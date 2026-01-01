CDN para vídeo integrado:entrega rápida de tus vídeos en todo el mundo
Infraestructura global para almacenar con fiabilidad y reproducir sin esperas, al precio de servidores alquilados.
Máxima velocidad, cero buffering
Caché en varios niveles, enrutamiento inteligente y los protocolos CMAF y LL-HLS: todo para que el vídeo cargue rápido.
Eficiente
Las reglas de caché tienen en cuenta el ciclo de vida del vídeo. La caché responde a más del 97 % de las peticiones.
Rápido
Servidores de gran capacidad: cada vídeo se entrega desde el punto más cercano.
Seguridad y protección del contenido
Un CDN hecho para vídeo, listo para picos de tráfico inesperados.
99,98 %
de disponibilidad garantizada por SLA
10X
de crecimiento anual del tráfico
> 4 TB
de capacidad del canal externo
5 millones
de minutos vistos al día
Todos nuestros cursos tienen una parte a distancia, y todo ese vídeo está en Kinescope. Nuestros estudiantes lo usan más que nunca justo antes de una fecha de entrega, y desde que nos cambiamos no ha habido ni una sola caída
Nuestras soluciones de vídeo
Da vida a tus ideas con un vídeo que simplemente funciona
Hacemos más que soluciones de vídeo: creamos conexiones sin fricción.
Preguntas frecuentes
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