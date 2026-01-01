Latencia
Cuánto va un stream por detrás del tiempo real. Marca la diferencia entre un webinar que se siente en directo y uno en el que el chat va 30 segundos por delante del vídeo.
La latencia es el retraso entre lo que pasa en directo y el momento en que el espectador lo ve en pantalla. El HLS estándar va de 10 a 30 segundos por detrás; Low-Latency HLS lo reduce a unos pocos segundos.
¿Qué es la latencia?
La latencia es el retraso entre lo que pasa delante de la cámara y el momento en que el espectador lo ve en pantalla. En un directo, es la distancia entre el tiempo real y la reproducción, y se mide en segundos.
En el vídeo bajo demanda apenas importa: un archivo VoD ya está completo, así que no hay nada respecto a lo que ir «por detrás». En directo puede arruinar la experiencia: si los espectadores participan por chat, encuestas o pujas, 30 segundos de retraso hacen que la conversación vaya por delante del vídeo.
La latencia y el buffering son cosas distintas. El buffering es la reproducción que se detiene para cargar datos; la latencia es cuánto vas por detrás del tiempo real. Un stream puede ir perfectamente fluido y llegar 20 segundos tarde.
Los niveles de latencia
«Baja latencia» significa cosas distintas según el método de entrega. Estos son los niveles aproximados:
|Nivel
|Retraso típico
|Método
|Indicado para
|HLS estándar
|10–30 s
|Segmentos normales
|Emisiones, eventos unidireccionales
|Low-Latency HLS
|2–8 s
|Segmentos parciales + envío desde el servidor
|Webinars, sesiones de preguntas, directos interactivos
|WebRTC
|Menos de 1 s
|Transporte en tiempo real entre pares
|Videollamadas, conversaciones en ambos sentidos
La mayoría de los directos interactivos caben sin problema en el rango de LL-HLS, unos pocos segundos, que equilibra la rapidez de respuesta con la fiabilidad de la entrega por HTTP.
Qué añade latencia
Comprimir la señal en directo en calidades listas para entregar lleva un tiempo antes de que salga nada.
El stream se corta en segmentos; los segmentos más largos son más estables, pero tardan más en estar listos.
Los reproductores guardan unos cuantos segmentos de reserva antes de reproducir para evitar cortes, y esa reserva también añade latencia.
LL-HLS usa segmentos parciales y envío desde el servidor para que el reproductor empiece un fragmento antes de que esté escrito del todo. Así el retraso baja a unos pocos segundos.
Cuándo necesitas baja latencia
Buscar la latencia más baja posible tiene un coste: los segmentos más pequeños y un buffer más corto dejan menos margen para absorber una bajada de ancho de banda, así que una configuración de latencia muy baja puede sufrir más buffering. Ajusta el objetivo al caso de uso en vez de ir siempre a «lo más bajo posible»:
Los webinars, las sesiones de preguntas, el live shopping y las subastas necesitan unos pocos segundos para que el chat y las reacciones vayan sincronizados. LL-HLS es el punto justo.
Las ponencias, las conferencias y el visionado pasivo no necesitan tiempo real; el HLS estándar da más estabilidad a gran escala.
Una grabación no tiene ninguna referencia en tiempo real: solo cuentan el tiempo de arranque y la fluidez.
Para saber más
- Apple — HTTP Live Streaming: la especificación de Low-Latency HLS.
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