Acercamos las soluciones profesionales de vídeo a todo el mundo
Hacer el vídeo sencillo es nuestra misión y nuestra forma de pensar.
Hacer el vídeo sencillo es nuestra misión y nuestra forma de pensar. Del almacenamiento y el streaming a la seguridad y la personalización: ayudamos a empresas de cualquier tamaño a lanzar productos de vídeo rápido y a escalarlos sin esfuerzo.
Empieza en minutos
Alta velocidad
Protección total
Nuestro camino hacia un vídeo más sencillo
Inicio
API
OTT
Kinescope
Hoy
Quiénes somos
Somos un equipo de desarrolladores, diseñadores y especialistas de producto que quieren que el vídeo sea fácil para todos. Cada día trabajamos para que tu contenido, desde un portfolio creativo hasta una emisión corporativa, siga accesible, protegido y fácil de gestionar.
Creemos que la tecnología debe ayudarte y no estorbar. Por eso creamos Kinescope: para que el vídeo trabaje a favor de tu negocio.
Conócenos a través de nuestros productos
Una API flexible y completa para subir, transcodificar (hasta 4K), proteger y acelerar la entrega del contenido.
Aprendemos, compartimos y crecemos juntos
Nos gusta convertir la complejidad del vídeo en algo claro. En nuestro blog y en los medios analizamos tendencias, compartimos lo que aprendemos y repasamos casos reales que muestran lo que se puede hacer con vídeo.