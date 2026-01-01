Alojamiento de vídeos seguro para el contenido que no puedes perder

Una plataforma de vídeo con protección de nivel empresarial sin el recargo enterprise. Con CDN integrado, analítica y un reproductor personalizable. Desde 10 € al mes.

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Más de 9500 equipos en 84 países confían en nosotros, y cada mes son más.

Una plataforma de alojamiento de vídeos para todo

Subida rápida

Sube el archivo a mano, pega un enlace, envíalo por API o impórtalo automáticamente desde YouTube o Zoom. La transcodificación va en paralelo, así que incluso un archivo 4K está listo para insertar en pocos minutos.
Inserción sencilla

Copia un fragmento de código en WordPress, Webflow, Tilda o tu propio LMS. El reproductor insertado mantiene el DRM, las marcas de agua y la analítica dentro del iframe.
Protección de vídeo

DRM (Widevine + FairPlay), marcas de agua, contraseñas, restricciones por dominio, códigos de acceso únicos e integración con tu propio sistema de autenticación. Los cursos de pago, la formación interna y el material bajo NDA quedan fuera del alcance de quien no tenga tu permiso.
Reproductor personalizable

Elige logo, colores de marca y controles sin coste. Marca blanca completa en cualquier plan de pago: el reproductor insertado parece parte de tu web, sin rastro de un widget ajeno.
CDN integrado

Puntos de presencia propios en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y la CEI. En la cadena no hay un CDN de terceros, y en tu factura no hay margen de revendedor.
Analítica

Porcentaje visto de cada vídeo, principales fuentes de tráfico y ubicación de los espectadores, directamente en el panel. Ves dónde abandona la audiencia y qué mantiene su atención sin exportar datos ni combinar herramientas.
Panel de subida de Kinescope con subida manual, por enlace, por API e importación automática
Código de inserción de Kinescope para poner un reproductor protegido en una web
Ajustes de protección de vídeo de Kinescope con DRM, marcas de agua y reglas de acceso
Personalización del reproductor de Kinescope con logo, colores de marca y controles
Puntos de presencia del CDN integrado de Kinescope para la entrega de vídeo
Panel de analítica de Kinescope con porcentaje visto y ubicación de los espectadores
Subida rápida

Sube el archivo a mano, pega un enlace, envíalo por API o impórtalo automáticamente desde YouTube o Zoom. La transcodificación va en paralelo, así que incluso un archivo 4K está listo para insertar en pocos minutos.

Panel de subida de Kinescope con subida manual, por enlace, por API e importación automática
Inserción sencilla

Copia un fragmento de código en WordPress, Webflow, Tilda o tu propio LMS. El reproductor insertado mantiene el DRM, las marcas de agua y la analítica dentro del iframe.

Código de inserción de Kinescope para poner un reproductor protegido en una web
Protección de vídeo

DRM (Widevine + FairPlay), marcas de agua, contraseñas, restricciones por dominio, códigos de acceso únicos e integración con tu propio sistema de autenticación. Los cursos de pago, la formación interna y el material bajo NDA quedan fuera del alcance de quien no tenga tu permiso.

Ajustes de protección de vídeo de Kinescope con DRM, marcas de agua y reglas de acceso
Reproductor personalizable

Elige logo, colores de marca y controles sin coste. Marca blanca completa en cualquier plan de pago: el reproductor insertado parece parte de tu web, sin rastro de un widget ajeno.

Personalización del reproductor de Kinescope con logo, colores de marca y controles
CDN integrado

Puntos de presencia propios en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y la CEI. En la cadena no hay un CDN de terceros, y en tu factura no hay margen de revendedor.

Puntos de presencia del CDN integrado de Kinescope para la entrega de vídeo
Analítica

Porcentaje visto de cada vídeo, principales fuentes de tráfico y ubicación de los espectadores, directamente en el panel. Ves dónde abandona la audiencia y qué mantiene su atención sin exportar datos ni combinar herramientas.

Panel de analítica de Kinescope con porcentaje visto y ubicación de los espectadores

Un servicio de alojamiento de vídeos con la máxima protección

La seguridad recorre toda la infraestructura. No es una capa añadida encima.

Cifrado DRM

El DRM cifra el flujo de vídeo durante la entrega, y solo un dispositivo autorizado puede descifrarlo al reproducir. Los dos estándares del sector que usa Kinescope cubren juntos cerca del 99 % de los dispositivos de consumo.

  • Widevine para Android y Chrome; FairPlay para dispositivos Apple.
  • Bloquea descargadores como SaveFrom y herramientas de extracción como VLC o ffmpeg.
  • Bloquea la grabación de pantalla y las capturas en iOS, Android, macOS y Windows allí donde el sistema operativo lo permite.

Control de acceso

Elige la regla según el contenido: desde un enlace firmado hasta un token firmado por tu propio sistema de autenticación.

  • Contraseñas, códigos de un solo uso, listas de acceso por correo.
  • Tokens ligados a un dominio y con caducidad.
  • Las marcas de agua dinámicas llevan cualquier filtración hasta su origen.
  • SSO (SAML) en el plan Mega.

Probado a gran escala

Más de 100 millones

de vídeos subidos

5 millones

de minutos vistos al día

+75 % interanual

de crecimiento del tráfico en el último año

99,98 % de disponibilidad

garantizada por SLA

Construye experiencias de vídeo a tu manera

Kinescope es API-first: todo lo que hace el panel también lo puede hacer tu código.

