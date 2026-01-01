Kinescope vs Vimeo:
la alternativa, con precios y límites comparados
¿No te convencen los precios de Vimeo o la subida en cada renovación anual? Con Kinescope no pagas de más por lo básico: protección DRM, almacenamiento y ancho de banda ilimitados.
Más de 9500 clientes en 84 países confían en nosotros, y cada mes son más.
Kinescope: lo que Vimeo cobra como Enterprise
CDN propio
Puntos de presencia en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y la CEI, construidos y gestionados por nosotros. Un mismo equipo de producto se ocupa de toda la cadena: subida, transcodificación, entrega y reproducción. Si algo falla, nadie te pasa de un proveedor a otro. Vimeo, como referencia, entrega la reproducción a través de Fastly.
DRM desde el primer día
Widevine y FairPlay en el plan Super de 10 € al mes. Kinescope cifra el flujo y bloquea la grabación de pantalla a nivel del sistema operativo allí donde el sistema lo permite. En Vimeo, el DRM es un extra del plan Enterprise de más de 15.000 $ al año. La otra mitad es que el vídeo no aparezca en los buscadores: lo explicamos en alojamiento de vídeos privados.
Directos con baja latencia
Las emisiones llegan con unos 2 segundos de retraso por LL-HLS. Entrada por RTMP y sRTMP, grabación automática y chat de serie. Sin límite de emisiones simultáneas.
Analítica por espectador
Espectadores en tiempo real, gráficos de retención con los puntos de abandono y desglose del tráfico por país, dispositivo y origen, todo con filtros. Las llamadas a la acción al final del vídeo y los formularios de captación convierten las visualizaciones en el siguiente paso, sin montar otra herramienta de analítica.
API e integraciones
API REST completa y SDK abiertos para Swift, Kotlin, Flutter, React y Vue. Plugins listos para Moodle, iSpring, Teachable, Canvas, Webflow y WordPress. Servidor MCP para aplicaciones de IA en todos los planes, también en el gratuito.
Precio justo desde el diseño
Pago por uso desde 10 € al mes: 0,03 €/GB de almacenamiento y 0,03 €/GB de entrega, con tarifas que bajan según el volumen. DRM, marca blanca y API completa incluidos, sin límite de usuarios, sin tope de ancho de banda ni de almacenamiento y sin funciones reservadas a contratos a medida. El precio con el que empiezas es el que mantienes.
Planes y límites de Vimeo frente a Kinescope, punto por punto
Las funciones que suelen decidir un cambio, en el plan donde de verdad están disponibles.
Cuándo conviene Vimeo y cuándo no
Elige Kinescope si…
vendes acceso a tu contenido: cursos de pago, formación interna, bibliotecas por suscripción. Un vídeo filtrado te cuesta dinero, y activar la protección no debería exigir un contrato anual. Y si ya estás harto de llamadas comerciales que terminan en «lo hablamos cada año», también encajas aquí.
Elige Vimeo si…
tu trabajo ocurre dentro del editor: vídeos grabados con teleprompter, edición a partir del texto, másteres HDR en Dolby Vision, material de bancos de imágenes. El vídeo sale de un proceso creativo que pasa en la propia plataforma y no es el último paso de una cadena de producción. Para ese trabajo, Vimeo tiene herramientas que nosotros no tenemos, y son buenas.
Deja Vimeo: traemos tu biblioteca gratis
La migración asistida es gratis en los planes Super y Mega. Un proyecto típico termina en menos de una semana, y tu web no se queda sin vídeos durante el cambio.
día 0
1. Arranque
Casi siempre por email: intercambiamos una lista breve (tamaño de la biblioteca, dónde están insertados los vídeos, procesos poco habituales) y nos das acceso de lectura a tu cuenta de Vimeo con un token de API. Si la biblioteca es grande o la configuración es inusual, hacemos una llamada.
días 1–3
2. Copia y transcodificación
Copiamos cada vídeo de Vimeo a través de su API: el original si existe y, si no, la mayor resolución disponible. Después transcodificamos cada archivo en nuestra escalera adaptativa (hasta 4K) en el CDN de Kinescope. Todos los metadatos vienen con el vídeo: títulos, descripciones, miniaturas y estructura de carpetas. Las URL listas para reproducir y los códigos de inserción se generan sobre la marcha.
días 3–6
3. Cambio de los códigos de inserción
Te entregamos una tabla de correspondencias: URL antigua de Vimeo → nueva inserción de Kinescope. Tu equipo web (o el nuestro, si lo prefieres) cambia los códigos en tu web, tu LMS o tu CMS. Los vídeos siguen activos en las dos plataformas hasta que hagas el cambio.
día 7
4. Cambio definitivo y baja
Tras comprobarlo todo de principio a fin, puedes dar de baja la cuenta de Vimeo. Para entonces, la reproducción desde Kinescope lleva días funcionando y los espectadores no notan el cambio.
