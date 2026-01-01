Alojamiento de vídeos seguro para el contenido que no puedes perder
Una plataforma de vídeo con protección de nivel empresarial sin el recargo enterprise. Con CDN integrado, analítica y un reproductor personalizable. Desde 10 € al mes.
Más de 9500 equipos en 84 países confían en nosotros, y cada mes son más.
Una plataforma de alojamiento de vídeos para todo
Sube el archivo a mano, pega un enlace, envíalo por API o impórtalo automáticamente desde YouTube o Zoom. La transcodificación va en paralelo, así que incluso un archivo 4K está listo para insertar en pocos minutos.
Copia un fragmento de código en WordPress, Webflow, Tilda o tu propio LMS. El reproductor insertado mantiene el DRM, las marcas de agua y la analítica dentro del iframe.
DRM (Widevine + FairPlay), marcas de agua, contraseñas, restricciones por dominio, códigos de acceso únicos e integración con tu propio sistema de autenticación. Los cursos de pago, la formación interna y el material bajo NDA quedan fuera del alcance de quien no tenga tu permiso.
Elige logo, colores de marca y controles sin coste. Marca blanca completa en cualquier plan de pago: el reproductor insertado parece parte de tu web, sin rastro de un widget ajeno.
Puntos de presencia propios en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y la CEI. En la cadena no hay un CDN de terceros, y en tu factura no hay margen de revendedor.
Porcentaje visto de cada vídeo, principales fuentes de tráfico y ubicación de los espectadores, directamente en el panel. Ves dónde abandona la audiencia y qué mantiene su atención sin exportar datos ni combinar herramientas.
Un servicio de alojamiento de vídeos con la máxima protección
La seguridad recorre toda la infraestructura. No es una capa añadida encima.
Cifrado DRM
El DRM cifra el flujo de vídeo durante la entrega, y solo un dispositivo autorizado puede descifrarlo al reproducir. Los dos estándares del sector que usa Kinescope cubren juntos cerca del 99 % de los dispositivos de consumo.
- Widevine para Android y Chrome; FairPlay para dispositivos Apple.
- Bloquea descargadores como SaveFrom y herramientas de extracción como VLC o ffmpeg.
- Bloquea la grabación de pantalla y las capturas en iOS, Android, macOS y Windows allí donde el sistema operativo lo permite.
Control de acceso
Elige la regla según el contenido: desde un enlace firmado hasta un token firmado por tu propio sistema de autenticación.
- Contraseñas, códigos de un solo uso, listas de acceso por correo.
- Tokens ligados a un dominio y con caducidad.
- Las marcas de agua dinámicas llevan cualquier filtración hasta su origen.
- SSO (SAML) en el plan Mega.
Probado a gran escala
Más de 100 millones
5 millones
+75 % interanual
99,98 % de disponibilidad
Construye experiencias de vídeo a tu manera
Kinescope es API-first: todo lo que hace el panel también lo puede hacer tu código.
API y SDK
Las piezas para llevar vídeo a cualquier producto: SDK para JavaScript, iOS, Android y React Native, una API REST y la documentación correspondiente. Integras vídeo en tu aplicación sin montar lo básico desde cero. Los comandos de instalación, el servidor MCP y una demo en vivo de la Player API están en el centro para desarrolladores.
Integraciones
Conectores listos para las herramientas que seguramente ya usas: Zoom, YouTube, WordPress, Webflow y los LMS más comunes. Conectas uno y te ahorras el trabajo de integración.
Servidor MCP
Un servidor nativo de Model Context Protocol, incluido en todos los planes, también en el gratuito. Los asistentes compatibles con MCP, como Claude o Cursor, se conectan directamente a tu biblioteca de Kinescope: tu equipo busca vídeos o lanza subidas sin salir de la herramienta de IA con la que ya trabaja.
Precios previsibles
Pagas por lo que usas. Todo lo demás ya está incluido.
Almacenamiento de vídeo
desde 0,03 €/GB
Ilimitado en los planes de pago. La tarifa baja con el volumen.
Tráfico CDN
desde 0,03 €/GB
Sin límite en los planes de pago. La tarifa baja con el volumen.
Procesamiento de vídeo
desde 0,01 €/min
Tarifa fija hasta 60.000 minutos; por encima, precio a medida.
¿Quieres migrar desde Vimeo, YouTube u otro servicio?
Los límites de almacenamiento y entrega de Vimeo existen, igual que el plan Enterprise que necesitas solo para activar el DRM. En Kinescope el almacenamiento y el ancho de banda son ilimitados, y el DRM está incluido en todos los planes de pago. El resto está en la comparativa completa.
¿Vienes de YouTube? Ganas DRM, todas las restricciones de acceso y un reproductor sin anuncios con tu marca.
La mudanza corre de nuestra cuenta y es gratuita en los planes Super y Mega. Traemos tu biblioteca con todos los metadatos y lo dejamos todo configurado. Normalmente tarda una semana o menos.
Estamos muy contentos de no haber tenido ningún fallo técnico con los vídeos alojados en Kinescope. Para nosotros la fiabilidad es muy, muy importante. Ningún usuario de nuestra formación online nos ha dicho que un vídeo no cargue o vaya lento. Nada de eso
Matriz de control de acceso
Lista de dominios permitidos, SAML SSO, registros de auditoría y datos en la UE: los controles que necesita una configuración segura o regulada, cada uno con el plan en el que está.
Preguntas frecuentes
¿No encuentras la respuesta que buscas? Consulta nuestro Centro de ayuda.