API y SDK

Las piezas para llevar vídeo a cualquier producto: SDK para JavaScript, iOS, Android y React Native, una API REST y la documentación correspondiente. Integras vídeo en tu aplicación sin montar lo básico desde cero. Los comandos de instalación, el servidor MCP y una demo en vivo de la Player API están en el centro para desarrolladores.

Integraciones

Conectores listos para las herramientas que seguramente ya usas: Zoom, YouTube, WordPress, Webflow y los LMS más comunes. Conectas uno y te ahorras el trabajo de integración.

Servidor MCP

Un servidor nativo de Model Context Protocol, incluido en todos los planes, también en el gratuito. Los asistentes compatibles con MCP, como Claude o Cursor, se conectan directamente a tu biblioteca de Kinescope: tu equipo busca vídeos o lanza subidas sin salir de la herramienta de IA con la que ya trabaja.

Precios previsibles

Pagas por lo que usas. Todo lo demás ya está incluido.

Almacenamiento de vídeo

desde 0,03 €/GB

Ilimitado en los planes de pago. La tarifa baja con el volumen.

Tráfico CDN

desde 0,03 €/GB

Sin límite en los planes de pago. La tarifa baja con el volumen.

Procesamiento de vídeo

desde 0,01 €/min

Tarifa fija hasta 60.000 minutos; por encima, precio a medida.

Ver todas las tarifas y la calculadora →

¿Quieres migrar desde Vimeo, YouTube u otro servicio?

Los límites de almacenamiento y entrega de Vimeo existen, igual que el plan Enterprise que necesitas solo para activar el DRM. En Kinescope el almacenamiento y el ancho de banda son ilimitados, y el DRM está incluido en todos los planes de pago. El resto está en la comparativa completa.

¿Vienes de YouTube? Ganas DRM, todas las restricciones de acceso y un reproductor sin anuncios con tu marca.

La mudanza corre de nuestra cuenta y es gratuita en los planes Super y Mega. Traemos tu biblioteca con todos los metadatos y lo dejamos todo configurado. Normalmente tarda una semana o menos.

Solicitar migración
Reserva una demo

Estamos muy contentos de no haber tenido ningún fallo técnico con los vídeos alojados en Kinescope. Para nosotros la fiabilidad es muy, muy importante. Ningún usuario de nuestra formación online nos ha dicho que un vídeo no cargue o vaya lento. Nada de eso

Ysrael C. Diloy, Child Protection Specialist, Stairway Foundation (más de 9 millones de niños atendidos · pasó de Vimeo a Kinescope)

¿Listo para alojar tu primer vídeo?

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Matriz de control de acceso

Lista de dominios permitidos, SAML SSO, registros de auditoría y datos en la UE: los controles que necesita una configuración segura o regulada, cada uno con el plan en el que está.

Control de accesoQué haceDisponible en
Lista de dominios permitidos (whitelisting)El reproductor solo carga en los dominios que apruebesTodos los planes de pago
SAML SSOOkta, Azure AD y Google WorkspacePlan Mega
Registros de auditoría y RBACRegistro completo de actividad con control de acceso por rolesPlan Mega
Datos en la UELos datos personales se quedan en infraestructura del EEE (Kinescope B.V., Países Bajos), conforme al RGPDTodos los planes
Seguridad y SLA para empresas →
Datos en la UE →

Preguntas frecuentes

¿No encuentras la respuesta que buscas? Consulta nuestro Centro de ayuda.

Súbelo a una plataforma que cifre el almacenamiento y la entrega y que limite la reproducción por dominio y enlace firmado. Una web pública como YouTube no sirve para esto. Kinescope cifra cada subida y añade restricciones por dominio, URL firmadas con caducidad, marcas de agua dinámicas y DRM con Widevine y FairPlay, así que solo tus espectadores autorizados pueden reproducirlo.

Una contraseña se comparte o se salta con facilidad, por eso la protección seria usa enlaces firmados y control de acceso. Kinescope protege cada vídeo con un dominio aprobado, una URL firmada con caducidad o la autenticación del espectador, y puede añadir DRM para que el propio archivo siga cifrado aunque se filtre un enlace. Si buscabas hosting de vídeos con contraseña, estos controles cumplen la misma función con más fuerza: la contraseña no circula de mano en mano, y el enlace deja de funcionar.

Sí. YouTube y Vimeo están pensados para que te encuentren y para llegar a más gente; una plataforma de alojamiento de vídeos seguro está pensada para el control. Kinescope mantiene los vídeos fuera de la búsqueda pública, los cifra y limita el acceso por dominio, caducidad del enlace y DRM. Está hecha para creadores de cursos, empresas y contenido confidencial. Si la pregunta es quién puede verlo y no cómo se protege el archivo, consulta alojamiento de vídeos privados.

Marcas de agua dinámicas (el identificador del espectador aparece sobre la imagen), contraseñas de sesión, códigos de acceso de un solo uso, restricciones por dominio (el vídeo solo se reproduce en las URL que apruebes), listas de correos autorizados e integración con tu propio sistema de autenticación, si quieres que Kinescope valide un token contra tu sistema. Todo está incluido en todos los planes, también en el gratuito. Una excepción: el SSO llega con Mega. Estas reglas se explican a fondo en nuestra página de control de acceso al vídeo; cómo funciona el cifrado en sí lo cuenta cómo funciona el DRM de vídeo.
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