Calculadora de bitrate de vídeo
Calcula el tamaño de un vídeo, el bitrate de un archivo que ya tienes y cuánto tráfico y dinero consumirá su streaming.
Tamaño del archivo
2,9 GB
Bitrate
6,5 Mbps
Conexión del espectador
9,1 Mbps
Bitrate medio
6,2 Mbps
En kilobits
6222 kbps
Corresponde a
1080p
Kinescope, al mes
€72,89
Tráfico mensual
2925 GB
Almacenamiento de la biblioteca
146 GB
Procesamiento, pago único
3000 min · €30,00
Estimación con los tramos de pago por uso: tráfico de €0,03 a €0,01 por GB, almacenamiento de €0,03 a €0,02 por GB, procesamiento €0,01 por minuto subido, pago una sola vez. El plan Super tiene un mínimo de €10 al mes. Ver precios
Bitrates recomendados para H.264
|Resolución
|Recomendado
|Por hora de visionado
|360p
|0,5–0,8 Mbps
|0,29 GB
|480p
|1–1,5 Mbps
|0,6 GB
|720p
|2,5–4 Mbps
|1,5 GB
|1080p
|5–8 Mbps
|2,9 GB
|4K
|15–25 Mbps
|9,0 GB
A 24–30 fps. Para 50–60 fps, cuenta con unas 1,5 veces el bitrate; H.265 y AV1 necesitan cerca de la mitad para la misma imagen.
Emite con estos bitrates sin mantener servidores
Kinescope transcodifica tu vídeo en una escalera adaptativa y lo entrega desde su propia CDN, con cobro por GB entregado.
- 100 minutos y 200 GB de tráfico al mes gratis
- Sin tarjeta
- Planes de pago desde €10 al mes, entrega desde €0,03/GB
Cómo funciona la calculadora
Tamaño del archivo
Bitrate según el tamaño
Fotogramas y códec
Conexión del espectador
Tráfico de streaming
Streaming adaptativo
Preguntas frecuentes
¿No encuentras la respuesta que buscas? Consulta nuestro Qué es el bitrate.