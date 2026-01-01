CDN para vídeo integrado:entrega rápida de tus vídeos en todo el mundo

Infraestructura global para almacenar con fiabilidad y reproducir sin esperas, al precio de servidores alquilados.

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Máxima velocidad, cero buffering

Caché en varios niveles, enrutamiento inteligente y los protocolos CMAF y LL-HLS: todo para que el vídeo cargue rápido.

Eficiente

Las reglas de caché tienen en cuenta el ciclo de vida del vídeo. La caché responde a más del 97 % de las peticiones.

Rápido

Servidores de gran capacidad: cada vídeo se entrega desde el punto más cercano.

Seguridad y protección del contenido

Protección frente a ataques DDoS e intrusiones. Varias capas de seguridad: URL firmadas, restricciones CORS y DRM con ClearKey y Apple FairPlay.
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Un CDN hecho para vídeo, listo para picos de tráfico inesperados.

99,98 %

de disponibilidad garantizada por SLA

10X

de crecimiento anual del tráfico

> 4 TB

de capacidad del canal externo

5 millones

de minutos vistos al día

Proz Educação — Felipe Do Espirito Santo, Head of Technology

Todos nuestros cursos tienen una parte a distancia, y todo ese vídeo está en Kinescope. Nuestros estudiantes lo usan más que nunca justo antes de una fecha de entrega, y desde que nos cambiamos no ha habido ni una sola caída

Felipe Do Espirito Santo, Director de Tecnología, Proz Educação (biblioteca de vídeo de 1 TB · pasó de Vimeo a Kinescope)

Nuestras soluciones de vídeo

Alojamiento

Reproductor

Streaming

CMS

Analítica

Da vida a tus ideas con un vídeo que simplemente funciona

Hacemos más que soluciones de vídeo: creamos conexiones sin fricción.

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Preguntas frecuentes

¿No encuentras la respuesta que buscas? Consulta nuestro Centro de ayuda.

Un CDN de vídeo es una red de servidores edge que guardan tu vídeo en caché y lo emiten desde el punto más cercano a cada espectador. Así bajan la latencia y el buffering. Kinescope tiene su propio CDN, pensado para vídeo, con un 99,98 % de disponibilidad garantizada por SLA y más de 4 TB de capacidad de canal. La reproducción va fluida incluso en picos de tráfico.

El mejor CDN para vídeo combina entrega adaptativa de baja latencia con seguridad integrada: URL firmadas, restricciones CORS y DRM. Un CDN genérico de archivos no lo cubre. El CDN de Kinescope está hecho para vídeo e incluye bitrate adaptativo, protección DDoS y DRM. No tienes que conectar un CDN genérico a un reproductor aparte.

Un CDN genérico solo mueve archivos. Un CDN de vídeo gestiona de serie el bitrate adaptativo, las licencias DRM y la integración con el reproductor. Kinescope reúne CDN, codificador y reproductor en una sola pila, así que la entrega, la protección y la reproducción están ajustadas para funcionar juntas.

Kinescope tiene su propio CDN con puntos de presencia en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y la CEI. Un espectador en São Paulo y otro en Berlín ven el vídeo desde un servidor cercano, y no desde un origen lejano. La red es propia, sin capacidad de terceros revendida, y la respalda un SLA del 99,98 % de disponibilidad.
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