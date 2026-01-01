*Rango según la base de datos de Vendr de 2026 sobre precios de contratos B2B SaaS; el importe exacto se negocia en cada caso. Los planes de pago de Vimeo (Starter 8 €, Standard 19 €, Advanced 69 €) limitan el almacenamiento a 2 / 4 / 7 TB y el ancho de banda a 2 TB al mes, y no incluyen DRM.

**Wistia Enterprise se cotiza a medida y cubre volúmenes por encima de los valores de Business (1 TB+ de almacenamiento y 2 TB de ancho de banda al mes, ambos negociables en el contrato); aun así, ningún plan de Wistia incluye DRM: la protección se limita a contraseñas y reglas de dominio. Rango según la base de datos de Vendr de 2026; mediana de 8165 $/año en 55 contratos anónimos.

***Mux es infraestructura de vídeo, no una plataforma completa: el panel, las integraciones con LMS, la interfaz de analítica y los flujos de inserción los construye cada equipo sobre la API de Mux. El precio de arriba solo cubre la infraestructura (almacenamiento mixto en 1080p/4K, entrega adaptativa y el complemento de DRM); el tiempo de desarrollo hasta tener una plataforma completa es un coste aparte de tu lado. Como referencia, la base de datos de Vendr de 2026 sitúa la mediana de un contrato de Mux en unos 44.000 $/año, cifra que probablemente refleja clientes con compromisos enterprise e instalaciones mayores que este caso.

****Precios en USD convertidos a euros con el tipo de cambio EUR/USD del 1 de agosto de 2026.