Herramientas de vídeo gratuitas
Genera el código embed de un vídeo, calcula el bitrate y el coste de streaming y prueba un stream HLS. Todo funciona en el navegador, sin registro.
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Generador de código embed
Pega el enlace de un vídeo de Kinescope, elige reproducción automática, bucle, punto de inicio o calidad y copia un iframe adaptable. La vista previa se reproduce con tus ajustes.Generar código embed
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Calculadora de bitrate
Calcula el tamaño de un archivo a partir del bitrate y la duración, el bitrate a partir del tamaño, y el tráfico y el coste mensual de tu biblioteca en streaming.Calcular bitrate
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Reproductor HLS online
Pega un enlace .m3u8 para reproducir la emisión en el navegador. Verás las calidades, bitrates, códecs, pistas de audio y subtítulos y el registro de errores.Probar un stream HLS
Aloja en Kinescope los vídeos que pruebas aquí
Kinescope transcodifica cada vídeo subido en una escalera HLS adaptable, lo entrega desde su propia CDN y genera el código embed del reproductor.
- 100 minutos y 200 GB de tráfico al mes gratis
- Sin tarjeta
- Planes de pago desde €10 al mes, entrega desde €0,03/GB
Preguntas frecuentes
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