API de vídeo para productos SaaS

Reproductor pensado desde la API, SDK para cualquier stack, marca blanca completa y precios por uso que crecen con tus clientes, no con tu equipo. Desde 10 € al mes, sin recargo por usuario.

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Más de 9500 clientes en 84 países confían en nosotros, y cada mes son más.

Infraestructura de vídeo con precio de infraestructura

Las mismas herramientas API-first que tu equipo de producto está evaluando en Mux o Cloudflare Stream, con el reproductor, el panel, la marca blanca y la analítica ya incluidos. Desde 10 € al mes.

Construido desde la API

Cada acción del panel de Kinescope tiene su llamada a la API: subida, transcodificación, control de acceso, analítica. El vídeo pasa a ser una función más de tu producto, sin un iframe pegado al lateral de la app.

  • API REST completa y SDK nativos
  • Webhooks para cada evento de reproducción
  • Servidor MCP para asistentes de IA en todos los planes

Parece parte de tu producto

Tus clientes ven tu producto y nunca el nuestro. Colores propios en el reproductor, tu logotipo o ninguno, y tu dominio para la entrega.

  • Marca blanca completa en todos los planes de pago
  • Dominio propio para la entrega (videos.tumarca.com)
  • Configuración por cliente para SaaS multi-tenant

Funciona con el stack que ya usas

Integra el reproductor como componente nativo con los SDK para Swift, Kotlin, React, React Native, Vue, Flutter y JavaScript, o usa el código de inserción. La subida, la transcodificación, las reglas de acceso y la analítica pasan por la API de streaming de vídeo, con webhooks para cada evento de reproducción.

¿Vienes de Mux, Cloudflare Stream o Vimeo? En los planes Super y Mega la migración corre de nuestra cuenta: traemos la biblioteca, conservamos los metadatos y rehacemos en nuestro lado la autenticación de los SDK y los webhooks. Suele quedar lista en una semana o menos.

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Controla tu contenido y los datos de tus clientes

Protección de vídeo

Kinescope cifra cada vídeo subido con Widevine y FairPlay, así que solo se reproduce en sesiones autorizadas. Puedes añadir más capas: las marcas de agua dinámicas graban el ID del espectador en cada fotograma, las contraseñas y los códigos de un solo uso controlan la entrada, y las listas de correos permitidos limitan el acceso a la cuenta de un cliente concreto.

Analítica de vídeo

Participación por vídeo, puntos de abandono y porcentaje visto: ves dónde dejan de mirar los usuarios y a qué contenido vuelven. Cada evento de reproducción se expone como un hook, y los datos llegan a tu propia analítica a través de la API y los webhooks.

Precios del alojamiento de vídeos para SaaS a tres escalas

Todas las funciones en todos los planes: DRM, streaming adaptativo, analítica y marca blanca, con precios que se mantienen al renovar. Mira cuánto pagarías en tres escalas habituales y decide mejor en qué gastar.

Escenario
Biblioteca
Audiencia
Almacenamiento
Entrega/mes
Kinescope
Vimeo
Producto en fase inicial
50 h
500 usuarios × 4 h/mes
350 GB
~5 TB
~120 €/mes / ~1500 €/año
Enterprise, 15.000–35.000 $/año
SaaS en crecimiento
600 h
25.000 usuarios × 4 h/mes
4,2 TB
~250 TB
~2400 €/mes / ~29.000 €/año
Enterprise, 50.000–125.000 $/año*
Scale-up
3000 h
100.000 usuarios × 6 h/mes
21 TB
~1500 TB
~10.000 €/mes / ~120.000 €/año
Enterprise, seis cifras a medida

*Almacenamiento = horas de la biblioteca × 7 GB/h (peso medio del archivo original sumado a todas sus resoluciones). Entrega = horas vistas × 2,5 GB/h (volumen medio que recibe un espectador, adaptado a su conexión).

*Rango según la base de datos de Vendr de 2026 sobre precios de contratos B2B SaaS. Los planes de pago de Vimeo (Starter 8 €, Standard 19 €, Advanced 69 €) limitan el ancho de banda a 2 TB al mes y no incluyen DRM: cualquier SaaS de tamaño real acaba en Enterprise.

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Ver la comparativa de funciones
La solución de vídeo de Kinescope, asequible, escalable y accesible, lo ha cambiado todo para nosotros: nos permite ofrecer formación de primer nivel a cientos de miles de personas.
Eriky Kunitake
Director de Negocio y Operaciones, Ada (más de 500.000 estudiantes)

Infraestructura de vídeo sin la tarificación por consumo de Mux o Cloudflare Stream

Kinescope incluye todo lo que necesita un SaaS: API REST y SDK, webhooks, marca blanca, DRM, URL firmadas, marca por cliente y analítica de visualización. Todo viene en cada plan de pago desde 10 € al mes, con almacenamiento y ancho de banda ilimitados y sin límite de vídeos.

¿Vienes de Mux, Cloudflare Stream o Vimeo? La migración corre de nuestra cuenta y es gratuita en los planes Super y Mega. Traemos tu biblioteca, conservamos los metadatos y rehacemos en nuestro lado la autenticación de los SDK y los webhooks. Suele quedar lista en una semana o menos.

Preguntas frecuentes

¿No encuentras la respuesta que buscas? Consulta nuestro Centro de ayuda.

Sí. Con los SDK de Kinescope para Swift, Kotlin, React, React Native, Vue, Flutter y JavaScript, el reproductor se muestra como un componente nativo. Sigue tu sistema de diseño y expone cada evento de reproducción como un hook, así que los datos de visualización llegan a tu propia analítica y no a un panel aparte.

Sí. Aplicas la marca por proyecto: colores, logotipo, dominio propio y reglas de acceso distintos para cada cliente. Todo se hace por API, así que el entorno de vídeo con la marca de un cliente nuevo se crea en la misma llamada que abre su cuenta.

En la mayoría de los casos, sí. Kinescope cumple el RGPD desde el primer día (Kinescope B.V., Países Bajos). Los datos se guardan en infraestructura del EEE, el DRM es Widevine + FairPlay, el SSO por SAML viene con el plan Mega, las URL firmadas van ligadas a la identidad del espectador y hay registros de auditoría completos. La documentación SOC 2 está disponible bajo petición.

Pagas por almacenamiento, entrega y una tarifa única de transcodificación al subir el vídeo. El almacenamiento y la transcodificación dependen de cuánto contenido alojas, no de cuántos usuarios finales tienes. Solo la entrega crece con lo que ven. Calcula tus cifras en la calculadora.

Descubre lo que el vídeo puede hacer por tu producto.

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