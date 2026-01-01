Vídeo, audio o WhatsApp Acepta MP4, MOV, MKV y WebM, y también MP3, M4A, WAV y el OGG de los audios de WhatsApp. Del vídeo, la herramienta usa solo la pista de sonido.

Nada sale de tu ordenador El audio se extrae y se transcribe dentro del navegador. Clase de pago, reunión interna o consulta: el archivo no pasa por ningún servidor.

Whisper, el mismo modelo de IA de las grandes herramientas Usamos Whisper base, de OpenAI. El modelo pesa 77 MB, se descarga una vez y queda guardado en el navegador para las siguientes transcripciones.

Subtítulos listos en SRT y VTT Cada fragmento sale con su hora de inicio y fin. SRT se abre en YouTube y en editores de vídeo; VTT es el formato de subtítulos de la web, el que usan los reproductores HLS

Audio limpio, mejor texto Micrófono cerca de la boca y poco ruido de fondo valen más que cualquier ajuste. Si el vídeo mezcla idiomas, elige «Detectar».