API de vídeo para productos SaaS
Reproductor pensado desde la API, SDK para cualquier stack, marca blanca completa y precios por uso que crecen con tus clientes, no con tu equipo. Desde 10 € al mes, sin recargo por usuario.
Más de 9500 clientes en 84 países confían en nosotros, y cada mes son más.
Infraestructura de vídeo con precio de infraestructura
Las mismas herramientas API-first que tu equipo de producto está evaluando en Mux o Cloudflare Stream, con el reproductor, el panel, la marca blanca y la analítica ya incluidos. Desde 10 € al mes.
Construido desde la API
Cada acción del panel de Kinescope tiene su llamada a la API: subida, transcodificación, control de acceso, analítica. El vídeo pasa a ser una función más de tu producto, sin un iframe pegado al lateral de la app.
- API REST completa y SDK nativos
- Webhooks para cada evento de reproducción
- Servidor MCP para asistentes de IA en todos los planes
Parece parte de tu producto
Tus clientes ven tu producto y nunca el nuestro. Colores propios en el reproductor, tu logotipo o ninguno, y tu dominio para la entrega.
- Marca blanca completa en todos los planes de pago
- Dominio propio para la entrega (videos.tumarca.com)
- Configuración por cliente para SaaS multi-tenant
Funciona con el stack que ya usas
Integra el reproductor como componente nativo con los SDK para Swift, Kotlin, React, React Native, Vue, Flutter y JavaScript, o usa el código de inserción. La subida, la transcodificación, las reglas de acceso y la analítica pasan por la API de streaming de vídeo, con webhooks para cada evento de reproducción.
¿Vienes de Mux, Cloudflare Stream o Vimeo? En los planes Super y Mega la migración corre de nuestra cuenta: traemos la biblioteca, conservamos los metadatos y rehacemos en nuestro lado la autenticación de los SDK y los webhooks. Suele quedar lista en una semana o menos.
Controla tu contenido y los datos de tus clientes
Protección de vídeo
Kinescope cifra cada vídeo subido con Widevine y FairPlay, así que solo se reproduce en sesiones autorizadas. Puedes añadir más capas: las marcas de agua dinámicas graban el ID del espectador en cada fotograma, las contraseñas y los códigos de un solo uso controlan la entrada, y las listas de correos permitidos limitan el acceso a la cuenta de un cliente concreto.
Analítica de vídeo
Participación por vídeo, puntos de abandono y porcentaje visto: ves dónde dejan de mirar los usuarios y a qué contenido vuelven. Cada evento de reproducción se expone como un hook, y los datos llegan a tu propia analítica a través de la API y los webhooks.
Precios del alojamiento de vídeos para SaaS a tres escalas
Todas las funciones en todos los planes: DRM, streaming adaptativo, analítica y marca blanca, con precios que se mantienen al renovar. Mira cuánto pagarías en tres escalas habituales y decide mejor en qué gastar.
*Almacenamiento = horas de la biblioteca × 7 GB/h (peso medio del archivo original sumado a todas sus resoluciones). Entrega = horas vistas × 2,5 GB/h (volumen medio que recibe un espectador, adaptado a su conexión).
*Rango según la base de datos de Vendr de 2026 sobre precios de contratos B2B SaaS. Los planes de pago de Vimeo (Starter 8 €, Standard 19 €, Advanced 69 €) limitan el ancho de banda a 2 TB al mes y no incluyen DRM: cualquier SaaS de tamaño real acaba en Enterprise.
Infraestructura de vídeo sin la tarificación por consumo de Mux o Cloudflare Stream
¿Vienes de Mux, Cloudflare Stream o Vimeo? La migración corre de nuestra cuenta y es gratuita en los planes Super y Mega. Traemos tu biblioteca, conservamos los metadatos y rehacemos en nuestro lado la autenticación de los SDK y los webhooks. Suele quedar lista en una semana o menos.
Preguntas frecuentes
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