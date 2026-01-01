Funciona con el stack que ya usas

Integra el reproductor como componente nativo con los SDK para Swift, Kotlin, React, React Native, Vue, Flutter y JavaScript, o usa el código de inserción. La subida, la transcodificación, las reglas de acceso y la analítica pasan por la API de streaming de vídeo, con webhooks para cada evento de reproducción.

¿Vienes de Mux, Cloudflare Stream o Vimeo? En los planes Super y Mega la migración corre de nuestra cuenta: traemos la biblioteca, conservamos los metadatos y rehacemos en nuestro lado la autenticación de los SDK y los webhooks. Suele quedar lista en una semana o menos.