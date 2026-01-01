Generador de código embed de vídeo
Pega el enlace de un vídeo de Kinescope, elige el tamaño y los ajustes del reproductor y copia un código iframe adaptable para cualquier web.
Con el campo vacío se muestra nuestro vídeo de demostración.
Tamaño
Proporción
Alto: 360 px
ReproducciónEl vídeo de fondo oculta los controles y se reproduce sin sonido, en bucle.
Calidad
Reproductor y página
El vídeo de demostración es 16:9, así que la vista previa se queda en 16:9. Tu código usa la proporción que elegiste.
<div style="position: relative; padding-top: 56.25%; width: 100%">
<iframe
src="https://kinescope.io/embed/2EwKFSxfJsnEwhVW4DqXxr?playsinline=1"
allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture; encrypted-media; gyroscope; accelerometer; clipboard-write; screen-wake-lock;"
frameborder="0"
allowfullscreen
loading="lazy"
style="position: absolute; width: 100%; height: 100%; top: 0; left: 0;"
></iframe>
</div>
Pega el código en el HTML de tu página. El atributo
allow es obligatorio para la reproducción automática, la pantalla completa, Picture-in-Picture y DRM.
¿Aún no tienes un vídeo en Kinescope?
Sube uno con el plan gratuito y pega su enlace en el generador. El reproductor ajusta la calidad a la conexión de cada persona y no muestra anuncios.
- 100 minutos y 200 GB de tráfico al mes gratis
- Sin tarjeta
- Planes de pago desde €10 al mes, entrega desde €0,03/GB
Qué hace cada ajuste
Adaptable o fijo
El código adaptable mete el reproductor en una caja que mantiene la proporción, así el vídeo ocupa el ancho de cualquier columna y pantalla. El código fijo define el ancho y el alto en píxeles, para diseños que no cambian.
Reproducción automática y sonido
Los navegadores bloquean la reproducción automática con sonido. Con autoplay activado, el reproductor de Kinescope empieza tras cargar y se silencia si el audio está bloqueado. Activa Sin sonido para empezar siempre en silencio.
Vídeo de fondo
background=1 oculta los controles y activa autoplay, sin sonido y bucle. Úsalo en un vídeo de cabecera o en un bucle de producto detrás de un texto.
Punto de inicio
t marca dónde empieza la reproducción, en segundos: 1:30 se convierte en t=90. El espectador puede volver al principio.
Calidad
quality acepta una altura en píxeles, como 720 o 1080. En Auto, el reproductor elige la versión según la conexión, con bitrate adaptativo.
El atributo allow
Sin allow, la reproducción automática, la pantalla completa, Picture-in-Picture y DRM pueden no funcionar. Déjalo como sale y no añadas el atributo sandbox.
Preguntas frecuentes
¿No encuentras la respuesta que buscas? Consulta nuestro Documentación de embed.
Copia el enlace o el ID del vídeo en el panel de Kinescope, pégalo en el generador, elige el tamaño y los ajustes del reproductor y pega el código en el HTML de tu página. El panel también te da el código en los ajustes de Embed del vídeo.
Mete el iframe en un contenedor con position: relative, width: 100% y un relleno superior igual a la proporción: 56,25% para 16:9, 177,78% para vertical 9:16 y 75% para 4:3. El iframe va con posición absoluta y 100% de ancho y alto. El generador escribe este código por ti.
Añade autoplay=1 al enlace del reproductor. Los navegadores bloquean la reproducción automática con sonido, así que añade también muted=1 si el vídeo tiene que arrancar en cualquier dispositivo. Para un vídeo silencioso en bucle y sin controles, usa background=1.
Sí. Añade t con el número de segundos, por ejemplo t=90 para empezar en 1:30; el espectador puede volver atrás. Para mostrar solo un fragmento, la documentación recoge seek, que recorta todo lo anterior a un punto, y duration, que recorta todo lo posterior.
Sí, siempre que el iframe conserve el atributo allow con encrypted-media. El DRM se activa en el panel de Kinescope. Todos los parámetros del reproductor están en la documentación de embed (en inglés).
Sí. Pégalo en cualquier bloque que acepte HTML personalizado. Para apps en React, Vue o Angular hay componentes de reproductor; consulta la página para desarrolladores.