configuración de latencia muy baja puede sufrir más buffering. Ajusta el objetivo al caso de uso en vez de ir siempre a «lo más bajo posible»:

Directo interactivo → segundos

Los webinars, las sesiones de preguntas, el live shopping y las subastas necesitan unos pocos segundos para que el chat y las reacciones vayan sincronizados. LL-HLS es el punto justo.

Emisiones unidireccionales → decenas de segundos está bien

Las ponencias, las conferencias y el visionado pasivo no necesitan tiempo real; el HLS estándar da más estabilidad a gran escala.

Bajo demanda → la latencia no importa

Una grabación no tiene ninguna referencia en tiempo real: solo cuentan el tiempo de arranque y la fluidez.

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Denis Konnov

Escrito por

Denis Konnov Verificado

CMO de Kinescope

Denis dirige el marketing y el contenido de Kinescope y trabaja codo con codo con los ingenieros de la plataforma. Este glosario lo revisa y lo mantiene al día el equipo que construye la infraestructura de streaming, codificación y entrega por CDN de Kinescope.

Preguntas frecuentes

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La latencia es el retraso entre lo que pasa delante de la cámara y el momento en que el espectador lo ve. Un directo con HLS estándar suele ir de 10 a 30 segundos por detrás; Low-Latency HLS lo baja a unos pocos segundos, y eso importa en todo lo interactivo, como webinars, subastas o sesiones de preguntas.

La latencia es cuánto va el stream por detrás del tiempo real; el buffering es la reproducción que se detiene para cargar más datos. Puedes tener poca latencia y aun así sufrir buffering con una conexión débil, o un stream perfectamente estable que simplemente va 20 segundos por detrás. Son problemas distintos.

El streaming de baja latencia reduce el retraso a unos pocos segundos con técnicas como Low-Latency HLS (segmentos parciales y envío desde el servidor). Hace falta cuando los espectadores interactúan en tiempo real (chat en directo, encuestas, pujas), donde 30 segundos de retraso arruinarían la experiencia.

Se suman varias etapas: codificar el stream, cortarlo en segmentos, el buffer del reproductor, que guarda unos cuantos segmentos antes de empezar, y el tiempo de viaje por la red. Los segmentos más largos y los buffers más grandes añaden latencia, pero dan estabilidad, así que siempre hay que equilibrar retraso y fluidez.
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