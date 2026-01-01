Logo de KinescopeKinescope vs Vimeo:
la alternativa, con precios y límites comparados

¿No te convencen los precios de Vimeo o la subida en cada renovación anual? Con Kinescope no pagas de más por lo básico: protección DRM, almacenamiento y ancho de banda ilimitados.
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Más de 9500 clientes en 84 países confían en nosotros, y cada mes son más.

Kinescope: lo que Vimeo cobra como Enterprise

CDN propio

Puntos de presencia en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y la CEI, construidos y gestionados por nosotros. Un mismo equipo de producto se ocupa de toda la cadena: subida, transcodificación, entrega y reproducción. Si algo falla, nadie te pasa de un proveedor a otro. Vimeo, como referencia, entrega la reproducción a través de Fastly.

DRM desde el primer día

Widevine y FairPlay en el plan Super de 10 € al mes. Kinescope cifra el flujo y bloquea la grabación de pantalla a nivel del sistema operativo allí donde el sistema lo permite. En Vimeo, el DRM es un extra del plan Enterprise de más de 15.000 $ al año. La otra mitad es que el vídeo no aparezca en los buscadores: lo explicamos en alojamiento de vídeos privados.

Directos con baja latencia

Las emisiones llegan con unos 2 segundos de retraso por LL-HLS. Entrada por RTMP y sRTMP, grabación automática y chat de serie. Sin límite de emisiones simultáneas.

Analítica por espectador

Espectadores en tiempo real, gráficos de retención con los puntos de abandono y desglose del tráfico por país, dispositivo y origen, todo con filtros. Las llamadas a la acción al final del vídeo y los formularios de captación convierten las visualizaciones en el siguiente paso, sin montar otra herramienta de analítica.

API e integraciones

API REST completa y SDK abiertos para Swift, Kotlin, Flutter, React y Vue. Plugins listos para Moodle, iSpring, Teachable, Canvas, Webflow y WordPress. Servidor MCP para aplicaciones de IA en todos los planes, también en el gratuito.

Precio justo desde el diseño

Pago por uso desde 10 € al mes: 0,03 €/GB de almacenamiento y 0,03 €/GB de entrega, con tarifas que bajan según el volumen. DRM, marca blanca y API completa incluidos, sin límite de usuarios, sin tope de ancho de banda ni de almacenamiento y sin funciones reservadas a contratos a medida. El precio con el que empiezas es el que mantienes.

Planes y límites de Vimeo frente a Kinescope, punto por punto

Las funciones que suelen decidir un cambio, en el plan donde de verdad están disponibles.

KinescopeVimeo
Ancho de banda mensual ilimitadotodos los planes de pago2 TB/mes en Starter, Standard y Advanced; Enterprise a medida
Almacenamiento ilimitadotodos los planes de pago2 / 4 / 7 TB; Enterprise a medida
Usuarios del equipo ilimitadostodos los planes de pago1 / 5 / 10 usuarios; Enterprise a medida
DRM (gestión de derechos digitales)Super y Mega; Widevine y FairPlaysolo Enterprise
SSO (SAML)Megasolo Enterprise
Datos alojados en la UEPaíses Bajos por defectosolo Enterprise
SLA de disponibilidad99,98 %, Mega99,9 %, solo Enterprise
CDN propioLatinoamérica, EE. UU., UE, CEIFastly (de terceros)
Reproductor de marca blancatodos los planes de pagoStandard y superiores
Directos y webinarstodos los planes de pago; sin límite de emisiones simultáneasAdvanced y superiores; hasta 3 emisiones simultáneas
Emisión a prueba de fallostodos los planes de pago; caché en varias capas, enrutamiento inteligente, CMAF y LL-HLS, baja latenciasolo Enterprise (emisiones de respaldo, eCDN)
Analítica integrada con el LMStodos los planes de pago (por API, a medida)solo Enterprise
Funciones de IAcapítulos automáticos, subtítulos, descripcionesconjunto amplio
Servidor MCP para aplicaciones de IAtodos los planes, también el gratuitoplan Pro o superior (beta pública)
Edición de vídeo integradarecorteStandard y superiores: teleprompter, kit de marca, edición a partir del texto
Preciodesde 10 €/mes(Super, pago por uso)~1250–6250 $/mes*(contrato anual Enterprise)

*Rango de precios de Enterprise según la base de datos B2B SaaS de Vendr 2026 (contrato anual de 15.000–75.000 $ o más al año). Vimeo tiene además tres planes de pago más baratos: Starter 8 €/mes, Standard 19 €/mes y Advanced 69 €/mes. Los tres limitan el ancho de banda a 2 TB al mes y no incluyen DRM, SSO, datos alojados en la UE ni el SLA de disponibilidad del 99,9 %. Datos de los planes comprobados en vimeo.com/upgrade-plan en abril de 2026.

Cuándo conviene Vimeo y cuándo no

Elige Kinescope si…

vendes acceso a tu contenido: cursos de pago, formación interna, bibliotecas por suscripción. Un vídeo filtrado te cuesta dinero, y activar la protección no debería exigir un contrato anual. Y si ya estás harto de llamadas comerciales que terminan en «lo hablamos cada año», también encajas aquí.

