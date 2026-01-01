Somos un equipo de desarrolladores, diseñadores y especialistas de producto que quieren que el vídeo sea fácil para todos. Cada día trabajamos para que tu contenido, desde un portfolio creativo hasta una emisión corporativa, siga accesible, protegido y fácil de gestionar.

Creemos que la tecnología debe ayudarte y no estorbar. Por eso creamos Kinescope: para que el vídeo trabaje a favor de tu negocio.