Transcribir vídeo y audio a texto
Suelta un vídeo, un audio o un audio de WhatsApp y recibe el texto con la hora de cada fragmento. La IA funciona en tu navegador: sin registro y sin subir el archivo.
- Descargando el modelo de IA · 77 MB, solo la primera vez
- Extrayendo el audio
- Transcribiendo
Transcripción
Haz clic en una línea para ir a ese momento.
El reconocimiento de voz funciona en tu navegador, con Whisper. No se sube nada; las grabaciones largas tardan unos minutos con la pestaña abierta.
¿Quieres los subtítulos directamente en el reproductor de tu curso?
En Kinescope, la IA genera los subtítulos en la página del vídeo, en el idioma de la clase, junto con los capítulos. Los revisas, publicas y el alumno los activa en el reproductor.
- 100 minutos y 200 GB de tráfico al mes gratis
- Sin tarjeta
- Subtítulos automáticos en el plan Super, desde €10 al mes