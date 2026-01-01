Precios claros para todo lo que necesita tu vídeo

Almacenamiento y ancho de banda ilimitados, directos, reproductor sin anuncios, analítica y protección DRM desde 10 € al mes.
Anual
Mensual
Anual
Mensual

Gratis

Empieza con las funciones principales. Gratis para siempre.
0 € /mes
Empieza gratis
Funciones principales
Hasta 100 min de vídeo almacenado
200 GB de tráfico al mes
20 min por directo en HD
20 asistentes por directo en HD
2 miembros en el espacio de trabajo
2 destinos de retransmisión

Super

Almacenamiento y ancho de banda ilimitados para equipos de cualquier tamaño, streaming hasta 4K y DRM incluido.
Desde 10 € /mes
El importe final depende del uso real.
Más información
Funciones principales
Almacenamiento de vídeo ilimitado
Directos Full HD ilimitados
Retransmisión ilimitada
Cifrado de vídeo con DRM
Miembros ilimitados en el espacio de trabajo
Migración gratuita desde otras plataformas
Calidad de vídeo hasta 4K
Subtítulos automáticos (bajo petición)

Mega

Todo lo de Super, con condiciones a medida y funciones para organizaciones grandes.
A medida
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Funciones principales
Tarifas y condiciones a medida
Multi-CDN y almacenamiento compatible con S3
Soporte dedicado
Acompañamiento en migración e integración
SLA empresarial
SSO
Precios en formato legible por máquinas (para agentes de IA)

Pago por uso

Pagas solo lo que consumes. Incluido en el plan Super.

Tráfico CDN

Tráfico (GB)

Precio por GB (€)

0–1000

0,03

1000–6000

0,02

6000–21.000

0,015

21.000–51.000

0,01

> 51.000

A medida

Almacenamiento

Volumen (GB)

Precio por GB (€)

0–1000

0,03

1000–21.000

0,02

> 21.000

A medida

Procesamiento de vídeo

Duración (min)

Precio por min (€)

0–60.000

0,01

> 60.000

A medida

Facturación sin sorpresas

Almacenamiento, tráfico y procesamiento: así se calcula cada concepto.

Almacenamiento según el tamaño del archivo

Es el concepto más sencillo. Si tu archivo original pesa 1 GB, guardarlo cuesta menos de 0,06 € al mes: unos 0,03 € por el original (opcional) y unos 0,03 € por las versiones transcodificadas. Cuanto más guardas, más barato sale el gigabyte.

Tráfico CDN según las reproducciones

El tráfico es difícil de estimar sin cifras concretas. 1000 minutos reproducidos al mes cuestan menos de 0,20 €. Cuantas más reproducciones, menor es el precio por unidad. No hacemos renovaciones que añaden ceros a tu factura. Si algún día cambiamos la forma de cobrar, te avisaremos con antelación suficiente para decidir.

Procesamiento según la duración

Al subir un vídeo, se procesa una vez y se convierte en varias versiones (1080p, 720p, 480p, etc.). Cuanto más largo es el vídeo, mayor es el importe: procesar diez minutos cuesta unos 0,10 €. Se cobra una sola vez, al subirlo. La migración desde otro servicio es gratuita.

Calcula tu coste mensual

Así queda la comparación

Supón que tienes un catálogo de cursos online, una suscripción de vídeo de pago o una videoteca interna: unas 200 horas de vídeo y 2000 usuarios activos que ven unas horas al mes. Tu contenido es de pago (o está bajo NDA), así que el DRM forma parte de la configuración.

Almacenamiento: 200 h × ~8 GB/h = ~1,6 TB (cada vídeo se guarda en todas las resoluciones generadas: 1080p como original más 720p, 480p y 360p transcodificadas; algunos títulos también en 4K).
Entrega: 4000 h vistas × ~2,5 GB/h = ~10 TB al mes (el bitrate se adapta a la conexión y la pantalla de cada espectador).
KinescopeVimeoWistiaMux
Plan para este casoSuperEnterprise**Enterprise***Pay-as-you-go****
Equipo ilimitadoUsuarios ilimitadosPrecio por usuarioPrecio por usuarioCobro por uso, no por usuario
Almacenamiento ilimitadoA medida1 TB+ (negociable)
Ancho de banda ilimitadoA medida2 TB+ (negociable)
DRM (Digital Rights Management)IncluidoWidevine + FairPlayDisponibleNo disponibleen ningún planComplemento100 $/mes + 0,003 $/reproducción
Mensual~250 €Precio a medidaPrecio a medida~350 € + desarrollo propio
Anual~3000 €~13.100 € – 30.500 €*~7000 € – 13.100 €**~4200 € + desarrollo propio***

*Rango según la base de datos de Vendr de 2026 sobre precios de contratos B2B SaaS; el importe exacto se negocia en cada caso. Los planes de pago de Vimeo (Starter 8 €, Standard 19 €, Advanced 69 €) limitan el almacenamiento a 2 / 4 / 7 TB y el ancho de banda a 2 TB al mes, y no incluyen DRM.