Elige Vimeo si…

tu trabajo ocurre dentro del editor: vídeos grabados con teleprompter, edición a partir del texto, másteres HDR en Dolby Vision, material de bancos de imágenes. El vídeo sale de un proceso creativo que pasa en la propia plataforma y no es el último paso de una cadena de producción. Para ese trabajo, Vimeo tiene herramientas que nosotros no tenemos, y son buenas.

Deja Vimeo: traemos tu biblioteca gratis

La migración asistida es gratis en los planes Super y Mega. Un proyecto típico termina en menos de una semana, y tu web no se queda sin vídeos durante el cambio.

día 0

1. Arranque

Casi siempre por email: intercambiamos una lista breve (tamaño de la biblioteca, dónde están insertados los vídeos, procesos poco habituales) y nos das acceso de lectura a tu cuenta de Vimeo con un token de API. Si la biblioteca es grande o la configuración es inusual, hacemos una llamada.
días 1–3

2. Copia y transcodificación

Copiamos cada vídeo de Vimeo a través de su API: el original si existe y, si no, la mayor resolución disponible. Después transcodificamos cada archivo en nuestra escalera adaptativa (hasta 4K) en el CDN de Kinescope. Todos los metadatos vienen con el vídeo: títulos, descripciones, miniaturas y estructura de carpetas. Las URL listas para reproducir y los códigos de inserción se generan sobre la marcha.
días 3–6

3. Cambio de los códigos de inserción

Te entregamos una tabla de correspondencias: URL antigua de Vimeo → nueva inserción de Kinescope. Tu equipo web (o el nuestro, si lo prefieres) cambia los códigos en tu web, tu LMS o tu CMS. Los vídeos siguen activos en las dos plataformas hasta que hagas el cambio.
día 7

4. Cambio definitivo y baja

Tras comprobarlo todo de principio a fin, puedes dar de baja la cuenta de Vimeo. Para entonces, la reproducción desde Kinescope lleva días funcionando y los espectadores no notan el cambio.
Proz Educação — Felipe Do Espirito Santo, Head of Technology

La factura de Vimeo era lo que pesaba en nuestro presupuesto, con el número de visualizaciones que teníamos. Ahora sabemos con certeza cuánto consumimos y cómo se comportan nuestros alumnos con el vídeo

Felipe Do Espirito Santo, Director de Tecnología, Proz Educação (biblioteca de vídeo de 1 TB · pasó de Vimeo a Kinescope)

Preguntas frecuentes

¿No encuentras la respuesta que buscas? Consulta nuestro Centro de ayuda.

En Vimeo, las funciones que importan a una empresa (DRM, SSO, datos alojados en la UE y el SLA de disponibilidad del 99,9 %) están reservadas al plan Enterprise, con contrato anual. Kinescope ofrece lo mismo en el plan Super de 10 € al mes, con almacenamiento, ancho de banda y usuarios del equipo ilimitados en todos los planes de pago. Además, tenemos CDN propio en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y la CEI: un mismo equipo se ocupa de toda la cadena, de la subida a la reproducción. Vimeo entrega la reproducción a través de Fastly.

En Kinescope, el DRM con Widevine y FairPlay viene incluido en el plan Super de 10 € al mes: cifrado del flujo y bloqueo de la grabación de pantalla a nivel del sistema operativo allí donde el sistema lo permite. En Vimeo, el DRM solo aparece en el plan Enterprise, así que necesitas un contrato anual a medida antes de proteger un solo vídeo de pago. Si vendes acceso a tu contenido, la diferencia es activar la protección hoy o esperar a que termine el proceso comercial.

Kinescope funciona con pago por uso desde 10 € al mes: 0,03 €/GB de almacenamiento y 0,03 €/GB de entrega. Las tarifas bajan según el volumen y no se cobra por usuario, así que puedes añadir a todo tu equipo. Los planes más baratos de Vimeo (Starter 8 €, Standard 19 €, Advanced 69 €) limitan el ancho de banda a 2 TB al mes y los usuarios a 1, 5 o 10, y no incluyen DRM, SSO ni datos alojados en la UE: para eso hace falta un contrato Enterprise. En Kinescope, el precio con el que empiezas es el que mantienes, sin subidas en la renovación anual.

Sí, y en los planes Super y Mega es gratis. Copiamos cada vídeo de tu cuenta de Vimeo a través de su API (el original si existe), lo transcodificamos en nuestra escalera adaptativa hasta 4K y traemos todos los metadatos: títulos, descripciones, miniaturas y estructura de carpetas. Recibes una tabla de correspondencias entre la URL antigua de Vimeo y la nueva inserción de Kinescope. Los vídeos siguen activos en las dos plataformas hasta que hagas el cambio, y la mayoría de los proyectos terminan en menos de una semana, sin cortes. ¿Prefieres hacerlo tú? Con un token de acceso de Vimeo (Vimeo Pro o superior), Kinescope copia la biblioteca en la carpeta que elijas con la calidad original: lo explicamos en importar desde Vimeo.

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100 minutos de almacenamiento y 200 GB de tráfico al mes. Sin tarjeta. Cancela cuando quieras, sin sorpresas en la renovación.

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