Ancho de banda mensual ilimitado ✓ todos los planes de pago ✗ 2 TB/mes en Starter, Standard y Advanced; Enterprise a medida

Almacenamiento ilimitado ✓ todos los planes de pago ✗ 2 / 4 / 7 TB; Enterprise a medida

Usuarios del equipo ilimitados ✓ todos los planes de pago ✗ 1 / 5 / 10 usuarios; Enterprise a medida

DRM (gestión de derechos digitales) ✓ Super y Mega; Widevine y FairPlay ✓ solo Enterprise

SSO (SAML) ✓ Mega ✓ solo Enterprise

Datos alojados en la UE ✓ Países Bajos por defecto ✓ solo Enterprise

SLA de disponibilidad ✓ 99,98 %, Mega ✓ 99,9 %, solo Enterprise

CDN propio ✓ Latinoamérica, EE. UU., UE, CEI ✗ Fastly (de terceros)

Reproductor de marca blanca ✓ todos los planes de pago ✓ Standard y superiores

Directos y webinars ✓ todos los planes de pago; sin límite de emisiones simultáneas ✓ Advanced y superiores; hasta 3 emisiones simultáneas

Emisión a prueba de fallos ✓ todos los planes de pago; caché en varias capas, enrutamiento inteligente, CMAF y LL-HLS, baja latencia ✓ solo Enterprise (emisiones de respaldo, eCDN)

Analítica integrada con el LMS ✓ todos los planes de pago (por API, a medida) ✓ solo Enterprise

Funciones de IA ✓ capítulos automáticos, subtítulos, descripciones ✓ conjunto amplio

Servidor MCP para aplicaciones de IA ✓ todos los planes, también el gratuito ✓ plan Pro o superior (beta pública)

Edición de vídeo integrada ✓ recorte ✓ Standard y superiores: teleprompter, kit de marca, edición a partir del texto