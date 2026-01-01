Kinescope tiene su propio CDN con puntos de presencia en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y la CEI. Un espectador en São Paulo y otro en Berlín ven el vídeo desde un servidor cercano, y no desde un origen lejano. La red es propia, sin capacidad de terceros revendida, y la respalda un SLA del 99,98 % de disponibilidad.