La factura de Vimeo era lo que pesaba en nuestro presupuesto, con el número de visualizaciones que teníamos. Ahora sabemos con certeza cuánto consumimos y cómo se comportan nuestros alumnos con el vídeo
Felipe Do Espirito Santo, Director de Tecnología, Proz Educação (biblioteca de vídeo de 1 TB · pasó de Vimeo a Kinescope)
Preguntas frecuentes
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En Vimeo, las funciones que importan a una empresa (DRM, SSO, datos alojados en la UE y el SLA de disponibilidad del 99,9 %) están reservadas al plan Enterprise, con contrato anual. Kinescope ofrece lo mismo en el plan Super de 10 € al mes, con almacenamiento, ancho de banda y usuarios del equipo ilimitados en todos los planes de pago. Además, tenemos CDN propio en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y la CEI: un mismo equipo se ocupa de toda la cadena, de la subida a la reproducción. Vimeo entrega la reproducción a través de Fastly.
En Kinescope, el DRM con Widevine y FairPlay viene incluido en el plan Super de 10 € al mes: cifrado del flujo y bloqueo de la grabación de pantalla a nivel del sistema operativo allí donde el sistema lo permite. En Vimeo, el DRM solo aparece en el plan Enterprise, así que necesitas un contrato anual a medida antes de proteger un solo vídeo de pago. Si vendes acceso a tu contenido, la diferencia es activar la protección hoy o esperar a que termine el proceso comercial.
Kinescope funciona con pago por uso desde 10 € al mes: 0,03 €/GB de almacenamiento y 0,03 €/GB de entrega. Las tarifas bajan según el volumen y no se cobra por usuario, así que puedes añadir a todo tu equipo. Los planes más baratos de Vimeo (Starter 8 €, Standard 19 €, Advanced 69 €) limitan el ancho de banda a 2 TB al mes y los usuarios a 1, 5 o 10, y no incluyen DRM, SSO ni datos alojados en la UE: para eso hace falta un contrato Enterprise. En Kinescope, el precio con el que empiezas es el que mantienes, sin subidas en la renovación anual.
Sí, y en los planes Super y Mega es gratis. Copiamos cada vídeo de tu cuenta de Vimeo a través de su API (el original si existe), lo transcodificamos en nuestra escalera adaptativa hasta 4K y traemos todos los metadatos: títulos, descripciones, miniaturas y estructura de carpetas. Recibes una tabla de correspondencias entre la URL antigua de Vimeo y la nueva inserción de Kinescope. Los vídeos siguen activos en las dos plataformas hasta que hagas el cambio, y la mayoría de los proyectos terminan en menos de una semana, sin cortes. ¿Prefieres hacerlo tú? Con un token de acceso de Vimeo (Vimeo Pro o superior), Kinescope copia la biblioteca en la carpeta que elijas con la calidad original: lo explicamos en importar desde Vimeo.
Los precios de Vimeo son: Starter 8 € al mes, Standard 19 € al mes y Advanced 69 € al mes. Los tres limitan el ancho de banda a 2 TB al mes y no incluyen DRM, SSO ni datos alojados en la UE. Para eso necesitas el plan Enterprise, un contrato anual de aproximadamente 15.000–75.000 $ o más al año (Vendr 2026). Kinescope funciona con pago por uso desde 10 € al mes, con DRM y almacenamiento, ancho de banda y usuarios del equipo ilimitados.
Entre las alternativas a Vimeo y sus competidores, Kinescope encaja con los equipos que quieren lo básico para una empresa (DRM, SSO, datos alojados en la UE, un SLA de disponibilidad del 99,98 % y directos) sin firmar el contrato anual Enterprise de Vimeo. Todo eso viene en el plan Super de 10 € al mes, con almacenamiento, ancho de banda y usuarios del equipo ilimitados.
Para uso profesional, normalmente sí. En Vimeo, el DRM, el SSO y el SLA de disponibilidad solo existen en el plan Enterprise, con un contrato anual a medida. Kinescope los incluye desde 10 € al mes con pago por uso, sin cuota por usuario y sin subidas en la renovación, así que el coste sigue siendo previsible cuando creces.
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