**Wistia Enterprise se cotiza a medida y cubre volúmenes por encima de los valores de Business (1 TB+ de almacenamiento y 2 TB de ancho de banda al mes, ambos negociables en el contrato); aun así, ningún plan de Wistia incluye DRM: la protección se limita a contraseñas y reglas de dominio. Rango según la base de datos de Vendr de 2026; mediana de 8165 $/año en 55 contratos anónimos.

***Mux es infraestructura de vídeo, no una plataforma completa: el panel, las integraciones con LMS, la interfaz de analítica y los flujos de inserción los construye cada equipo sobre la API de Mux. El precio de arriba solo cubre la infraestructura (almacenamiento mixto en 1080p/4K, entrega adaptativa y el complemento de DRM); el tiempo de desarrollo hasta tener una plataforma completa es un coste aparte de tu lado. Como referencia, la base de datos de Vendr de 2026 sitúa la mediana de un contrato de Mux en unos 44.000 $/año, cifra que probablemente refleja clientes con compromisos enterprise e instalaciones mayores que este caso.

****Precios en USD convertidos a euros con el tipo de cambio EUR/USD del 1 de agosto de 2026.

Comparativa detallada con Vimeo→

Por qué el precio se mantiene

Son dos decisiones de infraestructura que marcan la diferencia.

Infraestructura totalmente propia

Servidores, un CDN propio en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y la CEI, codificador y reproductor: todo desarrollado en casa. Cada vídeo subido genera una escalera de resoluciones, y el reproductor entrega la más ligera que se sigue viendo bien para cada espectador. Menos datos con la misma calidad, y sin recargos de terceros en la factura.

Costes compartidos desde el diseño

La misma infraestructura sostiene todas las cuentas en lugar de reservar una parte para cada cliente. Los costes fijos se reparten entre todos los usuarios, y por eso el precio por gigabyte puede bajar por tramos a medida que crece el volumen: el tráfico, de 0,03 € a 0,01 €/GB; el almacenamiento, de 0,03 € a 0,02 €/GB.

¿Mucho volumen o un modelo de negocio especial?

Pide un presupuesto a medida y comprueba cómo se adapta Kinescope a tus necesidades y a tu configuración.

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Pagas la infraestructura. Te llevas todo el stack de vídeo

Todo lo que necesitas ya está incluido en el plan Super.

Subidas ilimitadas
Subida reanudable
Reproductor ligero
Listo para móvil
Personalización del reproductor
Búsqueda avanzada
Ajustes de privacidad
Protección DRM
Compatibilidad con anuncios IAB
Etiquetas y metadatos
Trabajo en equipo
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Roles y permisos
Proyectos y carpetas
Directo y DVR
Streaming HLS y DASH
Streaming adaptativo
Capítulos y listas de reproducción
Captación de leads
Llamadas a la acción
Enlaces en anotaciones
Archivos adjuntos
Varias pistas de audio
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Audio y pódcast
Página de vista previa
Versiones de archivos
Almacenamiento seguro
SDK para iOS y Android
Analítica de vídeo
CDN global
Gestión de recursos
Subtítulos
Compartir en redes sociales
Transcodificación muy rápida
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Preguntas frecuentes

¿No encuentras la respuesta que buscas? Consulta nuestro Centro de ayuda.

Depende del modelo de cobro. La mayoría de las plataformas cobran por usuario o por vídeo almacenado, así que la factura crece con el equipo y con la biblioteca. Kinescope solo cobra la infraestructura: un plan gratuito para empezar y después desde 10 € al mes, con la entrega por consumo desde 0,03 € por GB. DRM, streaming, CDN y analítica están incluidos, y el almacenamiento y el ancho de banda son ilimitados. Pagas por lo que entregas de verdad. Qué incluye el alojamiento de vídeos para empresas se explica en la página del producto.

Sí. El plan gratuito incluye 100 minutos de vídeo almacenado y 200 GB de tráfico CDN al mes. Los directos tienen un límite de 20 minutos y 20 espectadores a la vez. El plan es gratuito para siempre: sin periodo de prueba y sin tarjeta.

El DRM (Digital Rights Management) cifra el flujo de vídeo y entrega la clave de descifrado solo a dispositivos autorizados durante la reproducción. Entre Widevine (Chrome, Android, smart TV) y FairPlay (Safari, iOS) se cubren casi todos los dispositivos. Sin DRM, cualquiera que pueda cargar un vídeo en el navegador puede descargarlo y difundirlo. Con DRM eso se bloquea a nivel del sistema operativo, y es lo que importa en cursos de pago, contenido premium, formación interna y todo lo que no debe filtrarse.

No. DRM (Widevine + FairPlay), marca blanca, la API completa y miembros ilimitados en el espacio de trabajo están incluidos en el plan Super: justo lo que otras plataformas suelen reservar a contratos Enterprise. El plan gratuito no incluye DRM. Mega añade SSO, soporte dedicado, un SLA a medida y multi-CDN para las organizaciones que lo necesitan.

Comparativa detallada: Kinescope y Vimeo.

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