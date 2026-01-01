Calculadora de bitrate de vídeo

Calcula el tamaño de un vídeo, el bitrate de un archivo que ya tienes y cuánto tráfico y dinero consumirá su streaming.

Resolución
Fotogramas por segundo
Códec
Duración
Se rellena con tu elección de arriba. Escribe el tuyo para cambiarlo.

Tamaño del archivo

2,9 GB

Bitrate

6,5 Mbps

Conexión del espectador

9,1 Mbps

Bitrates recomendados para H.264

ResoluciónRecomendadoPor hora de visionado
360p0,5–0,8 Mbps0,29 GB
480p1–1,5 Mbps0,6 GB
720p2,5–4 Mbps1,5 GB
1080p5–8 Mbps2,9 GB
4K15–25 Mbps9,0 GB

A 24–30 fps. Para 50–60 fps, cuenta con unas 1,5 veces el bitrate; H.265 y AV1 necesitan cerca de la mitad para la misma imagen.

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Cómo funciona la calculadora

Tamaño del archivo

Tamaño = bitrate × duración ÷ 8. Por ejemplo, un vídeo de 1 hora a 6,5 Mbps ocupa 6,5 × 3600 ÷ 8 = 2925 MB, unos 2,9 GB.

Bitrate según el tamaño

Bitrate = tamaño × 8 ÷ duración. Por ejemplo, un archivo de 700 MB que dura 15 minutos tiene de media 700 × 8 ÷ 900 ≈ 6,2 Mbps.

Fotogramas y códec

A 50–60 fps hace falta unas 1,5 veces el bitrate de 24–30 fps. H.265 y AV1 consiguen la misma imagen con cerca de la mitad del bitrate de H.264.

Conexión del espectador

El espectador necesita unas 1,4 veces el bitrate del vídeo para que el reproductor mantenga un búfer y no se corte con pequeñas bajadas de velocidad.

Tráfico de streaming

Tráfico = reproducciones × minutos vistos × bitrate. Cuenta los minutos que de verdad se ven: la mayoría no termina cada vídeo.

Streaming adaptativo

Con bitrate adaptativo, el reproductor elige una versión más ligera en conexiones lentas, así que el tráfico real suele quedar por debajo de la estimación a máxima calidad.

Preguntas frecuentes

¿No encuentras la respuesta que buscas? Consulta nuestro Qué es el bitrate.

Multiplica el bitrate por la duración en segundos y divide entre 8. Por ejemplo, 6,5 Mbps × 3600 segundos ÷ 8 = 2925 MB, unos 2,9 GB para una hora de vídeo en 1080p.

Con H.264 a 24–30 fps, de 5 a 8 Mbps. A 50–60 fps, cuenta con unas 1,5 veces más. Con H.265 o AV1, cerca de la mitad del bitrate da la misma imagen.

Multiplica el tamaño en megabytes por 8 y divide entre la duración en segundos. Un archivo de 700 MB que dura 15 minutos tiene un bitrate medio de unos 6,2 Mbps.

Unos 2,9 GB en 1080p a 6,5 Mbps, 1,5 GB en 720p a 3,25 Mbps y 9 GB en 4K a 20 Mbps. La tabla de referencia de esta página recoge todas las resoluciones.
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