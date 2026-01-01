Precios claros para todo lo que necesita tu vídeo
Gratis
Super
Mega
Pago por uso
Pagas solo lo que consumes. Incluido en el plan Super.
Tráfico CDN
Tráfico (GB)
Precio por GB (€)
0–1000
0,03
1000–6000
0,02
6000–21.000
0,015
21.000–51.000
0,01
> 51.000
A medida
Almacenamiento
Volumen (GB)
Precio por GB (€)
0–1000
0,03
1000–21.000
0,02
> 21.000
A medida
Procesamiento de vídeo
Duración (min)
Precio por min (€)
0–60.000
0,01
> 60.000
A medida
Facturación sin sorpresas
Almacenamiento, tráfico y procesamiento: así se calcula cada concepto.
Almacenamiento según el tamaño del archivo
Es el concepto más sencillo. Si tu archivo original pesa 1 GB, guardarlo cuesta menos de 0,06 € al mes: unos 0,03 € por el original (opcional) y unos 0,03 € por las versiones transcodificadas. Cuanto más guardas, más barato sale el gigabyte.
Tráfico CDN según las reproducciones
El tráfico es difícil de estimar sin cifras concretas. 1000 minutos reproducidos al mes cuestan menos de 0,20 €. Cuantas más reproducciones, menor es el precio por unidad. No hacemos renovaciones que añaden ceros a tu factura. Si algún día cambiamos la forma de cobrar, te avisaremos con antelación suficiente para decidir.
Procesamiento según la duración
Al subir un vídeo, se procesa una vez y se convierte en varias versiones (1080p, 720p, 480p, etc.). Cuanto más largo es el vídeo, mayor es el importe: procesar diez minutos cuesta unos 0,10 €. Se cobra una sola vez, al subirlo. La migración desde otro servicio es gratuita.
Calcula tu coste mensual
Así queda la comparación
Supón que tienes un catálogo de cursos online, una suscripción de vídeo de pago o una videoteca interna: unas 200 horas de vídeo y 2000 usuarios activos que ven unas horas al mes. Tu contenido es de pago (o está bajo NDA), así que el DRM forma parte de la configuración.
Por qué el precio se mantiene
Son dos decisiones de infraestructura que marcan la diferencia.
Infraestructura totalmente propia
Servidores, un CDN propio en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y la CEI, codificador y reproductor: todo desarrollado en casa. Cada vídeo subido genera una escalera de resoluciones, y el reproductor entrega la más ligera que se sigue viendo bien para cada espectador. Menos datos con la misma calidad, y sin recargos de terceros en la factura.
Costes compartidos desde el diseño
La misma infraestructura sostiene todas las cuentas en lugar de reservar una parte para cada cliente. Los costes fijos se reparten entre todos los usuarios, y por eso el precio por gigabyte puede bajar por tramos a medida que crece el volumen: el tráfico, de 0,03 € a 0,01 €/GB; el almacenamiento, de 0,03 € a 0,02 €/GB.
¿Mucho volumen o un modelo de negocio especial?
Pide un presupuesto a medida y comprueba cómo se adapta Kinescope a tus necesidades y a tu configuración.
Pagas la infraestructura. Te llevas todo el stack de vídeo
Todo lo que necesitas ya está incluido en el plan Super.
Preguntas frecuentes
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Comparativa detallada: Kinescope y Vimeo.
¿Prefieres hacerlo tú? Las integraciones (Zoom, YouTube) y la API REST pública cubren los casos habituales.