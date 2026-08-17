Sobre Proz

Proz Educação es uno de los principales actores de la formación técnica en Brasil. Está presente en más de 8 estados y 130 ciudades y combina centros propios, acuerdos con empresas del sector y programas con gobiernos estatales. Forma a estudiantes en gestión, tecnología y salud. Su promesa al alumno es la empleabilidad: una vía al mercado laboral más rápida y más dirigida que un título universitario.

Campus de Proz en Belo Horizonte

Para el regulador, la formación técnica en Brasil está más cerca de la enseñanza secundaria que de la superior, y eso implica normas más estrictas. Ningún curso de Proz es totalmente online, pero todos tienen una parte online en el LMS propio de la escuela, Joy Class. Así se adaptan a alumnos que a menudo trabajan por turnos y no pueden ir al campus todas las noches.

La mayor parte de la enseñanza sigue siendo presencial. La parte online cubre la teoría: clases grabadas que los alumnos ven entre turno y turno. El vídeo es un complemento de cada curso, pero es la parte con la que más interactúan los alumnos, y se nota en sus resultados en las evaluaciones posteriores. La biblioteca ya ronda 1 TB.

Felipe Do Espirito Santo, Director de Tecnología de Proz, toma las decisiones tecnológicas. Él nos contó cómo fue el paso a Kinescope.

El reto: una factura pesada y un proveedor al que Proz no llegaba

Proz alojaba sus vídeos en Vimeo, y la infraestructura funcionaba bien. El problema era el coste: el precio dependía del número de vídeos y de las visualizaciones mensuales, y el contrato pesaba mucho en el presupuesto trimestre tras trimestre.

Vimeo también era un socio difícil. Costaba contactar con su equipo para acordar cualquier cosa, desde condiciones comerciales hasta cuestiones legales, y el contrato llegaba como un documento cerrado.

Con Vimeo era imposible negociar. Era: este es nuestro contrato, fírmalo si quieres. Kinescope ajustó el borrador donde lo pidió nuestro equipo legal, incluidas las cláusulas de salida, y sin penalizaciones abusivas por irnos antes de tiempo.

Para una escuela en un mercado tan regulado, esa rigidez es un obstáculo real. El equipo legal de Proz necesita poder ajustar las condiciones antes de firmar, y un contrato cerrado no deja margen para ello.

Por qué Kinescope

Cuando Proz empezó a buscar una alternativa a Vimeo, su contrato estaba a punto de vencer, así que la búsqueda iba en serio. Dos factores decidieron la elección:

Un contrato que Proz podía negociar. Las condiciones de Kinescope admitían cambios: cláusulas de salida y de modificación, sin penalizaciones abusivas por cancelar y sin permanencia de varios años, porque el modelo es de pago por uso. En un mercado tan regulado, poder ajustar el acuerdo importaba tanto como el precio.

Las condiciones de Kinescope admitían cambios: cláusulas de salida y de modificación, sin penalizaciones abusivas por cancelar y sin permanencia de varios años, porque el modelo es de pago por uso. En un mercado tan regulado, poder ajustar el acuerdo importaba tanto como el precio. El coste. Con el mismo volumen de vídeo y de visualizaciones, Kinescope salía unas 5 veces más barato que Vimeo.

Con Kinescope no sientes que te atas a un contrato de dos o tres años. En ese tiempo tu empresa puede crecer, reducirse o cambiar de enfoque.

Una migración, dos ventajas

Página principal de Joy Class: el catálogo con los distintos cursos, tal como lo ve un alumno

Proz tiene su propio LMS y nadie trabaja en él a tiempo completo, así que integrar un reproductor nuevo era la parte que podía alargarse. El equipo lo convirtió en un experimento: escribió la integración con Copilot y otros asistentes de programación con IA, una de las primeras veces que Proz desarrollaba algo así. Kinescope había enviado ejemplos de código listos antes de firmar nada, y eso les dio ventaja.

La transferencia de los vídeos la hicieron a mano. En cuanto Kinescope les entregó la clave de API, Proz asoció los enlaces antiguos con los nuevos y trasladó la biblioteca en un fin de semana. El LMS ya había tenido dos o tres reproductores antes, así que el nuevo encajó sin problemas. Para ir sobre seguro, probaron todo primero en una copia del sitio y mantuvieron los vídeos antiguos activos hasta que venció el contrato con Vimeo. Si algo fallaba, podían volver atrás rápido. Solo entonces hicieron el cambio definitivo.

Página de una lección en Joy Class con el nuevo reproductor insertado

Pasarnos a Kinescope fue una triple victoria. Cambiamos de plataforma, redujimos costes y mantuvimos exactamente el mismo nivel de servicio, mientras probábamos el desarrollo asistido por IA para lanzar nuevas funciones del LMS.

Con las pruebas incluidas, el proyecto completo duró entre uno y dos meses. La migración en sí llevó una semana.

Los resultados: pagar ~5× menos por un servicio mejor

La mayor ventaja inmediata fue el coste: unas 5 veces menos que la antigua factura de Vimeo por el mismo volumen, y el ahorro creció a medida que vencían los últimos meses del contrato con Vimeo. Igual de útil: Proz por fin ve cuánto vídeo consume y cuánto ven de verdad los alumnos.

Lo que el equipo no esperaba era cuántas cosas más mejoraron al pasar a Kinescope:

Estabilidad en los picos. Al final de cada módulo trimestral, los alumnos se apresuran a terminar el contenido online y el tráfico se dispara. Desde que Proz se pasó a Kinescope, la plataforma ha aguantado todos los picos sin una sola caída.

Al final de cada módulo trimestral, los alumnos se apresuran a terminar el contenido online y el tráfico se dispara. Desde que Proz se pasó a Kinescope, la plataforma ha aguantado todos los picos sin una sola caída. Facturación transparente. En Vimeo, el enlace de facturación se perdía en el correo, y administración y finanzas tenían accesos separados. En el panel de Kinescope, las cifras y los controles están a mano.

En Vimeo, el enlace de facturación se perdía en el correo, y administración y finanzas tenían accesos separados. En el panel de Kinescope, las cifras y los controles están a mano. Soporte más rápido. Las respuestas llegan por el grupo de WhatsApp que ya usan los equipos brasileños, y cada ajuste que pidió el equipo se resolvió enseguida.

La gente da por hecho que un coste menor significa un servicio peor. Para nosotros fue al revés: el soporte incluso se amplió.

Dentro de Proz, el cambio ya se cita como un caso que funcionó: el vídeo pasó de ser una factura trimestral pesada a una infraestructura sobre la que el equipo puede construir.

Próximos pasos

Proz está a punto de lanzar sus primeros cursos técnicos totalmente online, con muchas más horas de vídeo en la plataforma que cualquier curso actual. Uno ya tiene la aprobación del regulador. Al diseñarlos, el equipo quiere explorar qué más puede hacer Kinescope. De momento, el vídeo funciona y el coste ha dejado de ser una preocupación.

Cuéntanos tus condiciones. Adaptamos el vídeo a ellas.

El alojamiento, la entrega y el DRM corren de nuestra cuenta. El contrato lo negocias tú, sin penalizaciones abusivas por cancelar ni permanencia de varios años: solo pagas lo que usas. También te ayudamos con la migración. Envíanos tu volumen y tus condiciones, y te respondemos con cifras.

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