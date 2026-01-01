Acercamos las soluciones profesionales de vídeo a todo el mundo

Hacer el vídeo sencillo es nuestra misión y nuestra forma de pensar.

Una plataforma

Hacer el vídeo sencillo es nuestra misión y nuestra forma de pensar. Del almacenamiento y el streaming a la seguridad y la personalización: ayudamos a empresas de cualquier tamaño a lanzar productos de vídeo rápido y a escalarlos sin esfuerzo.

Empieza en minutos

Para empezar con Kinescope no necesitas hablar con ventas ni tener un equipo de desarrollo. Unos clics y ya estás dentro.

Alta velocidad

Construimos la infraestructura para que tus vídeos se reproduzcan rápido y sin cortes en cualquier lugar del mundo.

Protección total

La protección del vídeo es nuestra prioridad. Así no tienes que preocuparte por el contenido que creas.

Nuestro camino hacia un vídeo más sencillo

Inicio

2014
Desde 2014 creamos herramientas de vídeo para que empresas y creadores crezcan. Vimos cómo la tecnología de vídeo ganaba capacidades y a la vez se complicaba. Elegimos otro camino.

API

2017
En Web Summit presentamos una API de vídeo en la nube: con ella, las aplicaciones con mucho vídeo se lanzaban en horas en lugar de semanas.

OTT

2018
En IBC presentamos una solución OTT completa, con API e interfaz lista para usar, para cadenas y emisoras.

Kinescope

2020
Lanzamos Kinescope, una plataforma de vídeo completa construida desde cero sobre nuestra propia infraestructura global.

Hoy

2026
Hoy el ecosistema de Kinescope da servicio a pequeñas empresas que quieren insertar vídeos sin programar, a grandes compañías que guardan y gestionan miles de horas de contenido de forma segura y a creadores que comparten su trabajo y lo protegen de copias no autorizadas.

Quiénes somos

Somos un equipo de desarrolladores, diseñadores y especialistas de producto que quieren que el vídeo sea fácil para todos. Cada día trabajamos para que tu contenido, desde un portfolio creativo hasta una emisión corporativa, siga accesible, protegido y fácil de gestionar.

Creemos que la tecnología debe ayudarte y no estorbar. Por eso creamos Kinescope: para que el vídeo trabaje a favor de tu negocio.

Conócenos a través de nuestros productos

Reproductor

Mira cómo funcionan tus vídeos sin conectar herramientas externas ni escribir código.

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Directos

Una API flexible y completa para subir, transcodificar (hasta 4K), proteger y acelerar la entrega del contenido.

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Alojamiento de vídeos

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Analítica

Mira cómo funcionan tus vídeos sin conectar herramientas externas ni escribir código.

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Ajustes del reproductor de Kinescope en el panel
Panel de directos de Kinescope durante una emisión
Catálogo de vídeos de Kinescope con vídeos subidos y organizados
Panel de analítica de Kinescope con el rendimiento de los vídeos
Reproductor

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Directos

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Alojamiento de vídeos

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Analítica

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Aprendemos, compartimos y crecemos juntos

Nos gusta convertir la complejidad del vídeo en algo claro. En nuestro blog y en los medios analizamos tendencias, compartimos lo que aprendemos y repasamos casos reales que muestran lo que se puede hacer con vídeo.

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