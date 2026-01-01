Herramientas de vídeo gratuitas

Genera el código embed de un vídeo, calcula el bitrate y el coste de streaming y prueba un stream HLS. Todo funciona en el navegador, sin registro.

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  • Generador de código embed

    Pega el enlace de un vídeo de Kinescope, elige reproducción automática, bucle, punto de inicio o calidad y copia un iframe adaptable. La vista previa se reproduce con tus ajustes.

    HTML
    <iframe src="…/embed/ID
  ?t=90&loop=1"
  allow="autoplay; …">
</iframe>
    Generar código embed

  • Calculadora de bitrate

    Calcula el tamaño de un archivo a partir del bitrate y la duración, el bitrate a partir del tamaño, y el tráfico y el coste mensual de tu biblioteca en streaming.

    Ejemplo
    1080p · 6,5 Mbps
1 hora de vídeo
→ 2,9 GB
    Calcular bitrate

  • Reproductor HLS online

    Pega un enlace .m3u8 para reproducir la emisión en el navegador. Verás las calidades, bitrates, códecs, pistas de audio y subtítulos y el registro de errores.

    Muestra
    Calidades y bitrates
Directo o VOD, búfer
Texto de la playlist, errores CORS
    Probar un stream HLS

Aloja en Kinescope los vídeos que pruebas aquí

Kinescope transcodifica cada vídeo subido en una escalera HLS adaptable, lo entrega desde su propia CDN y genera el código embed del reproductor.

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  • 100 minutos y 200 GB de tráfico al mes gratis
  • Sin tarjeta
  • Planes de pago desde €10 al mes, entrega desde €0,03/GB

Preguntas frecuentes

¿No encuentras la respuesta que buscas? Consulta nuestro Centro de ayuda.

Sí. Funcionan sin cuenta ni registro, y no tienen límite de uso.

Solo para el generador de código embed: crea el código de un vídeo alojado en Kinescope. La calculadora de bitrate acepta cualquier número, y el reproductor HLS reproduce cualquier enlace .m3u8 público.

No. La calculadora y el generador funcionan en tu navegador, y el reproductor HLS carga la playlist y los segmentos directamente desde tu enlace, sin enviarlo a Kinescope.
¡Gracias! Hemos recibido tus datos.
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